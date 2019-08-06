Парад, хода, марш: чи розколюють країну на День Незалежності?

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На День Незалежності вперше за п'ять років не буде військового параду. Натомість планують два окремі марші з ветеранами і військовослужбовцями.

Це стало приводом для політиків та ЗМІ говорити про можливі провокації чи навіть розкол у ветеранській спільноті.

BBC News Україна поспілкувалася з людьми, які входять до оргкомітету неофіційного "Маршу захисників України", про те, чи справді там налаштовані радикально проти ініціатив президента Зеленського провести "Ходу гідності" замість параду.

З чого все почалося

На початку липня Володимир Зеленський вирішив не проводити "помпезний і точно недешевий" військовий парад до Дня Незалежності.

Це викликало критику низки ветеранських організацій та об'єднань активістів.

Вони свторили свій оргкомітет і заявили, що проведуть неофіційний парад. Вести його запросили командувача Десантно-штурмових військ Михайла Забродського - 4 номера списку партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Потім керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що у команді лідера держави вирішили замінити парад "Ходою гідності" за участі президента, а також великим концертом.

Цей анонс викликав другу хвилю критики. Опоненти назвали ідею ходи "вкраденою" у ветеранської спільноти.

"Зеленський спочатку скасовує військовий парад, тому що він вважає це марнотратством, а зараз намагається примазатись до організованого ветеранами "Маршу захисників", - написав депутат Дмитро Лінько, який воював у АТО в складі роти "Свята Марія".

При цьому у команді президента від самого початку обіцяли, що військових 24 серпня обов'язково вшановуватимуть, але у "новому форматі".

1 серпня представники "Маршу захисників" зустрілися з заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком і домовилися розвести у часі свій "Марш" з "Ходою" за участі лідера держави.

Що таке "Хода гідності"?

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За попередніми даними, офіційна "Хода гідності" має пройти Хрещатиком близько 10:00 ранку 24 серпня.

"Захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна", - анонсував Андрій Богдан.

"Хода" буде без військової техніки.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Цього року День Незалежності у столиці пройде без важкої військової техніки

У ній візьмуть участь діючі військовослужбовці, які пройдуть колонами, сформованими з бійців різних родів військ.

До "коробочки" тієї чи іншої бригади, за словами Андрія Богдана, зможуть приєднатися і ветерани АТО, які служили у цих підрозділах.

Окрім військових, у "Ході" пройдуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери, а також президент Зеленський з іншими керівниками держави.

Наприкінці заходу президент звернеться до народу, а далі буде концерт.

"У центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів", - пообіцяв Андрій Богдан.

Більше деталей про офіційні заходи до Дня незалежності наразі не розкривають.

А "Марш захисників"?

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В оргкомітеті неофіційного "Маршу захисників України" BBC News Україна сказали, що погодилися провести захід раніше від президентського, але так само на Хрещатику.

За попереднім планом, його учасники збиратимуться до 9:00 у Парку Шевченка. Далі їхні колони спустяться до ЦУМу, звідти пройдуть Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Такі плани передали Офісу президента, їх озглядають.

Один з організаторів "Маршу" Євген Дикий (ветеран баталйону "Айдар", а нині - в.о. керівника Національного антарктичного наукового центру) розповів, хто саме візьме участь у ньому.

"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - каже він.

За словам Євгена Дикого, очікується, що у "Марші захисників" візьмуть участь і діючі військовослужбовці: "Їх, напевно, буде менше - це ті, хто візьме офіційну відпустку".

Інший організатор - представник "Руху ветеранів України" Андрій Медведько - повідомив, що до "Маршу" також можуть приєднатися поліцейські.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Київські поліцейські можуть сформувати свою колону у "Марші захисників" (фото з минулорічного параду в Запоріжжі)

В оргкомітеті наголошують, що марш пройде без партійної чи іншої символіки.

"Не буде символіки ні за, ні проти когось, це принципово", - наголошує Євген Дикий.

З цих же причин "Марш" не має вести генерал Забродський, каже він.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Генерал Забродський має йти у колоні бійців 95-ї бригади, якою він командував на початку війни на Донбасі

"Погодили, що марш не має приносити бонусів жодній політичній партії. А Михайло Віталійович - яскравий представник однієї з них. Очолити парад він не зможе", - каже Олександр Медведько.

Але на самому "Марші" генерал Забродський буде. Очікується, що він пройде у "коробочці" ветеранів 95-ї бригади.

До оргкомітету входять громадські організації, спілки ветеранів і родичів загиблих з різних регіонів України, які розподілили, хто що готує. Раз на тиждень проходить коордитнаційна нарада. Спільного бюджету немає.

"Основні витрати на транспорт, щоб привезти бажаючих з регіонів. Поки що з цим справляються координатори "Руху ветеранів України" в областях своїми силами. Єдиного офіційного рахунку наразі немає, ведемо переговори з фондом, який міг би гарантувати максимальну прозорість процесу. Якщо досягнемо згоди - опублікуємо рахунок", - каже Андрій Медведько.

"Ми не протиставляємо"

Копирайт изображения Міноборони України Image caption "Марш захисників" не спрямований на підтримку попереднього президента Порошенка, кажуть організатори

В оргкомітеті "Маршу" запевняють, що ситуація зі скасуванням параду та двома паралельними заходами на День незалежності не призведе до розколу ані у ветеранській спільноті, ані в армії.

"Марш" не за чи проти Зеленського, Порошенка чи ще когось. Його мета - нагадати, що незалежність оплачена кров'ю захисників країни, і що наша війна за незалежність та цілісність країни ще зовсім не завершена", - відзначає Євген Дикий.

"Ми не протиставляємо себе владному маршу. Це абсолютно інший захід, з іншими посилами, який ніяк з нами не перетинається", - твердить Андрій Медведько.

Але в оргкомітеті "дякують" всім, хто пророкує провокації. "Тепер ми більше уваги приділятимемо безпеці", - обіцяє Євген Дикий.

Як приклад єдності він наводить той факт, що у "Марші" одночасно йтимуть бійці колишніх Внутрішніх військ, які штурмували Майдан у БТР, та активісти, які той БТР спалили: "Вони були по різні сторони барикад, але потім разом служили у батальйоні Нацгвардії імені Кульчицького. А 24 серпня йтимуть на "Марші захисників".

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