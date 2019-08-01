Що зміниться у серпні: дешевший газ і штрафи за євробляхи

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У серпні газ для населення подешевшає, власників авто на "євробляхах" почнуть штрафувати, а з харчовими продуктами, що видають себе за органічні, боротимуться ще жорсткіше.

Газ дешевшає

Хоча остаточних розрахунків серпневої ціни на газ для населення "Нафтогаз" поки не оприлюднив, у Кабміні прогнозують, що вони будуть на 5,5% нижчі за липневі.

Згідно з рішенням уряду, кінцева ціна газу для населення визначається як середня для промисловості за попередній місяць, а у липні газ для промисловості дешевшав.

Мінімальна ціна газу для промислових споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубометрів газу на місяць, становитиме у серпні 5 568 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ (або 4 640 грн за тис. кубів без ПДВ і транспортування).

Загалом ціни на газ для промисловості у серпні на 7,2-7,5% нижчі за липневі. Це означає, що за такою ж пропорцією має знизитися й ціна на газ для населення у вересні.

Падіння ціни на газ для населення та промисловості, яке спостерігається впродовж останніх місяців, пов'язане зі зменшенням цін на газ на зовнішніх ринках.

За домовленістю між урядом і "Нафтогазом", навіть якщо ринкові ціни підуть вгору, ціна газу для населення не повинна перевищувати 8 550 грн.

Штрафи за євробляхи

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24 серпня спливає термін, після якого на власників нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією зможуть накладати штрафи.

Згідно із ухваленим в листопаді минулого року законом, розмитнити авто із єврономерами можна було за пільговими умовами - до 22 лютого, а за загальними, які не передбачають штрафних санкцій, - до 23 травня.

Передбачалося, що після цього на власників таких авто почали б накладати штрафи. Проте у травні дату початку запровадження штрафів відклали саме на 24 серпня.

З цього дня, якщо водій перебуватиме за кермом нерозмитненого авто при тому, що сам не завозив його на територію України, він повинен буде сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн. При повторному правопорушенні - 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Залежно від того, який час авто порушуватимуть режим ввезення/транзиту, штрафи будуть такими: від 10 до 20 діб - 17 тис. грн; від 20 до 30 діб - 85 тис. грн; понад 30 днів, а також за "втрату" та розукомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація авто за рішенням суду.

Закон про маркування органічних продуктів

Копирайт изображения Міністерство аграрної політики

2 серпня у силу вступить закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Автори закону пояснювали, що головна ідея його схвалення полягала в тому, аби посилити боротьбу із продуктами, які лише видають себе за екологічні, а насправді є фальсифікатом.

Законом, зокрема, передбачена сертифікація процесу виробництва харчових продуктів: в Україні запрацює Єдиний реєстр виробників органічної продукції, а штрафи за відсутність сертифіката складуть від 19 до 30 тисяч гривень.

Також запроваджується нове єдине маркування органічної продукції, яка підтверджуватиме, що рослинна продукція вирощена без використання пестицидів, на землях без хімічної обробки, без застосування ГМО, із застосуванням природних способів боротьби зі шкідниками тощо.

Те саме стосуватиметься й продукції тваринного походження: органічною вважатиметься лише та, під час виробництва якої тваринам не давали гормонів, антибіотиків і стимуляторів росту. Також забороняється примусове годування тварин.

Нові спецмита на паливо з Росії

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З 1 серпня запрацює постанова Кабміну щодо запровадження спецмит на дизельне паливо і скраплений газ із Росії.

Це рішення стало дзеркальною відповіддю на дії РФ: з 1 червня на експорт нафтопродуктів в Україну там потрібен спеціальний дозвіл.

Розмір мита на російські дизпаливо і скраплений газ зростатиме у два етапи: до 1 жовтня він становитиме 3,75% і 1,75% відповідно, а з 1 жовтня збільшиться до 4% і 3%.

За оцінками експертів, оскільки трейдери встигли сформувати запаси дизпалива і скрапленого газу ще до запровадження спецмит, роздрібна ціна найближчим часом не зростатиме.

Минулого року частка російського дизпалива на українському ринку складала 37%, скрапленого газу - близько 40%.

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