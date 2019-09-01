Чотири професії, які можуть врятувати нашу планету

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Наш світ постійно рятують не лише Месники або Доктор хто. Дуже багато людей роблять це щодня на своєму робочому місці - і їм для цього навіть не треба вести подвійне життя.

Професії, що зосереджуються на зменшенні викидів вуглецю, харчових та пластикових відходів та використанні відновлюваних джерел енергії відіграють важливу роль у зменшенні людського впливу на планету.

Ось історії чотирьох людей, які роблять свій внесок у наше екологічне майбутнє щоразу, коли приходять на роботу.

1. "Я прогнозую, скільки вуглецю викидатимуть будівлі"

Image caption Завдання Ейн Мюррей - переконатися, щоб вуглецевий слід будівлі був якомога меншим

У ролі молодшого інженера-симулятора 24-річна Ейн Мюррей з Белфаста допомагає зменшити шкідливі викиди будівель в атмосферу.

Ейн пояснює: "Я роблю комп'ютерні симуляції будівель, аби побачити, скільки вуглецю вони виділяють".

"Це означає, що я вимірюю товщину стін, типи вікон та цегли, які використовуватимуться. Кожну деталь будівлі! Я вношу ці дані у спеціальну комп'ютерну програму, яка повідомляє мені, чи відповідають вони будівельним вимогам. Один день я сиджу за комп'ютером і роблю симуляції, інший - телефоную клієнтам, щоб обговорити проєкт, або зустрічаюсь з архітекторами".

Чому робота Ейн важлива: так званий вуглецевий слід будівлі - це кількість вуглекислого газу, що утворюється під час її експлуатації. Чим менший слід, тим менше шкідливого газу потрапляє в атмосферу - що може допомогти у боротьбі зі змінами клімату.

2. "Я перетворюю непотрібні фрукти та овочі на сік"

Image caption Каріні все одно, як вигладає фрукт - головне, який із нього вийде сік

Стимулом для створення власної компанії з виробництва соку для Каріни Суденіт стала звістка про те, скільки фруктів у Британії щодня відправляються на звалище.

Разом зі своїм чоловіком та бізнес-партнером 24-річна Каріна, яка народилась у Литві, бере так звані "потворні" та "небажані" фрукти та овочі та перетворює їх на сік, який потім продають по всій країні.

Вона каже: "Ідея виникла з кампанії щодо харчових відходів, де зазначалося, що у Британії щодня викидають 4,4 млн яблук. Ми також даруємо наші напої різним благодійним організаціям.

"Ми виробляємо свою продукцію не тільки у Великій Британії, а й у Європі. Один зі складів розташований за п'ять хвилин ходу від нашого офісу в Кардіффі, там ми зберігаємо наші напої та доставляємо їх до місцевих, незалежних кафе та ресторанів".

Чому робота Каріни важлива: якщо ми виробляємо занадто багато їжі, це також означає, що ми виробляємо занадто багато шкідливих парникових газів під час її виготовлення, розповсюдження та утилізації. Навіть якщо небажана їжа залишиться гнити, вона спричиняє забруднення. Використовувати ті фрукти та овочі, які вважають занадто негарними для продажу - ще один спосіб зменшення викидів шкідливих газів.

Захист навколишнього середовища - це чудово, але не варто забувати й про захист зубів. Пиття занадто великої кількості фруктового соку може пошкодити емаль, тож краще насолоджуватися ним у помірних кількостях.

3. "Я - менеджер сонячних ферм"

Image caption Маніш стежить за 10 фермами із сонячними панелями

Поновлювана енергія - надзвичайно важлива для планети. Очікується, що світові запаси нафти можуть вичерпатися у найближчі 50 років. Природного газу вистачить не набагато довше, особливо якщо його будуть використовувати замість нафти. Це також матиме вплив на кількість використовуваного нами вугілля, іншого викопного палива, яке може зникнути протягом наступних 150 років, хоча уряд Великої Британії зобов'язується припинити його використання до 2025 року.

І тут у гру вступає 23-річний Маніш Патель. Він - менеджер сонячних ферм, який пильно стежить за 10 майданчиками у Британії, де поля сонячних батарей зберігають енергію від сонця, а також перетворюють її на енергію живлення.

Оскільки Сонце здатне забезпечити більше енергії, ніж ми зможемо будь-коли використати, це джерело енергії прослужить набагато довше, ніж будь-який із запасів викопного палива на Землі. Це також "чисте" джерело, адже при виробництві сонячної енергії в атмосферу не викидаються парникові гази. Оскільки у всьому світі докладають дедалі більше зусиль для зменшення шкідливих газів, відновлювані джерела енергії - перспективний кар'єрний шлях для таких експертів, як Маніш.

"Отримавши диплом фізика, спочатку я хотів займатися програмним забезпеченням, - каже він. - Проте знайомий знайомого запропонував мені працювати на відновлюваних джерелах енергії, і я скористався цією можливістю".

"Відновлювана енергетика - нова галузь, у якій є багато місця для експериментів та випробування нових речей. Студентам, які насправді не знають, що робити, я раджу йти за своєю пристрастю, як я займався фізикою. Я ніколи не думав, що буду менеджером сонячної ферми, і ви теж можете опинитися на захоплюючій роботі, де ви справді матимете шанс щось змінити".

4. "Я відкрила безвідходний магазин"

Image caption Лідія заохочує людей приносити власні контейнери та таким чином зменшувати відходи

У зв'язку з серйозними глобальними занепокоєннями щодо накопичення небажаного пластику в океані, на перший план виходять ініціативи щодо переробки, повторного використання та зменшення кількості пластику. При повторному використанні вже наявного пластику потрібно виробляти менше нового, тобто витрачається менше енергії та викидається менше шкідливих газів в атмосферу. Це також добре для суспільства, оскільки ресурси, зокрема непотрібна їжа, потрапляють туди, де вони потрібні, а не прямують на сміттєзвалища.

24-річній Лідії Вілсон вдалося перетворити цю близьку її серцю справу на кар'єру. Її магазин у Брідпорті дозволяє клієнтам використовувати будь-які контейнери, які є у них вдома, для продуктів, оплачуючи лише товар, а не упаковку.

"По-перше, я власниця магазину. По-друге - активістка, - каже вона. По-третє, я - людина, що працює у сфері обслуговування клієнтів. Безвідходний магазин - це місце, куди можна прийти зі своїм контейнером, щоб уникнути відходів від пакування, а також харчових відходів, адже ви можете придбати саме стільки продуктів, скільки потрібно".

"Я допомагаю клієнтам зрозуміти, що від них очікують у такому місці, і заохочую їх продовжувати цю мандрівку... Ми розширюємо наши послуги, і я намагаюсь переконатися, що ми продукуємо якомога менше відходів".

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