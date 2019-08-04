Фотограф дикої природи: "Головна краса і натхнення - на вашому порозі"

Копирайт изображения Daniel Hauck Image caption Рудий шуліка - перший птах, якого сфотографував Деніел Гаук

23-річний фотограф дикої природи каже, що його надихає дика природа, яку він бачить "прямо на своєму порозі".

Деніел Гаук виріс у селі Вудньютон у Нортгемптонширі і постійно бачив рудих шулік, оленів та лисиць.

Відтоді він фотографував дику природу у таких віддалених місцях як Ботсвана, але каже, що найбільше гордості та натхнення йому дають ті тварини, яких він бачить буквально "на власному ґанку".

Копирайт изображения Daniel Hauck Image caption Пан Гаук каже, що він щорічно укладає фотокнигу, щоб побачити, як удосконалюється його майстерність фотографа

Копирайт изображения Daniel Hauck

"Не треба їздити в екзотичні місця, коли таке є на вашому порозі, - каже він. - Коли я пішов до університету, і люди побачили мої знімки, вони питали: "Де ти це зняв?" Завжди було приємно відповідати, що саме там, де я живу".

Копирайт изображения Daniel Hauck Image caption Качка мандаринка - настільки барвиста, що іноді важко повірити, що їх можна побачити у Британії

Пан Гаук має 3000 підписників у Instagram, і його роботи також високо оцінив Пітер Маккіннон, експерт з фотографії із майже чотирма мільйонами підписників на YouTube.

Його знімки перемогли в одній з категорій національного студентського конкурсу фотографій дикої природи та отримали визнання в рамках світової премії юних фотографів.

Копирайт изображения Daniel Hauck Image caption Щоб зробити такий кадр із зимородком, треба багато терпіння, каже пан Гаук

Копирайт изображения Daniel Hauck

"Я фотографую щоразу, коли маю шанс - фотоапарат завжди зі мною", - каже фотограф.

Випускник Бристольського університету визнає, що встає дуже рано і може цілими днями чекати нагоди зробити ідеальний знімок.

"Іноді треба сидіти там і стати частиною довкілля, і тоді тварини до тебе прийдуть", - розповідає він.

Копирайт изображения Daniel Hauck Image caption За словами пана Гаука, побачити зблизька дятла - дивовижно

Його захоплення фотографуванням птахів у польоті почалося у віці 14 років.

Пан Гаук каже, що йому подобається "намагання закарбувати на фото те, що заледве можна побачити неозброєним оком".

Копирайт изображения Daniel Hauck

Копирайт изображения Daniel Hauck

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