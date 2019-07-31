Дельфіни і кит серед пластику і антибіотиків: наскільки брудне Чорне море?

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Чотири роки команда з десятків науковців з різних країн на дослідному судні, літаках і човнах вивчала Чорне море. Наукові експедиції, які фінансує ЄС і Програма розвитку ООН, збирали проби води, досліджували морське сміття і морських тварин.

"Такого масштабу досліджень Чорного моря раніше не було. Цими днями наша команда науковців з України, ЄС, Грузії вирушила вже у третю експедицію", - розповів ВВС News Україна заступник міністра екології та природних ресурсів Микола Кузьо.

Дослідження проводили в прибережних водах Грузії, України та Росії, а також у відкритому морі.

Де водяться дельфіни, а де найбільше сміття, скільки риб живе у Чорному морі - розповідає ВВС News Україна.

Що і хто забруднює Чорне море?

В акваторії Чорного моря знайшли 124 хімічні сполуки, шкідливі для морської екосистеми. Зокрема, виявили ртуть, діоксин, пестициди, антибіотики, парацетамол та інші речовини з фармацевтичної галузі, хімікати з промислових стічних вод, хімікати, що використовуються у морському транспорті.

Залишки ртуті і діоксинів знайшли навіть в рибах і молюсках, а в мертвих дельфінах виявили пестициди.

Найбільш забрудненою науковці вважають територію західного узбережжя Чорного моря, поблизу дельти Дунаю, та море поблизу Одеси. Найчистішою, за результатами дослідження, виявилась центральна частина моря.

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Під час досліджень у морі знайшли речовини, які використовуються для водонепроникності текстилю, для виробництва взуття, упаковок для піци, а також засобу від комах.

Завдяки моніторингу науковці назвали виявили топ-5 найбільших джерел забруднень Чорного моря.

Серед них - комунальні стічні води, які виносять у море антибіотики, антипірени і залишки побутової хімії.

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Також воду забруднюють промислові стічні води і велика кількість хімікатів у них.

Забруднене повітря при спалюванні вугілля на ТЕС переноситься на великі відстані над морем. Через ведення сільського господарства море забруднюється пестицидами і фармацевтичними засобами для тварин, йдеться у дослідженні.

Порти і морські судна привносять у море нафтові плями і залишки хімікатів, що використовуються для захисту покриття човнів.

"Мене вразила кількість забруднень від фармацевтичної галузі, наявність діоксину в рибі. Це дуже насторожує і змушує задуматись", - зазначив Микола Кузьо.

Звідки сміття?

83% сміття у Чорному морі - це пластик, період розкладання якого від 100 до 1000 років.

До 2050 року, за прогнозами науковців, у Чорному морі буде більше пластику, ніж риби.

Чорне море називають дуже засміченим через те, що воно має обмежений водообмін з океаном, а сміття приноситься найбільшими ріками Європи - це Дунай, Дністер та річка Ріоні у Грузії.

Так, річками у море виносяться пластикові пакети і пляшки, пластикова упаковка і дрібні шматочки пластику зі швидкістю від 6 до 50 одиниць сміття на годину.

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На 1 квадратний кілометр у Чорному морі є близько 90 одиниць сміття, це майже вдвічі більше, ніж у Середземному і Північному морях, де концентрація становить 50 одиниць сміття на квадратний кілометр.

"Має бути більш чіткий екологічний контроль над забрудненням моря. Маємо дбати, щоб море не забруднювалось морським транспортом, щоб в море не скидалися неочищені стічні води - комунальні чи промислові", - каже пан Кузьо.

За результатами досліджень будуть напрацьовані певні екологічні обмеження у промисловій і аграрній сфері, роботі портів, мають модернізуватися очисні споруди, щоб вони краще очищували воду.

"Ті очисні споруди, які зараз є, вони недостатньо очищують стоки і впливають негативно як на стан річок, так і морів ", - зазначив заступник міністра.

Також у центральній частині чорного моря знайшли великі концентрації плаваючого сміття, які можуть з часом швидко перетворитися на цілі сміттєві острови.

Хто у морі живе?

У Чорному морі, яке має площу понад 400 тис. кв. км і середню глибину 1,2 км, живе 200 видів риб, майже 2 тис. видів водоростей і морської трави, близько 1,5 тис. видів молюсків, крабів і морських черв'яків, один вид тюленів, який перебуває на межі зникнення, і дельфіни.

Майже 500 видів живих організмів Чорного моря занесено до Червоної книги як види, що зникають.

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Також у Чорному морі живуть 365 видів чужорідних організмів, привенсених з інших морів і океанів, наприклад, у трюмах кораблів - від одноклітинних водоростей до кита. Припускають, що кит, довжина якого складає близько десяти метрів, може і досі бути десь в Чорному морі.

Чому це важливо? Чим менше привнесених видів і більше аборигенних, місцевих, тим більш стійкою і здоровою є екосистема моря, йдеться у дослідженні.

Також у Чорному морі виявили сліди перебування європейського осетра (Acipenser sturio), який вважався давно вимерлим. Останній раз цей вид бачили в українських водах Чорного моря у 1960-х роках.

Копирайт изображения Фото проекту EMBLAS-II

В ході Чорноморських досліджень у відкритому морі вчені зловили унікальну рибу - Морську голку шипувату (Syngnathus schmidti). Цей мало досліджений вид ще називають голкою чорноморською.

Іншою знахідкою став Гребінчатий губань золотистий (Ctenolabrus rupestris). Даний вид є рідкісним та занесений до Червоної книги

Де зустріти дельфінів?

У Чорному морі є три види дельфінів, і вчені під час вивчення Чорного моря досліджували ареали їхнього проживання.

Найменший з дельфінів - це Чорноморська морська свиня розміром до 1,6 метра, Чорноморський звичайний дельфін (Білобочка) має розміри до 2,2 метра. А найбільший вид - це Афаліна Чорноморська, 3,10 метра в довжину.

У червні 2019 року вчені зафіксували приблизно по 1 тис. кожної групи цих тварин в українських водах у північно-західній частині Чорного моря, від дельти Дунаю до Тендрівської коси в Херсонській області. Найбільші скупчення дельфінів було поблизу дельти Дунаю та острова Зміїний.

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Два з цих трьох видів перебуває під загрозою зникнення, а Білобочка має статус виду, що зникає.

Зустрічаються дельфіни найчастіше також у Каркінітській затоці, між північно-західним узбережжям Кримського півострова і берегом материка, поблизу Балаклави і Керченської протоки. Також дельфінів можна побачити на західному узбережжі Чорного моря в акваторії населених пунктів Ропотамо, Вама Веке і в дельті Дунаю, на східному- поблизу Кахетії і в акавторії між турецькими містами Трабзон і Арсин. Ці території науковці називають критично важливими для розмноження і міграції дельфінів.

Зазвичай дельфіни тримаються своїх: звичайні дельфіни із звичайними дельфінами, морські свині - із морськими свинями. Тому вчені з великим здивуванням виявили у відкритих водах південно-східної частини Чорного моря спільну групу звичайних дельфінів та молодої особини морської свині.

Дослідження підтвердили сумний факт, що зараз дельфіни білобокі вже не формують великих "натовпів" з сотень або тисяч особин, які можна було часто побачити в першій половині минулого століття, а тримаються окремими родинами чи невеликими групами.

Найбільше дельфінам у Чорному морі загрожує браконьєрство, коли їх нелегально виловлюють для дельфінаріїв, також їм шкодить морське сміття і хімічне забруднення і рибальство, коли дельфіни потрапляють у сіті.

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