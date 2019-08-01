Як працюють фейки: 7 вірусних постів у Facebook, на які ви могли повестится

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Попри те, що публікації у соцмережах нерідко вводять нас в оману, саме соцмережі стають одним із головних джерел інформації в сучасному світі. І навіть фейкові новини швидко збирають тисячі переглядів.

Деякі з них можуть бути по-справжньому небезпечними - як, приміром, поради, що стосуються здоров'я.

Із розвитком інтернету відрізнити, де правда, а де брехня, стає все складніше. Настільки, що компанія Facebook звернулася до незалежної благодійної організації Full Fact, яка провела фактчек постів, що активно поширюються в соцмережах, і дала свої рекомендації.

Російська служба BBC зібрала кілька яскравих прикладів вірусних публікацій у Facebook, яким, за даними дослідження Full Fact, довіряти не варто.

Кінь у вікні

У травні 2018 року британське видання Preston News Network оприлюднило пост з фотографією коня, що виглядає з вікна цегляного будинку.

"Викликали поліцію і спілку захисту тварин в будівлю Centenary Mill, де кінь живе один у квартирі. Поліцейські не знають, як кінь потрапив до квартири і хто його власник, але кажуть, що в тварини є їжа та вода і, ймовірно, вона почувається добре. Наразі коня тримають в полі - поки не знайдеться власник", - йшлося в підписі до фото.

Пізніше цей кінь знайшовся. Але не в англійському місті Престон, а в американському місті Галена в штаті Іллінойс. Він навіть потрапив на знімок Google Maps у червні 2018 року.

Втім, на більш детальних фотографіях кращої якості добре видно, що цей кінь не справжній. Як з'ясувалося, він "мешкає" у квартирі принаймні з 2006 року.

Експерти Full Fact нагадують, що є кілька ознак, на які варто звернути увагу, якщо зображення викликає підозру:

Контекст, що не відповідає обставинам

Деталі та заднє тло зображення

Погана якість зображення

Поліцейський, що вживає наркотики

Відео, на якому людина в поліцейській формі пробує білий порошок, викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

"Все доводиться спробувати, щоб перевірити якість", - каже чоловік на відео. А потім додає: "Непогано, це дуже непогано".

Це 12-секундне відео зібрало понад 30 тисяч переглядів і сотні коментарів. Як з'ясувалося, це був пранк шотландських студентів.

Один з учасників зйомки, 26-річний студент Единбурзького коледжу Даррен назвав це "комедійним скетчем".

Після розслідування поліція підтвердила, що людина в поліцейській формі, знята на відео, не служить в поліції.

Згодом з'ясувалося, що білий порошок на записі - це цукрова пудра.

"Мігрант-мусульманин", що побив шведську жінку

Публікація про те, що мігрант напав на жительку Швеції і побив її, вже видалена. До посту були додані фотографії дівчини та підпис, який твердив, що жінка стала жертвою нападу з боку мігранта-мусульманина і була ним жорстоко побита.

На фото була зображена жителька Швеції Софі Йоханссон, яку дійсно побили у січні 2018 року. Проте немає жодних підстав вважати, що це зробив мігрант і що він був мусульманином.

Особа нападника досі не встановлена. Єдиний опис зі слів дівчини звучить так: "Вона не чула його слів, тому не знає, як саме він говорить. За її оцінками, йому було близько 25 років, зріст - близько 175 см, в нього була дивна комплекція тіла, темне волосся і темна сорочка з довгими рукавами".

Наступного дня після інциденту сестра Софі оприлюднила фото постраждалої у соцмережах і попросила допомогти знайти злочинця. Запис отримав кілька тисяч репостів, і в коментарях люди стали писати, що нападник міг бути мігрантом, а також критикувати міграційну політику шведського прем'єр-міністра.

Імміграційні проблеми дійсно є одним з важливих питань політичної повістки Швеції. За даними шведського національного телебачення, понад 58% злочинців, визнаних винними в сексуальному насильстві у Швеції, мають іноземне походження (народилися не у Швеції).

Проте жодних доказів того, що напад на Софі Йоханссон був здійснений саме мігрантом, досі немає.

Чи можуть продукти для ванн спровокувати пологи?

Можливо, найнебезпечніші твердження стосуються питань здоров'я. Одне з найтиражованіших з них - про шкоду вакцинації. Ці побоювання неодноразово заперечувалися лікарями та дослідниками.

А от одне з найдивніших - про те, що деякі продукти для ванн можуть викликати передчасні пологи.

Це повідомлення зібрало понад 100 тисяч репостів у фейсбуці. В ньому автор, який називає себе косметологом і спеціалістом з ароматерапії, стверджує, що вагітним жінкам, особливо у першому і другому триместрі, протипоказаний цей продукт, оскільки він містить мускатну шавлію, яка нібито може спровокувати передчасні пологи.

Насправді ж експерти не знайшли жодних підтверджень тому, що мускатна шавлія може завдати хоч якоїсь шкоди вагітним - принаймні, в тих дозах, які містяться в подібних продуктах.

Схожим чином у соцмережах поширювалися недостовірні повідомлення про те, що за допомогою тампона нібито можна зупинити кровотечу від ножового поранення; що під час інфаркту кашель допомагає змусити серце битися, а також про те, що за допомогою тестів на вагітність чоловіки можуть визначити, чи є в них рак яєчок.

Експерти констатують: усі ці твердження не відповідають дійсності.

Як порахувати людей на марші?

Деякі публікації важко визначити, як однозначно правдиві чи хибні. Як, приміром, у випадку з оцінкою кількості людей, що прийшли на мітинг.

У березні 2019 року в центрі Лондона пройшов мітинг проти "брекзиту" з вимогою провести повторний референдум про вихід з ЄС. На акцію, як твердили організатори, прийшли понад мільйон людей.

Проте згодом у цих цифрах засумнівалися.

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Після повідомлень ЗМІ про "мільйон учасників" у мережі з'явилося зображення, в якому стверджується, що мільйон протестувальників - це дуже сильне перебільшення.

Порахувати точну кількість демонстрантів не видається можливим. Автори графіки використали так званий "метод Джейкобса", розбивши всю площу займаного простору на секції і помноживши їх на середню щільність простору, яка на різних ділянках становить від 1 до 5 людей на квадратний метр.

Таким чином автори дійшли висновку, що на марші не могли зібратися більше, ніж 192 500 людей.

Експерти підтверджують, що цифри, озвучені спочатку, ймовірно, були завищені: враховуючи, що 4,5 людини на квадратний метр - це вже дуже щільний натовп, якому важко пересуватися, кількість учасників акції вони оцінюють у 300-400 тисяч людей.

Кого більше - безхатченків у Британії чи ісландців?

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У видаленому наразі пості стверджувалося, що кількість безхатченків у Британії перевищила населення Ісландії. Порахувати точну кількість бездомних неможливо, проте експерти кажуть, що ці цифри співставні.

У Британії проблема зростання кількості бездомних дійсно доволі гостра. Уряд обіцяв викорінити її до 2027 року і навіть виділив на це близько 120 мільйонів доларів.

Благодійна організація Shelter, що допомагає людям, які не мають дому, оцінила кількість бездомних у Британії станом на початок 2018 року в 320 тисяч.

Наприкінці того ж року в Ісландії жили близько 360 тисяч людей.

Чи можуть європейці безкоштовно користуватися медпослугами в Британії?

Безкоштовна британська медицина була одним із найвідоміших аргументів на користь виходу країни з ЄС. Тоді чимало політиків з екранів телевізорів говорили про те, що гроші, які витрачаються на Євросоюз, краще було б направити на національну систему охорони здоров'я.

Зараз, коли Британія готується до виходу з ЄС, інтернетом ширяться заклики зробити медичні послуги платними для всіх іноземців - зокрема, й для європейців.

У фейсбуці швидко стало популярним зображення з написом "Зараз наша система охорони здоров'я є безкоштовною для 500 мільйонів жителів ЄС. Поділіться цим, якщо вважаєте, що вона має бути безкоштовною лише для жителів Великої Британії".

Експерти Full Fact пояснюють, що це, як мінімум, перебільшення. У всій Європі проживають 512 мільйонів громадян, з них близько 66 мільйонів - у Великій Британії. Інші 446 мільйонів - за її межами.

Громадяни ЄС можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в Британії, якщо вони проживають в країні. Ті, хто постійно проживають в Європі, не можуть просто приїхати, щоб скористатися медичними послугами безкоштовно.

Для екстрених випадків під час подорожей потрібно оформити Єдину європейську карту медичного страхування (EHIC). І це правило симетричне: громадяни Британії, що подорожують країнами ЄС, так само можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу (або знижку) в країнах Європи - але лише за умови наявності в них EHIC.

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