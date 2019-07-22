Кінець епохи Ляшка: Раду залишає людина з вилами
Після 13 років безперервної роботи у парламенті Верховну Раду залишає один з найяскравіших політиків України Олег Ляшко. Його партія набирає трохи менше 4% та не долає виборчий бар'єр.
За останні десять років Олег Ляшко запам'ятався українцям постійними витівками, гучними перформансами та креативними акціями.
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Олег Валерійович часто не надто добирав слова у бік політичних опонентів, за що часто отримував на горіхи, але і сам не боявся піти на силовий контакт.
У велику політику Олег Ляшко прийшов з журналістики. До Верховної Ради він потрапив у 2006 році в команді Юлії Тимошенко та п'ять років був її вірним соратником.
Проте у часи Віктора Януковича покинув команду ув'язненої експрем'єрки та почав працювати над власним політичним проєктом, увагу до якого активно привертав яскравими акціями та витівками, щоб показати відданість своєму електорату.
За свою політичну кар'єру пан Ляшко з перемінним успіхом співпрацював та ворогував з Ігорем Коломойським. Останні роки він також співпрацював з представниками команди Ріната Ахметова.
В 2012 році він зайшов у парламент через мажоритарний округ на Чернігівщині.
У 2014 році балотувався у президенти і набирав 8,3%, а на парламентських виборах того ж року завів у Раду власну фракцію.
На президентських виборах 2019 року він набрав 4,5%, а на дочасних виборах Ради його партія, за попередніми даними, бере трохи менше 4%.
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