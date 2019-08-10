Як позбутися непроханих порад під час вагітності
Вагітна Жаклін Паолуччі втомилася від зайвої уваги чужих людей, які постійно дають їй непрохані поради і вважають нормальним торкатись її тіла без дозволу.
Останньою краплею стала незнайомка, який втрутилася, коли Жаклін замовляла свій звичайний лате в Starbucks у Нью-Йорку, - і порадила їй "перейти" на каву без кофеїну.
Жінка, яка наразі на шостому місяці вагітності, відповіла, що не вагітна, і "добрій" порадниці довелося вибачатись.
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36-річна Жаклін написала про те, що сталося, у Twitter, де має більш ніж 3 тисячі підписників, і була просто шокована реакцією людей.
Наразі її твіт отримав близько 5 тисяч коментарів, 78 тисяч ретвітів і 700 тисяч "лайків".
"Виявляється: щоб отримати купу непроханих порад, треба завагітніти, - розповіла Жаклін BBC News. - Таке відчуття, що тієї миті, як я завагітніла, я втратила автономію свого тіла.
Люди починають торкатися вас, і у всіх є поради, як вам діяти, що вам носити. І так у всьому. Насправді ж, єдині люди, які мають це робити, - це ви і ваш лікар".
Жаклін сказала, що обмежилася однією кавою на день і радилася з лікарем щодо цього.
"А якби я не була вагітною? Є багато жінок, яким важко позбутися "зайвого" живота після пологів. Подібні коментарі можуть ображати жінок, тому не варто втручатись, якщо ви не переконані на 100 відсотків, що перед вами вагітна", - обурюється Жаклін.
"Люди почуваються так, ніби мають право на таку поведінку, а ваше тіло стає органом громади. Ми живемо у цікаві, але моторошні часи - є стільки інформації, яка часто може бути суперечливою. Однак, я довіряю своєму тілу і не робитиму те, що йому шкодить.
Цікаво, що більшість тих, хто не погодився з моєю позицією, були чоловіками"
Серед тисяч жінок, які відгукнулися на допис Жаклін, була Тара Четтьяр - фахівчиня з акушерства та гінекології у Канзас-Сіті.
"Шість років тому, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, я продовжувала працювати у лікарні, - розповідає жінка. - Якось я зупинилася, щоб випити кави, і один колега сказав мені, що я взагалі не повинна пити каву. Мене здивувало, що хтось вважає таку поведінку нормальною, - не кажучи вже про те, що він не був гінекологом і не міг дати кваліфіковану пораду".
"Мені довелося зупинитися і пояснити, що невелика кількість кофеїну не зашкодить дитині під час першого триместру вагітності. Хоча сама я на той момент вже була "глибоко" вагітна.
Багато моїх пацієнтів розповідали про свій досвід "непроханих порад". І я, як людина, яка двічі пройшла через це, дуже радію, що Жаклін відкрито про це говорить, - додає лікар. - Багато вагітних жінок вважають, що їм постійно говорять, що їм робити. Однак, люди мають розуміти, що вагітність - це не інвалідність".
При цьому, на думку Тари Четтьяр, у більшості випадків люди мають добрі наміри:
"Родина і діти - це основа людського досвіду. Більшість людей хочуть стати частиною цієї історії. Тому вони відчувають, що мають право запитати: "Коли чекаєте на малюка?
Це те, що, на їхню думку, пов'язує усіх нас. Але насправді ці питання і "поради" лише змушують жінок почуватися відокремлено, так, ніби з ними щось не так".
І Жаклін Паолуччі це чітко зрозуміла. В одному зі своїх твітів вона написала про постійний небажаний дотик: "Вагітність - це дивний стан. Всередині твого тіла живе істота, для якої ти - боксерська груша і гральний майданчик. А зовні інші люди постійно хочуть доторкнутися до вашого "вагітного животика".
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