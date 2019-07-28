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Які прототипи сучасних супергероїв? Хто поділився суперздібностями з Суперменом, Халком та Диво-жінкою?

Супергерої не винайдені у студіях DC чи Marvel - вони існували вже тисячі років тому. Могутні чаклунки і володарі летючих молотів - ось вони, давні супергерої, які розширили для нас межі можливого.

Хто з нас ніколи не мріяв про ту чи іншу суперсилу? Напевно, ця мрія стара, як світ. Та якщо ви вважаєте, що до Супермена, Людини-павука або Диво-жінки супергероїв не було, ви помиляєтесь.

Тисячі років тому давні греки, римляни і скандинави уже створювали своїх супергероїв і наділяли їх надлюдськими здібностями.

Насправді, багато хто з сучасних супергероїв позичили у цих запальних класичних персонажів якості та здібності - а часом навіть імена. Міфи про вправних і сильних надихають авторів з Marvel і DC, а також показують: усе можливо!

1. Надлюдська сила (як у Халка)

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Людина-гора Геркулес - зірка коміксів Marvel та анімаційного фільму студії Disney; втім, легенді про нього уже тисячі років.

Геркулес - його римське ім'я; спочатку це був грецький напівбог, який звався Геракл.

Син Зевса і прекрасної смертної жінки Алкмени, він народився з надлюдською силою і витримкою.

Геракл-Геркулес звершив дванадцять "нездійсненних" подвигів, убив численних чудовиськ, трохи потримав небосхил (щоб дати Атласу передишку), виграв усі види змагань на найперших Олімпійських іграх і навіть переміг у двобої саму Смерть.

2. Фатальна вразливість (як криптоніт для Супермена)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Криптоніт - це вигадана кристалічна радіоактивна речовина, яка фігурує у всесвіті DC Comics. Він знаменитий завдяки тому, що є єдиною слабкістю Супермена.

Син грецького царя Пелея і морської богині Фетіди, Ахіллес був найяскравішою зіркою свого покоління. Та кожен супергерой мусить мати свої слабкості, а інакше буде нецікаво.

Супермен слабшає від криптоніту, Росомаху можна вразити лезом Мурамаси, а надлюдські здібності Диво-жінки втрачаються, якщо якийсь чоловік складе разом її браслети.

Ахіллес був героєм Троянської війни і наймогутнішим грецьким воїном, але мав одне дуже вразливе місце. Так-так, це його п'ята.

Коли він тільки народився, його мати почула пророцтво, що він рано помре і, природно, схвилювалась. Вона вирішила скупати його у річці Стікс, води якої зробили його невразливим. Та оскільки вона тримала його за п'ятку, ця частина його тіла лишилася сухою - мамин прорахунок.

У пізніх варіантах легенди про Ахіллеса - хоча не в "Іліаді", де вона розповідається уперше - його вбивають, влучивши стрілою у п'яту.

Відтоді фраза "Ахіллесова п'ята" позначає слабке місце загалом сильної людини.

3. Винахідливість (як у Бетмена)

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Одіссей - легендарний цар грецького острова Ітака, головний герой однойменної "Одіссеї", що розповідає про його сповнену пригод десятирічну мандрівку додому по закінченні Троянської війни.

На своєму шляху Одіссей зустрічає багато перешкод і труднощів, але, як і Бетмен, перемагає ворогів завдяки гострому розуму й хитрості.

Одного разу він потрапив у полон до одноокого циклопа Поліфема, який встиг зжерти кількох його супутників. Швидко зібравши думки докупи, Одіссей повідомив Поліфемові, що звати його "Ніхто".

Відтак він споїв циклопа вином, а коли той заснув, виколов йому око гострою палицею. Поліфем заволав від болю, та коли інші циклопи спитали, хто його знівечив, він відповів: "Ніхто".

Ясна річ, його приятелі подумали, що він несповна розуму, а Одіссею та його супутникам вдалося втекти.

4. Чародійство (як у Вітчфайр)

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Багато сучасних супергероїв користуються чарами.

Наприклад, Вітчфайр - героїня коміксів DC. Це блискуча модель, талановита акторка і співачка, а також (як нам підказує її ім'я) могутня чаклунка.

Рейвен вміє читати почуття інших і керувати тінями, нападаючи на ворога.

Є ще й доктор Стрендж, колишній нейрохірург, який навчається магії після того, як травмує свої дорогоцінні руки в автокатастрофі.

Та перш ніж усі ці персонажі зародилися у фантазії авторів коміксів, давно вже існувала Кірка - грецька богиня чаклунства.

Вигнана на міфічний острів у супроводі німф, вона була справжньою майстринею перетворень та ілюзій.

Користуючись зіллям, на якому вона добре зналася, і чарівною паличкою, вона обертала ворогів - та, фактично, усіх, хто їй не подобався - на тварин або чудовиськ.

Саме так її суперниця Скілла перетворилася з красуні на шестиголову і дванадцятилапу потвору, таку зголоднілу до людської плоті, що вона пожирала усіх мореплавців, які наближалися до її печери.

Коли ж на острів до Кірки заїхав Одіссей, вона не вагаючись перетворила його супутників на свиней.

5. Жінки-войовниці (як Диво-жінка)

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Напевно, усім відомі амазонки - брутальні й агресивні войовниці з грецької міфології. "Іліада" описує їх як вправних і досвідчених у битвах - таких, які не поступаються чоловікам у фізичній силі та хоробрості.

Саме ці сильні й войовничі жінки надихнули авторів з DC на створення славетної героїні книжок і екрану Диво-жінки.

У ранніх виданнях розповідається, що Диво-жінку зліпила з глини її мати королева Іпполіта, а грецькі боги наділили її дарами сили та вправності.

Та у новіших версіях її біографію змінено - тепер вона дочка самого Зевса.

Отже, вона не просто одна з запальних амазонок, а й напівбогиня.

6. Прихована особистість (як у Супермена)

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Римський бог Купідон - відомий давнім грекам під іменем Ерос - можливо, найбільш впізнаваний з усіх античних божеств.

Всі ми чули про пухленьке крилате немовля зі срібним луком і стрілами, й усім відома його репутація: особа, вражена купідоновою стрілою, нестримно закохується у першу ж зустрічну живу істоту.

У Купідона ми бачимо ще одну рису, типову для багатьох супергероїв: намагання приховати, ким вони є насправді. Це властиво і Бетмену, і Людині-Павуку, і Супермену (останньому варто лише надягти окуляри - і ось перед вами знову Кларк Кент).

Справжній супергерой, Купідон приховував свої надприродні здібності (і крила) навіть від власної дружини Психеї. Як? Дуже просто: вдень його не було вдома, а вночі він наполягав на вимкненому світлі.

7. Невидимість (як у Невидимої леді)

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Як демонструє Невидима леді з Фантастичної четвірки, невидимість - ще одна ключова якість супергероїв. Саме нею скористався грецький напівбог Персей, щоби перемогти жахливу потвору Медузу - горгону, чий погляд обертав людей на каміння.

Персею дали нездійсненне завдання - здобути її голову. Та наш супергерой не спасував.

Озброївшись міцним мечем і шоломом Гадеса, - аналогом шапки-невидимки, що ховав від чужих поглядів того, хто його надів, - він знайшов сплячу Медузу в її печері.

Дивлячись лише на її відображення у своєму щиті, він безпечно підійшов до неї та відрубав їй голову.

Завдяки невидимості він втік і від двох інших горгон, які його переслідували.

8. Могутній молот… і все решта, як у Тора

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Керувати погодою, щоби та сприяла твоїм битвам? Це під силу лише супергероям.

У скандинавській міфології, Тор - бог грому і блискавиці. Він сильний, безстрашний, а шукати його слід під могутніми дубами.

Він завжди має при собі магічний молот Мйольнір, який дозволяє йому літати та впливати на погоду. Все це з однією головною метою: захист людства.

Його тезка з коміксів Marvel Тор Одінсон, звісно, натхненний саме цим легендарним божеством.

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