Посол Великої Британії Джудіт Гоф на початку серпня завершує свою дипломатичну місію в Україні. Відтепер вона представлятиме Британію у Швеції.

Незадовго до цього журналісти BBC News Україна завітали до резиденції амбасадорки.

Це великий будинок, який знаходиться у мальовничому районі Києва, недалеко від Києво-Печерської лаври.

Саме тут британське посольство організовує офіційні заходи, тут відбуваються зустрічі з журналістами та представниками громадянського суспільства. Але це також і дім для пані Гоф та її родини.

Перше, що ми побачили у будинку, - портрет усміхненої королеви Єлизавети II. На столі у великій залі стояли чайники з утеплювачами кольорів британського прапора.

Справжній маленький куточок Британії в центрі Києва!

Інтерв'ю відбувалося за кілька днів після парламентських виборів в Україні та призначення новим прем'єром Британії Бориса Джонсона. Тому розмова розпочалася з серйозних тем про те, який вплив матимуть ці події на відносини України і Британії, якими є очікування Лондона від нової української влади, якою є позиція щодо "люстрації" команди Порошенка та дострокових місцевих виборів.

Проте ще більше BBC News Україна цікавило, з якими спогадами та враженнями пані Гоф залишає Україну, що її захоплює в українцях і які традиції запозичила її родина.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "За успішним дипломатом є сім'я": інтерв'ю з послом Джудіт Гоф

"Борис Джонсон є другом України"

BBC News Україна:Борис Джонсон, принаймні коли він був міністром закордонних справ Британії, був великим прихильником співробітництва з Україною. В Україні очікують, що він продовжить цю політику і на посаді очільника уряду. Проте є певні побоювання, що Британія зіштовхнеться з негативними наслідками "брекзиту", з економічними труднощами, що вплине і на відносини з Україною. Чи вдасться уникнути такої ситуації?

Джудіт Гоф: Я чую про ці страхи після референдуму у червні 2016 року. Тоді люди говорили мені: "О, Боже, Британія зникне, замкнеться в собі, відступить від ролі, яку вона традиційно відігравала на міжнародній арені". А цього не сталося. З 2016 року, після проведення референдуму, ми тільки збільшили допомогу і політичну залученість.

Що стосується Бориса Джонсона, коли він був міністром, він відвідував Україну двічі. А це досить важливо. Міністри закордонних справ не часто повторюють свої візити таким чином. Це означає, що він розуміє Україну, є другом України.

На мою думку, ми переживаємо той період у Великій Британії, коли, можливо, виглядаємо інакше у порівнняні з тим, як ми виглядали раніше - якщо спостерігати ззовні. Проте, думаю, нам допоможуть дуже сильні інститути, і ми є демократією віком у 800 років, ми проходили через запеклі дискусії та тяжкі часи раніше. Я впевнена, що ми знову подолаємо труднощі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме Борис Джонсон став ініціатором конференції з реформ в Україні у Лондоні у липні 2017 року. Ця зустріч зібрала десятки міністрів і заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів України в цілому світі

BBC News Україна:Здається, що в Україні немає острахів щодо Бориса Джонсона, як до політика, якщо порівнювати ситуацію, наприклад, зі ставленням до Дональда Трампа у 2016 році, коли було занепокоєння, що той піде на зустріч Росії. Єпобоювання щодо економічних проблем. Чи варто очікувати зменшення допомоги з боку Британії Україні?

Джудіт Гоф: Перш за все, ми п'ята економіка світу. Британія економічно сильна держава, і ми продовжимо такою лишатися.

Що стосується нашої допомоги Україні, вона досить серйозна - це 35 млн фунтів прямої двосторонньої допомоги. Також, оскільки ми ще лишаємося членом Євросоюзу, направляємо гроші через ЄС. Думаю, що ця допомога буде збережена, це важливо, ми одні з найбільших ваших підтримувачів, як щодо практичної підтримки, так і політичної. Я думаю, вона буде продовжуватися в усіх сферах.

"Після брекзиту ми хочемо зробити Україну пріоритетом"

BBC News Україна:Як ви оцінюєте останні 4 роки в українсько-британських відносинах?

Джудіт Гоф: Вони були блискучими, тому що я є послом(сміється. - Ред.).

Якщо серйозно, я думаю ми - дві нації, які чудово розуміють природу російського виклику. Те, що у нас трапилося в Солсбері не можна порівнювати з тим, що трапилося на вашій території, але я думаю, що це дало людям ясне розуміння існування загрози, з якою наша і ваша країна стикаються. Україна та Британія мають разом працювати, щоб протистояти цьому.

Звичайно, нам хотілося би бачити відповідальне залучення Росії до міжнародної спільноти і дотримання нею норм міжнародного права, але коли вони не роблять цього, ми маємо боротися. За останні 4 роки Україна та Британія співпрацювали дуже тісно, ми вчилися у вас, ми надавали допомогу у сфері оборони і тренували 13 тисяч військових. Ми також навчалися у ваших військових, тому що вони мають прямий досвід боротьби з агресором, і це має велике значення зараз.

Я думаю, ми значно краще почали розуміти один одного, і Україна значно наблизилася до Європи, і ми це підтримуємо.

Копирайт изображения Gov.uk Image caption Пані Гоф з британськими інструкторами, які проводять навчання українських військових в рамках Operation Orbital взимку 2018 року

BBC News Україна:Що стосується військового співробітництва, нещодавно було оголошено, що британськунавчально-тренувальну програму українських військовихOperation Orbital розширять на підтримку ВМС і ВПС України. В чому полягатиме допомога цим видам військ?

Джудіт Гоф: Зазвичай, ми надаємо підтримку вашим сухопутним силам. Проте, те що сталося у Керченській протоці у листопаді минулого року, було чітким сигналом, що морська безпека у Чорному морі є дуже важливою не тільки для України, але також для НАТО і альянс анонсував пакет допомоги на минулому саміті. І що важливо - ми визнали, що Чорне море - це регіон, що викликає тривогу.

Те, що ми зараз робимо - направляємо частину допомоги вашому флоту, морським піхотинцям, аби розбудувати вашу морську безпеку. На жаль, ви втратили значну частину вашого флоту у 2014 році, але морська безпека є надзвичайно важливою, тому треба готуватися.

Копирайт изображения facebook.com/GeneralStaff.ua Image caption Серед британських інструкторів є ветерани операцій в Іраку та Афганістані, а навчають вони українських військових, зокрема, боротьбі зі снайперами, веденню бойових дій вночі, розвідці

BBC News Україна: Віцепрем'єр-міністрУкраїни Степан Кубів минулої осенів інтерв'ю Голосу Америкизаявив, що українські та британські чиновникипроводили консультації щодо зони вільної торгівлі між Британією та Україною після брекзиту. Скільки може зайняти часу укладання угоди про вільну торгівлю?

Джудіт Гоф: Це залежить від сторін, які братимуть участь у перемовинах. Україна має чудову Угоду про асоціацію з ЄС. Наразі ми є членом цієї угоди, поки залишаємося в ЄС. Після брекзиту ми хочемо зробити Україну пріоритетом, аби зберегти елементи цієї угоди, які є взаємовигідними.

Ми не перебуваємо у формальних перемовинах, оскільки ми не можемо це робити зараз як член ЄС. Проте ці питання обговорювалися між нашими і українськими чиновниками, і вони продовжаться, і я маю велику надію, що вони зможуть досягти результату досить швидко.

Ми точно хочемо продовження чинної ситуації у торгівлі, тому що ми четвертий найбільший інвестор в Україну. Я хочу зростання торгівлі, і ваш президент хоче, щоб торгівлі та інвестиції з Заходу зростали, про що він сказав нещодавно. То ж нам потрібно забезпечити, аби чинні домовленості продовжувалися, а якщо ми знайдемо якісь кращі речі, ми будемо розглядати їх, особливо якщо вони корисні для обох сторін.

BBC News Україна:За останні роки чи покращився інвестиційний клімат в Україні для британського бізнесу? З якими проблемами він стикається?

Джудіт Гоф: Мова йде не тільки про британський бізнес. Типові проблеми з якими стикається бізнес в Україні багато років - корупція, нестача рівності, непевне становище перед судовою владою.

За останньої адміністрації ми бачили прогрес у створенні антикорупційних інститутів, ми допомагали в цьому, але ми досі не бачили дійсно повномасштабну реформу судової системи, яка є дуже важливою.

Серед ранніх заяв нової влади (Володимира Зеленського. - Ред.) реформа митниці, якщо зроблять ефективно, це дуже допоможе. Що ще я б хотіла бачити - розв'язання давніх проблем, аби надіслати сигнал - ви можете прийти й інвестувати в Україну і не зазнавати труднощів.

Проблема для України - в репутації. Позитивну репутацію треба будувати довго, а підірвати її можна дуже швидко. Ще хочу бачити, аби український ринок був метою для інвесторів, тому що потенціал тут великий, у рамках Європи - ви найбільший ринок, що зростає. Це означає багато можливостей як для іноземних інвесторів, так і для українців.

BBC News Україна: А чи стикався британський бізнес з рейдерством, як, наприклад, було кілька років тому у випадку з одним з горілчаних заводів, в які вкладав гроші французький інвестор?Цією проблемою довелося займатися вашій французькій колезіІзабель Дюмон.

Джудіт Гоф: В нас були деякі питання, я не думаю, що саме такі. Проте я дійсно хочу, щоб бізнес-клімат в Україні покращився, аби британські інвестори приходили сюди із впевненістю, що їхні інвестиції будуть у безпеці та захищені, і щоб українці мали впевненість, що добрі та чесні інвестори прийдуть у цю країну.

"Ми хочемо бачити більше незалежних медіа"

BBC News Україна: Нещодавно заступник міністра закордонних справ Британії лорд Тарік Ахмад оголосив, що незалежним українським медіа нададуть допомогу в рамках проєкту обсягом у 9 млн фунтів. В чому полягатиме цей проєкт?

Джудіт Гоф: В Україні ми вже підтримуємо суспільне мовлення. Ви, наприклад працюєте в BBC, це наше суспільне мовлення, і ми дуже пишаємося ним.

В Україні є плюралізм думок у медіа, але у медіасередовищі дуже домінують інтереси великого бізнесу. І ми хочемо бачити більше незалежних медіа, більше незалежних голосів. Є чудові журналісти, і треба дати їм можливість працювати незалежно.

В нас є також допомога проєктам щодо боротьби з дезінформацією. Наприклад, ми працюємо з Міністерством освіти, щоб збільшити медіаграмотність. Адже ви не обов'язково можете зупинити дезінформацію. Чи не краще допомогти людям споживати інформацію в набагато більш розумний спосіб, краще розуміти, що є фейковими новинами, а які новини є справжніми?

Дані, які ми отримуємо, дозволяють говорити, що наші проєкти допомагають людям краще розуміти джерела інформації, краще оцінювати, наскільки їм можна довіряти.

Тому ми маємо гроші, щоб допомогти з цими проєктами, але також допомогти Україні з її комунікаціями зі світом. У світі, де багато дезінформації, де Росія намагається дискредитувати Україну, переконати нас, що ви жахлива країна, країна нацистів і таке інше, підтримка України в комунікаціях, роз'яснення, яка ви країна і за що боретеся, є дуже важливою.

Для України немає особливої візової політики

BBC News Україна: Питання, яке хвилює багатьох в Україні, і яке не можемооминути. Чи можливе спрощення візового режиму, для всіх українців чи для певних категорій українських громадян?

Джудіт Гоф: Мені часто ставлять питання про це. Це не якась особлива візова політика щодо України. Британія має глобальну візову політику. Я знаю, що багатьом людям тут не подобається ця візова політика чи ці умови. Що ми намагаємося зробити в Україні - дослухатися до зворотної реакції та покращувати деякі елементи у процесі, пришвидшувати його.

Наразі я не впевнена, що є близька перспектива будь-якого типу візової лібералізації. Але це річ для дискусій між двома нашими країнами, спілкування вашого молодого уряду з моїм новим урядом.

Вибори показали, що українці толерантні

BBC News Україна: На вашу думку, чи відбувся за останні 5 років прогрес у захисті прав людини в України?

Джудіт Гоф: Україна визначає себе як європейську країну, а значить адаптує чи приймає європейські цінності. Я бачила рух щодо більшої інклюзивності та толерантності.

Я тут також намагаюся підтримати більшу інклюзивність для людей з інвалідністю. Якщо подивитися на роботу Раїси Панасюк (перша урядова уповноважена з питань осіб з інвалідністю у 2017-2018 роках. - Ред.), яка, на жаль, пішла від нас минулого року, - їй вдалося просувати більшу інклюзивність для людей з інвалідністю.

Нещодавно перша людина з синдромом Дауна закінчила університет (студент Богдан Кравчук став бакалавром з історії в Луцькому університеті. - Ред.), з підтримкою з боку міністерства освіти. Тож я бачу надзвичайний прогрес у цій сфері.

Копирайт изображения Архів посольства Великої Британії в Україні Image caption Джудіт Гоф вважає, що завдяки зусиллям Раїси Панасюк (у центрі) Україні вдалося за останні роки досягти прогресу у захисті прав людей з інвалідністю

В інших сферах дебати продовжуються. Коли я спілкуюся з українцями, вони підтримують рівність і я думаю вони толерантні, як показують результати виборів, де ультраправі не отримали гарного результату.

Деякі питання, щодо гендеру та ЛГБТ, використовують як зброю. Проте я думаю, що молоде покоління має інше ставлення, ви ж бачите, як прайди зростають за кількістю. І цього року відомі люди брали участь, це було дуже важливо, тобто люди мають сміливість, аби долучатися публічно. Вважаю, що чотири роки тому це було б важко.

Взагалі спроби зобразити Україну нетолерантною країною - це частина наративу, що йде ззовні, коли намагаються показати Україну як дуже нетолерантну, фашистську, нацистську країну. Ми знаємо звідки походить цей наратив. І цього всього не було у моєму досвіді спілкування з українцями. Але вважаю, що треба забезпечувати більш відкриті дебати з таких питань.

"Було очевидно, що є бажання змін в Україні"

BBC News Україна: Ви очікували такі великі політичні зміни в Україні цього року?

Джудіт Гоф: Для багатьох з нас було зрозумілим, що є очевидне бажання змін у країні, і я не здивована. Україна, можливо, піонер в глобальному контексті. Ми були свідками того, як кампанії проводилися і досягали успіху нетрадиційним шляхом, таким, який дуже відрізняється від того, що в Україні бачили раніше.

Я вважаю, що політика в глобальному масштабі змінюється, можливо, за допомогою технологій, але також через зміну ставлення людей до політиків - того, що вони від них хочуть.

Думаю, виклик зараз для нового президента і нового парламенту - сформувати уряд, і зайнятися управлінням країною вже восени.

BBC News Україна: Британські чиновники багато разів говорили, що за останні 5 років Україна більше досягла, ніж за попередні роки незалежності. Якими були найбільші досягнення і що було найбільшим розчаруванням для вас?

Джудіт Гоф: Я була керівницею відділення Форин-офісу (МЗС Британії. - Ред.), яке відповідало за Україну у 2014 році. Коли у вас проходили президентські і парламентські вибори, ми бачили, які виклики стояли перед країною. Вас атакували, ви втратили території, ви потрапили у конфронтацію з великою державою, ваша економіка постраждала... Багато проблем. Я не думаю, що хтось на той момент вважав, що те керівництво пропрацює 5 років, не кажучи вже про збереження влади на більший проміжок часу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Джудіт Гоф, як і інші посли країн G7, вважають недоречною ініціативу щодо люстрації покоління політиків епохи Порошенка, і закликає розслідувати будь-які зловживання, якщо вони мали місце, згідно з законодавством. Фото - 2015 року

Якщо озирнутися на 5 років назад, я можу сказати, що Україні вдалося вчинити спротив російській агресії, хоч і не вдалося вирішити цю проблему, для чого потрібні певні кроки Росії - вивід військ і дотримання припинення вогню.

Вдалося розбудувати власні збройні сили, покращити ситуацію в економіці. Зараз ми бачимо зростання, імплементовано цілу низку реформ, зокрема у банківському секторі, процедурі закупівель, створені антикорупційні інститути, нова поліція.

Були важливі досягнення у цей період, які були підтримані та в яких допомагали ЄС та міжнародна спільнота, але головний імпульс надавали українці, бо це було те, що ви хотіли.

Що стосується розчарувань - корупція досі не подолана, судова влада досі не реформована.

Проте ви маєте нового президента, буде новий уряд, і сподіваюся ви будете спроможні продовжувати роботу на цьому напрямку, аби викорінити корупцію, реформувати судочинство і трансформувати цю країну в європейську країну, якою Україна мріє стати.

BBC News Україна: Ви думаєте, вони будуть спроможні зробити це, новий президент і новий уряд?

Джудіт Гоф: Ну, ніхто ще не знає, яким буде новий уряд. Тому це не дуже влучне питання. Я зі спілкування з президентом та іншими людьми можу сказати, що вони мають ясне бачення того, чого хочуть досягнути. Звичайно багато буде залежати від формування уряду, і багато досі залежить від підтримки міжнародної спільноти.

BBC News Україна: Але країни G7 вже виступили проти люстрації попередньої влади - ініціативи президента Зеленського, запропонованої напередодні парламентських виборах. В чому причина?

Джудіт Гоф: Ми вважаємо, що 2019 рік - не 2014-й. Нам варто зрозуміти, чи це була передвиборча риторика чи щось, що нова адміністрація хоче зробити. Будемо дивитися. Якщо є докази порушень закону, корупції, зловживання службовим становищем, то в справах усіх людей, яких у цьому підозрюють, треба слідувати доказам і букві закону. Це в наших очах більш пасує, ніж повномасштабна люстрація для всього покоління політиків.

BBC News Україна: Але якщо президент Зеленський продовжить робити не тільки заяви, але й перейде до дій, не тільки щодо люстрації, а, наприклад, проведення місцевих дострокових виборів у цьому році, як буде реагувати західна спільнота?

Джудіт Гоф: Багато речей було сказано у спекотний період передвиборчої кампанії. Передвиборча риторика, що можна зрозуміти, завжди буває досить ударною, жалячою.

Що стосується місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020 року, ми не бачимо жодних обґрунтувань, чому вони мають відбутися раніше, і я думаю в технічному плані це досить складна річ. І частиною демократії є наявність виборчих циклів. Якщо у вас були одні дострокові вибори, це не означає, що обов'язково проводити інші достроково. У Британії місцеві вибори часто проходять в інший час від парламентських. І обидві кампанії показують два різних настрої суспільства.

Ми б хотіли очікувати місцеві вибори у 2020 році, але ми хочемо зрозуміти, що є передвиборчою риторикою, а що збираються зробити політикою нової адміністрації.

"Україні треба перемогти культуру корупції"

Image caption Джудіт Гоф закликає українців подолати культуру корупції, домогтися судової реформи і посилення антикорупційних інститутів

BBC News Україна:Яких змін ви очікуєте від нової влади?

Ми фокусуємося зараз на тому, яким буде новий уряд тут, що буде в порядку денному першого засідання Ради, які кроки робитиме президент, щоб виконати обіцянки по боротьбі з корупцією і проведенню реформ.

Ми хотіли б бачити посилення підтримки антикорупційних інститутів, реформу судової влади, що є однією з найбільших проблем у цій країні. Хочемо бачити чіткий сигнал, що до корупції толерантності не буде. Україні треба перемогти цю ендемічну культуру, що часто примушує людей до корупції. Треба більше прозорості у закупках у низці секторів, у роботі державних підприємств.

BBC News Україна: Якою ви очікуєте побачити Україну через п'ять років?

Джудіт Гоф: Я думаю, все залежить від українців. Все залежить від того, що ви хочете. У вас є молоде покоління, дуже талановите, думаю, дуже орієнтоване на Європу, європейські цінності, і я припускаю, що буде рух вперед. Проте все залежить від вас.

Ваше молоде покоління чудово мобілізується і є дуже пасіонарним. Є надзвичайно сильне громадянське суспільство. І молоде покоління хоче досягнень, є талановитим і дуже освіченим. Я завжди була вражена молодими людьми, яких я зустріла тут.

"За кожним успішним дипломатом є сім'я"

BBC News Україна:Чи ваші сподівання справдилися після того, як ви прибули до України?

Джудіт Гоф:Це було свідоме рішення приїхати в Україну, я була тут раніше, я займалася Україною, тому я знала, що мене чекає, не думаю, що були якісь сюрпризи.

BBC News Україна:Чим вам запам'яталися останні чотири роки?

Джудіт Гоф: Є особлива машина часу, у яку ти потрапляєш, коли переїздиш в Україну.

Я живу тут з родиною, моєму синові було лише два роки, коли ми переїхали. Йому - зараз шість і він маленький українець. Принаймні він так вважає.

Для нас як родини це був приємний час. Ми бачили, як ростуть наші діти, як разом з нами вивчають Україну.

На мій погляд, за кожним успішним дипломатом є сім'я. І це дуже важливо для дипломата, бо посада посла це дуже складно, особливо посла країни-члена G7 в Україні. Я рада, що моя родина мене підтримувала і допомогла виконувати свою роль.

BBC News Україна: Яку роль у роботі дипломата грає резиденція?

Джудіт Гоф: Коли ви мешкаєте у резиденції, люди бачать великий будинок. Це справжній привілей - мати великий будинок. В Англії ми так не живемо. Це йде разом з роботою. І це привілей. Це робоче середовище.

Також це будинок для гостей, бо ми постійно приймаємо гостей. Міністри залишаються в нас. Це ресторан - я влаштовую вечері. Це і майданчик для подій - в нас тут було 300 людей одного вечора. Тобто це не будинок, це сцена, яка довзоляє мені працювати.

В нас не так багато приватності, тому що завжди треба приймати гостей. Просто уявіть, ви йдете додому увечері, а там - гості. Резиденція - не твій дім, це твоє робоче місце. Але це частина угоди, на яку ви погоджуєтеся, коли працюєте послом. Це не дається вам для того, щоб мати красиве життя. Це вам дається, щоб ви могли представити свою країну.

В нас також прийоми тут відбуваються. Зокрема, для наших і ваших військових.

Прийоми - це частина роботи посла, це дієвий шлях зустрічатися з людьми, знайомитися. І це тяжка робота. Люди часто думають, що це легка робота, але якщо присутні 200 людей, яких ви не знаєте, намагатися знайомитися і розмовляти з ними - це нелегке завдання, це займає години.

Це виклик, і дипломати вчаться, як працювати під час прийому.

BBC News Україна:Ви з гумором відреагували на репліку президента Зеленського про "старушку Велику Британію", яку він сказав, коментуючи успіхи Британії у відмові від використання вугілля. Багатьом користувачам соцмереж сподобалося. Скажіть, як побудована робота з соцмережами у британському посольстві, в чому полягає рецепт успішної комунікації для дипломатів зараз?

Джудіт Гоф: Я дуже рада, що в мене є команда з сектору комунікацій. Вони розробляють ідеї і стратегію не тільки для мене, як очільниці посольства, але для всього посольства. Ми дивимося на комунікацію в інтернет-просторі як на річ, що надзвичайно залучає аудиторію.

Дипломати традиційно дають телеінтерв'ю, випускають пресрелізи, і це добре, бо існує аудиторія для цього, але якщо ви хочете залучити більше людей з усієї країни, то ви маєте звертатися до каналів комунікації, які використовує більшість людей. У вас країна, яка інтенсивно діждиталізується, і кожен дипломат має бути діджитал-дипломатом. Ви вже не можете просто сидіти в офісі, давати інтерв'ю кожного дня і випускати пресрелізи.

Контент недоступний

Twitter є ключовим. Він дуже прямий, дуже швидкий в користуванні. Я думаю, треба працювати над тим, що робити його цікавим. Адже це смертельно нудно бачити повідомлення на кшталт "дуже радий відкрити", "мав задоволення відвідати", "радий зустрітися". Якщо ви хочете залучити аудиторію, треба ризикувати, бути справжнім. І моя команда допомагає мені.

Багато чого з моєї стрічки у Twitter - це від мене. Я думаю, що це правильно, аби люди розуміли, хто ця людина, якими є її ідеали, що її цікавить. В деяких випадках треба використовувати гумор, в деяких - мова йде про серйозні заяви. Треба показувати іншу сторону життя: хто така амбасадорка Британії? Вона ще вміє готувати, вона цікавиться тим або іншим.

BBC News Україна: Що є найтяжчою частиною вашої роботи?

Джудіт Гоф: Недостатня кількість годин на день. Я б хотіла мати понад 24 години на день.

BBC News Україна: Якіукраїнські традиції ви запозичили за ці чотири роки?

Джудіт Гоф:Нам подобається мати Два Великодня, Два Різдва і два Нових роки, ми щасливі прийняти подвійне святкування. Це дуже відрізняється, оскільки ми живемо тут як британська родина, не як українська. Але ми адаптувалися до більшої частини їжі, я можу готувати дуже гарний борщ зараз.

BBC News Україна: А що є вашою улюбленою українською стравою?

Джудіт Гоф: Ми дуже обережні щодо цього питання, бо якщо скажемо, що щось не подобається - це когось може зачепити. Мені багато чого подобається зі страв. Я скажу вам, що люблю найбільше, і що я маю ідеально навчитися готувати до переїзду: сирники. Я завжди любила готувати.

Image caption Джудіт Гоф добре говорить українською і обіцяє, що продовжить її вивчати, перебуваючи у Швеції

BBC News Україна: Ви часто готуєте?

Джудіт Гоф: Так, я маю годувати родину.

BBC News Україна: Щоб ви хотіли сказати українцям перед тим, як залишити Україну?

Джудіт Гоф (говорить українською): Це була мені велика честь працювати останні чотири роки в Україні. Я була дуже вражена українським народом. Це народ, який хоче змінити країну. Я бачу прогрес, сподіваюся, що прогрес продовжиться у майбутньому, і я бажаю українцям всього найкращого, успіхів, тому що я вірю в успішне майбутнє України.

Насправді дуже сумно покидати Україну, останні чотири роки для нас як родини були неймовірні, я багато вивчила, дізналася, маємо багато українських друзів. Але це життя дипломата.

Мені дуже подобається українська мова. Я не мала достатньо часу вивчати українську мову, на жаль, але я обіцяю, що буду далі вивчати, коли буду у Швеції. Коли я була місяць тому у Львові, я купила багато книг. Буду їх читати і далі вивчати.

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