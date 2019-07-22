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У новій Верховній Раді ми не побачимо багатьох політиків-важковаговиків, без яких складно було уявити парламент в останні десятиріччя.

Сергій Ківалов, Володимир Литвин, Вячеслав Богуслаєв, Костянтин Жеваго - ці люди десятиріччями сидять у Верховній Раді ще з часів Кучми, Ющенка та Януковича. Вони "засівали" свої округи і вважались там беззастережними авторитетами, як в негативному, так і позитивному сенсах.

А їхні регіони журналісти відверто називали "вотчинами", де ці люди мали колосальний вплив.

Проте на загальній хвилі піднесення і популярності "Слуги народу" президента Володимира Зеленського навіть маловідомі кандидати у більшості округів "вибивають" старих авторитетів.

До прикладу, пана Богуслаєва "вибив" весільний фотограф, а Ківалова може потіснити випускник професійно-технічного училища.

Хто вони, легенди української політики, які вже сьогодні можуть зійти зі сцени.

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Сергій Ківалов

Сергій Ківалов є справжньою легендою української політики, позиції якого в Одесі здавались непохитними.

Ректор місцевої юридичної академії, в якій дипломи отримала левова частка українського політикуму, має серйозний вплив у судовій системі країни.

Відомим на всю країну він став у 2004 року, коли очолював ЦВК під час виборів президента, які призвели до Помаранчевої революції.

Вперше у своєму 135 окрузі в Одесі він переміг ще далекого 1998 року.

Так само він виграв округ в 2002-му, а в 2006 та 2007 роках заходив у Раду за списком Партії регіонів.

В 2012-му та в 2014 роках він знову вигравав свій одеський 135-й округ й, здавалось, спокійно переможе і цього разу.

Але, як свідчать попередні дані ЦВК після підрахунку більше двох третин бюлетенів, з розривом у 4 тисячі (8%) тут наразі перемагає кандидат від "Слуги народи" Олексій Леонов.

Пан Леонов, згідно з даними ЦВК, має професійно-технічну освіту та є комерційним директором ТОВ "Гріліон", яке займається торгівлею продуктами та цигарками.

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Вячеслав Богуслаєв

Герой України Вячеслав Богуслаєв давно входить в число найбагатших людей країни й десятки років контролює запорізький промисловий гігант "Мотор Січ".

В 2006 та 2007 році він ставав депутатом парламенту від Партії регіонів, а в 2012 та 2014 вигравав свій 77-й округ.

Вячеслав Богуслаєв вважається одним з найвідоміших та найвпливовіших політиків регіону і його часто називали останнім "червоним директором" України.

За попередніми даними ЦВК, після підрахунку понад 80% бюлетенів він програє кандидату від "Слуги народу" 6 тисяч голосів (11%).

Переміг одного з найлегендарніших українських політиків 29-літній безробітний із Запоріжжя Сергій Штепа. Пан Штепа має вищу освіту та працював кореспондентом і фотографом різних видань, а також організовував фотовиставки. Займався зйомкою урочистих заходів та весіль.

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Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго є одним з найвідоміших українських бізнесменів, який контролює фінансово-промислову групу "Фінанси та кредит", а не так давно купив частку телеканалу "Еспресо".

Мільярдер зі списку "Форбс", Жеваго обирався депутатом Ради шість разів, двічі з яких за списком Блоку Юлії Тимошенко.

На останніх двох виборах вигравав свій 150-й округ у Полтавській області, який зараз програє Олексію Мовчану він "Слуги народу" з розривом у дев'ять тисяч голосів (20%).

25-літній Мовчан є заступником начальника відділу управління проектами системи "Прозорро.Продажі" - системи, яка значною мірою знизила корупцію системи державних закупівель.

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Дмитро Святаш

Харківський бізнесмен та політик Дмитро Святаш вважається одних з ключових гравців на автомобільному ринку України.

В парламент він обирався п'ять скликань поспіль, а останні два рази вигравав свій 170-й округ Харкова. Багато років пан Святаш був членом Партії регіонів, цього разу балотувався від партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

Після підрахунку 100% голосів Святаш відстає на 10 тисяч голосів (15%) від представника "Слуги народу", декана Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрія Одарченка.

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Антон Кіссе

Відомий політик часів Віктора Януковича, багаторічний депутат Ради і керівник Асоціації болгар України Антон Кіссе.

Пан Кіссе є одним з найвпливовіших політиків регіону Одещини, де компактно живе болгарська громада.

Вперше пан Кіссе виграв округ ще в 2004 році, потім двічі обирався за списком Партії регіонів, а в 2012 та 2014 роках обирався в своєму "болгарському окрузі".

Після підрахунку 70% бюлетенів пан Кіссе програє кандидату від "Слуги народу" Руслану Плохому 1,3 тисячі голосів (близько 3%).

28-літній одеський бізнесмен Руслан Плохой є сином відомого місцевого політика Ігоря Плохого, який також свого часу кілька разів був членом парламенту, в тому числі від Партії регіонів.

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Ярослав Москаленко

Керівник парламентської групи "Воля народу" та впливовий політик Ярослав Москаленко вперше обрався до Верховної Ради в 2012 році в 96 окрузі Київщини від Партії регіонів.

У 2014 році пан Москаленко знову обрався в цьому окрузі. Його позиції у Вишгороді та регіоні вважались досить сильними, а тому саме його називали фаворитом перегонів.

Проте після підрахунку половини голосів пан Москаленко програє кандидатці від "Слуги народу", журналістці каналу "1+1" Ользі Василевській-Смаглюк.

Наразі після підрахунку половини бюлетенів вона випереджає опонента на 4 тисячі голосів (16%).

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Станіслав Березкін

Станіслав Березкін та його родина мають стосунок до великого бізнесу в аграрній сфері в Кіровоградській області.

Вперше він став депутатом від БЮТ в 2011 році, потім перейшов до Партії регіонів.

У 2012 та 2014 роках обирався до парламенту в окрузі - спершу від Партії регіонів, а потім як самовисуванець.

У 2018 році Верховна Рада відмовилася знімати недоторканність з Березкіна за обвинуваченнями НАБУ у тому, що холдинг, до якого той причетний, нібито завдав значних збитків державному "Ощадбанку".

Після підрахунку половини голосів Станіслав Березкін відстає від кандидата від "Слуги народу" Ігоря Мурдія на 6 тисяч голосів (22%).

Пан Мурдій є підприємцем у Кропивницьким.

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Володимир Литвин

Легенда української політики Володимир Литвин на цих виборах теж ризикує програти.

Після підрахунку половини голосів він програє свій округ на Житомирщині 26-річному журналісту з телеканалу "Еспресо", кандидату від "Слуги народу" Дмитру Костюку з відривом у 1,3 тисячі голосів (4%).

Пан Литвин свого часу був головою адміністрації Леоніда Кучми, потім вів на вибори президентський блок "За єдину Україну" в 2002 році.

Був головою Верховної Ради в 2002-2006 роках, а також в 2008-2012.

Дехто навіть може згадати відомий лозунг виборчої кампанії його блоку "Країні потрібен Литвин" на виборах 2007 року.

У 2012 та 2014 роках пан Литвин вигравав у своєму рідному окрузі на Житомирщині й вважався абсолютним фаворитом на цих виборах.

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Валерій Писаренко

Депутат чотирьох скликань Валерій Писаренко програв 168 округ на Харківщині кандидатці від "Слуги народу", підприємцю Марії Мезенцевій.

Після підрахунку двох третин голосів вона випереджає Писаренка на 11 тисяч голосів (18%).

Валерій Писаренко двічі обирався до Ради за списками БЮТ, але після перемоги Віктора Януковича перейшов у команду Партії регіонів, як і його політичний соратник Андрій Портнов.

На виборах 2012 року він виграв округ у Харкові від Партії регіонів, а в 2014 - як самовисуванець.

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Олександр Третьяков

Відомий бізнесмен та політик Олександр Третьяков чотири рази був членом парламенту.

В 2002-му, 2006-му та 2007 роках він проходив за списками проєктів Віктора Ющенка.

Пана Третьякова називали "любим другом" - найближчим соратником експрезидента.

Він також мав гарні стосунки з Петром Порошенком і виграв мажоритарний округ у Києві від Блоку Петра Порошенка.

Наразі він програв 219-й округ столиці кандидату від "Слуги народу", київському ресторатору Миколі Тищенку.

Після підрахунку двох третин голосів розрив складає 5 тисяч голосів (7%).

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