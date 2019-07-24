Перше завдання прем'єра Британії - подружитися з котом Ларрі
Нового прем'єр-міністра Британії зустрічають оплесками в його офіційній резиденції на Даунінг-стріт 10, але плескати, швидше за все, будуть не всі. Борису Джонсону буде потрібно щось більше, ніж ефектна поява, щоб вразити одного з працівників.
Кіт Ларрі займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду. Ця посада існує вже кілька сотень років.
Що ж робили попередні прем'єри, аби сподобатися чотирилапим підлеглим? Чи вдавалося їм по-справжньому подружитися, або всім доводилося терпіти один одного протягом декількох років?
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Тереза Мей (2016-2019)
У 2016 році в інтерв'ю Sunday Times Тереза Мей розповіла, що їй дуже приємно бачити Ларрі, але зазначила, що їй більше подобаються собаки, тому що вони були в неї у дитинстві.
Вона розповіла, що в резиденції на Даунінг-стріт 10 є місця, де Ларрі відчуває себе господарем, наприклад, деякі крісла він вважає своїми і регулярно в них вмощується. Але робоче місце Мей кота не цікавить.
Коли пані Мей оголошувала про відставку, поліція на деякий час прибрала Ларрі з поля зору з побоювань, що в центрі уваги буде саме кіт, а не прем'єрка.
Багато прем'єр-міністрів наприкінці діяльності на посаді голови уряду роздають подарунки або ще якось вшановують працівників резиденції, і у Мей була можливість налагодити відносини з головним мишоловом країни.
Щоправда, самого Ларрі, ймовірно, набагато більше турбує конфлікт з його головним суперником - котом Палмерстоном з міністерства закордонних справ.
Коти неодноразово з'ясовували стосунки на Даунінг-стріт, а в жовтні 2016 року охоронцям навіть довелося рятувати Палмерстона.
Девід Кемерон (2010-2016)
Відповідаючи на запитання членів парламенту незадовго до відставки з посади прем'єр-міністра у 2016 році, Девід Кемерон заперечив чутки про те, що він нібито не зміг знайти спільну мову з Ларрі. На підтвердження своїх слів він продемонстрував фотографію, на якій кіт сидів у нього на колінах.
"Мені сумно, але я не можу забрати Ларрі з собою - його місце в резиденції, і всі працівники від нього у захваті, так само як і я", - сказав він.
У непростий для британсько-американських відносин період Ларрі навіть дозволив Бараку Обамі погладити себе, коли тодішній президент США приїхав до Британії у 2011 році з офіційним візитом. Кемерон згодом повідомив, що кіт нормально сприйняв американського лідера.
Саме завдяки Кемерону резиденція Даунінг-стріт 10 стала домом для Ларрі у 2011 році. Коту тоді було чотири роки, і він жив у притулку для собак і котів в лондонському районі Баттерсі, звідки його й привіз прем'єр. До притулку Ларрі був бродячим котом і чудово навчився полювати на мишей.
Гордон Браун (2007-2010)
До появи Ларрі на Даунінг-стріт з гризунами, хоч і недовго, але боролася чорна кішка на ім'я Сібел, яку назвали так на честь персонажа серіалу "Вежі Фолті".
Але жила вона не на Даунінг-стріт 10, а в сусідньому будинку номер 11, в якому жив міністр фінансів Алістер Дарлінг.
Всіх цікавило, чому в резиденції Гордона Брауна не було кішки, і речнику прем'єра довелося офіційно спростовувати чутки, що прем'єру нібито не подобалася Сібел.
Тоні Блер (1997-2007)
Навесні 1997 року новообраний прем'єр-міністр Тоні Блер в'їхав в резиденцію, яку на той момент вже вісім років охороняв від мишей кіт Гамфрі.
Проте коли Гамфрі раптово зник, поповзли чутки.
Даунінг-стріт довелося опублікувати заяву, що Гамфрі ніхто не присипляв. Його, згідно з цим документом, перевезли в інше місце через проблеми зі здоров'ям.
Член парламенту від консерваторів Алан Кларк на парламентському засіданні запитав у Блера, "які кроки були зроблені співробітниками кабінету міністрів для оцінки стану здоров'я кота Гамфрі перед тим, як йому довелося покинути Даунінг-стріт".
Відповідаючи на питання, прем'єр пояснив, що кота перевезли через загальне погіршення його стану. Але в сільській місцевості, куди його відправили, коту стало краще, і він навіть набрав вагу.
Давня традиція
Одним з довгожителів резиденції на Даунінг-стріт був кіт Вілберфорс. За нього змінилися чотири прем'єр-міністри - від Едварда Хіта до Маргарет Тетчер.
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У 2005 році МВС Британії повідомило, що, згідно з офіційними документами, першого головного мишолова призначили у 1929 році. Тоді в бюджеті з'явився пункт про необхідність виділити гроші на харчування для кота Пітера.
Після Пітера резиденцію охороняли ще два Пітера і одна Пета, яка, однак, на Даунінг-стріт не прижилася, тому що не навчилася користуватися лотком.
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