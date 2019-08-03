Як на вулицях Києва рятують безпритульних тварин

Копирайт изображения Томас Махович

Навіть на тлі політичної нестабільності в Україні є люди, які присвячують своє життя добробуту собак, котів, птахів, ведмедів та інших тварин. Фотограф Томас Махович документує роботу Команди порятунку тварин Києва (Karg), яка надає невідкладну допомогу постраждалим тваринам.

Її заснував Михайло Старожук - його якось попросили зняти з дерева кішку, коли почули, що він альпініст.

Після чергового звернення Михайло створив сайт і сторінку в Facebook. У його групі зараз багато волонтерів, які рятують домашніх і диких тварин 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Засновник групи Михайло Старожук вдивляється в металеву огорожу в селі Рудня. Йому сказали, що всередині птахи, які потрапили у пастку.

"Ми звичайні люди і не робимо чогось надприродного, - каже Михайло. - Ми просто можемо робити деякі речі, і у нас є необхідне обладнання. Будь-яка людина може врятувати тварину. Щоб зробити це, вам не потрібно бути суперменом або кимось особливим".

Група фінансується за рахунок спонсорської допомоги та пожертв від людей, які користуються її послугами.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Михайло і жінка, яка звернулася до Karg, обговорюють стан пораненого собаки-безхатька. Karg не має власного приміщення для притулку, тому закликає всіх небайдужих брати на себе відповідальність за тварин, про яких вони повідомляють.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Волонтер Аліса простягає Михайлу поранену ворону, яку зняли з даху будівлі.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Волонтер Ярослав тримає кришку контейнера для тварин, а Аліса пестить бобра, врятованого з льоху в селі Пшеничне. Фото зробила жінка, яка зателефонувала в Karg, щоб врятувати тварину.

Марія Нечепа, яка раніше працювала у київському притулку для тварин, заснувала кото-ярмарок, де всі охочі зможуть обрати собі кота та врятувати життя безпритульній тварині.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Засновниця кото-ярмарку Марія Нечепа позує з одним з котиків. Вона тримає обмежену кількість тварин у своєму "плюшевому закладі" та координує родини, які вирішили взяти собі безпритульну тварину

На кото-ярмарку організовують кототерапію та йогу з котами, де можна відпочити в компанії пухнастих.

У такий спосіб організатори залучають якомога більше людей, щоб прилаштувати безпритульних підопічних у хороші руки. Прийомні родини мають дотримуватись суворих вимог до безпеки тварин.

Кото-ярмарок також організовує притулки для тварин, які чекають на "усиновлення".

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Допомогти чотирилапим - головна мета кото-ярмарку.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Михайло та Таня Ляшенко розмовляють з Марією Микитюк, власницею притулку "Крила птаха". Це один з пташиних притулків у Києві, куди Karg іноді привозить врятованих птахів.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Стася Микитюк, донька Марії, обіймає гусака у притулку "Крила птаха".

Собаку Ніку підібрали на вулиці. Її власниця Марина виходила тварину, зараз жінка працює з ветеранами війни, що триває в Україні.

Копирайт изображения Томас Махович Image caption Дресирувальниця собак Марина Прокопенко тренує Ніку в київському Центрі ветеранів. Марина врятувала хвору тварину, яка жила на вулиці і шість місяців не могла ходити. "Тепер вона може навіть танцювати", - каже Марина.

Фото Томаса Маховича з серії "Заповідник", де зображені тварини та люди, які працюють у притулках та заповідниках дикої природи у всьому світі.

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