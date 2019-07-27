Копирайт изображения Getty Images Image caption Американка Террі Аддаббо завдяки новим лікам вилікувалась від Гепатиту С. Ці самі препарати допомогли вилікуватись і нашій героїні

За оцінкою МОЗ, зараз вірусним гепатитом C в Україні інфіковано близько 5% населення. Це півтора мільйона людей, більшість з яких не знає про свою хворобу.

Світлана (ім'я змінене на прохання героїні) також дізналась про свою хворобу випадково. Далі був шлях самостійного пошуку лікування.

Про діагноз дізналась випадково

12 років тому жінка потрапила в лікарню з болем в ногах.

"Почало крутити ноги. Довелось відмовитись від підборів. З цим і звернулась до лікаря. Діагностували реактивний артрит - це фактично реакція організму на певний подразник. Почали шукати причину і виявили гепатит С, який дуже зрідка дає таку симптоматику".

Зазвичай хвороба може тривати безсимптомно 10-15 років, за що і отримала назву "лагідний вбивця".

На той час про захворювання Світлана знала мало.

"Попри те, що працювала у організації, яка допомагає людям з ВІЛ, регулярно проходила експрес-тест на цю інфекцію, на гепатити уваги якось не звертала",- каже Світлана.

Вона каже, що точно знає, що причиною її хвороби стало тату.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вірус Гепатиту С

"Років 15 тому хороших тату-салонів не було, а ті, що були, - дуже дорогі. Ми з братом робили тату "на дому" в його знайомих, якимось кустарним апаратом. Перед процедурою тримали голки в спирті", - згадує жінка.

Сумніви про те, звідки хвороба, зникли після того, як брат також здав аналіз, і в нього виявили гепатит того ж генотипу.

Без надій на державу

На той час вже існувала державна програма лікування гепатитів, проте згідно з протоколами на чергу могли стати лише пацієнти з фіброзом 3-4 ступеня - фактично з початком руйнування печінки.

Тобто, якщо почати лікування у той час, то після одужання від гепатиту треба братись за відновлення печінки.

"У мене не було фіброзу взагалі. Мені сказали, що маю латентну форму хвороби і можу бути вільна", - каже Світлана.

З хворобою прожила десять років: весь цей час шукала, як можна отримати лікування, а не лише підтримувальну терапію.

До того ж, на той час держава закуповувала для лікування пацієнтів інтерферон та рибовірін. Ці ліки давали лише 50% шанс на одужання, а крім того, були великі побічні ефекти та можливість рецидиву.

"Тоді дізналась про препарати софосбувір та даклатасвір, які тоді лише з'явились. Вони дають 96% гарантії на одужання. Ціна на ліки була захмарна - більше 10 тисяч доларів курс", - каже жінка. На той час вона, матір-одиначка, розуміла, що дозволити собі ці ліки не може.

До того ж, сертифікованим був лише один із двох потрібних препаратів: навіть якщо якимось чином за кошт держави ти отримаєш один, то інший доводилося якось докуповувати самому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Препарат Софосбувір, який допомагає у лікуванні, але коштує дуже дорого

Рятівні дженеріки

Два роки тому Світлана таки пройшла курс лікування і одужала, придбавши дженеріки - непатентовані лікарські препарати, що відтворюють оригінальні препарати.

Такі препарати роблять у Індії та Єгипті. Курс лікування такими ліками коштував близько 500 доларів і дозволяв одужати за три місяці вживання таблеток вдома.

В Україні вони були несертифіковані, тобто фактично - нелегальні.

"В нашій країні можна купити все, що завгодно. Я знаходила і в інтернеті, і в аптеках. Часом продають просто з рук, привезений з Єгипту. Навіть лікарі дають телефони дистриб'юторів, які продадуть препарати", - зізнається жінка.

Після лікування Світлана здала аналіз ПЛР (полімерно-ланцюгова реакція, яка визначає присутність віруса в плазмі крові), який підтвердив, що вона одужала.

"Аналіз підтвердив, що одужала. Проте, якщо здаватиму зараз еспрес-тест, він покаже позитивний результат, адже в крові залишились антитіла. Це нормально," - каже Світлана.

Експрес-тест на гепатити можна пройти у медичних установах або легко придбати у будь-якій аптеці: його вартість становить від 40 до 120 гривень, а від деяких різновидів гепатиту навіть можна зробити щеплення.

А кілька років тому Україна перейшла на нові міжнародні протоколи і стала лікувати гепатит тими препаратами, які Світлана не могла собі дозволити кілька років тому, та їхніми аналогами.

Останню партію препарату, а це понад 7 000 курсів для лікування від гепатиту С, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, надіслали до регіонів цього липня.

Щоб отримати лікування за кошт держави, необхідно звернутися із заявою на ім'я керівника обласного департаменту охорони здоров'я чи головного лікаря медзакладу.

Проте, як і кілька років тому, існує черга, а першочергово надають перевагу пацієнтам із серйозними ураженнями печінки та іншими захворюваннями, що впливають на швидше прогресування гепатиту, наприклад, ВІЛ. Серед "пільгових" категорій - діти та учасники АТО.

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