Як я 22 роки шукаю срібло у місті-примарі

Копирайт изображения Brent Underwood

Роберт Луї Демаре - єдиний мешканець каліфорнійського міста-привида Серро-Гордо, де він уже 22 роки шукає загублену срібну жилу.

70-річний колишній шкільний вчитель, пан Демаре під час шкільних канікул їздив у це віддалене місце у пошуках руди. Але врешті він туди переїхав назовсім, щоб жити подалі від натовпу - "в горах, під зоряним небом".

Серро-Гордо колись був найпліднішою срібною шахтою в Каліфорнії.

"Він допоміг побудувати Лос-Анджелес", - каже пан Демаре.

Він переконаний, що тут залишилося багато срібла, і тому спускається із зубилом і молотком на 240 метрів, щоб "розбивати скелю і подивитися, що під нею".

Чоловік вважає, що знайшов сліди загубленої жили у кількох шахтах.

"Я сподіваюся її знайти. Тому я все ще тут", - каже він.

Копирайт изображения Vivian Sacks

"За 22 роки я знайшов тут десь тачку срібла", - каже він.

Наразі він продає необроблену срібну руду туристам - від 5 до 20 доларів за шматок.

Після того, як пан Демаре прожив у місті кілька років, йому віддали будинок, який раніше належав шахтарю на ім'я Вільям Гантер. У ньому він зараз і живе, на висоті 2500 метрів, з чудовим видом на долину, завдяки чому він бачить відвідувачів задовго до того, як вони дістаються до міста.

Це нелегке життя. Дружина пана Демаре була змушена поїхати, бо не переносила життя на такій висоті, каже він. Зараз вона живе у Неваді.

Копирайт изображения Brent Underwood

Щодня пан Демаре збирає та рубає дрова. На горі є електрика, але немає води, тож її доводиться возити вантажівкою з містечка під назвою Кілер.

Раніше Кілер, у якому була залізнична станція, був процвітаючим містом. Срібну руду доправляли з гори до Кілера, перевозили човном через озеро Оуенс, і далі вантажили на потяг до Лос-Анджелеса.

Оскільки озеро Оуенс осушили в рамках проекту Лос-Анджелеського акведука, чисельність населення зменшилась до 30 людей.

Ще одне місто за 15 миль від Кілера - Лоун-Пайн - найближче місце, де можна купити харчі та речі. Там є кафе, магазини, готелі та бари.

Пан Демаре, який живе зовсім один - "окрім привидів", як він жартує - із задоволенням показує місто відвідувачам. Він розповідає їм про історію Серро-Гордо, яке було засноване 1865 року і швидко зростало, доки кількість населення не сягнула 4500, і про пошуки срібла - його найбільшу пристрасть.

Копирайт изображения Brent Underwood

Він хотів би влаштовувати екскурсії під землю, але нинішні власники міста - підприємці з Лос-Анджелеса Брент Андервуд та Джон Бір - проти цієї ідеї. За їхніми словами, шахти - дуже небезпечні.

Вони придбали Серро-Гордо за 1,4 млн доларів у липні минулого року, уклавши угоду у п'ятницю, 13-го - слушна дата для міста-привида.

Як і пан Демаре, вони думають, що тут можна знайти багатство.

Копирайт изображения Brent Underwood

"Ми всі віримо, що втрачену срібну жилу одного дня таки вдасться віднайти. З гори вже дістали корисних копалин щонайменше на 500 млн доларів, і ходять чутки, що там є ще щонайменше 500 млн".

Кажуть, що місто з моменту його заснування переходило "від мрійника до мрійника" .

"Протягом усієї його історії були цікаві персонажі, які всі вважали, що гора може бути чимось більшим, ніж вона є".

Брент Андервуд та Джон Бір

Копирайт изображения Brent Underwood

Нові власники хочуть повернути у місто життя, облаштувавши там житло, де могли б зупинятися туристи. За порадами щодо подальших планів вони звернулися до Reddit.

Один із дописувачів запропонував побудувати кінотеатр, але виявилось, що у Серро-Гордо вже є колишня каплиця, у якій є проектор та сидіння. Власники планують використовувати її для показу різноманітних фільмів.

Дехто давав поради, що садити. "Він запропонував вирощувати більше люпину, який має дуже гарний фіолетовий колір, а також завести кілька козлів, щоб контролювати ріст підліску, який наближається до будинків, щоб у майбутньому запобігти пожежам".

Завдяки цій пропозиції, козел на прізвисько Черепаха перетворився на гірського козла.

Копирайт изображения Brent Underwood

Попередній власник попросив Роберта Демаре приглядати за містечком, що він робив на добровільних засадах. Нові власники запропонували йому роботу доглядача.

Він ладнає вікна, а також застрелив кількох змій та щурів, але жодного койота, яких він вважає "важливими, чудовими істотами". Він підбирає сміття, яке залишають "погані люди". Раз на місяць він ремонтує вибоїни на дорозі, що веде до міста.

Копирайт изображения Brent Underwood

Один користувач Instagram написав: "Дякую, що весь цей час стежите за Серро-Гордо, Роберте!" Інший додав: "Я хочу сидіти біля багаття під зірками і слухати розповіді Роберта".

На жаль, він ніколи не побачить їхніх коментарів, оскільки у нього немає комп'ютера, так само як і будь-якої іншої техніки: "Я - представник старої школи".

"Я люблю тварин, пригоди та прекрасні зірки".