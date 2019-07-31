УПЦ КП остаточно ліквідували. Філарет просить допомоги у Зеленського і ОБСЄ

Копирайт изображения УПЦ КП Image caption Філарет обіцяє боротись до останнього, хоча Мін'юст зняв УПЦ КП з реєстрації

Міністерство юстиції зняло з реєстрації і позбавило права юридичної особи Українську православну церкву Київського патріархату.

Колишній патріарх УПЦ КП Філарет не згідний з цим рішенням і звертається до міністерства, президента та ОБСЄ з проханням зберегти цю юридичну особу.

Про це він заяв на прес-конференції у Києві в середу.

27 липня синод Православної церкви України ухвалив рішення про припинення діяльності УПЦ КП, яка раніше влилась до ПЦУ і на помісному соборі 15 грудня 2018 року заявила про саморозпуск. Це рішення тоді підписав патріарх Філарет.

Також синод ПЦУ створив дві ліквідаційні комісії, які займатимуться супроводом остаточного припинення існування як УПЦ КП, так і Української автокефальної православної церкви, які створили автокефальну церкву у грудні минулого року на чолі з митрополитом Епіфанієм.

Ці ж комісії мають остаточно врегулювати перехід всього майна колишньої УПЦ КП до ПЦУ.

Натомість колишній патріарх Філарет, який ще 20 червня збирав своїх прихильників у Києві та оголосив про відродження Київського патріархату, не погоджується з рішенням влади та ПЦУ й просить міністерство юстиції продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату.

Православна церква України є визнаною Вселенським патріархатом помісною церквою, яка отримала томос про автокефалію 6 січня 2019 року.

Ліквідація УПЦ КП

31 липня спеціальним повідомленням міністерство культури нагадало, що релігійне об'єднання УПЦ КП припинило діяльність на підставі рішення про саморозпуск від 15 грудня 2018 року, а ця релігійна організація увійшла до складу Православної церкви України.

Наказ про реєстрацію статуту ПЦУ був виданий ще 30 січня 2019 року. Тоді ж скасували накази про реєстрацію статуту колишньої УПЦ КП.

Image caption Митрополит Епіфаній поступово завершує об'єднання церков в єдину структуру

Абсолютна більшість єпископів та священників колишньої УПЦ КП швидко перейшли до новоствореної церкви і поступово перереєстровують свої статути у ПЦУ.

Проте колишній патріарх Філарет за кілька місяців після створення ПЦУ почав заявляти, що не визнає ліквідації УПЦ КП і стверджувати, що він все ще є її патріархом.

Він називав томос про автокефалію хибним, а ПЦУ - залежною від Константинополя.

Протистояння у церкві призвели до того, що Філарет зібрав двох російських єпископів та кількох священників у Києві 20 червня у Володимирському соборі. Це зібрання, яке Філарет називає помісним собором, вирішило, що УПЦ КП продовжить своє існування.

Філарет оголосив про намір відроджувати маленьку неканонічну УПЦ КП.

До того моменту Філарет керував Київською єпархією з майже усіма храмами і монастирями Києва та брав участь в роботі синоду ПЦУ.

Одразу після цього синод Православної церкви України вирішив позбавити Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями.

Київську єпархію синод перепідпорядкував предстоятелю Епіфанію.

Копирайт изображения UNIAN/BBC Image caption Колись митрополит Епіфаній був одним з найближчих соратників Філарета

Абсолютна більшість колишніх ієрархів та священників УПЦ КП такі дії Філарета не підтримали.

Філарет зберіг фактичний контроль за Володимирським собором та ще одним храмом столиці.

Хоча колишній патріарх продовжував називати себе предстоятелем УПЦ КП і навіть висвятив двох нових єпископів.

Натомість Православна церква України покарала двох російських єпископів, які брали участь у "помісному соборі" Філарета, а також двох єпископів, яких він висвятив.

Самого Філарета, якого позбавили Київської єпархії, залишили єпископом ПЦУ.

Наразі ПЦУ нараховує близько семи тисяч парафій, а з моменту створення до неї перейшли пів тисячі громад УПЦ Московського патріархату.

Очікується, що з осені ПЦУ почнуть визнавати інші помісні церкви, а першою це зробить Елладська церква.

Позиція Філарета

Колишній патріарх Філарет наразі не визнає ані рішення про зняття з реєстрації УПЦ КП, ані ліквідаційний помісний собор від 15 грудня 2018 року й обіцяє в суді відстоювати існування Київського патріархату.

Владика Філарет направив спеціальні листи президенту України Володимиру Зеленському та представництву ОБСЄ в Україні з проханням втрутитись у ситуацію та допомогти зберегти УПЦ КП.

Подібні звернення також були направлені митрополиту Епіфанію та міністру юстицію Павлу Петренку.

"Помісний собор 20 червня ухвалив рішення, що ми залишаємось УПЦ КП і виходимо зі складу ПЦУ. Тому з 20 червня ми існуємо окремо від ПЦУ", - заявив Філарет на прес-конференції.

Він пообіцяв, що в суді буде відстоювати УПЦ КП й судитиметься з міністерством культури та міністерством юстиції.

Філарет наполягає, що міністерство юстиції не мало права 29 липня ухвалювати рішення про зняття з реєстрації УПЦ КП, адже сам Філарет за цим не звертався.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Філарет критикує Петра Порошенка і закликає Володимира Зеленського не виконувати підписані ним угоди

Також Філарет не визнає створення ліквідаційної комісії, яка у тому числі має займатись передачею майна колишньої УПЦ КП до ПЦУ.

Філарет у Києві досі контролює значну частину майна, включно з резиденцією на вулиці Пушкінській.

Окрім того, він заявляє про права на кілька київських монастирів.

Союзники Філарета?

Філарет наполягає, що в 15 областях України досі є парафії, які не перейшли до ПЦУ, а тому вважає, що вони належать до його церкви.

Також він заявив, що сподівається на те, що частина єпископів ПЦУ все ж таки повернуться до УПЦ КП. У цьому світлі він зазначив, що спілкується з митрополитом волинським Михаїлом, чия єпархія досі не перереєструвалась у ПЦУ.

Окреме звернення на прес-конференції прозвучало до президента Зеленського.

Він закликав того не виконувати угоду між президентом Порошенком та Вселенським патріархом про створення в Києві ставропігії (представництва) Константинополя і передачу в користування Андріївської церкви.

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