"Політичні ніхто" у Зеленського - що це було? Пояснює автор фрази Потураєв

Image caption Микита Потураєв - один з політичних радників Володимира Зеленського та 93-й номер у списку партії "Слуга народу"

Микита Потураєв - автор скандальної фрази "всі ви - політичні ніхто", адресованої новообраним депутатам "Слуги народу" в Трускавці.

Сам він - політтехнолог, медіафункціонер і радник Володимира Зеленського, який також пройшов до Ради за списком партії президента.

На відміну від багатьох майбутніх депутатів, пан Потураєв має політичний бекграунд. За його ж словами, у навколополітичній сфері він з середини 1990-х, встиг попрацювати з багатьма політиками: від Юлії Тимошенко до Леоніда Кучми.

У розмові з BBC News Україна Микита Потураєв розповів, чи образилися його колеги на слова про "політичних ніхто", а також чи вдалося їм за тиждень "Школи депутата" у Трускавці усвідомити, що доведеться робити у Раді в пропрезидентській фракції.

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Чи реально за тиждень навчити роботі депутата?

За тиждень нікого не навчити бути депутатом. Але ж і задачі ставилися інші. З людей з дуже різним соціальним походженням, рівнем компетенції та незнайомих одне з одним, створити команду. І це можливо.

За рахунок того, що йшла групова робота, а групи весь час перемішувалися, то звідти (З Трускавця. - Ред) їхала вже команда, де всі одне одного знали, пройшли через різні стресові ситуації, разом вирішували завдання.

Тому в цьому сенсі з навчання поїхала фракція.

Більшість цих людей ситуацію у країні раніше уявляли зі ЗМІ, а тепер вони мають уявлення, що реально відбувається з фінансами, економіко, який глобальний контекст.

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Чи образилися колеги на "ви - політично ніхто"?

Я ображених не зустрічав. Нехай би хтось сказав про це моїм колегам, але і такого не було.

До мене підходили десятки людей, дякували, адже це мотивує до рефлексії.

Як спеціаліст у таких експрес освітніх програмах я робив абсолютно конкретну річ. Так, ступінь жорсткості була максимальною, але це було відповідно до умов. Це стандартна історія для таких тренінгів.

А те, як це "витекло" у пресу - гадки не маю. Злили і злили, для мене був важливим результат - ми його отримали.

(Аудіо виступу Потураєва у Трускавці оприлюднило видання Страна.ua. - Ред.)

Чи розглядають у "Слузі народу" небезпеку розколу фракції?

Не розглядаємо. Ризики визнаємо і усвідомлюємо. Працюємо над їхнім хеджуванням та мінімізацією.

Але чи очікуємо ми розколу? Ні, не очікуємо.

Це ж різні речі - визнавати ризики й працювати з ними, чи сидіти й чекати: "пропало все".

Копирайт изображения Партія "Слуга народу"

Чи існують конфлікти, зокрема між Арахамією та Дубінським?

На рівні бачення ситуації. І це нормально, адже парламент - місце для дискусій, а в нас велика фракція.

Копирайт изображения Партія "Слуга народу" Image caption Давид Арахамія (ліворуч)

Було б набагато гірше, якби дискусій не було. Ось це був би ризик. А якщо є дискусії, значить, є що обговорювати.

Гострих конфліктів у фракції я не бачу.

Який буде розподіл по комітетах?

На 95% вже є бачення, хто де буде. У "Школі" одним з варіантів роботи в командах були "робочі комітети", які дуже нагадують комітети Верховної Ради.

Ця робота почалася ще під час парламентської кампанії. А коли сформували список, то були анкети, в яких люди вказували, кому де цікаво - комітет першого, другого, третього вибору.

У нас всі [робочі] комітети у рамках "Школи" пройшли через презентації проспектів законопроектів. Зрозуміло, що вони ґрунтувалися на напрацюваннях, зроблених "списочниками", але і мажоритарники приносили свої ідеї.

Не можу сказати, що був якийсь ажіотаж у фінансовому і бюджетному комітетах, чи комітеті по міжнародним справам. Всі розподілилися достатньо рівно, відповідно до того, хто який бекгрануд має.

Копирайт изображения Facebook Сергія Штепи Image caption Сергій Штепа

Чим займатиметься Сергій Штепа, відомий як "весільний фотограф"?

Він записався в інфраструктурний комітет. Сам по собі дуже добре розбирається у питаннях транспорту.

"Весільний фотограф" - це те, чим він собі заробляв на життя.

А на "Школі" він проявив себе дуже добре.

Копирайт изображения Facebook Микити Потураєва Image caption Микита Потураєв каже, що добре знає методику різних тренінгів для тімбілдінгу, і фраза про "ви всі - політичні ніхто" була частиною відповідної методики

Що з інфорполітикою після заяв Андрія Богдана, що команда Зеленського може спілкуватися без журналістів?

Формат прямого спілкування президента справді можливий. Бачимо, що він гарно працює - у тому плані, що суспільство отримує інформацію з перших рук.

Але ми як партія показали, що є абсолютно відкритими, ходимо на ефіри.... й зрозуміло, що головні партійні спікери у Раді будуть спілкуватися з журналістами.

Цикл публічної політики неможливий без залучення преси як медіаторів, але у певних випадках і як стейкхолдерів.

Пряме спілкування [з суспільством] також буде. Ми говорили про влоги багатьох партійних лідерів... Тут важлива особиста відвертість, тому ми наголошували, що треба говорити і писати від себе.

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Що за російськомовний канал, який пообіцяли створити в Офісі президента?

Російськомовний канал потрібен, щоб бути представленими у світі, де нас перекривають. Там скрізь "сидить" Russia Today.

Має бути канал з більш-менш конкурентним контентом, адже у нас немає 3-5 млрд доларів, щоб "вбухувати" у Sputnik (Російська державна новинна агенція, орієнтована на закордонну аудиторію. - Ред.) чи іншу дурню.

Ми маємо просувати свій порядок денний на якісному рівні.

Треба робити це і англійською мовою, але так само російською, щоб просуватися на територію Росії. Тому ми маємо з'явитися у супутникових пакетах.

Так само мова має йти і про Європу та Америку, адже пострадянські діаспори там отримують інформацію російською.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я просто не можу уявити ситуацію, за якої Зеленський запропонує голосувати за щось, з чим ми будемо незгодні"

Чи зможе фракція сказати "Ні" президенту Зеленському?

Не можу собі уявити ситуацію, за якої президент запропонує щось таке, з чим не погодиться фракція. Ми насправді одна команда.

Всі ці люди раніше чи пізніше підтримали Зеленського, як людину, й те, з чим він йшов на посаду президента.

Багато з нас особисто з ним знайомі від самого початку президентської кампанії.

Тому, ще раз, я просто не можу уявити ситуацію, за якої Зеленський запропонує голосувати за щось, з чим ми будемо незгодні - з міркувань законності, моральності чи національних інтересів України.

Цього просто не може бути.