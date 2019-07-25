Поминки, олів'є і отруєння: як на Закарпатті голоси рахували

Image caption А все почалось з олів'є, яке не доїли на поминках у суботу

Цю історію можна було б уявити у фільмах карнавального абсурду Еміра Кустуріци, проте трапилась вона, на жаль, на виборах на Закарпатті.

Виборчий округ №70 на Закарпатті з центром у Сваляві сумно прославився на всю Україну. Тут роботу окружної виборчої комісії на кілька днів майже паралізувало харчове отруєння більшості членів комісії, комп'ютерників, поліцейського і навіть рятувальника ДСНС.

Частина з них опинилась під крапельницями і в реанімації. Зібратись для затвердження кінцевого протоколу про результати в окрузі "вцілілі" члени змогли тільки в середу ввечері.

Цікаве у цій історії й те, чим саме і за яких обставин отруїлась комісія. Як виявилось, їм доставили їжу з ресторану, яку не доїли перед виборами на поминках.

Отруєння по-свалявськи

"Нам їжу привезли гарно так запаковану, красиво все було", - розповідає ВВС News Україна голова окружної комісії Василь Кошеля з лікарняного ліжка.

Їжу вони замовили у сусідньому ресторані ввечері неділі - перед закінченням голосування.

На вечерю "скинулись" усі, а вже наступного дня зранку один за одним учасники трапези почали скаржитись на температуру, нудоту, блювоту та діарею.

І вже до вівторка на лікарняному ліжку опинилась більшість членів комісії, включно з головою та секретарем.

"Отруєння не завадило встановити результат, а тільки вибило з колії та створило додаткове навантаження на людей, які так би мовити "вціліли", - згадує пан Кошеля. Протоколи від дільничних комісій обробляли в екстремальних умовах.

Фінальний протокол ОВК затвердили у ніч з середи на четвер. 24 липня десять членів комісій вже могли пересуватись і прийти на засідання, забезпечивши кворум.

Зараз ЦВК перевіряє дані й невдовзі має дати дозвіл на транспортування оригіналу протоколу до Києва.

Копирайт изображения Василь Кошеля Image caption Василь Кошеля - голова окружної виборчої комісії

В окрузі впевнено переміг кандидат від "Слуги народу" Михайло Лаба. Особливих порушень, скарг чи інцидентів, окрім самого отруєння, тут не було.

"Ми навіть не замовляли той салат олів'є, вони самі привезли", - згадує голова ОВК.

Він впевнений, що саме ця страва могла стати причиною масового отруєння.

"Ми попросили організувати нам вечерю, а вони просто згребли залишки їжі, яка залишилась після поминок в суботу. Містечко у нас невелике, люди передали цю інформацію", - обурюється Василь Кошеля.

Суботні поминки

За його словами, у суботу в ресторані були поминки, а що не доїли - привезли до ОВК.

Понад те, ще в суботу після поминок і вживання саме того олів'є до місцевої лікарні звернувся перший отруєний.

Завідувачка інфекційного відділення лікарні Сваляви розповіла місцевому каналу Sirius, що причиною отруєння стала кишкова інфекція, а стан усіх хворих вже задовільний.

Отруєний голова ОВК, який сам є адвокатом, каже, що не позиватиметься до ресторану, адже не зможе довести у суді, що саме їхня їжа стала причиною отруєння. І жалкує, що санітарної служби вже не існує і нікому контролювати роботу закладів харчування.

"Лікарі кажуть, що якби ми вживали горілку, то було б набагато легше і не було б такого отруєння. Але в нас була серйозна робота, і ми не вживали", - жартома згадує Василь Кошеля.

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