Фотограф дикої природи: "Головна краса і натхнення - на вашому порозі"
23-річний фотограф дикої природи каже, що його надихає дика природа, яку він бачить "прямо на своєму порозі".
Деніел Гаук виріс у селі Вудньютон у Нортгемптонширі і постійно бачив рудих шулік, оленів та лисиць.
Відтоді він фотографував дику природу у таких віддалених місцях як Ботсвана, але каже, що найбільше гордості та натхнення йому дають ті тварини, яких він бачить буквально "на власному ґанку".
"Не треба їздити в екзотичні місця, коли таке є на вашому порозі, - каже він. - Коли я пішов до університету, і люди побачили мої знімки, вони питали: "Де ти це зняв?" Завжди було приємно відповідати, що саме там, де я живу".
Пан Гаук має 3000 підписників у Instagram, і його роботи також високо оцінив Пітер Маккіннон, експерт з фотографії із майже чотирма мільйонами підписників на YouTube.
Його знімки перемогли в одній з категорій національного студентського конкурсу фотографій дикої природи та отримали визнання в рамках світової премії юних фотографів.
"Я фотографую щоразу, коли маю шанс - фотоапарат завжди зі мною", - каже фотограф.
Випускник Бристольського університету визнає, що встає дуже рано і може цілими днями чекати нагоди зробити ідеальний знімок.
"Іноді треба сидіти там і стати частиною довкілля, і тоді тварини до тебе прийдуть", - розповідає він.
Його захоплення фотографуванням птахів у польоті почалося у віці 14 років.
Пан Гаук каже, що йому подобається "намагання закарбувати на фото те, що заледве можна побачити неозброєним оком".
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