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Президент Володимир Зеленський керує країною вже понад два місяці і за цей час здійснив кілька міжнародних візитів, повернув Леоніда Кучму до мінських переговорів та почав оновлення українських посольств за кордоном.

Якихось відчутних перемог на міжнародному фронті у Зеленського поки немає, але й часу пройшло небагато. Зате вже оголилися "больові точки", які можуть послабити підтримку України на Заході та посилити переговорні позиції Росії.

У нового президента досі не сформована команда сильних міжнародників, бракує цілісного бачення дій по Донбасу та існує серйозна недовіра до МЗС та дипломатів.

Чому так склалося і чим це загрожує - розбиралася BBC News Україна.

Команда Зедипломатів

У відомому відео за кермом автомобіля, яке вже встигли охрестити "інтерв'ю Tesla", Володимир Зеленський сказав: "Я думав, що нікому не можна вірити, а сталося так, що більше ніж нікому". Такий принцип команда президента застосовує в тому числі до дипломатів, хоча без їхньої допомоги перемагати на міжнародних майданчиках практично неможливо.

Головним і чи не єдиним дипломатом у команді Володимира Зеленського є Вадим Пристайко. Його кандидатуру на пост міністра закордонних справ президент вніс до парламенту ще в середині червня, але депутати так і не спромоглися звільнити чинного главу МЗС Павла Клімкіна та призначити його наступника. Тож це питання буде вирішувати вже нова Рада.

Пан Пристайко - кадровий дипломат, за часів президента Петра Порошенка був першим заступником керівника МЗС, а потім поїхав у Брюссель послом при НАТО. Це фахова і професійна людина, про нього позитивно відгукуються і його колеги по МЗС, і західні партнери.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вадим Пристайко залишається кандидатурою президента на пост міністра закордонних справ. Його затверджувати буде вже новий парламент

Сьогодні він є двигуном у президентській команді саме міжнародного напрямку. Зеленський може зімпровізувати на переговорах, і в цій ситуації важливо мати поряд професійного дипломата, який пом'якшить кути та вчасно дасть пораду.

Дипломати, які встигли попрацювати з Зеленським, кажуть, що в нього свій стиль переговорів. "По-перше, він багато слухає. Це дозволяє не просто продавлювати непродавлюване, а реагувати по ходу розмови. До того ж, це просто справляє добре враження на співрозмовників", - розповідає BBC News Україна посол України в Канаді Андрій Шевченко. Президент нещодавно був там з візитом.

"Його сильною стороною є вміння легко встановлювати людський контакт. У Торонто в нього було близько 10 годин з Трюдо (Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади - Ред.). Цього виявилося достатньо, щоб і відпрацювати важкі теми, і по-людськи відчути один одного - говорили і про війну, і про вибори, і про дітей, і про лижі та сноуборди. Самого по собі цього замало для державних результатів, але при цьому це надзвичайно важливо для роботи зі світовими лідерами, за чию довіру йому доведеться змагатися", - каже посол.

Що стосується Пристайка, то зовсім скоро він може перейти до МЗС, і тоді виникне питання, ким його замінити в Офісі президента. Адже сильний дипломат Олена Зеркаль, яку Зеленський запросив у свою команду, відмовилася працювати під керівництвом Андрія Богдана.

Залучають до міжнародних питань Олександра Данилюка, але з переходом на посаду секретаря РНБО його участь значно послабилася.

Замінити Пристайка може нинішній помічник президента Андрій Єрмак. За даними BBC News Україна, він їздить разом з Пристайком у відрядження, бере участь в нормандських переговорах на рівні радників, залучений до підготовки майбутньої зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Єрмак сьогодні є помічником Володимира Зеленського та залучений до міжнародних переговорів

З відкритих джерел відомо, що він закінчив Інститут міжнародних відносин університету ім.Шевченка, має ступінь магістра з міжнародного приватного права.

Пан Єрмак є членом Асоціації правників України, брав активну участь у розробці законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Також продюсує фільми та є членом Української та Європейської кіноакадемій. Його мінусом є відсутність дипломатичного досвіду.

Сам Єрмак від відповіді на запитання про своє можливе призначення ухиляється, однак підтверджує, що бере участь в міжнародних зустрічах. "Я маю посаду помічника і тому, як вирішить президент. Сьогодні підключаюсь до питань, у яких важлива допомога президенту", - сказав він у коментарі BBC News Україна.

Слабку команду міжнародників Зеленського може посилити відомий дипломат Богдан Яременко, який зайшов до парламенту по мажоритарці від "Слуги народу". У 2013 році він публічно підтримав "Євромайдан", за що його звільнили з посади генконсула у Стамбулі. Ця ситуація набула резонансу, а пан Яременко відтоді став певним символом боротьби дипломатів за європейський шлях України.

Копирайт изображения Уніан Image caption Богдан Яременко - кар'єрний дипломат, який може поповнити команду міжнародників Володимира Зеленського

В пропрезидентській партії кажуть, що це хороша кандидатура на керівника парламентського комітету з закордонних справ, хоча не виключено, що саме він долучиться до команди міжнародників президента.

Зачистка чи оновлення?

В середині липня у Володимира Зеленського заявили про наміри звільнити низку послів. Серед них - і посла України в США Валерія Чалого. А вже 19 липня з'явилися відповідні укази.

Крім США, були звільнені посли в кількох африканських країнах, на Кіпрі, у Ватикані, а також у Вірменії, Туркменістані та інших. За даними BBC News Україна, наразі готується наступна партія звільнень, хто під неї підпадає - ще вирішують.

Деякі дипломати на умовах анонімності стверджують, що нова команда "змітає порошенківську дипломатію", хоча Андрій Єрмак все спростовує і запевняє, що ніяких зачисток немає, а кадрові рішення ухвалюють виключно з огляду на ефективність дипломатів.

Помічник президента схвально відгукнувся про роботу послів у Франції та Канаді, куди вже встиг з'їздити Володимир Зеленський. "Ми дуже сподіваємось, що сьогодні ці люди, які дуже професійні, отримають нову енергію, нове дихання, почнуть ще з більшою мотивацією представляти інтереси України", - сказав Єрмак.

Валерія Чалого нерідко називали політичною фігурою та людиною Петра Порошенка, тож цілком логічним і зрозумілим може виглядати бажання поставити на цей напрямок свого посла. Хоча у Зеленського пояснюють заміну непрофесійністю цього дипломата.

Копирайт изображения Уніан Image caption Валерія Чалого призначив послом України в США президент Петро Порошенко у 2015 році

"Вважаю, що це дуже важливе рішення, яке було вчасно прийнято. Адже треба сьогодні переводити наші відносини, піднімати їх, ставати дійсно стратегічними партнерами з США. А це неможливо зробити без посла, який би сьогодні представляв Україну, представляв би президента і відповідав би тому духу, який ми закладаємо. На жаль, той посол, який був, з цією функцією не справлявся", - пояснює він рішення президента.

Кадрові перестановки можуть торкнутися ще кількох ключових для України напрямків - Німеччини, Британії та ЄС. Хоча тут важливішим є те, наскільки швидко звільнених послів замінять, адже призначення нового посла у США, наприклад, неочікувано для команди президента затягнулося і стало проблемним.

"Вимучений" візит до США

Джерела BBC News Україна кажуть, що до Чалого є претензії через начебто затягування візиту Зеленського до США, який в Офісі президента планували на кінець цього липня. Для цього у Вашингтон їздив і секретар РНБО Олександр Данилюк, і Андрій Єрмак, і навіть керівник СБУ Іван Баканов.

Копирайт изображения Rick Perry/Facebook Image caption В середині липня до США літали Олександр Данилюк та Андрій Єрмак, обговорювали в тому числі підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Фото розмістив у своєму Facebook міністр енергетики США Рік Перрі

За нашими даними, деякі зустрічі представників української влади з американцями проходили без дипломатів з посольства, "аби не було зайвих вух". В Офісі президента прямо не кажуть, чи брали участь дипломати в переговорах, але запевняють, що недовіра до всіх дипломатів - це вигадка.

"Під час мого візиту я спілкувався з деякими працівниками посольства, але я не спілкувався з послом, тому що моя особиста думка така: на жаль, ця людина нічим мені допомогти у підготовці візиту президента Зеленського не могла. Вона, на жаль, сьогодні працює якось так, що ми не маємо відчуття, що на належному рівні інтереси держави сьогодні представлені в США", - розповідає Андрій Єрмак.

У відповідь на це Валерій Чалий каже, що здивований такою критикою на свою адресу.

"З одного боку, немає нічого непередбачуваного, що нова влада хоче ротації послів, які мають користуватися довірою президента України. Тим більше, якщо замінюються посли, які вже відбули свої терміни перебування. З іншого - оцінювати, наскільки ефективно посольство і, насамперед, посол за останні чотири роки відстоювали інтереси України в США, було б правильно, отримавши всебічну інформацію", - пояснює він в коментарі BBC News Україна.

За словами пана Чалого, відносини Україна - США вже вийшли на рівень стратегічного партнерства, принаймні в сфері безпеки і оборони. "Отримати протитанкові та контрснайперські системи і домогтися єдиної двопартійної політики Конгресу і уряду США на підтримку України, включно з санкційним тиском на Росію, без цього було неможливо", - підкреслює дипломат.

"Не випадково посол України в США - єдиний з усього нашого дипломатичного корпусу, хто потрапив під санкції Росії", - додає він.

Коментуючи інформацію про те, що він нібито не зміг організувати візит Зеленського до США, Валерій Чалий каже: "Знаю також, що була спроба переконати президента України "повісити" затримку його візиту в США на посольство і звинуватити посла. Це хибний шлях - адже ті, хто дійсно знається на деталях дипломатичної роботи, добре розуміють ситуацію. І правильно, що від цього відмовилися".

За його словами, навіть під час візиту самого Єрмака до США, посольство в короткі терміни організувало та забезпечило зустрічі у Білому домі "в умовах, коли про його поїздку до США у посольства не було ніяких офіційних сигналів". І наостанок Чалий нагадує пану Єрмаку: "Ну і все-таки сподіваюся, що Андрій Борисович ще не забув про свою схвальну оцінку зусиль посла в просуванні на кіноринок США українсько-словацького фільму "Межа", продюсером якого він є".

Навряд візит Зеленського до США вже відбудеться влітку, а от восени лідери двох країн мають всі шанси поспілкуватися в полях кількох міжнародних заходів. Так, 1 вересня у Польщі пройдуть заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Володимир Зеленський поїде в ці дні до Варшави, збирається туди і президент США Дональд Трамп. А в другій половині вересня пройде традиційна сесія Генасамблеї ООН за участі світових лідерів.

Офіс президента розглядає кількох кандидатів на посаду посла в США. За однією інформацією, кілька з них відмовилися їхати до Вашингтона, за іншою - їх не погодили Штати. Тож процес затягнувся.

Зараз як можливих кандидатів в дипколах називають посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка - він кадровий дипломат і працював у посольстві України в США, а також посла України у Франції Олега Шамшура, який вже очолював українське посольство у Штатах. Перший в коментарі BBC News Україна назвав цю інформацію "чутками", а другий, за нашими даними, в ці дні якраз перебуває у Києві.

Погодити візит з американською стороною ніколи не було легко - графік президента США затверджений на роки вперед. До того ж Вашингтон хоче предметної розмови з Києвом, а для цього має бути якась конкретика, цілісне бачення реформ, стратегія щодо Донбасу.

Копирайт изображения Уніан Image caption Минулого тижня Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Куртом Волкером. На зустрічі обговорили підготовку візиту до США

США неодноразово висловлювали занепокоєння призначенням керівником Офісу президента Андрія Богдана, який працював з олігархом Ігорем Коломойським. І це кинуло тінь на команду нового президента.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснює, що часові рамки візиту до США, насправді, не критичні. Головне, щоб цей візит мав реальне наповнення: "Тижнем раніше, тижнем пізніше - насправді це не так важливо. Головне, щоб перемовини були наповнені реальним змістом, а не "для галочки".

За його словами, президентська зустріч має дати поштовх для практичної взаємодії і, безумовно, налагодити особистий контакт.

Лінія Донбасу

Найбільше запитань до команди президента - щодо Донбасу.

Одразу після вступу на посаду президента Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в Мінські переговори, заявив про існування "дорожньої карти" врегулювання конфлікту, а також націлився на відновлення Нормандських переговорів. Він відвідав Берлін та Париж, поговорив телефоном з Путіним, а на зустрічі з журналістами натякнув на просування щодо звільнення українських моряків.

"У нас є дуже обережний оптимізм після зустрічі у "Нормандському форматі" у Парижі (12 липня - Ред.) на рівні радників з міжнародних питань, ми там були з паном Пристайком", - розповідає Андрій Єрмак. Деталей він не розказав, але зазначив, що у серпні планується ще одна така зустріч, а вже після неї сторони можуть вийти на переговори лідерів.

Під час цієї розмови з помічником президента (це було 19 липня - Ред.) стало відомо, що Зеленський залишив Руслана Демченка своїм радником і той і далі бере участь в Мінських переговорах. При всіх попередніх президентах Демченко курував відносин України з Росією, його самого добре знають у Кремлі. Водночас постать пана Демченка дещо "демонізована" в Україні через його лояльність до режиму Януковича під час роботи в МЗС.

Копирайт изображения Уніан Image caption Зеленський 23 липня перепризначив Руслана Демченка своїм радником

"Дорожньої карти", про яку говорив Зеленський, поки що ніхто не бачив. Офіс президента анонсував її оприлюднення після 19 червня, але цього так і не сталося. Через це в багатьох виникає питання: а чи існує взагалі цей документ?

Помітним є те, що команда нового президента у порівнянні з Петром Порошенком змінила риторику щодо Донбасу - вона стала м'якшою щодо Росії, рідше звучить слово "агресія", взагалі не звучать фрази "повернення контролю над кордоном" та "виведення російських військ з Донбасу". Натомість ми часто чуємо про перемир'я та звільнення заручників.

В команді президента пояснюють, що це їхній підхід на переговорах з Росією: пом'якшити риторику задля результату.

Чи дасть м'яка риторика щодо Росії результат - питання. Як приклад, дипломати наводять ситуацію з моряками. У команді президента натякали, що від Росії лунали позитивні сигнали щодо їхнього звільнення, говорила про це і омбудсмен Людмила Денісова. Але досвід показує, що такі "позитивні сигнали" часто ні до чого не призводять. За президента Порошенка кілька разів марно чекали звільнення Олега Сенцова.

Копирайт изображения Reuters Image caption Українських моряків захопили ще 25 листопада 2018 року, з того часу вони перебувають за російськими ґратами

Є ще один ризик: якщо Україна більш лояльно почне ставитися до Росії, то як на це відреагують на Заході, де і так чимало охочих зняти санкції та відновити повноцінну співпрацю з Москвою.

Павло Клімкін застерігає від будь-яких ілюзій щодо домовленостей з Володимиром Путіним. "Я вважав і вважаю, що з Путіним неможливо домовитись щодо найважливішого глобального питання - існування України поза зоною впливу РФ".

Разом з тим, за його словами, цілком можливі ситуативні домовленості. При цьому важливо, каже він, не допустити сценарію, коли Росія досягне певних рішень із Заходом, і їх почнуть нав'язувати Україні. А для цього, впевнений міністр, треба зайняти проактивну позицію у розмові з західними партнерами та врешті-решт показати їм свою стратегію.

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