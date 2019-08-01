Хто може стати прем'єром Зеленського? Головні претенденти

Копирайт изображения UNIAN Image caption Партія Зеленського матиме у Раді більшість і сама може призначити голову уряду

BBC News Україна представляє основних претендентів на посаду прем'єра-міністра. Парламент може призначити нового керівника уряду вже за місяць.

Після впевненої перемоги партії "Слуги народу" на виборах стало зрозуміло, що вона матиме власну парламентську більшість у 254 депутати й навряд чи потребуватиме союзників по коаліції.

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що нова Верховна Рада збереться на перше засідання у вересні. Саме тоді може з'явитись і новий уряд.

Але "кастинг" на посаду прем'єра вже давно триває. ЗМІ пишуть про щонайменше шістьох головних претендентів. Їхні кандидатури, хоч і неохоче, але коментують представники команди Зеленського.

Копирайт изображения Aivaras Abromavicius Image caption Айварас Абромавічус заінтригував фото імовірних кандидатів у прем'єри з підписом "Одного разу у Києві". Зліва направо - Владислав Рашкован, Олександр Данилюк, Андрій Коболєв та сам автор.

Одразу після парламентських виборів президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністром в його уряді має бути професійний економіст, який зможе говорити з іноземними інвесторами англійською мовою.

Також він не мав очолювати у минулому уряд чи керувати фракцією в парламенті. Одним словом - досить нове обличчя.

У приватних розмовах з представниками команди Зеленського найчастіше називають прізвища економістів Олексія Гончарука та Владислава Рашкована.

Але звучать і прізвища представників команди Зеленського Олександра Данилюка і Айвараса Абромавічуса, а також топменеджерів "Нафтогазу" Андрія Коболєва та Юрія Вітренка.

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Олексій Гончарук, заступник голови Офісу президента України, відповідає за економічний напрямок

Одним з імовірних кандидатів на посаду прем'єр-міністра в майбутньому уряд все частіше називають нинішнього заступника голови Офісу президента Андрія Богдана, 35-літнього Олексія Гончарука.

Пан Гончарук з 2015 року керував Офісом ефективного регулювання (BRDO) - аналітичного експертного центру, створеного на західні грантові кошти.

В офісі працюють понад 60 людей, які займаються впровадженням ефективного державного регулювання та розвитком бізнесу. Центр створений за підтримки Євросоюзу колишнім міністром економіки Айварасом Абромавічусом.

На парламентських виборах кілька співробітників BRDO пройшли до парламенту за списками "Слуги народу".

До 2015 року пан Гончарук певний час був радником міністра екології в уряді Арсенія Яценюка Ігоря Шевченка.

Політичну кар'єру пан Гончарук починав у партії "Сила людей", в якій у 2014 році зібрались багато активістів та молодих політиків. Чи не найвідомішим з яких є Олександр Солонтай.

На парламентських виборах 2014 року пан Гончарук був першим номером списку, але партія тоді набрала 0,11%.

На той момент він був керуючим партнером юридичної фірми "Констрактів Лоєрс".

Перед президентськими виборами 2019 року Олексій Гончарук з низкою відомих політиків, таких як Сергій Гусовський та Максим Нефьодов, створили рух "Люди важливі". Вже навесні 2019 року він мав стати партією та йти на парламентські вибори.

Проте ці плани не здійснились, а значна частина ініціаторів руху так чи інакше опинилась у команді нового президента.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олексій Гончарук зараз супроводжує Володимира Зеленського у регіональних поїздках

Олексій Гончарук народився 7 липня 1984 року на Чернігівщині.

Вищу юридичну освіту отримав в Інституті права Міжрегіональної академії управління персоналом. Згодом закінчив Академію державного управління при президентові України.

Олексій Гончарук починав кар'єру юриста на Городнянському заводі продтоварів. В 2007 році отримав посвідчення адвоката й врешті став засновником юридичної фірми "Констрактів Лоєрс", яка спеціалізується на послугах у сфері інвестицій та будівництва.

Пан Гончарук володіє англійською мовою.

В українських ЗМІ пишуть, що у команду президента Олексія Гончарука кілька місяців тому привів Андрій Богдан.

Голова партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю журналістам відмовлявся відповідати на питання, чи може Гончарук стати прем'єром, проте назвав його "професійною людиною".

Пан Гончарук вже встиг заявити західним ЗМІ, що серед першочергових реформ нового уряду має бути запровадження ринку землі, приватизація державних банків, залізниці та "Укрпошти".

Копирайт изображения Національний банк України Image caption Голова НБУ Яків Смолій (ліворуч) та Владислав Рашкован

Владислав Рашкован, представник України у Міжнародному валютному фонді

Ще одним порівняно новим обличчям, якого називають претендентом на посаду керівника уряду, є Владислав Рашкован.

Те, що він - серед претендентів, нещодавно підтвердив Андрій Богдан.

41-літній Рашкован добре знається на співпраці України та МВФ, адже з 2016 року є представником України у фонді.

В 2014 році Владислав Рашкован прийшов на роботу в Національний банк, де два роки працював заступником голови.

Потім він пішов з НБУ, але дуже швидко став представником України в МВФ.

Він народився у травні 1978 року в Одесі. У 2000 році закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Фінанси та кредит".

Після навчання залишився в аспірантурі та викладав на кафедрі банківської справи. Кілька років аспірантури провів в університеті Генуї.

До роботи в Нацбанку до 2014 року Рашкован працював у групі "УніКредит".

Спочатку був директором управління проєктів та розвитку бізнесу, з 2010 року став членом правління "УніКредит Банк", а в 2013 році керував процесом приєднання ПАТ "УніКредит Банк" до ПАТ "Укрсоцбанк".

У 2011 році керував банківським комітетом Американської торгової палати, а також був членом ради директорів Київської школи економіки.

Владислав Рашкован останнім часом зустрічається з багатьма українськими політиками. У ніч виборів заходив в гості у штаб партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Пан Рашкован володіє англійською та італійською мовами.

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Олександр Данилюк, секретар РНБО

44-річний Олександр Данилюк прийшов до команди Володимира Зеленського ще до президентських виборів.

Він відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику. Нещодавно їздив до США на перемовини щодо майбутнього візиту президента Зеленського і зустрічі з Дональдом Трампом.

З 28 травня Данилюк працює секретарем Ради національної безпеки і оборони. Це призначення стало несподіваним кадровим рішенням Зеленського на фоні попередника - Олександра Турчинова.

Пан Данилюк закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет (КПІ) за фахом інженер-електрик, а також Бізнес-школу Індіанського університету (США).

У 2000-х роках він працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі в Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

Після обрання Петра Порошенка президентом України пан Данилюк став його представником в уряді та заступником голови президентської адміністрації.

У квітні 2016 року Верховна Рада призначила Олександра Данилюка міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

На цій посаді він проводив перемовини з МВФ щодо чергових траншів кредитів.

Згодом у нього виник конфлікт з прем'єром, який переріс у публічну площину.

У травні 2018 року уряд вп'яте відмовився призначити заступником міністра кандидатуру, яку подав Данилюк. Через це голова Мінфіну написав листа послам країн "Великої сімки", у якому поскаржився на прем'єра.

У червні 2018 року Володимир Гройсман вніс до парламенту пропозицію звільнити Олександра Данилюка.

Пан Данилюк має дружину і двох синів, які є громадянами Великої Британії. Говорить англійською мовою.

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Айварас Абромавічус, керівник наглядової ради концерну "Укроборонпром"

Ще одним кандидатом на посаду прем'єр-міністра називають колишнього міністра економіки в другому уряді Арсенія Яценюка, 43-літнього Айвараса Абромавічуса

Пан Абромавічус тільки в 2014 році отримав громадянство України.

На момент призначення в уряд був громадянином Литви, партнером відомої шведської інвестиційної компанії East Capital.

Він народився та виріс у Литві, у складі дитячої збірної якої в 1988 році став чемпіоном СРСР з баскетболу.

Вищу освіту отримав у приватному міжнародному університеті Concordia у столиці Естонії Таллінні.

Певний час працював у Hansabank та інвесткомпанії Brunswick Emerging Markets, 1999 року переїхав до Швеції.

Там перейшов на роботу в компанію East Capital, що спеціалізувалася на роботі у Східній Європі. Згодом він переїхав у її російський офіс.

У своїй роботі Айварас Абромавічус займався інвестиціями в Росії та колишніх країнах Радянського Союзу.

З кінця 2000-х років Айварас Абромавічус очолив київський офіс компанії й переїхав із сім'єю жити до Києва. Його дружина українка.

Одним з найбільших досягнень пана Абромавічуса за час роботи в уряді був запуск системи електронних закупівель "Прозорро".

Відставка Айвараса Абромавічуса на початку 2016 року спричинила гучний політичний скандал.

Тоді він заявив, що керівництво держави блокує системні реформи в країні, а представники команди президента намагаються взяти під контроль державні підприємства і призначити в його міністерство "потрібних заступників".

У цьому він звинувачував особисто заступника голови фракції БПП і близького соратника Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

Айварас Абромавічус долучився до команди Зеленського ще до президентських виборів.

Сам він на своїй сторінці у Twitter активно поширює всі статті, де Олексія Гончарука називають найімовірнішим кандидатом у прем'єри.

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Андрій Коболєв, голова правління "Нафтогазу"

Серед можливих прем'єр-міністрів - голова НАК "Нафтогаз України", 40-літній Андрій Коболєв.

Про нього позитивно відгукуються представники команди Зеленського. Понад те, його як найкращу кандидатуру на керівника уряду називав бізнесмен Ігор Коломойський, з яким сам Коболєв мав конфлікти в 2014-2015 роках.

Андрій Коболєв має гарну репутацію як в Україні, так і серед західних партнерів.

Його найбільшими заслугами вважають перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі та налагодження постачання газу через систему реверсу після припинення закупівлі в Росії.

"Він врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів", - якось оцінював роботу Коболєва Ігор Коломойський.

На адресу Коболєва також лунало і багато критики через велику заробітну платню керівника "Нафтогазу", а також премію у 8 мільйонів доларів за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

З іншого боку, багато експертів наполягали, що менеджер такого рівня і такої компанії має отримувати конкурентну платню, щоб уникнути корупційних ризиків.

Андрій Коболєв народився в 1978 році у Києві, закінчив Київський інститут міжнародних відносин за напрямком "міжнародних економічних відносин".

Свого часу працював у міжнародній консалтинговій групі PricewaterhouseCoopers (PwC), потім на різних посадах в "Нафтогазі", а в 2010-2014 роках був співзасновником та партнером інвестиційної-банківської групи AYA Capital.

Після Революції гідності 25 березня він очолив "Нафтогаз" і керував ним весь час президентства Порошенка.

Попри конфлікти з урядом, Коболєв зумів зберегти посаду, а перемога над "Газпромом" у суді суттєво посилила його позиції.

Навесні 2019 року уряд намагався звільнити пана Коболєва, але врешті не зробив цього.

Андрій Коболєв вільно володіє англійською мовою.

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Юрій Вітренко, комерційний директор "Нафтогазу"

Серед імовірних претендентів на посаду прем'єр-міністр у пресі іноді називають головного комерційного директора "Нафтогазу", 42-літнього Юрія Вітренка.

Пан Вітренко разом з Коболєвим вважаються обличчями успіху "Нафтогазу України" в останні п'ять років.

Щоправда, останнім часом між ними виникає все більше непорозумінь і суперечок щодо розвитку компанії.

Пан Вітренко народився у Києві в 1976 році. Закінчив Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин. Кілька років навчався закордоном.

Юрій Вітренко свого часу працював у відомій аудиторській компанії "PricewaterhouseCoopers", на різних посадах у "Нафтогазі" та лондонському відділенні банку Merrill Lynch.

З 2010 року разом з Андрієм Коболєвим створив та є співвласником компанії AYA Capital.

Після Революції гідності він також повернувся на роботу в "Нафтогаз України".

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