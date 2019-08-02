Новий керівник Державної прикордонної служби заявив, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства надскладна, недофінансування сягає мільярда гривень.

Сергій Дейнеко очолює службу з 13 червня, він в прикордонних військах з 1996 року, має військове звання полковника.

В інтерв'ю BBC News Україна прямо та відверто говорить про проблеми відомства, критикує попередню владу та анонсує реформу. "Буде цікаво", - інтригує він. Деталей розкрити не може, але обіцяє, що на прикордонну службу чекають великі зміни.

В одному з попередніх матеріалів "Кордон без грошей: як уряд забув про прикордонників" BBC News Україна розповіла про малі зарплати прикордонників та зростання відтоку кадрів. Сергій Дейнеко визнає, що очолив відомство, яке має критичну ситуацію з фінансуванням.

Багато в чому, за його словами, це сталося через бездумну політику попереднього керівництва: є велика кількість регіональних управлінь та керівних посад, відбувалася роздача службових авто з водіями, існували махінації з житлом. І обіцяє, що детально перевірить всі рішення про виділення службових квартир за останні п'ять років.

Не вистачає мільярда

BBC News Україна: Яка сьогодні ситуація з фінансуванням прикордонної служби?

Сергій Дейнеко: Якщо відверто говорити, вона катастрофічна. На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу.

Така ситуація призвела до підвищення соціальної напруженості. Вчора я сказав, що ніхто ні за яких умов не отримає цю допомогу - ні в адміністрації, ні в регіональному управлінні чи управлінні прикордонного загону. Бо грошей немає.

А от відділ прикордонної служби, який несе службу безпосередньо з охорони державного кордону - однозначно. Бо забрати в цих людей в мене не підніметься рука.

BBC News Україна: Як так сталося, що накопичилися такі величезні борги?

Сергій Дейнеко: Все просто. Цей рік в Україні виборчий: у нас було два тури президентських виборів, деякі політики розраховували на підтримку військових. Вони обрали відомий слоган "Армія, мова, віра".

П'ятий президент Петро Порошенко обіцяв прикордонникам підняти зарплату на 30%, як і всім іншим військовим. Тільки в інших структурах виявився кращий запас міцності, як наприклад, у Міністерства оборони.

Адже рішенням Степана Полторака двічі піднімалася винагорода за участь в ООС. На лінії зіткнення військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату в 17 000 гривень. Прикордонник отримує 10 000 гривень.

На другій лінії військовослужбовець Збройних сил отримує 6 500 гривень, прикордонник - 4 500. Заборгованість по цій винагороді перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, складає з 1 березня 159 млн гривень. І ця сума тільки накопичується. У нас виникла диспропорція, як наслідок - ми спостерігаємо відтік кадрів.

Я дуже поважаю військовослужбовців ЗСУ, які виконують завдання з оборони нашої держави, які безпосередньо воюють. Якщо ми проаналізуємо втрати, які несуть різні військові відомства, то на жаль, переважна більшість загиблих - це, звичайно, військовослужбовці ЗСУ. На другому місці йде Нацгвардія.

Але водночас є 70 прикордонників, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому поділяти військових, на мій погляд, некоректно.

BBC News Україна: І які перспективи вирішення питання?

Сергій Дейнеко: Зараз ми намагаємося взяти фінансування з четвертого кварталу і посунути наперед, аби можна було б хоч якось людям повернути борги.

Дуже важка ситуація, адже я доводжу до підлеглих завдання і позицію президента України, який щиро хоче змін в країні, побороти корупцію на всіх рівнях, припинити розкрадання держбюджету, вимагає від нас зробити все, аби знищити контрабанду як явище.

Ви ж розумієте, що прикордонник у цій боротьбі посідає не останнє місце, від нього багато залежить. І коли я звертаюся до підлеглих і закликаю їх бути чесними, жити чесно на зарплату і любити свою державу, і водночас кажу: а гроші я вам дам у наступному році - це ненормально.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прикордонній службі не вистачає майже мільярда гривень на цей рік. Керівництво відомства сподівається на зміни до бюджету

BBC News Україна: Яке недофінансування прикордонної служби? Була інформація, що мільярд гривень...

Сергій Дейнеко: Якщо бути точним - 938 млн гривень.

Серед найбільш болючих питань сьогодні - забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Я вже встиг побувати в Туреччині, Латвії, до нас приїздив мій колега, керівник прикордонного відомства Литви, я бачив уже свого колегу з Білорусі, ми багато спілкуємося. І завжди цікаво, які є підходи до організації служби у твоїх колег.

І я питаю їх про те, що мене турбує найбільше. От коли я був у Латвії, мене привезли на ділянку латвійсько-російського кордону. Ми були на підрозділі, який охороняє 23 кілометри ділянки кордону. І коли я запитав, а скільки літрів пального вони витрачають на місяць для охорони ділянки у 23 кілометри, то отримав відповідь, що від 1 300 до 1 500 літрів.

Для порівняння ми, на жаль, можемо максимально забезпечити для такого ж підрозділу 300 літрів. Можна охороняти державний кордон також по-різному, але якщо бути чесними, то треба або зменшити ділянку в чотири рази, або дати людей в чотири рази більше. Або просто мої підлеглі служать з таким перевантаженням, що я схиляю перед ними голову, що вони не розбіглися, а охороняють кордон.

Ця ситуація не може залишатися такою і надалі. Я намагаюся всі ці питання вирішувати в Офісі президента. в Міністерстві внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів.

BBC News Україна: І там налаштовані їх вирішувати?

Сергій Дейнеко: Допомога від МВС є. Але для того, щоб дати нам додатково мільярд, його треба десь знайти, а в державному бюджеті його немає. Чи з'явиться він, поки незрозуміло. Якщо з'явиться, то, звичайно, можна просити, переконувати.

А якщо не буде, то мені його і не дадуть.

BBC News Україна: Тобто питання може вирішити вже новий уряд та нова Верховна Рада?

Сергій Дейнеко: Повинні бути внесені зміни до бюджету. Ми своїми силами можемо змінити призначення певних платежів, але не в такому обсязі, щоб повністю вирішити проблему.

Однозначно постраждає питання будівництва житла, я ще більше уріжу закупівлю паливо-мастильних матеріалів, але це крапля в морі.

BBC News Україна: Відомо, що зазвичай зі зміною керівництва починають звільнятися генерали, які претендують на великі виплати. Це вдарить по бюджету?

Сергій Дейнеко: Не так багато серед колишнього керівництва людей, які мають велику вислугу. Адже багато з них так само прийшли з запасу, їх призвали і в них зараз 4-5 років вислуги. Тобто там виплати будуть смішні.

У окремих керівників будуть великі виплати, але я думаю, ми якось це подолаємо. Вони отримали учасника бойових дій, уникнули люстрації, отримали пільги, земельні ділянки.

Про реформування відомства

BBC News Україна: Чи має бути у прикордонній службі призов строковиків?

Сергій Дейнеко: На мою думку, не має. Але на даний момент ми змушені були повернутися до цієї практики. Ми були єдиним відомством, яке відмовилося від строкової служби у 2008 році. Але така невідповідність у грошовому забезпеченні призвела до того, що виник відтік кадрів.

Також було змінено штат, нам додали 3 000 посад. Введення нових посад потрібне було для посилення підрозділів охорони державного кордону. А що насправді відбулося? Збільшено керівну ланку, іде повна невідповідність між підрозділами охорони кордону і тими, хто сидить в теплих кабінетах тут, на Володимирській, в Адміністрації Держприкордонслужби, у різного роду головних центрах.

У нас є вже 8 регіональних управлінь - це структура, яка безпосередньої участі в охороні кордону не бере, а відтягує великий ресурс матеріально-технічного забезпечення. Якщо 90% з тих, хто служить там, одного дня просто не прийдуть на роботу, то ніхто не помітить, що щось відбулося.

Тобто вони ніяк не впливають на стан охорони державного кордону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На відомство чекає реформа. Її деталей Сергій Дейнеко поки не розкриває

BBC News Україна: Тобто ці посади створювалися для того, аби певні люди отримали генеральські погони?

Сергій Дейнеко: В Державній прикордонній службі на даний момент 38 генералів. У нас штатна чисельність - біля 43 тисяч. Тобто на тисячу людей у нас один генерал. Це ненормально. А по штату їх може бути 54.

BBC News Україна: І ви тепер хочете реформувати прикордонне відомство? Як саме?

Сергій Дейнеко: Плани я вам не розкажу, оскільки багато хто хоче їх почути, Нехай це буде сюрпризом. Людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше, кардинально менше, генералів стане менше в рази.

При цьому загальна чисельність скорочуватися не буде. Всі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон.

Все буде зроблено для того, аби солдат, який охороняє державний кордон, ніс службу в умовах, які дозволяють йому бути впевненим, що за ним є велика прикордонна родина і є держава Україна. Я хочу зробити все, щоб він був всім забезпечений. Тільки тоді він буде чесним і непідкупним.

BBC News Україна: Яка ситуація з забезпеченням житлом прикордонників?

Сергій Дейнеко: На жаль, існує ганебна практика, коли деякі високопосадовці отримують по дві і більше квартир. Я вважаю, що вони крадуть в інших військовослужбовців, які так само мають право на отримання житла.

І тому у нас є випадки, коли люди чекають житла по 20-30 років, уже звільняються і продовжують його чекати. А в цей час якийсь генерал отримує другу чи третю квартиру, намагається зняти з неї статус службового житла, приватизувати.

На даний момент я проводжу службову перевірку по ділянці Західного регіонального управління стосовно зловживань, які мали місце там. Повністю аналізується ситуація з питань отримання та розподілу житла в період з 1 січня 2014 року по всій Державній прикордонній службі.

І друге завдання, яке я визначив: з моменту отримання незалежності нашої держави ми піднімаємо всю інформацію по всіх військовослужбовцях, хто і коли отримував житло. Роботи багато, ми нікуди не поспішаємо, але я обов'язково відзвітую перед особовим складом, хто з генералів, полковників чи прапорщиків отримав дві і більше квартири.

І нехай люди самі з ними розбираються.

BBC News Україна: Але це ж кримінальні справи мають бути...

Сергій Дейнеко: Якщо будуть ознаки зловживань, то повірте, я передам матеріали до компетентних органів.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption У прикордонному відомстві планують перевірити, хто і як отримав службове житло за останні п'ять років

BBC News Україна: Яка черга на житло сьогодні у прикордонному відомстві?

Сергій Дейнеко: Черга біля 9 тисяч людей. Це в загальному по службі.

Я до речі нещодавно зайнявся питанням службових автомобілів в адміністрації. Виявилося, що в мене, як в голови служби, 5 службових машин. Я запитую, а для чого мені одному 5 машин, як я на них одночасно можу їздити?

І коли ми взяли решту посадових осіб, то побачили страшну картину - понад 60 автомобілів було закріплено тільки за адміністрацією. Директори, заступники директорів, начальники управлінь - в кожного своє службове авто, кожен заправляє в нього службове пальне. В багатьох є водії.

Я, наприклад, сьогодні приїхав на роботу на власному авто і я не бачу нічого страшного в цьому. Я можу собі дозволити купити і залити в своє авто пальне.

Якщо взяти потребу в пальному адміністрації, то вона дорівнює потребі Мукачівського прикордонного загону на рік. Але цей загін охороняє державний кордон, а тут хтось їздить від місця проживання на роботу і назад.

Я нагадав на селекторній нараді, що вони всі учасники "активних" бойових дій (вони розуміють мій сарказм), держава їм надала пільги на проїзд, у них безкоштовний проїзд громадським транспортом, тому я порекомендував пересаджуватися на метро, на трамваї та тролейбуси. Нічого в цьому поганого не бачу, треба бути ближчими до народу. А машини ми віддали на кордон.

Через це в нас економія на місяць - 3,5 тонни пального.

Про пропуск через кордон росіян

BBC News Україна: Чи змінилася якось політика прикордонного відомства до громадян Росії?

Сергій Дейнеко: Політика моя щодо громадян Росії незмінна. Росія - це держава-агресор. Але при цьому я хочу, щоб ви розуміли: державою-агресором вона стала завдяки своєму лідеру Володимиру Путіну і правлячій верхівці.

У Росії є люди, які налаштовані проти України радикально і кардинально, які вважають, що "Крим наш", а "Севастополь - город русской славы". Це їхня проблема. Але що мене бентежить найбільше і я це поясню.

Нічого не змінилося, просто коли ми не пропускаємо громадян Росії, ми повинні розуміти, що певний час Україна входила до складу СРСР і дуже багато українців проживали в Казахстані, Росії, Узбекистані.

Є дуже багато росіян, які є вихідцями з України. Вони по 20-30 років живуть в Росії. отримали громадянство Росії. Є змішані шлюби, діти росіяни, і вони приїжджають раз на рік відвідати своїх старих батьків. Як я можу не пропустити українця з російським паспортом до старенької мами? І таких ситуацій щодня просто купа.

Я за те, щоб на кордоні, особливо з Росією, прикордонник все ж таки зважав на всі ці моменти. Державний кордон має бути неприступною стіною для ворогів України, для небажаних осіб, які відвідували Крим, публічно закликали до анексії.

З іншого боку - він має бути прозорим і комфортним для наших друзів. Якщо людина їде в нашу державу з чіткими і зрозумілими намірами, і вона дружня, то для неї не має бути дискомфорту.

(Дані Держприкордонслужби: за сім місяців цього року у перетині українського кордону відмовили майже 5 000 громадянам Росії. Для порівняння, у 2018 році не пропустили майже 6 000 росіян, у 2017 - 5 311, а в 2016 - теж майже 6 000. Найбільші цифри були у 2014 році - 16 500 та у 2015 році - майже 11 000 громадян Росії.

Основні причини відмови у в'їзді - не підтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування, обмеження на в'їзд або не дійсний документ).

BBC News Україна: Минула влада хотіла ввести онлайн систему попереднього інформування для громадян Росії, які хочуть поїхати до України. Це ще планується?

Сергій Дейнеко: А чим це передбачено? Спочатку мають бути внесені відповідні зміни в законодавство, а потім ми будемо виконувати.

Про ситуацію в Азовському морі і на Донбасі

BBC News Україна: Яка ситуація на Азовському напрямку?

Сергій Дейнеко: Якихось кардинальних змін не відбулося. Так, необхідно посилювати нашу присутність, але ми всі розуміємо, що морська охорона та військово-морські сили - це дуже затратна справа.

Я був у Туреччині і вони за останні декілька років ввели в експлуатацію чотири корвети до складу морської охорони Туреччини. Вартість одного - 100 млн євро.

BBC News Україна: Яка ситуація на лінії розмежування на Донбасі? Контрабанда існує?

Сергій Дейнеко: У нас дуже принципова позиція. Коли колеги затримують прикордонника, який порушує закон, я дзвоню і кажу: дякую. Я готовий просити суд призначити максимальне покарання і моя позиція не зміниться.

Їх ніхто там не змушує це робити, ніхто не ставить завдання: закінчується місяць і треба щось привезти.

У нас є спеціальні підрозділи, які працюють і виявляють такі порушення. Але хочу уточнити, що на лінії розмежування немає контрабанди, бо там немає державного кордону. Тому з точки зору законодавства - не так легко притягнути до відповідальності і конфіскувати.

BBC News Україна: Чи збільшилася кількість нелегальних туристів в зоні відчуження після виходу серіалу "Чорнобиль"?

Сергій Дейнеко: Ми поки не фіксуємо збільшення спроб попасти туди незаконно. І дуже добре, що люди, які хочуть на власні очі побачити Чорнобиль, дотримуються всіх процедур.

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