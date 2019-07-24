Копирайт изображения UNIAN/BBC Image caption Партія Віктора Мевдедчука ОПЗЖ та близький до Ріната Ахметова "Опозиційний блок" найзапекліше протистояли на Донбасі, проте в округах перемогли переважно не їхні кандидати

За партійними списками переможцем виборів у "прифронтових" Донецькій та Луганській областях стала партія Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя", проте результат в округах вражає несподіваним розмаїттям.

На округах висуванці ОПЗЖ зіштовхнулися з потужною конкуренцію з боку "ідеологічно близького" ахметівського "Опозиційного блоку", впливових самовисуванців і навіть маловідомих представників "Слуги народу" та "Батьківщини".

Показово, що Донецька область стала єдиною в Україні, де партія "Слуга народу" не взяла жодного округу.

Специфіка виборів на Донбасі у тому, що левова частка місцевих округів неповні та "обрізані" - певна частина округу може бути на підконтрольній Україні території, а решта - у самопроголошених республіках.

ЦВК не змінювала меж округів, тож десь на Донбасі в окрузі було всього по кілька тисяч виборців, коли в середньому по Україні близько 150 тисяч. Тож депутатів від Донбасу могли обрати всього кілька сотень людей.

У Донецькій області ОПЗЖ набрала 43,05% голосів. Друге місце отримала пропрезидентська партія "Слуга народу" з 27,4%, а "Опозиційний блок" - 11%.

У Луганській області лідери ті ж самі - ОПЗЖ майже 50%, "Слуга народу" - 28% та "Опозиційний блок" - майже 5%.

Донеччина - без "Слуги народу"

Донецькі соратники Медведчука

За мажоритарними округами в Донецькій області ОПЗЖ наразі виграє вибори всього у чотирьох округах з дванадцяти.

У 46 окрузі (Бахмут та Лиман) з 38% голосів від ОПЗЖ переміг 35-річний бізнесмен Федір Христенко, який виступає за автономію Донбасу та позаблоковий статус України.

Його основний суперник - 26-річний Родіон Вощанов зі "Слуги народу" отримав 25%. Вощанов - уродженець Бахмута, проте проживає у Києві, у 2015 році балотувався в Київраду від Демократичного альянсу.

Третім фінішував кандидат від "Опозиційного блоку" з 23%.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Солод з дружиною Наталією Королевською у Верховній Раді

У 47 окрузі (Слов'янськ) з 46% переміг чинний народний депутат, чоловік Наталії Королевської Юрій Солод.

У своїй програмі він виступав за прямі переговори з усіма сторонами конфлікту на Донбасі заради "повернення людей під юрисдикцію України".

Через один з плакатів зі слоганом "Відновимо відносини з Росією - повернемо мир на Донбас", на Солода навіть подали до суду.

Основним суперником кандидата ОПЗЖ був кандидат від "Слуги народу" Юрій Патлачук - доцент Національного університету державної фіскальної служби України. Він набрав 17,07% голосів.

У 49 окрузі (Дружківка, Костянтинівка, Константинівський та Покровський райони) з 37% голосів переміг член ОПЗЖ Валерій Гнатенко, який з 2006 року є очільником Дружківки.

Суперниками Гнатенка були бізнесмен, один з лідерів "Опоблоку" Борис Колесніков та відомий гуморист, кандидат від "Слуги народу" і друг президента Зеленського Сергій Сівохо.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Борис Колесніков визнав поразку ще до завершення підрахунку голосів

Колись один з найвпливовіших людей Донбасу і близький соратник Ріната Ахметова Борис Колесніков набрав тільки 32%. У своїй кампанії він відзначився лайливою суперечкою з місцевим жителем, яка потрапила у випуски новин.

Донецький комік Сергій Сівохо сенсації не створив і набрав трохи більше 21% голосів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Сівохо не зміг створити сенсації на окрузі, де панують колишні регіонали

Четвертим переможцем Донецької області від ОПЗЖ в 59 окрузі (Селидове, Вугледар, Мар'їнський район) став голова Мар'їнської РДА Володимир Мороз.

Він переміг чинного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Сажка.

Опоблок

Кандидати від "Опозиційного блоку" змогли перемогти у Донецькій області у чотирьох округах.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Захисника російського православ'я Вадима Новинського обрали депутатом у Маріуполі

У 57 окрузі (Кальміуський та частина Лівобережного району Маріуполя) перемогу святкував бізнес-партнер Ріната Ахметова, чинний народний депутат Вадим Новинський. В останні роки він став одним з найбільших захисників російського православ'я в Україні. За нього проголосували 42,6% виборців.

Основним суперником пана Новинського був селищний голова прифронтової Талаківки, розташованої поряд з Маріуполем, 39-річний Вячеслав Салгалов. Він балотувався від "Слуги народу" і отримав 24% голосів.

Пан Салгалов обіцяв допомогти президенту Зеленському принести мир на Донбас і боротися за покращення екологічної ситуації в Маріуполі.

У неповному прифронтовому 45 окрузі (Авдіївка та частина Ясинуватського району - всього 44 тисячі виборців) з великим відривом став депутатом гендиректор "ахметівського" Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

Він отримав 64% голосів і переміг суперницю з "Опозиційної платформи" Анастасію Петренко, яка є режисером "Центру культури і дозвілля міста Слов'янська" і живе не в Авдіївці, а в Слов'янську.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Авдіївка обрала народним депутатом Мусу Магомедова

Муса Магомедов керує Авдіївським коксохімом з 2012 року, і неодноразово з'являвся у ЗМІ під час обстрілів заводу, оскільки відповідав за збереження підприємства, чиє функціонування є вкрай важливим для маріупольських металургійних заводів.

Авдіївський коксохім є основним роботодавцем в Авдііївці і входить до групи Метінвест, основним акціонером якої є група SCM бізнесмена Ріната Ахметова.

У 50 окрузі (Добропілля, Добропільский район, Мирноград, Покровськ) з невеликим відривом перемагає кандидат "Опоблоку", мер Покровська з 2015 року Руслан Требушкін, який отримав 30% голосів.

За попередніми даними, він переміг мера Добропілля Андрія Аксьонова, який був самовисуванцем. Розрив між ними складає всього кілька сотень голосів, біля окружної комісії зібрались протести, а поліція надіслала туди спеціальний підрозділ.

Місцеві активісти обвинувачують обох політиків у підтримці сепаратистів у 2014 році.

Ще в одному окрузі Маріуполя - 58 - також переміг кандидат від "Опозиційного блоку", топменеджер місцевого "ахметівського" металургійного гіганта Сергій Магера.

Він обійшов кандидата від "Слуги народу" Віктора Романюка.

Самовисуванці і "Батьківщина"

Проте не лише кандидати від партій-наступників Партії регіонів пройшли на Донбасі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мешканці Краматорська вирішили залишити своїм представником у Раді Максима Єфімова, який входив до фракції БПП

У 48 окрузі (Краматорськ) з великим відривом від суперників вдалося переобратися чинному народному депутату Максиму Єфімову, який 5 років входив у Раді до фракції БПП. Він отримав понад 54% голосів.

У своїй передвиборчій програмі Максим Єфімов називає пріоритетами перетворення Краматорська на "культурний цех Донбасу", створення тут IT-інкубатора і залучення іноземних інвестицій в економіку міста.

Пан Єфімов має гарні зв'язки у промислових колах Краматорська.

Неповний 52 округ з центром у непідконтрольному Дебальцевому може виграти бізнесмен від "Батьківщини" з Торецька Євген Яковенко.

Після підрахунку 3/4 бюлетенів він на 500 голосів обходить бізнесмена Олега Погодіна від ОПЗЖ.

У 60 окрузі (Волноваха, Мангуш та частина Маріуполя) вдруге поспіль зумів обратись Дмитро Лубінець. У минулому скликанні він був у фракції БПП, а балотувався як самовисуванець.

Пан Лубінець з відривом у майже 10% голосів зумів перемогти кандидата від ОПЗЖ, генерального продюсера телеканалу 112 (який пов'язують з Віктором Медведчуком) Артемом Марчевським.

Найменший і найдивніший округ країни

На Донеччині розташований найменший округ країни - 51-й. Він має охоплювати два райони "окупованої" Горлівки і частину Бахмутського району. Тож через непідконтрольність Горлівки в цьому окрузі діють лише дві виборчі дільниці у селищі Зайцеве із 3 тисячами виборців. Середній округ в Україні має приблизно 150 тисяч виборців.

Саме в 51 окрузі вирішила балотуватися народний депутат Надія Савченко, проте вона стала 8-ю, а проголосували за неї лише 8 виборців. В окрузі також програла народний депутат Наталія Веселова, яка представляла у парламенті "Самопоміч", а зараз балотувалася від "Сили людей". Вона отримала лише 4 голоси.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко отримала підтримку 8 людей у найменшому окрузі країні і до Ради не потрапила

А переможцем з 220 голосами - це становило 33% - став 51-річний пенсіонер, голова громадської організації ветеранів Афганістану "Ніхто крім нас" у Києві Олександр Ковальов.

Його ім'я з'явилося у ЗМІ у 2016 році після підозри з боку ГПУ з приводу того, що пан Ковальов допомагав піти з Києва у лютому 2014 року роті "Беркуту", яку потім звинуватили у розстрілах протестувальників. Сам він заявив, що зробив це, аби запобігти сутичкам.

Копирайт изображения Alexandr Kovaliov Image caption Олександр Ковальов

Окрім того, в ГПУ підозрювали, що Ковальов допоміг знищити зброю беркутівцям, яку використали для вбивств майданівців. Втім, суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Керівник місцевої військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін, який прийшов на окрузі другим, у Facebook звинуватив деяких зі своїх опонентів у скупці голосів.

"Люди, які отримують ДВІ пенсії, п'ять років поспіль безкоштовно отримують паливо на зиму, мовчу вже про іншу допомоги, яку не отримують інші жителі України, критикують владу, звинувачуючи в усіх гріхах, самі із задоволенням продалися і зробили свій вибір", - зазначив Весьолкін.

Активність виборців на цьому окрузі склала лише 21%.

Перед голосуванням ходили чутки, що певні кандидати хотіли перемогти в окрузі, привізши сюди у день голосування частину виборців з непідконтрольних територій. Проте за дивним збігом обставин найближчий пункт пропуску 21 листопада зачиняли через повідомлення про мінування.

Луганщина і команда Шахова

На Луганщині команди Віктора Медведчука та Ріната Ахметова показали на округах гірший результат, а тріумфувала тут команда місцевого впливового бізнесмена Сергія Шахова, яка взяла три чи навіть чотири з п'яти округів.

Копирайт изображения Sergey Shahov Image caption Сергій Шахов (ліворуч) та його команда. З п'яти його соратників на Луганщині перемогли четверо

У 114 окрузі (майже 100 тисяч виборців, до нього входять Станиця Луганська, Марківка та Мілове) переміг чинний член парламенту від Луганщини Сергій Шахов.

Пан Шахов вже обирався тут як представник партії "Наш Край", а у Верховній Раді представляв групу "Воля народу". Цю фракцію і партію вважали досить лояльною до влади у часи президентства Петра Порошенка.

У його програмі немає жодного слова про Росію чи необхідність автономії Донбасу.

Сергій Шахов майже вдвічі обігнав свого найближчого конкурента.

Проти впливового політика та бізнесмена Луганщини своїх кандидатів не висували ні ОПЗЖ, ні "Опозиційний блок".

Пану Шахову вдалось провести у Раду від області ще кількох своїх соратників.

У 105 округ Луганської області входять околиці Луганська і частина Новоайдарського району.

Тут було всього 6 виборчих дільниць і 9 тисяч виборців.

У цьому окрузі балотувався брат лідера "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука - Сергій Мевдедчук.

Але він програв перегони представниці "Опозиційного блоку" і менеджерці компанії "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова Вікторії Гриб.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Медведчук на початку 2000-х років очолював Львівську податкову

Різниця склала трохи більше 300 голосів. ОПЗЖ заявляє про порушення, оскаржує результат і тут вже перераховують бюлетені.

Поліція надіслала в округ загони спеціального призначення.

Майже повний 106 округ зі 100 тисячами виборців з центром у Сєвєродонецьку став єдиним, де переміг кандидат від "Слуги народу".

Як зазначають місцеві експерти, тут головну боротьбу очікували між кандидатами від ОПЗЖ Валерієм Чернишом та представником впливово політика Сергія Шахова Юрієм Фурманом.

В результаті цієї боротьби в окрузі навіть з'явився кандидат-клон Фурмана, але з іншим іменем.

Але плодами їхнього протистояння скористався безробітний представник "Слуги народу" Олексій Кузнєцов. Він несподівано виграв округ клон забрав у Фурмана 3%, який реальному кандидату не вистачило для перемоги.

Колишній керівник Луганщини Геннадій Москаль, а до останнього часу губернатор Закарпатської області, взяв на окрузі майже 11%.

Такий же неповний 107 округ Луганщини зі ста тисячами виборців з центром в Лисичанську виграв представник команди Шахова Олександр Сухов.

Пан Сухов працює у фонді Шахова й у запеклій боротьбі обійшов кандидатів від "Слуги народу" та ОПЗЖ.

Партію Медведчука тут представляв секретар міськради Лисичанська. Показово, що мер міста взагалі зайняв восьме місце.

112 округ, до якого входять Брянка та Рубіжне, також неповний і налічує всього 65 тисяч виборців.

Тут важку перемогу в запеклій боротьбі з кандидатом від ОПЗЖ отримав ще один член команди Сергія Шахова Сергій Вельможний. Місцем його роботи вказаний саме фонд пана Шахова.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Шахов - відтепер чи не найвпливовіший політик Луганщини

Він переміг на тисячу голосів кандидата від ОПЗЖ і директора заводу "Зоря" Олександра Чернецова.

Єдиний округ Луганщини, де все ж таки переміг кандидат від партії Віктора Медведчука - 113. До нього входять міста Старобільськ та Сватове.

Цей округ - єдиний в області, який має повний комплект - майже 150 тисяч виборців і майже дві сотні дільниць.

Але найдивовижніше, що хоч Олександр Лукашев і представляє партію Медведчука, але місцем його роботи є все той же фонд Сергія Шахова.

"Я ручаюсь за цих людей! Я вірю їм, як самому собі", - написав перед виборами пан Шахов, опублікувавши фото перед голосування, зарахувавши до команди і Лукашева.

Хоч в інших округах Луганщини між цими двома командами була запекла боротьба, тут вони "поєднались" в одній особі. Тому можна припускати, що ці команди зможуть співпрацювати і в парламенті.

Пан Лукашев обійшов кандидата від "Слуги народу" Віту Сліпець та відомого місцевого бізнесмена Володимира Струка, якого багато місцевих активістів звинувачували у співпраці з сепаратистами в 2014 році.

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