Ми живемо у викривленій і перекрученій галактиці

Копирайт изображения OGLE/Warsaw UNiversity Image caption Нове зображення нашої галактики: перекручена і викривлена, як лопать

За даними нових досліджень, наша галактика не плоска, як думали раніше, а викривлена ​​і перекручена.

Аналіз над'яскравих зір Чумацького Шляху показує, що вони розташовані аж ніяк не на плоскій поверхні галактичного диска, як це показують в академічних працях і науково-популярних книгах.

Вчені Варшавського університету в зв'язку з цим зробили припущення, що така викривлену форму наша галактика набула після зіткнення з сусідніми галактиками.

Астрономи створили нову тривимірну карту, яку опублікували у журналі Science.

Звичне зображення Чумацького Шляху у вигляді плоского диска засноване на спостереженні 2,5 млн зірок з 2,5 млрд можливих.

Копирайт изображения MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Звичне зображення Чумацького Шляху як плоскої галактики тепер переглянуть

Малюнки художників лише приблизно відображають форму нашої галактики, вважає доктор наук Дорота Сковрон з Варшавського університету.

"Внутрішня структура та історія розвитку Чумацького Шляху досі ще суттєво не вивчені, частково через те, що дуже непросто виміряти відстань між зорями у настільки віддалених ділянках нашої галактики", - пояснює вчена.

Щоб отримати чіткіше зображення, пані Сковрон та її колеги виміряли відстань між деякими над'яскравими зорями Чумацького Шляху, які називаються змінними цефеїдами.

Ці надяскраві молоді зорі світять у сотні, можливо, у тисячі разів яскравіше за Сонце, і саме тому їх легше спостерігати на околицях галактики.

Крім цього, вони пульсують з регулярним інтервалом, причому частота пульсації є прямо пропорційною їхній яскравості.

Копирайт изображения J. Skowron / OGLE/ Serge Brunier Image caption Цефеїди Чумацького шляху - над'яскраві пульсуючі зорі

Саме це дозволило астрономам розрахувати відстань між ними з великою точністю.

Більшість цих зірок виявили під час спільного проєкту Польщі та США з вивчення темної матерії Всесвіту.

Проєкт під назвою "Оптичний експеримент щодо гравітаційного лінзування" (OGLE) триває в чилійській обсерваторії Лас-Кампанас у пустелі Атакама.

Як зазначив член команди вчених в Лас-Кампанас Пшемек Мроз, отримані результати дуже здивували астрономів.

Копирайт изображения K. Ulaczyk/J. Skowron / OGLE/Warsaw University Image caption Нові зорі виявили під час експерименту з гравітаційного лінзування (OGLE)

"Наші результати показали, що галактика Чумацький Шлях не плоска. По краях вона перекручена і викривлена, - говорить вчений. - Викривлення могло статися під час взаємодії з іншими супутніми їй галактиками, міжгалактичним газом або темною матерією - невидимою речовиною, присутньою у Всесвіті, про яку відомо зовсім небагато".

Висновки польських вчених підтверджують дані дослідження змінних цефеїд, проведені астрономами австралійського Університету Маккуорі та Академією Наук КНР. Їх опублікували в лютневому номері журналу Nature Astronomy.

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