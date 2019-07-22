Кінець епохи Ляшка: Раду залишає людина з вилами

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вила - одна з фішок Олега Ляшка

Після 13 років безперервної роботи у парламенті Верховну Раду залишає один з найяскравіших політиків України Олег Ляшко. Його партія набирає трохи менше 4% та не долає виборчий бар'єр.

За останні десять років Олег Ляшко запам'ятався українцям постійними витівками, гучними перформансами та креативними акціями.

Олег Валерійович часто не надто добирав слова у бік політичних опонентів, за що часто отримував на горіхи, але і сам не боявся піти на силовий контакт.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У велику політику пана Ляшка привела Юлія Тимошенко

У велику політику Олег Ляшко прийшов з журналістики. До Верховної Ради він потрапив у 2006 році в команді Юлії Тимошенко та п'ять років був її вірним соратником.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Ляшко часто опинявся в епіцентрі сутичок

Проте у часи Віктора Януковича покинув команду ув'язненої експрем'єрки та почав працювати над власним політичним проєктом, увагу до якого активно привертав яскравими акціями та витівками, щоб показати відданість своєму електорату.

Копирайт изображения UNIAN Image caption І часто отримував на горіхи від колег

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бився навіть з лідерами інших фракцій

За свою політичну кар'єру пан Ляшко з перемінним успіхом співпрацював та ворогував з Ігорем Коломойським. Останні роки він також співпрацював з представниками команди Ріната Ахметова.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В образі захисника селян він часто приносив у Раду аграрну продукцію

Копирайт изображения UNIAN Image caption І навіть їв землю

Копирайт изображения UNIAN Image caption Махав лопатою

В 2012 році він зайшов у парламент через мажоритарний округ на Чернігівщині.

Копирайт изображения UNIAN Image caption І цілував корів

У 2014 році балотувався у президенти і набирав 8,3%, а на парламентських виборах того ж року завів у Раду власну фракцію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption І носив гарбузи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міг закидати голову Нацбанку "доларами"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Останній веселий перформанс Олега Ляшка - приїхав на консультації щодо розпуску Ради з президентом Володимиром Зеленським на велосипеді

На президентських виборах 2019 року він набрав 4,5%, а на дочасних виборах Ради його партія, за попередніми даними, бере трохи менше 4%.

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