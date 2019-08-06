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Вартість китайської валюти опустилася до найнижчого рівня за десятиліття. США звинуватили владу КНР у валютних маніпуляціях.

Напередодні курс впав нижче позначки в 7 юанів за долар. Це найнижчий рівень з 2008 року. Раніше вважалося, що Пекін намагатиметься уникнути цього.

Такий крок спричинений планами США щодо запровадження нових митних зборів на товари з Китаю.

Кілька днів тому про це сказав президент Дональд Трамп, який анонсував додатковий 10-відсотковий тариф на китайські товари на загальну суму близько 300 мільярдів доларів.

Зниження вартості китайської валюти може ще більше посилити торговельну суперечку між США і Китаєм.

Яким буде ефект від зниження курсу юаня?

Дональд Трамп давно звинувачує Пекін в тому, що той послаблює національну валюту, аби таким чином здешевити експорт своїх товарів і отримати перевагу на ринку порівняно з конкурентами з інших країн.

Слабший юань робить китайські товари дешевшими для покупців, і це знижує ефект від запровадження американською владою додаткових митних зборів.

Але разом з тим падіння курсу юаня може мати й ризики для самого Пекіну. Слабший юань означає дорожчий імпорт товарів до Китаю, а це може призвести до інфляції в країні, яка і без того переживає проблеми через сповільнення економіки.

Чому це обурює США?

Зниження курсу юаня до долара призводить до підвищення конкурентоздатності китайських товарів і завдає удару по намаганням США виграти у торговій війні з Китаєм.

Президент США назвав цей крок КНР "валютними маніпуляціями".

"Китай знизив курс своєї валюти до майже історично низької позначки. Це називається "валютна маніпуляція" [...] Це серйозне порушення, яке з часом сильно вдарить по самому Китаю", - написав Дональд Трамп у своєму твіттері.

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Маніпулювання валютою з боку Китаю чи будь-якої іншої країни порушує правила міжнародної торгівлі, оскільки надає несправедливі конкурентні переваги на ринку.

На відміну від центробанків багатьох інших країн, Народний банк Китаю нерідко вдається до ручного регулювання обмінного курсу юаня.

Представник Міністерства фінансів США Стівен Мнучін заявив, що звернеться до Міжнародного валютного фонду з проханням відреагувати на кроки Китаю.

Аналіз Майкла Фльорі, кореспондента BBC в Нью-Йорку

Говорячи простою мовою, цей крок Китаю всерйоз нічого не змінить.

Але це важливе рішення, яке ще раз демонструє, як далеко зайшла суперечка між двома найбільшими економіками світу.

Коли Міністерство фінансів США називає іншу країну валютним маніпулятором - як це сталося у випадку з Китаєм - далі, як правило, слідує підписання домовленостей між двома країнами.

Проте у цій ситуації переговори між Вашингтоном і Пекіном вже тривають близько року.

Суперечка також відкриває шлях для запровадження нових тарифів з боку США. Але знову ж, це вже відбувається в рамках програми Дональда Трампа America First.

Очікується також, що Стівен Мнучін звернеться зі своїми побоювання до МВФ.

Що це може дати, до кінця не зрозуміло, але ніхто не думає, що це якось посилить бажання Китаю знайти компроміс.

Тому не треба дивуватися, якщо перспектива валютної війни в подальшому ще більше вдарить по і без того неспокійних нервах інвесторів.

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