Як Зеленський повторює Путіна. Сім прикладів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі вчинки нового українського президента дуже нагадують старі вчинки Путіна

Молодий, відкритий, любить смартфони і сучасну музику: новий український президент Володимир Зеленський здається повною протилежністю свого тезки, президента Росії Володимира Путіна. Проте якщо придивитися, в їхніх вчинках можна знайти багато схожого.

Україну шокував скандал з недовідставкою демонізованого глави Офісу президента Андрія Богдана: виявилося, що всі ключові члени команди Володимира Зеленського при вступі на посаду написали заяви про звільнення з відкритою датою, але документ Богдана виявився в розпорядженні ЗМІ.

Однак для Росії такі історії - аж ніяк не новина. Подібні заяви давно стали нормою для багатьох російських чиновників, в тому числі й найвищого рівня.

Та й взагалі, якщо придивитися до України Володимира Зеленського, то виявиться, що вона має чимало спільних рис з Росією його тезки - Путіна.

ВВС знайшла одразу сім кроків і характеристик команди Зеленського, які, може, і є новинкою для України, але сильно нагадують події в путінській Росії.

Торс. Просто торс

У Зеленського:

Активний користувач Instagram Володимир Зеленський публікував у цій соцмережі власні фотографії з голим торсом - наприклад, у тренажерному залі, - ще до офіційної заяви про намір висуватися в президенти.

Однак публікацію ним короткого відео з басейну в розпал президентської кампанії деякі спостерігачі вважали витонченою політтехнологією - прагненням підкреслити контраст між молодим і спортивним Зеленським та його не дуже спортивним опонентом Петром Порошенком.

Під час робочого візиту до Одеси у липні цього року тема голого президентського торсу отримала несподіване продовження.

Офіс президента повідомив у своєму Facebook: "Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Володимир Зеленський і команда його офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі" - і додав до цього запису двохвилинне відео купання Зеленського та його товаришів. Звичайно, в самих плавках.

У Путіна:

У 2009 році Володимир Путін, будучи прем'єр-міністром, поїхав відпочивати до Тиви. Прес-служба Кремля опублікувала фотозвіт про цю поїздку: Путін верхи, Путін з чабаном п'є чай, Путін рибалить. Однак увагу світової преси привернули фото, на яких прем'єр-міністр Росії красувався голим торсом, випинаючи м'язи. Це - один з найвідоміших знімків Володимира Путіна, і його часто обговорюють як відображення мачизму російського лідера.

Копирайт изображения Alexey Nikolsky/TASS Image caption Пресслужба Кремля неодноразово публікувала фото Путіна з оголеним торсом

У 2018-му про ці фото Путіна запитав австрійський журналіст Армін Вольф. Він зазначив, що незвично, коли його пресслужба сама публікує напівголі фото.

"Ви сказали "в напівголому" (вигляді). Слава Богу, не "в голому". Якщо я відпочиваю, то не вважаю за потрібне ховатися за кущами і нічого в цьому поганого не бачу", - відповів Путін.

Відставка. Коли з'явиться бажання

У Зеленського:

Увечері 1 серпня відразу кілька українських ЗМІ, пославшись на анонімне джерело, повідомили про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана. Ці заяви справили враження бомби, що розірвалася: Богдана називали одним з наймогутніших представників нової влади, який має дуже сильний вплив на Володимира Зеленського.

Пізніше у ЗМІ з'явилися і фотографії заяви Богдана про відставку. Увагу на себе звертали дивні формулювання, вжиті у цьому документі: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту (виникнення такого) бажання". Крім того, на цій заяві не було зазначено дати її написання.

Сам Богдан спочатку не коментував цю інформацію, але наступного дня ситуацію роз'яснив сам президент.

За словами Зеленського, всі ключові члени його команди "з самого початку домовилися" написати заяви про відставку.

"Ми не тримаємося за владу ... Якщо суспільство або президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - заявив президент і додав, що може продемонструвати громадськості й інші подібні заяви членів своєї команди.

У розмові з ВВС News Україна юристка Віра Крат назвала заяву з відкритою датою "юридично нікчемним" документом.

У Путіна:

Про це ніколи не говорили публічно, і тим більше не пишалися цим, але в деяких російських відомствах довго була поширена практика писати заяву про звільнення за власним бажанням з відкритою датою ледь не під час вступу на держслужбу. Це було не тільки символічним жестом, але й полегшувало бюрократичні процедури в разі, якщо начальник захоче позбутися підлеглого - він просто впише зручну для себе дату до заяви.

Так, наприклад, чинили співробітники управління з внутрішньої політики Адміністрації президента Росії, коли куратором цього напряму був Владислав Сурков, розповіли Російській службі ВВС двоє його колишніх підлеглих, які побажали залишитися неназваними. Зараз Сурков у статусі помічника президента курує і російсько-українські відносини.

Заяви з відкритою датою просили писати губернаторів, розповів ВВС інший колишній кремлівський чиновник. Про це писали і в ЗМІ: у 2009 році газета "Ведомости" повідомила, що заяву про своє звільнення, наприклад, написав губернатор Ленінградської області Валерій Сердюков - його відставку за власним бажанням прийняли лише в 2012 році. Джерело видання уточнювало, що цю заяву Сердюков насправді написав ще в 2008 році.

Уряду морозиво, адміністрації шаурма

У Зеленського:

26 травня цього року Володимир Зеленський, шість днів як президент, у своєму Facebook привітав жителів Києва з днем ​​їхнього міста. І викликав на себе гнів сотень жителів столиці.

"Є те, що робить Київ Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро ", - написав Зеленський, уродженець Кривого Рогу, який переїхав до Києва в 2003 році, в початковому записі.

Йому негайно почали вказувати, що деревом-символом Києва є не липа, а каштан. А запах шаурми біля метро характерний радше для Москви, в якій Зеленський теж жив свого часу.

Відреагував на хвилю мемів з цього приводу Зеленський оригінально: розмістив у своєму Instagram зроблене на заправці фото себе, глави свого офісу і двох його заступників.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного, і тим більше ганебного. А ще - допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей", - прокоментував президент України цей знімок.

З того часу шаурма - іноді навіть у лаваші зеленого кольору - стала неформальним символом Володимира Зеленського та його партії: нею навіть пригощали журналістів на передвиборчих заходах "Слуги народу".

У Путіна:

У 2017 році Володимир Путін з міністрами відвідував авіасалон МАКС. Було спекотно, і президент вирішив зупинитися біля намету з морозивом і купити собі пломбір.

Він дав продавщиці купюру в тисячу рублів (стаканчик пломбіру коштував 60 рублів) і попросив її на здачу дати морозива чиновникам, які його супроводжували. Коли він попросив продавщицю перевірити, чи вистачає їй грошей, керівник корпорації "Ростех" Сергій Чемезов простягнув дівчині ще й п'ятитисячну купюру.

"Прибуток цього року у вас який - 80 мільярдів? - звернувся до нього Путін. - Можете собі дозволити морозиво купити".

Зрештою Путін обрав кубанський пломбір в стаканчику "Корівка з Коренівки", прессекретар президента Дмитро Пєсков і міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров вибрали собі по ріжку, а міністр транспорту Максим Соколов, як і президент, з'їв пломбір. Віцепрем'єр Дмитро Рогозін від морозива відмовився: пізніше він пояснив журналістам, що стежить за фігурою.

Не просто фракція. Суперфракція

У Зеленського:

Володимир Зеленський став президентом України 20 травня цього року, і першим його значущим рішенням на цій посаді, озвученим вже в інавгураційній промові, став розпуск Верховної Ради.

Формальною причиною цього кроку новообраний глава держави назвав вкрай низький рівень довіри суспільства до парламенту. Політологи говорили, що Зеленський прагне конвертувати свій піковий рейтинг у чисельну парламентську фракцію своєї напіввіртуальної партії "Слуга народу".

Розрахунок виявився вірним: за попередніми даними, у Верховній Раді наступного скликання буде 254 депутати від партії Зеленського. Вперше в історії незалежної України парламентську більшість сформує одна партія. А вже невдовзі після виборів у Києві розгорнулася дискусія: як довго пропрезидентська фракція буде монолітною, і чи варто чекати розвороту України в бік м'якого або не дуже авторитаризму.

У Путіна:

Путін був призначений в.о. президента Росії за пару тижнів після парламентських виборів, 31 грудня 1999 року.

Ті вибори далися Кремлю нелегко: крім сильної Компартії, яка отримала найбільше голосів у відсотковому вираженні, серйозною загрозою для Адміністрації президента був блок норовливих губернаторів-важкоатлетів "Отечество - Вся Россия". У першій трійці похапцем створеного прокремлівського "Единства" йшов борець Олександр Карелін. Зрештою, ця партія отримала 23% голосів та випередила "Отечество".

Після того, як Путін виграв президентські вибори 2000 року, з колишніх суперників почали формувати єдину президентську партію. Після наступних парламентських виборів 2003 року зліплена з "Единства" і "Отечества" фракція "Единая Россия" за рахунок одномандатників і залучених до неї безпартійних депутатів отримала 304 мандати, конституційну більшість та всі керівні пости в Державній Думі.

Школа, тімбілдинг, фуршет

У Зеленського:

Ніхто з 254 людей, обраних до Верховної Ради від партії Володимира Зеленського "Слуга народу", ніколи раніше не був депутатом парламенту - це була принципова умова, яку виставляли до кандидатів від президентської політичної сили.

Більше того, чимало новообраних депутатів прийшли до Ради зі сфер, дуже далеких від політики. ЗМІ смакували подробиці біографії таких людей: до парламенту пройшли весільний фотограф, ресторатор, актор комік-студії Зеленського "95-й квартал", не кажучи про масу безробітних членів "Зе-команди".

Одразу після оголошення результатів виборів злі язики засумнівалися в готовності цієї різношерстої компанії негайно приступити до законодавчої роботи.

І ось - 29 липня всі обрані депутати від "Слуги народу" зібралися в Трускавці, де протягом тижня професори Київської школи економіки провели їм інтенсивні курси молодого депутата, суміщені з тімбілдингом - "Школу Зе! Депутата".

Подробиці навчання "слуг народу" ще не до кінця відомі: журналістів допустили тільки на перші кілька годин занять. Однак слайд однієї з презентацій - картинка, на якій майбутнім депутатам пропонувалося "знайти концептуального тигра", - став приводом для безлічі жартів у соцмережах.

У Путіна:

Ідея різних партійних шкіл та навчальних програм сама по собі не нова, але саме в останні роки російська влада почала робити з цього напівпублічну піар-акцію.

Так, у 2013 році Адміністрація президента і "Сбербанк" запустили серію семінарів-нарад з губернаторами. Керівників регіонів збирали на кілька днів у підмосковному пансіонаті, і протягом декількох днів російські та зарубіжні експерти читали їм лекції з менеджменту та економіки.

А на четвертому терміні Путіна додався ще один тімбілдинг: тепер школу молодого чиновника почали проходити майбутні губернатори і члени так званого "кадрового резерву" - ті, хто з точки зору Кремля у майбутньому готові посісти певні високі посади. До цих тренінгів Адміністрація президента підійшла креативно: майбутніх губернаторів змушували стрибати зі скелі, лягати під БТР або сідати за кермо снігоприбиральної машини.

Інтерв'ю. За кермом

У Зеленського:

17 липня цього року Youtube-канал Володимира Зеленського "Зе!Президент" опублікував відеоролик, записаний в основному на камеру, розташовану в салоні електромобіля Tesla, за кермом якого перебував сам президент.

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Протягом 15 хвилин Володимир Зеленський їздив вулицями центру Києва та розмірковував вголос у дусі: "О котрій годині я прокидаюся? О 6:30, іноді о 7-й. А лягаю? Лягаю або засинаю, це ж різне. Приблизно о 12-й. Фейсбук читаю, Інсту дивлюсь".

У цьому ж ролику президент України, який загалом неохоче дає інтерв'ю і поки що не провів жодної великої прес-конференції, пройшовся і по інших питаннях, що цікавили широку громадськість.

Наприклад, так він описав свої враження від несподіваного для багатьох в Києві зідзвону з Володимиром Путіним: "Всі мене лякали цією розмовою..., але чого лякатися, чого боятися, якщо правда на твоєму боці?"

Монолог Зеленського став відомим у соцмережах як "інтерв'ю з Теслою", а журналісти запідозрили, що справжнім, хоч і невидимим, співрозмовником президента - і реальним власником автомобіля, в якому записувався ролик, - був всесильний глава Офісу президента Андрій Богдан.

У Путіна:

У серпні 2010 року Володимир Путін сказав, що хоче "подивитися власними очима" на кілька регіонів, сів за кермо автомобіля Lada Kalina канаркового кольору і поїхав собі трасою Чита - Хабаровськ.

У дорогу тодішній прем'єр Росії взяв термос, подушку, а також набір аудіодисків із записами Григорія Лепса, Надії Кадишевої, гуртів "Чайф", "Машина времени", "Золотое кольцо", та Greatest Hits гурту The Beatles.

За час поїздки він змінив кілька автомобілів і дав інтерв'ю спеціальному кореспондентові газети "Коммерсант" Андрієві Колесникову, у якому, зокрема, сказав, що "не робить фетиша" з "проблеми-2012", відповідаючи на питання про те, чи піде він на третій для себе президентський строк.

Не просто друзі

У Зеленського:

Перед обранням на пост президента Володимир Зеленський заявляв, що призначати на державні посади своїх бізнес-партнерів та друзів, у чому неодноразово звинувачували Петра Порошенка, - неправильно.

"Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума або близького друга? Чому так відбувається вже 28 років?", - запитує він глядачів у одному з передвиборних роликів та закликає їх приєднатися до своєї "команди мрії".

Однак вже перші призначення новообраного глави держави показали, що він був не до кінця щирим.

Друг дитинства і юрист комік-студії Зеленського "Квартал 95" Іван Баканов очолив Службу безпеки України. Бізнес-партнер по тому ж "Кварталу" і ще один давній друг Сергій Шефір став першим помічником президента.

Заступниками глави Офісу президента стали менеджери "Кварталу" Сергій Трофимов і Юрій Костюк.

Ще кілька пов'язаних з "Кварталом" людей за підсумками виборів до Верховної Ради стали депутатами парламенту від "Слуги народу". Напевно, найпоказовішим у цьому сенсі є приклад Юрія Корявченкова, більше відомого як "Юзік" - характерного актора студії. Він пройшов до парламенту від округу, розташованого в рідному для Зеленського та його "Кварталу" Кривому Розі.

Своєрідну відповідь на закиди щодо кумівства Зеленський дав у вже згаданому "інтерв'ю з Теслою".

"Я думав, що нікому не можна вірити. А відбулося так, що більше, ніж нікому, не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти - ну, крім нашого вузького кола - всі брешуть, всі беруть хабарі, всі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм вищого рівня ", - під меланхолійну музику розповідав тоді президент.

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У Путіна:

Володимир Путін, випускник юрфаку Ленінградського держуніверситету, "чекіст" і колишній керівник комітету з зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга, дуже цінує своїх старих знайомих.

"Мені не соромно за моїх друзів", - говорив він, коментуючи введення санкцій проти підприємців Геннадія Тимченка і братів Бориса та Аркадія Ротенбергів, яких знав ще по роботі в Санкт-Петербурзі.

Переїхавши до Москви і ставши президентом, Путін поступово оточив себе своїми колишніми товаришами за службою та колегами за мерією Санкт-Петербурга.

Так, російський уряд досі очолює його колишній колега Дмитро Медведєв, корпорацію "Роснефть" - Ігор Сечін, "Газпром" - Олексій Міллер. Серед інших видатних вихідців з тієї самої мерії в російській політиці - колишній віцепрем'єр та глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, колишній глава уряду Віктор Зубков, колишній керівник російського Центрвиборчкому Володимир Чуров і багато хто ще.

Вихідців з Санкт-Петербурга у російській владі в певний момент стало так багато, що з'явився навіть термін "пітерські" - так позначали широке коло давніх знайомих президента, яких він запросив до влади.

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