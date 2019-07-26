Письменник Ювал Харарі про цензуру в Росії: "Я не обираю світ, в якому живу"

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Письменник Ювал Ной Харарі в інтерв'ю BBC пояснив, чому погодився на правку окремих абзаців перекладу своєї останньої книги "21 урок для XXI століття" російською мовою.

Це вже третя книга Харарі. Її опублікували восени минулого року і праця викликала помітний резонанс — рецензію на неї в New York Times написав один із засновників Microsoft Білл Гейтс.

Книга присвячена проблемам, що переслідують сучасне суспільство, в тому числі фейковим новинам і "постправді".

Російський переклад книги вийшов кілька днів тому й практично відразу викликав резонанс.

Ті, хто мав можливість порівняти переклад з оригіналом, помітили, що вони не ідентичні.

Зокрема, в англомовному виданні в розділі "Постправда" міститься такий абзац:

"Таким чином, у кінці лютого 2014 року російські спецпідрозділи в формі без розпізнавальних знаків вдерлися до України й окупували ключові об'єкти в Криму. Російський уряд і особисто президент Володимир Путін неодноразово заперечували наявність російських військ і стверджували, що це спонтанні "групи самозахисту", які здобули екіпіровку, що виглядає, як російська, в місцевих магазинах. Озвучуючи це безглузде твердження, Путін і його помічники добре знали, що брешуть".

У російському виданні цей абзац відсутній зовсім і замінений таким:

"Головний винуватець, звичайно, Дональд Трамп. Так, за підрахунками газети Washington Post, за час після своєї інавгурації президент Трамп зробив понад 6000 неправдивих публічних заяв. У промові, яку він виголосив у травні 2018 року, з 98 фактологічних тверджень Трампа 76% були помилковими, такими, що вводять в оману або ні на чому не базуються. У відповідь Трамп і його прихильники незмінно називають Washington Post, New York Times, CNN та інші засоби масової інформації "брехунами" і звинувачують їх у поширенні "фейкових новин" з метою дискредитувати президентство Трампа".

Практично відразу прес-служба письменника оприлюднила його заяву, в якій повідомила, що внесені зміни мають на меті зробити книгу доступною якомога ширшій аудиторії.

В інтерв'ю радіостанції BBC Radio 4 Ювал Харарі підтвердив, що зміни внесені з його згоди й пояснив, чому пішов на цей крок.

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Ювал Харарі: Мені сказали, що якщо я наведу цей приклад, то, ймовірно, не зможу опублікувати книгу в Росії. Один варіант — це розлучитися з ідеєю донести свої думки до російської аудиторії. Інший — змінити приклад так, щоб він потрапив до загальноросійського наративу, від чого я категорично відмовився. Третій варіант — скористатися іншим прикладом. Оскільки він не міняв суть послання, що містилося в цьому розділі, — а воно не про Путіна і Росію, це просто приклад того, яке значення мають фейкові новини, — я зважив, що прибрати цей приклад і замінити його іншим варте того.

BBC: Вам не здається, що ви скоїли акт самоцензури?

Ю.Х.: Певною мірою так, скоїв. Але повторюю, я не сам захотів так вчинити. Я не хотів заслужити схвалення російського режиму, щоб вони запрошували мене в гості й все таке. Мене поставили перед дуже важким вибором: або я міняю кілька прикладів, або книгу не публікують у Росії. Що мені робити? Я не підтримую цензуру, я неодноразово і відверто говорив про це і у своїх книгах, і в лекціях. Але я не обираю світ, в якому живу. Ми живемо у світі, чимала частина якого існує при недемократичних режимах, де прийнята цензура. І один варіант — просто не публікуватися в цих країнах і усунутися від діалогу. Другий варіант — підготуватися заздалегідь, утриматися від критики режиму, тому що ми хочемо опублікувати одну і ту ж книгу і в США, і в Росії. Це вибір між двома варіантами, і обидва вони погані.

BBC: У розділі "Війна" згадується "завоювання Криму" Росією, йдеться про те, що Москва отримала стратегічно важливу територію, вселила страх у серця сусідів і відновила свій статус світової держави. У російському виданні захоплення Криму назване "возз'єднанням з Росією", про захоплення ані слова. Ви схвалили ці зміни?

Ю.Х.: Ні в якому разі. Я дізнався про це тільки що від читачів, і я рішуче проти цього заперечую. Я абсолютно ясно висловився, що це саме завоювання і ніщо інше. Я не говорю російською, я повинен з'ясувати, яке саме слово використали в перекладі. Якщо це так, мені доведеться поговорити зі своїм агентом і адвокатами й зрозуміти, що можна з цим зробити.

BBC: Це слизька доріжка, чи не так? Якщо ви — автор книги, — погоджуєтеся змінити окремий приклад у книзі, то хтось вирішує піти далі й змінити інші приклади, як, скажімо, в перекладі, виданому в Ірані. Наскільки ви згодні з тим, що, кажучи: "Я готовий змінити дещо, щоб вписатися в культурні норми іншої країни" - ви позбавляєте себе контролю над тим, що написано в перекладах ваших книг в інших країнах?

Ю.Х.: Ні, це не так. Якщо хтось вирішує внести зміни, наприклад, у переклад, я сподіваюся, він звернеться до мене за дозволом. На якісь зміни я погоджуюся, якщо вважаю, що це виправдано, на інші — не погоджуюся. Наприклад, я хотів перекласти свою першу книгу, "Сапієнс", арабською, щоб видати її в Єгипті, в Саудівській Аравії. Мені сказали, що в ній занадто багато обговорюється еволюція і занадто сильно критикується релігія, і, якщо я хочу її опублікувати в цих країнах, доведеться дещо змінити. Я категорично відмовився: це означає не просто поміняти один приклад на інший, а повністю змінити ключові постулати книги, замінити правду на вигадку. На це я не згоден.

І у випадку з завоюванням Криму це не заміна одного правдивого прикладу з Путіним на інший правдивий приклад з Трампом. Це заміна правди про те, що російське завоювання Криму відбулося, на помилкове твердження про те, що Крим просто приєднався до Росії, і на це я ніколи не погоджуся.

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BBC: Що ви, як відомий автор, думаєте про цю ситуацію?

Ю.Х.: Останніми днями я багато про це думав і питав себе, чи вчиню я так ще раз. І прийшов до висновку, що в майбутньому буду більш ретельно добирати слова і не стану міняти Путіна на Трампа. Але що стосується базового принципу — я думаю, я буду так робити, якщо буде потрібно. Тому що я вважаю важливим дотягнутися до читачів у недемократичних країнах, як Росія. А в цьому випадку доводиться мати справу з цензурою. Це не моє рішення — цензурувати свої книги, мене змушують до цього недемократичні уряди.

BBC: Вас не турбує, що ваш авторитет історика і письменника міг постраждати?

Ю.Х.: Звичайно, мене хвилює мій авторитет і імідж. Але мене більше турбують важливіші питання. Я думаю, що дискусія повинна сфокусуватися не тільки на мені, а й на цензурі, яка існує в російському режимі. Я — не єдиний автор, якому доводиться з цим стикатися, я чув про інші такі випадки. І це, я думаю, і є головна проблема. Деякі автори вирішують просто не публікувати свої книги в Росії, інші вирішують внести в текст зміни, і кожен такий випадок треба розглядати окремо. Але пропозиції критиків "не змінювати нічого і просто не публікуватися в Росії", я вважаю, досить екстремальною позицією. Російський режим не зміниться просто тому, що кілька західних авторів не видадуть там свої книги.

BBC: Але якби ваші книги були абсолютно однакові у всіх країнах, всюди б з'явилися піратські копії — ви ж дуже популярний автор. Є й російські автори, які в самій Росії говорять саме те, що вважають правдою, і часто платять за це дуже високу ціну — іноді їх просто вбивають. Що ви думаєте про це?

Ю.Х.: Я ставлюся до них з великою повагою. Я не знаходжуся в їхньому становищі, у мене є можливість просто не публікуватися в Росії. І люди, які можуть постраждати — це не я, це мої видавці та продавці в Росії. І якщо я спробую контрабандою доставити до країни піратські копії, постраждаю не я — постраждають вони. Уникнути цензури таким чином не так легко. Книга — це не блог в інтернеті, її треба надрукувати, розвезти в магазини вантажівками. Так що, можливо, вам і вдасться поширити кілька піратських копій, але якщо ви хочете, щоб книгу прочитало багато людей, це дуже складно.

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