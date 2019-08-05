Чому ми досі не вміємо робити воду - і як навчитися її берегти

Літо - ідеальний час, щоб кинути побільше льоду в лимонад, наповнити басейн та частіше приймати довгий, освіжаючий душ? Якщо коротко - то ні.

Насправді, коли ми всі насолоджуємось прекрасною погодою, легко забути про важливість економії води. Але хіба не було б простіше, якби ми могли просто робити воду з нуля? Зрештою, сьогодні ми можемо виготовляти найрізноманітніші речі - від діамантів до бургерів.

Н-2-О ні!

Теоретично, зробити воду має бути легко. Треба лише взяти два атоми водню та поєднати із атомом кисню - хіба це може бути складно? Відповідь невтішна: може - і навіть дуже.

Просто змішавши водень із киснем воду ви не отримаєте - для того, щоб їх поєднати, потрібна енергія. Проблема із додаванням до цього рівняння енергії полягає в тому, що масштабна хімічна реакція легкозаймистого водню та кисню (який як раз і підтримує горіння) може призвести до досить великого вибуху. Тож у всьому цьому задумі більше небезпеки, аніж користі.

Якщо ми не можемо просто зробити воду з її атомів, чи є інші способи її створити? Останнім часом вчені зосереджуються на отриманні води з повітря та використанні для цього вологості. На жаль, більшість таких досліджень перебувають на ранніх стадіях і проводяться у невеликих масштабах. У такий спосіб наразі, безумовно, не можна боротися із нестачею води та посухою.

Справжня спрага

Проте посуха - не єдина причина, чому ми працюємо над тим, щоб навчитися робити воду. Населення Землі постійно збільшується, і попит на воду також зростає.

Окрім того, у світі досі є місця, де немає доступу до чистої води. Хоча близько 71% Землі - це вода, більша її частина - це солона вода, тобто не питна. Лише 2% води на Землі є прісною та безпечною для пиття, і понад половина її знаходиться у полярних крижаних шапках, звідки ми не можемо її дістати. Водночас багато чистої, питної води ми втрачаємо просто тому, що сприймаємо її як належне.

Нам так легко отримувати воду у себе вдома і на роботі, що ми забуваємо, що це обмежений ресурс і одного дня він, цілком імовірно, закінчиться. З усіх цих причин пошук нових способів створення води стає все більш важливим.

Блакитна планета №2?

Image caption Чи можемо ми видобувати воду на інших планетах?

Вчені зацікавлені не лише у створенні та збиранні води на Землі. Насправді, їхні дослідження поширюються на найвіддаленіші місця космосу. Наразі астронавти NASA покладаються на свою Систему відновлення води (Water Recovery System) для переробки водню та вуглекислого газу в космосі для отримання води (та метану). У космосі у них немає дощу та водойм, які є у нас тут, тож кількість води ще більш обмежена. Було б майже ідеально, якби ми могли брати воду з космосу - але наскільки це реально?

Минулого року вчені виявили докази наявності льоду на так званому темному боці Місяця. Раніше схожі утворення льоду спостерігали й на інших планетах, наприклад на Меркурії. Не важко уявити, як сильно це схвилювало наукове товариство. Можливість брати воду з Місяця та інших планет не лише відкриває водні ресурси за межами Землі, але також дає можливість подальшого дослідження космосу.

Але лід - не єдиний водний ресурс у космосі. На Марсі є низка можливих джерел води - нам просто потрібно знайти спосіб її видобування. Наприклад, воду можна було б збирати з атмосфери, з ґрунту або навіть добувати із корисних копалин - можливості нескінченні. На жаль, наші технології ще не настільки розвинені.

А може, почати з того, щоб берегти те, що маємо?

Тож, можливо, вода - це не стільки обмежений ресурс, як ми вважали спочатку. Але поки що можливість отримувати воду в глобальному чи навіть планетарному масштабі все ще недосяжна.

Отже, що ми можемо зробити для збереження води, яка вже є? Найголовніше - не сприймати воду як належне. Ось п'ять корисних порад, які допоможуть вам зменшити кількість використаної води:

Не приймайте душ занадто довго. У спекотну погоду зрозуміле бажати приймати душ частіше. Однак, коли ви його приймаєте, робіть це недовго, або навіть замініть довгий душ частково наповненою ванною. Не залишайте кран відкритим, коли це непотрібно. Найчастіше це трапляється, коли ви чистите зуби чи вмиваєтеся - але подумайте, що уся витрачена вода просто стікає до каналізації! Використовуйте пральну або посудомийну машини лише із повним завантаженням. Одне повне завантаження заощаджує набагато більше води, ніж два чи три часткових. Не поливайте газон і рослини надмірно. А також поливайте їх у прохолодніший час - наприклад, увечері вода не випарується на сонці, тому витрачається менше. Тримайте пляшку з водою в холодильнику, а не чекайте, доки із крану потече холодна.

В середньому людина використовує близько 9 000 літрів води на рік - цього достатньо для наповнення двох бензинових цистерн! Ще страшніше думати, що, за прогнозами, до 2025 року понад 60% людей матимуть обмежений доступ до прісної води.

Навіть найменша економія води може мати величезне значення - якщо до неї долучиться велика кількість людей.

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