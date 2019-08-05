Як тюремні ресторани знижують рівень злочинності і повертають надію

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Якісний ресторан у в'язниці, де ув'язнені можуть навчитися навичкам кулінарії та гостинності, "значно" зменшує рівень повторних злочинів, зазначають дослідники.

Дослідження Міністерства юстиції припускає, що ув'язнені, які навчаються в ресторані під назвою Clink ("буцегарня", "тюремна камера"), набагато рідше знову з'являються у в'язниці.

Керівник Clink Крістофер Мур каже, що ресторан пов'язує ув'язнених з їхніми майбутніми робочими місцями.

На його думку, це означає, що навчальний проєкт "працює з обох боків стіни".

Речник Міністерства юстиції повідомив, що звіт показує, як "унікальна можливість працювати в професійному ресторані" знижує ймовірність повторного скоєння злочину.

"Освіта та зайнятість є ключовими, якщо ми збираємося зменшити рівень повторних злочинів, який коштує платнику податків 18 млрд фунтів (майже 22 млрд доларів. - Ред.) щорічно", - сказав він.

У дослідженні міністерства юстиції порівнювали поведінку ув'язнених після звільнення - тих, які брали участь у навчанні в ресторані, та інших в'язнів, що несли відповідальність за подібні правопорушення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший ресторан Clink з'явився у тюрмі Брікстон

Згідно з результатом дослідження, з тих в'язнів, які навчалися у першому ресторані Сlink у в'язниці Брікстон, повторно скоїли правопорушення 11% у порівнянні з 32% подібних ув'язнених, які не брали участь у проєкті.

Пластиковий посуд

Загалом у чотирьох в'язницях, де реалізується проєкт - Кардіффі, Брікстоні, Хай Даун у графстві Сюррей, Стайл у графстві Чешир - 15% в'язнів, які навчалися у ресторані, скоїли правопорушення протягом року, у порівнянні з 22% тих, хто у програмі участі не брав.

Автори дослідження зазначають, що вплив проєкту Сlink еквівалентний зменшенню кількості злочинів на 16 у розрахунку на 100 осіб, які залишають в'язницю на рік.

Серед усіх в'язнів рівень повторних правопорушень є вищим.

Найновіші дані показують, що серед дорослих, звільнених з-під варти, 37% повторно скоїли правопорушення протягом року. Серед тих, кого звільнили після вироків, що складали менш як рік, коефіцієнт повторного правопорушення сягає 62%.

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Ресторани у в'язниці, які пропонують вишукану їжу з пластиковими столовими приборами та без алкоголю, відкриті для публіки.

Клієнти проходять попередню перевірку у Брікстоні та Хай-Даун, оскільки ресторани розташовані в тюремних стінах.

Протягом останніх п'яти років ув'язнені проходять підготовку до приготування та подачі їжі, поки вони відбувають покарання.

Проте мета полягає в тому, щоб ув'язнені були готові влаштуватися на роботу і у зниженні ризику скоєння нових правопорушень.

"Ані друзів, ані роботи"

Проєкт Clink працює з вісьмома тюрмами, забезпечуючи досвід та самодисципліну під час регулярної, кваліфікованої роботи.

Він також допомагає ув'язненим отримати професійну кваліфікацію за стандартами Лондонського інституту Сіті та гільдій та зв'язати їх з роботодавцями в ресторанах, готелях та індустрії послуг.

Джон Бек, керівник Лондонського інституту Сіті та гільдій, зазначає, що проєкт націлений на те, щоб дати людям "другий шанс" та подолати "значну стигму, пов'язану з наймом колишніх злочинців", яка означає, що багато колишніх в'язнів не мають доступу до навчання, яке їм потрібно у роботі.

"Освіта ув'язнених - це не винагорода за вчинення злочину - це запобігання вчиненню подальших злочинів", - наголосив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ресторан Clink у тюрмі Брікстона

Керівник Clink пан Мур зазначає, що занадто часто люди залишають в'язницю, не маючи "ані друзів, ані роботи, ані грошей", що створює умови для повторення злочину колишнім злочинцем.

Проєкт Clink працює з правопорушниками до та після звільнення, організовує перехід на робочі місця у галузі громадського харчування, яка стикнулася з дефіцитом кваліфікованого персоналу.

"Це повертає людей на правильний шлях - це значить, вони добре навчені і звикли працювати тяжко і в команді", - каже він.

Пан Мур хоче бачити більше освітніх проєктів у тюрмах, які можуть пов'язувати практичні та професійні навички з потребами майбутніх роботодавців.

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