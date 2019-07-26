Чий Захід, за кого Схід. Результати виборів до Верховної Ради у мапах

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26 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів на позачергових виборах до парламенту.

Для оголошення остаточних результатів виборів ЦВК ще має прийняти оригінальні паперові протоколи з "мокрими" печатками.

Але вже зараз можна підбивати підсумки виборів 225 депутатів, яких обрали за пропорційною системою (ще 225 депутатів обирали у мажоритарних округах, але у 26 непідконтрольних уряду округах Донбасу та Криму вибори не проводили, тож мажоритарників буде 199).

До парламенту пройшли 5 партій, які подолали 5-відсотковий виборчий бар'єр.

Переможцем виборів стала президентська партія "Слуга народу", яка випередила конкурентів зі значним відривом. Але навіть їй не вдалося перемогти в усіх областях. Щоправда, навіть у тих трьох областях, де "Слуга народу" не перемагає, партія посідає друге місце з хорошим результатом.

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На Сході основним конкурентом переможців стала партія "Опозиційна платформа - За життя". Її відсотки падають з просуванням зі Сходу на Захід. З цієї картини трохи вибиваються Чернівецька та Закарпатська області, які традиційно голосують трохи інакше, ніж решта Західної України.

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"Батьківщина" свої відсотки набрала переважно у центральних та західних областях України.

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"Європейська солідарність" не змогла перемогти у жодній області, але здобула перемогу в закордонному виборчому окрузі.

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"Голос", новачки на політичному небосхилі України (власне, як і переможець "Слуга народу") мають в активі перемогу в одній області - Львівській.

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