Філологи, юристи й агрономи: які професії обирають вступники і чи потрібні вони країні

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Найлегше у 2019 році піти вчитися на вчителя математики, будівельника або агронома. Там прохідні бали були найменшими. Найвищі оцінки потрібні на "міжнародних відносинах", а найпопулярнішою спеціальністю стала "філологія".

Понад 60 тисяч українських випускників отримали рекомендації до зарахування на бюджет у 2019 році і мали до кінця липня подати документи у виші.

ВВС News Україна підбила підсумки вступної кампанії 2019 і запитала експертів ринку праці: чи потрібні країни стільки філологів і за якими професіями майбутнє?

Хто найпопулярніший?

У 2019 році українці мали право подати до семи заяв на вступ на бюджетні місця. Найпопулярнішими професіями серед випускників, за даними МОН, стали "філологія" і "право".

Саме на ці спеціальності припала найбільша кількість з 830 тис. заяв.

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Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, за даними МОН, виглядає так:

Філологія - 65 тис.

Право - 65 тис.

Менеджмент - 50 тис.

Комп'ютерні науки - 39 тис.

Середня освіта - 35 тис.

Журналістика - 30 тис.

Економіка - 28 тис.

Інженерія програмного забезпечення - 27 тис.

Психологія - 25 тис.

Медицина - 25 тис.

Де найвищі бали?

За результатами вступної кампанії 2019, найскладніше вступити на бюджет до вузів на "міжнародні" спеціальності - прохідний бал тут становив понад 190.

Більше 180 балів було потрібно вступникам на спеціальності "Право", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Сфера обслуговування", низка спеціалізацій "Філології".

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При цьому найменший прохідний бал був на таких спеціальностях, як вчитель математики - 110, будівництво - 103, заочне навчання агронома - 104.

Складність вступу залежала від кількості виділених на неї бюджетних місць, поданих на неї заяв випускників та їхніх балів.

Загалом Топ-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року виглядає так:

Міжнародне право - 194;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 186-194;

Міжнародні економічні відносини - 190;

Стоматологія - 189;

Політологія - 189;

Журналістика - 181- 188;

Медична психологія - 186;

Культурологія - 172-185;

Історія та археологія - 185;

Публічне управління та адміністрування - 183;

У порівнянні з минулим роком у Топ-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами були незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармацію, промислову фармацію", які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки. Натомість піднялися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".

ВВС News Україна попросила кадровиків провідних компаній прокоментувати вибір українських вступників і відповісти на питання, чи відповідає він потребам українського ринку праці.

Юлія Тернова, рекрутер autodoc.de, понад 5 років займається управлінням персоналом у компаніях персоналом у кілька тисяч людей:

З власного досвіду можу сказати, що такий розподіл популярних вакансій не відповідає нинішній ситуації в економіці. "Менеджемент" і "Комп'ютерні науки", "Економіку" я би винесла взагалі на перше місце. У нас зараз айтішниками стають на курсах, а не після вузів. Люди закінчують "Право", "Журналістику", що завгодно, а потім проходять курси і перекваліфіковуються у айтішників.

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Я здивована тим, що філологія на першому місці і є найпопулярнішою серед професій, які обрали вступники. У компанії, якій я зараз працюю, є понад тисяча клієнт-менеджерів, які спілкуються 24 мовами світу і більшість з них вивчали мови не у своїх вузах, а поза ними. Мої колеги, наприклад, закінчували філологію, а працюють рекрутерами.

Щодо низького прохідного балу для таких професій, як вчителі і агрономи, це логічно, адже напрямок не є таким привабливим серед вступників. Тут менші зарплати, вони вважаються не такими престижними.

Ольга Рашевська, засновниця LINK Recruitment Agency:

Останні кілька років динаміка змін на ринку праці дуже висока і продовжує прискорюватися. Причин багато: розвиток технологій, доступність інформації та швидкість її обміну. Будь-якій державній системі вищої освіти потрібно бути дуже гнучкою, щоб відповідати цим викликам. На жаль, українська система освіти нерелевантна цьому вже давно. І жарти "забудьте все, чому вас учили в університеті" зовсім не жарти.

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Правда ще й в тому, що зміни відбуваються настільки швидко, що їх не тільки практично неможливо імплементувати в спеціальності на рівні системи освіти, а й на самому ринку праці деякі спеціальність знайти дуже складно, просто тому, що вчора їх ще не було.

Часто експертизу необхідно шукати в суміжних професіях, де можуть бути необхідні навички. Наприклад, йдеться про такі нові професії, як управління клієнтським досвідом, робота з даними, інтернет-маркетинг, управління брендом роботодавця.

На введення цих спеціальностей на рівні дисциплін у вишах знадобиться кілька років. За цей час ринок і його потреби знову зміняться. І з кожним днем це відбувається все швидше. Навіть західні вузи зараз стикаються з тим, що у деяких професіях, до моменту випуску, знання, отримані в університеті, вже не актуальні.

Тому абітурієнтам зараз є сенс вибирати напрямок, який подобається, а потім вже визначатися з конкретною спеціальністю. Філологію або журналістику можуть вибирати всі, хто в майбутньому буде працювати зі словом, наприклад, контент менеджери. Спеціалізація "Психологія" є наближеною до управління і роботи з людьми, наприклад, всі професії в HR.

Альона Кавка, директор з управління персоналом ПБГ Ковальська, медіаhr-експерт, 13 років займається управлінням персоналом:

Вибір вступників - це тенденція не одного року: три роки поспіль спостерігаємо перенасиченість ринку праці правниками, фінансистами та адміністративними службовцями на рівні 30%.

Відповідно уже більше 8 років ми мали "суперпопит" у ВУЗах на ці спеціальності. Що бачимо і цього року. І це є проблемою - знайти роботу молодій людині з освітою правника на 30% важче, ніж, наприклад, інженеру.

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В українських підприємствах існує великий дефіцит фахівців виробничих спеціальностей - на рівні 60%. Але ці професії не є цікавими для молоді.

І тут проблема у стратегічному плануванні на рівні держави. Як наслідок, ми і далі "випускаємо" юристів, а інженерів відпускаємо закордон. Варто почати популяризувати робітничі професії. Компанії на своєму рівні співпрацюють з технікумами, вузами, розробляють спеціальні програми розвитку та мотивації. Але зрозуміло, що вони це роблять на своєму рівні та в рамках своїх професій.

Що стосується позицій, які виправдовують тренд: №4 у списку найпривабливіших професій - це "Комп'ютерні науки". Спеціалісти зі знаннями та навичками в даній сфері легко зможуть знайти роботу та розвиватись. Дефіцит таких фахівців в 2019 році за оцінками становить близько 20%.

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