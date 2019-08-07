"Політичні ніхто" у Зеленського - що це було? Пояснює автор фрази Потураєв
Микита Потураєв - автор скандальної фрази "всі ви - політичні ніхто", адресованої новообраним депутатам "Слуги народу" в Трускавці.
Сам він - політтехнолог, медіафункціонер і радник Володимира Зеленського, який також пройшов до Ради за списком партії президента.
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На відміну від багатьох майбутніх депутатів, пан Потураєв має політичний бекграунд. За його ж словами, у навколополітичній сфері він з середини 1990-х, встиг попрацювати з багатьма політиками: від Юлії Тимошенко до Леоніда Кучми.
У розмові з BBC News Україна Микита Потураєв розповів, чи образилися його колеги на слова про "політичних ніхто", а також чи вдалося їм за тиждень "Школи депутата" у Трускавці усвідомити, що доведеться робити у Раді в пропрезидентській фракції.
Чи реально за тиждень навчити роботі депутата?
За тиждень нікого не навчити бути депутатом. Але ж і задачі ставилися інші. З людей з дуже різним соціальним походженням, рівнем компетенції та незнайомих одне з одним, створити команду. І це можливо.
За рахунок того, що йшла групова робота, а групи весь час перемішувалися, то звідти (З Трускавця. - Ред) їхала вже команда, де всі одне одного знали, пройшли через різні стресові ситуації, разом вирішували завдання.
Тому в цьому сенсі з навчання поїхала фракція.
Більшість цих людей ситуацію у країні раніше уявляли зі ЗМІ, а тепер вони мають уявлення, що реально відбувається з фінансами, економіко, який глобальний контекст.
Чи образилися колеги на "ви - політично ніхто"?
Я ображених не зустрічав. Нехай би хтось сказав про це моїм колегам, але і такого не було.
До мене підходили десятки людей, дякували, адже це мотивує до рефлексії.
Як спеціаліст у таких експрес освітніх програмах я робив абсолютно конкретну річ. Так, ступінь жорсткості була максимальною, але це було відповідно до умов. Це стандартна історія для таких тренінгів.
А те, як це "витекло" у пресу - гадки не маю. Злили і злили, для мене був важливим результат - ми його отримали.
(Аудіо виступу Потураєва у Трускавці оприлюднило видання Страна.ua. - Ред.)
Чи розглядають у "Слузі народу" небезпеку розколу фракції?
Не розглядаємо. Ризики визнаємо і усвідомлюємо. Працюємо над їхнім хеджуванням та мінімізацією.
Але чи очікуємо ми розколу? Ні, не очікуємо.
Це ж різні речі - визнавати ризики й працювати з ними, чи сидіти й чекати: "пропало все".
Чи існують конфлікти, зокрема між Арахамією та Дубінським?
На рівні бачення ситуації. І це нормально, адже парламент - місце для дискусій, а в нас велика фракція.
Було б набагато гірше, якби дискусій не було. Ось це був би ризик. А якщо є дискусії, значить, є що обговорювати.
Гострих конфліктів у фракції я не бачу.
Який буде розподіл по комітетах?
На 95% вже є бачення, хто де буде. У "Школі" одним з варіантів роботи в командах були "робочі комітети", які дуже нагадують комітети Верховної Ради.
Ця робота почалася ще під час парламентської кампанії. А коли сформували список, то були анкети, в яких люди вказували, кому де цікаво - комітет першого, другого, третього вибору.
У нас всі [робочі] комітети у рамках "Школи" пройшли через презентації проспектів законопроектів. Зрозуміло, що вони ґрунтувалися на напрацюваннях, зроблених "списочниками", але і мажоритарники приносили свої ідеї.
Не можу сказати, що був якийсь ажіотаж у фінансовому і бюджетному комітетах, чи комітеті по міжнародним справам. Всі розподілилися достатньо рівно, відповідно до того, хто який бекгрануд має.
Чим займатиметься Сергій Штепа, відомий як "весільний фотограф"?
Він записався в інфраструктурний комітет. Сам по собі дуже добре розбирається у питаннях транспорту.
"Весільний фотограф" - це те, чим він собі заробляв на життя.
А на "Школі" він проявив себе дуже добре.
Що з інфорполітикою після заяв Андрія Богдана, що команда Зеленського може спілкуватися без журналістів?
Формат прямого спілкування президента справді можливий. Бачимо, що він гарно працює - у тому плані, що суспільство отримує інформацію з перших рук.
Але ми як партія показали, що є абсолютно відкритими, ходимо на ефіри.... й зрозуміло, що головні партійні спікери у Раді будуть спілкуватися з журналістами.
Цикл публічної політики неможливий без залучення преси як медіаторів, але у певних випадках і як стейкхолдерів.
Пряме спілкування [з суспільством] також буде. Ми говорили про влоги багатьох партійних лідерів... Тут важлива особиста відвертість, тому ми наголошували, що треба говорити і писати від себе.
Що за російськомовний канал, який пообіцяли створити в Офісі президента?
Російськомовний канал потрібен, щоб бути представленими у світі, де нас перекривають. Там скрізь "сидить" Russia Today.
Має бути канал з більш-менш конкурентним контентом, адже у нас немає 3-5 млрд доларів, щоб "вбухувати" у Sputnik (Російська державна новинна агенція, орієнтована на закордонну аудиторію. - Ред.) чи іншу дурню.
Ми маємо просувати свій порядок денний на якісному рівні.
Треба робити це і англійською мовою, але так само російською, щоб просуватися на територію Росії. Тому ми маємо з'явитися у супутникових пакетах.
Так само мова має йти і про Європу та Америку, адже пострадянські діаспори там отримують інформацію російською.
Чи зможе фракція сказати "Ні" президенту Зеленському?
Не можу собі уявити ситуацію, за якої президент запропонує щось таке, з чим не погодиться фракція. Ми насправді одна команда.
Всі ці люди раніше чи пізніше підтримали Зеленського, як людину, й те, з чим він йшов на посаду президента.
Багато з нас особисто з ним знайомі від самого початку президентської кампанії.
Тому, ще раз, я просто не можу уявити ситуацію, за якої Зеленський запропонує голосувати за щось, з чим ми будемо незгодні - з міркувань законності, моральності чи національних інтересів України.
Цього просто не може бути.