Перше завдання прем'єра Британії - подружитися з котом Ларрі

Копирайт изображения Reuters Image caption Кот Ларрі мешкає на Даунінг-стріт 10 з 2011 року

Нового прем'єр-міністра Британії зустрічають оплесками в його офіційній резиденції на Даунінг-стріт 10, але плескати, швидше за все, будуть не всі. Борису Джонсону буде потрібно щось більше, ніж ефектна поява, щоб вразити одного з працівників.

Кіт Ларрі займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду. Ця посада існує вже кілька сотень років.

Що ж робили попередні прем'єри, аби сподобатися чотирилапим підлеглим? Чи вдавалося їм по-справжньому подружитися, або всім доводилося терпіти один одного протягом декількох років?

Тереза Мей (2016-2019)

У 2016 році в інтерв'ю Sunday Times Тереза Мей розповіла, що їй дуже приємно бачити Ларрі, але зазначила, що їй більше подобаються собаки, тому що вони були в неї у дитинстві.

Вона розповіла, що в резиденції на Даунінг-стріт 10 є місця, де Ларрі відчуває себе господарем, наприклад, деякі крісла він вважає своїми і регулярно в них вмощується. Але робоче місце Мей кота не цікавить.

Копирайт изображения AFP Image caption Тереза Мей зазначала, що більше любить собак, ніж котів

Коли пані Мей оголошувала про відставку, поліція на деякий час прибрала Ларрі з поля зору з побоювань, що в центрі уваги буде саме кіт, а не прем'єрка.

Багато прем'єр-міністрів наприкінці діяльності на посаді голови уряду роздають подарунки або ще якось вшановують працівників резиденції, і у Мей була можливість налагодити відносини з головним мишоловом країни.

Копирайт изображения Reuters Image caption Перед засіданням уряду міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт вітає Ларрі

Щоправда, самого Ларрі, ймовірно, набагато більше турбує конфлікт з його головним суперником - котом Палмерстоном з міністерства закордонних справ.

Коти неодноразово з'ясовували стосунки на Даунінг-стріт, а в жовтні 2016 року охоронцям навіть довелося рятувати Палмерстона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіт Палмерстон любить прогулюватися Даунінг-стріт, через що часто стаються його сутички з котом Ларрі

Девід Кемерон (2010-2016)

Відповідаючи на запитання членів парламенту незадовго до відставки з посади прем'єр-міністра у 2016 році, Девід Кемерон заперечив чутки про те, що він нібито не зміг знайти спільну мову з Ларрі. На підтвердження своїх слів він продемонстрував фотографію, на якій кіт сидів у нього на колінах.

"Мені сумно, але я не можу забрати Ларрі з собою - його місце в резиденції, і всі працівники від нього у захваті, так само як і я", - сказав він.

У непростий для британсько-американських відносин період Ларрі навіть дозволив Бараку Обамі погладити себе, коли тодішній президент США приїхав до Британії у 2011 році з офіційним візитом. Кемерон згодом повідомив, що кіт нормально сприйняв американського лідера.

Саме завдяки Кемерону резиденція Даунінг-стріт 10 стала домом для Ларрі у 2011 році. Коту тоді було чотири роки, і він жив у притулку для собак і котів в лондонському районі Баттерсі, звідки його й привіз прем'єр. До притулку Ларрі був бродячим котом і чудово навчився полювати на мишей.

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Гордон Браун (2007-2010)

До появи Ларрі на Даунінг-стріт з гризунами, хоч і недовго, але боролася чорна кішка на ім'я Сібел, яку назвали так на честь персонажа серіалу "Вежі Фолті".

Але жила вона не на Даунінг-стріт 10, а в сусідньому будинку номер 11, в якому жив міністр фінансів Алістер Дарлінг.

Всіх цікавило, чому в резиденції Гордона Брауна не було кішки, і речнику прем'єра довелося офіційно спростовувати чутки, що прем'єру нібито не подобалася Сібел.

Тоні Блер (1997-2007)

Навесні 1997 року новообраний прем'єр-міністр Тоні Блер в'їхав в резиденцію, яку на той момент вже вісім років охороняв від мишей кіт Гамфрі.

Копирайт изображения PA Media Image caption Родина Блерів ділила Даунінг-стріт 10 з котом Гамфрі

Проте коли Гамфрі раптово зник, поповзли чутки.

Даунінг-стріт довелося опублікувати заяву, що Гамфрі ніхто не присипляв. Його, згідно з цим документом, перевезли в інше місце через проблеми зі здоров'ям.

Член парламенту від консерваторів Алан Кларк на парламентському засіданні запитав у Блера, "які кроки були зроблені співробітниками кабінету міністрів для оцінки стану здоров'я кота Гамфрі перед тим, як йому довелося покинути Даунінг-стріт".

Відповідаючи на питання, прем'єр пояснив, що кота перевезли через загальне погіршення його стану. Але в сільській місцевості, куди його відправили, коту стало краще, і він навіть набрав вагу.

Давня традиція

Одним з довгожителів резиденції на Даунінг-стріт був кіт Вілберфорс. За нього змінилися чотири прем'єр-міністри - від Едварда Хіта до Маргарет Тетчер.

У 2005 році МВС Британії повідомило, що, згідно з офіційними документами, першого головного мишолова призначили у 1929 році. Тоді в бюджеті з'явився пункт про необхідність виділити гроші на харчування для кота Пітера.

Після Пітера резиденцію охороняли ще два Пітера і одна Пета, яка, однак, на Даунінг-стріт не прижилася, тому що не навчилася користуватися лотком.

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