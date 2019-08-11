Чи корисні музичні фестивалі для здоров'я?

Image caption Багато гостей фестивалю встають вдосвіта, щоб відвідати майстер-класи, тренінги чи практичні заняття

Мільйони людей у всьому світі щороку відвідують музичні фестивалі. Раніше вони часто асоціювалися з алкоголем і наркотиками, тому організатори не дуже переймалися через погані умови і їжу для гостей. Однак, тепер все змінилося, і головний орієнтир - це добробут відвідувачів.

"Музика - це чудово. Вона виховує і лікує", - каже Марта Пібернат з Каталонії.

"Але п'ємо ми все-таки забагато", - зізнається її подруга Патрісія Торне, яка також родом з Каталонії, але живе у Великій Британії.

Ранок пятниці. Ми - у полі в сільському Вїлтширі, на південному заході Англії, де дві жінки і ще кількох сотень людей щойно закінчили 90-хвилинне заняття з йоги.

Ми на музичному фестивалі Womadworld, який цього року зібрав 39 тисяч гостей. Серед учасників - R&B і соул співачка Мейсі Грей, зірка реггі Зіггі Марлі і "золотий голос Африки" Саліф Кейта.

Image caption Американська R&B та соул співачка Мейсі Грей - одна з хедлайнерів цьогорічного Womad

Майстер-класи, семінари й терапію на всі смаки пропонують разом з екзотичною і вже знайомою їжею.

Приміром, Джеймс Моубрей з Лондона щойно прийняв гонг-ванну (вид звукової терапії).

До ваших послуг масаж, рейкі (форма альтернативної медицини), рефлексотерапія та інверсійна терапія, а двоє шаманів пропонують видалити "родові травми з вібраційного поля вашої ДНК".

Джеймс Моубрей лежить на спині на дивані, а два терапевти м'яко купають його під звуки гонгів.

"Це надзвичайно приємно і розслабляє", - каже він про 30-хвилинну сесію, яка коштувала 40 фунтів стерлінгів.

"Раніше я ходив на фестивалі танцювальної музики, а такий відпочинок не завжди корисний для здоров'я", - додає він, натякаючи на наркотики та інші зловживання, які супроводжують такі заходи.

Image caption Гонг-медитація - це унікальна звукова практика, яка заряджає людину новою енергією

Користь для здоров'я від прослуховування живої музики доведена науковими дослідженнями.

"Ми виявили, що відвідування концертів значно знижує рівень гормону стресу кортизолу", - каже Дейзі Фанкорт, доцент кафедри епідеміології Університетського коледжу Лондона.

Вони взяли зразки слини у людей, які відвідали концерти класичної і поп-музики, щоб порівняти рівень стресу.

"Обидві групи були значно спокійнішими після цього. Тобто, йдеться скоріше про подію, а не про музичний жанр".

Її дослідження також показали, що відвідування заходів з живою музикою може допомогти знизити ризик розвитку депресії і зберегти когнітивні функції після 50 років.

Копирайт изображения Garry Jones Image caption Зіггі Марл переконаний, що музичні фестивалі сприяють колективному добробуту людей

Джулі Баллантайн з Університету Квінсленда вивчала вплив музичних фестивалів на добробут людей в Австралії.

"Відволікання від повсякденної рутини спонукає людей замислитися і присвятити час собі, і це важливо для їхнього добробуту", - говорить музикознавець. - А якщо при цьому був позитивний досвід спілкування з друзями, їхнє суб'єктивний, психологічний і соціальний добробут стає ще кращим".

Але є й негативні сторони - надмірна кількість алкоголю, натовп людей, погані туалети і душові можуть зіпсувати позитивну атмосферу.

Зіггі Марлі вважає, що такі фестивалі, як Womad, корисні для колективного добробуту, тому що об'єднують людей.

Image caption Гості Womad освоюють гру на африканській арфі або корі

Але не всі гарно проводять час на фестивалях.

"Якщо ви не отримуєте насолоди від свята, то користі від цього буде мало", - каже Кріс Хоуз, засновник благодійної медичної служби, яка супроводжує фестивалі (FMS). Тому на тут завжди є наші психіатри та медсестри, які співпрацюють з соціальними службами".

FMS на добровільних засадах працювала на 11-ти британських фестивалях.

Image caption Фестиваль Womad має свій дендропарк

10% випадків, якими вони займаються на фестивалях, - це проблеми з психічним здоров'ям.

"А взагалі наші медики лікують все: від серцевих нападів і сонячних опіків до отруєнь. Мені, приміром, двічі довелося приймати пологи у польових умовах на фестивалі у Ґластонбері", - розповідає лікар Хоуз.

За його словами, люди, які шукати втіхи у наркотиках і спиртному, зустрічаються відносно рідко на території фестивалю.

Image caption У натовпі значно підвищується ризик розповсюдження інфекцій, попереджають лікарі

Лікар радить: перш ніж їхати на фестиваль, необхідно перевірити чи маєте ви щеплення від кору та менінгіту.

"Ризик розповсюдження інфекцій значно підвищується у натовпі", - додає Кріс Хоуз.

"Будь-який фестиваль має дві сторони медалі - тут ви можете одну хворобу вилікувати, а іншу - підхопити", - додає Джит-Кей Люн з Ванкувера в Канаді.

Фестивалі є частиною його життя останні 20 років - він працював там продюсером, діджеєм і режисером документальних фільмів.

За його словами, є дві категорії фестивалів - "вечірка" і "трансформація".

Image caption Фестиваль Burning Man в Неваді - це "об'єднання мрійників і практиків", стверджують організатори заходу

"На вечірках люди "відриваються" на повну. І це часто супроводжується алкоголем і наркотиками", - пояснює він.

Трансформаційні фестивалі мають інші цілі. Наприклад, Burning Man в Неваді спрямований на розвиток особистості. Там гостям пропонують семінари та практичні заняття з арт-терапії.

"Загалом фестивалі корисні для вашого здоров'я, вони дарують позитивний заряд енергії і бадьорості", - каже лікар Хоуз.

Копирайт изображения Martin Vennard Image caption Інверсія терапія допомагає полегшити біль у спині

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