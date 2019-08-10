Як позбутися непроханих порад під час вагітності

Копирайт изображения Жаклін Паолуччі Image caption Жаклін Паолуччі (на фото - із чоловіком) не розуміє, чому незнайомці вважають, що мають право давати поради майбутнім мамам

Вагітна Жаклін Паолуччі втомилася від зайвої уваги чужих людей, які постійно дають їй непрохані поради і вважають нормальним торкатись її тіла без дозволу.

Останньою краплею стала незнайомка, який втрутилася, коли Жаклін замовляла свій звичайний лате в Starbucks у Нью-Йорку, - і порадила їй "перейти" на каву без кофеїну.

Жінка, яка наразі на шостому місяці вагітності, відповіла, що не вагітна, і "добрій" порадниці довелося вибачатись.

36-річна Жаклін написала про те, що сталося, у Twitter, де має більш ніж 3 тисячі підписників, і була просто шокована реакцією людей.

Наразі її твіт отримав близько 5 тисяч коментарів, 78 тисяч ретвітів і 700 тисяч "лайків".

"Виявляється: щоб отримати купу непроханих порад, треба завагітніти, - розповіла Жаклін BBC News. - Таке відчуття, що тієї миті, як я завагітніла, я втратила автономію свого тіла.

Люди починають торкатися вас, і у всіх є поради, як вам діяти, що вам носити. І так у всьому. Насправді ж, єдині люди, які мають це робити, - це ви і ваш лікар".

Жаклін сказала, що обмежилася однією кавою на день і радилася з лікарем щодо цього.

"А якби я не була вагітною? Є багато жінок, яким важко позбутися "зайвого" живота після пологів. Подібні коментарі можуть ображати жінок, тому не варто втручатись, якщо ви не переконані на 100 відсотків, що перед вами вагітна", - обурюється Жаклін.

Копирайт изображения Жаклін Паолуччі Image caption Жаклін втомилася від надмірної уваги до своєї вагітності

"Люди почуваються так, ніби мають право на таку поведінку, а ваше тіло стає органом громади. Ми живемо у цікаві, але моторошні часи - є стільки інформації, яка часто може бути суперечливою. Однак, я довіряю своєму тілу і не робитиму те, що йому шкодить.

Цікаво, що більшість тих, хто не погодився з моєю позицією, були чоловіками"

Копирайт изображения Тара Четтьяр Image caption Гінеколог Тара Четтьяр каже, що навіть, маючи великий досвід, вона не почувалася захищеною від небажаних порад під час двох вагітностей

Серед тисяч жінок, які відгукнулися на допис Жаклін, була Тара Четтьяр - фахівчиня з акушерства та гінекології у Канзас-Сіті.

"Шість років тому, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, я продовжувала працювати у лікарні, - розповідає жінка. - Якось я зупинилася, щоб випити кави, і один колега сказав мені, що я взагалі не повинна пити каву. Мене здивувало, що хтось вважає таку поведінку нормальною, - не кажучи вже про те, що він не був гінекологом і не міг дати кваліфіковану пораду".

Пропустити Twitter допис , автор: @DocTaraOBG I ❤️ You.

I had someone say that to me. While I was in the hospital working. Wearing my white coat. That said Obstetrics & Gynecology. — Tara Chettiar, MD (@DocTaraOBG) 2 серпня 2019 р.

"Мені довелося зупинитися і пояснити, що невелика кількість кофеїну не зашкодить дитині під час першого триместру вагітності. Хоча сама я на той момент вже була "глибоко" вагітна.

Багато моїх пацієнтів розповідали про свій досвід "непроханих порад". І я, як людина, яка двічі пройшла через це, дуже радію, що Жаклін відкрито про це говорить, - додає лікар. - Багато вагітних жінок вважають, що їм постійно говорять, що їм робити. Однак, люди мають розуміти, що вагітність - це не інвалідність".

При цьому, на думку Тари Четтьяр, у більшості випадків люди мають добрі наміри:

"Родина і діти - це основа людського досвіду. Більшість людей хочуть стати частиною цієї історії. Тому вони відчувають, що мають право запитати: "Коли чекаєте на малюка?

Це те, що, на їхню думку, пов'язує усіх нас. Але насправді ці питання і "поради" лише змушують жінок почуватися відокремлено, так, ніби з ними щось не так".

І Жаклін Паолуччі це чітко зрозуміла. В одному зі своїх твітів вона написала про постійний небажаний дотик: "Вагітність - це дивний стан. Всередині твого тіла живе істота, для якої ти - боксерська груша і гральний майданчик. А зовні інші люди постійно хочуть доторкнутися до вашого "вагітного животика".

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