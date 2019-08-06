Image caption Гілберт Анкондо із синами

Минуло менше доби відтоді, як Гілберт Анкондо дізнався, що його молодший син Андре загинув під час стрілянини у супермаркеті Walmart у рідному місті Ель-Пасо.

Родичі провели кілька годин у болісному очікуванні, набираючи його номер знову і знову - та телефон щоразу мовчав.

Але Гілберту, який вже повернувся до роботи в автомайстерні, якою він керує майже 40 років, є що сказати стрілку.

"Нападник міг бути моїм сином, - каже він. - Я прощаю йому, бо він був не в собі. У ньому був диявол. Я дуже віруюча людина, і прощаю те, що він зробив".

Для 23-річного Андре та його 24-річної дружини Джордан це була звичайна субота.

Подружжя із маленьким сином Полом виїхали зі свого нового будинку, який Андре щойно закінчив будувати. Вони завезли доньку Джордан Скайлін на тренування із черлідингу, а потім займалися справами, зокрема пішли до магазину Walmart поруч з місцем проведення тренувань.

У суботу дівчинка була збуджена сильніше, ніж зазвичай - це був її п'ятий день народження.

Копирайт изображения Facebook Image caption Андре та Джордан Анкондо загинули, захищаючи своє немовля від техаського стрілка під час масового вбивства в супермаркеті в Ель-Пасо 3 серпня

Того вечора вони запланували вдома вечірку, щоб відсвяткувати день народження Скайлін, а також річницю весілля подружжя Анкондо - а заразом і новосілля.

Подружжя купувало стейки для барбекю, а також необхідні речі для школи - як і багато хто з відвідувачів супермаркету того дня. Малюк Пол, якому було всього два місяці, був із батьками, а інша донька Джордан, Вікторія, залишилася з її батьком.

Гілберт того ранку запізнювався на роботу і побачив родину, коли проїжджав повз їхній будинок. Чомусь він запам'ятав час - 09:15.

"Я побачив свого сина та його дружину. Джордан зачиняла двері. Андре тримав на руках свою новонароджену дитину. Вони готувалися поїхати", - пригадує батько.

Трохи більше, ніж за годину почали надходити перші повідомлення про стрілянину.

Image caption Цей двомісячний хлопчик втратив у стрілянині обох батьків

"Я шкодую, що не зупинився, не обійняв його, не благословив і не поцілував. Але я бачив, що вони щасливі. Я не хотів їх турбувати, розірвати цю бульбашку щастя", - каже він.

"Андре вже не з нами"

Те, що сталося далі у супермаркеті, досі відомо лише уривчасто. Але відомо, що стрілок увійшов до Walmart, ​​коли там було найбільше людей, і почав стріляти.

Після спроб зв'язатися з Андре та Джордан, брату Андре Тіто зателефонували з номера, якого він не впізнав. Його номер відобразився на смарт-годиннику Джордан, і його спитали, чи може він її ідентифікувати телефоном. А потім сказали, що вона померла.

"Ми не могли у це повірити", - каже Тіто.

Сім'я з'ясувала, що маленький Пол потрапив до лікарні. У нього було два зламаних пальці, і його вже відпустили додому до бабусі й дідуся.

Смерть Андре підтвердили лише в неділю. До того часу дехто ще сподівався на диво, але Гілберт каже, що у нього були погані передчуття.

Його найгірші побоювання справдилися у центрі пошуку членів родин, створеному у місцевій школі.

"Вони сказали мені, що Андре вже не з нами, - каже Гілберт. - А потім сказали, що я добре його виховав, бо він захищав свою сім'ю. Він кинувся під кулі, що летіли у його дружину і дитину. І Джордан зробила те, що мала зробити, захищаючи маленького Пола".

"Я пишаюся ним за це. Якщо він помер за таких умов, я зможу з цим жити".

Останній акт мужності

Тіто сказали, що на кадрах з камер спостереження видно останні моменти пари.

"Він справді намагався зупинити стрілка, - каже Тіто. - Він кинувся вперед, щоб схопити пістолет. Потім куля пройшла крізь нього і його дружину. Я дуже пишаюся своїм братом. Він загинув героєм. Але я сумую і злюсь через те, що сталося".

"Немає слів, щоб описати емоції, які ми відчуваємо. Він лишив по собі не просто діру, а порожнечу".

Тіто, який працює з батьком, хоче переглянути запис, щоб на власні очі побачити останній акт мужності свого брата. Він знає, що це буде важко, але додає: "Мені потрібно побачити останні хвилини життя мого брата".

"Я завжди буду пам'ятати, що він віддав своє життя, щоб врятувати дружину та сина - а може, навіть і більше людей. Його вчинки були дуже героїчні. Але він завжди був таким, навіть коли був маленьким".

Гілберт додає: "Він був не з тих, кому можна сісти на голову. Він був сильним усе своє життя".

Тіто показує фотографії свого маленького брата, який займається тхеквондо. Він також трохи займався бодібілдингом - намагався, каже Тіто, наслідувати батька, колишнього "Містера Ель-Пасо".

"Він був дуже товариський. Ми завжди були близькі. У нас були злети і падіння, як і в будь-кого. Важко уявити решту мого життя без нього. Він був дуже хорошим батьком, дуже хорошим братом і дуже хорошим сином".

У майстерні багато дитячих фотографій хлопчиків та їхньої сестри Дебори, а також відбиток руки, який маленький Андре зробив для батька. Гілберт каже, що він є дуже цінним для нього - адже це останній шанс побачити відбитки його хлопчика.

Image caption Відбиток руки Андре - цінність для Гілберта

Андре жартував, що дружина Тіто завагітніла одночасно із Джордан, тому що Тіто намагався наслідувати свого молодшого брата.

Діти двох пар народилися в один місяць. Тепер Тіто каже, що хоче взяти на себе відповідальність за Пола та всиновити його.

"Я хотів би сказати йому - твій тато помер, захищаючи твоє життя, і я хочу, щоб ти виріс достойним свого батька, тому що він був чудовою людиною. Я хочу, щоб ти був таким же чудовим, як і твій тато".

Усі діти ще занадто малі, щоб усвідомити, що сталося. Але він каже, що дуже сумує через те, що Скайлін "завжди пам'ятатиме свій день народження як день, у який померла її мама".

Image caption Тіто каже, що хотів би усиновити сина Андре

Решта родини намагається примиритися зі смертю Андре. Його мати Бренда повністю спустошена, каже Тіто.

"Чудове місто, безпечне місто"

Але вони кажуть, що не дозволять цій жахливій трагедії змінити їхній спосіб життя. І вони також не хочуть вплутувати сюди політику.

"Мій брат помер за свою сім'ю, але люди роблять із цього політику", - каже Тіто.

Говорити треба не про расу чи імміграцію, а про психічні захворювання, додає він, оскільки "ніхто у здоровому глузді не буде влаштовувати стрілянину".

І, каже він, якщо стрілок обрав за мішень латиноамериканську громаду, то чому він застрелив дружину його брата - американку з білявим волоссям та блакитними очима?

Батько і син кажуть, що вони підтримують заяву президента Дональда Трампа щодо стрілянини, а також цінують його підтримку мешканців Ель-Пасо.

"Пан Трамп зробив хорошу заяву. Він проводить реформи, і ми це цінуємо", - каже Гілберт.

Тепер місто має загоїти свої рани.

"Я хочу, щоб країна дізналася, як ми тут співіснуємо, - додає Тіто. - Я не боюся жити в Ель-Пасо. Воно завжди було моїм рідним містом і завжди буде. А Андре завжди буде моїм братом. Я завжди його любитиму".

"Наше місто не має стати через це містом насильства, - каже Гілберт. - Це вчинила людина не з нашого міста".

"Це чудове місто, безпечне місто. Як і у будь-якій родині, в Ель-Пасо є свої проблеми. Але ми працьовиті люди з усіх куточків світу, і ми любимо і поважаємо один одного. Диявол прийшов у Ель-Пасо і робив те, що зробив. Але це нас не зламає".

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