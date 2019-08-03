Як на вулицях Києва рятують безпритульних тварин
Навіть на тлі політичної нестабільності в Україні є люди, які присвячують своє життя добробуту собак, котів, птахів, ведмедів та інших тварин. Фотограф Томас Махович документує роботу Команди порятунку тварин Києва (Karg), яка надає невідкладну допомогу постраждалим тваринам.
Її заснував Михайло Старожук - його якось попросили зняти з дерева кішку, коли почули, що він альпініст.
Після чергового звернення Михайло створив сайт і сторінку в Facebook. У його групі зараз багато волонтерів, які рятують домашніх і диких тварин 24 години на добу, сім днів на тиждень.
"Ми звичайні люди і не робимо чогось надприродного, - каже Михайло. - Ми просто можемо робити деякі речі, і у нас є необхідне обладнання. Будь-яка людина може врятувати тварину. Щоб зробити це, вам не потрібно бути суперменом або кимось особливим".
Група фінансується за рахунок спонсорської допомоги та пожертв від людей, які користуються її послугами.
Марія Нечепа, яка раніше працювала у київському притулку для тварин, заснувала кото-ярмарок, де всі охочі зможуть обрати собі кота та врятувати життя безпритульній тварині.
На кото-ярмарку організовують кототерапію та йогу з котами, де можна відпочити в компанії пухнастих.
У такий спосіб організатори залучають якомога більше людей, щоб прилаштувати безпритульних підопічних у хороші руки. Прийомні родини мають дотримуватись суворих вимог до безпеки тварин.
Кото-ярмарок також організовує притулки для тварин, які чекають на "усиновлення".
Собаку Ніку підібрали на вулиці. Її власниця Марина виходила тварину, зараз жінка працює з ветеранами війни, що триває в Україні.
Фото Томаса Маховича з серії "Заповідник", де зображені тварини та люди, які працюють у притулках та заповідниках дикої природи у всьому світі.
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