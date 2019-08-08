Зустріч Зеленського і Варфоломія: що пішло не так

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Президент Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту до Туреччини зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм, який цього року надав томос про автокефалію об'єднаній Православній церкві України. Не обійшлось без інтриги - сторони так і не підписали спільну заяву, як планували напередодні.

За даними ВВС News Україна, зустріч з патріархом була ініціативою саме президента Володимира Зеленського й обізнані співрозмовники оцінювали такий крок президента як гарний знак і намагання налагодити добрі стосунки з Константинополем.

Володимир Зеленський у резиденції патріарха спілкувався з Варфоломієм і у вузькому колі, і у розширеному форматі за участі делегацій без журналістів. Також президент та патріарх мали святковий обід, який тривав понад годину.

Після чого пан Зеленський відвідав Георгіївський кафедральний собор, в якому предстоятель ПЦУ Епіфаній отримував томос про автокефалію.

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Кілька співрозмовників ВВС News Україна розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, у "позитивному настрої".

Після зустрічі Варфоломій з посмішкою та традиційними прощанням з поцілунками провів Зеленського з патріархії аж до автомобіля.

Але перед зустріччю між представниками Константинополя та офісом президента Зеленського виникли непорозуміння.

Зокрема, спочатку планувалось, що патріарх та президент України підпишуть спільну заяву. Про плани підписання документу ВВС News Україна підтверджували джерела як у Києві, так і в Стамбулі.

Проте в останній момент сторони не порозумілись і, як стверджують співрозмовники, у команді президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.

За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають "Зеленим патріархом".

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Співрозмовники ВВС News Україна не змогли пояснити, чому офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.

Після зустрічі президент Зеленський практично не спілкувався з журналістами, які зібрались у патріархії.

"Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні", - відповів Зеленський на єдине питання, про що ж саме говорили, передає "Укрінформ".

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В офісі президента відмовились відповісти на питання ВВС News Україна, чому не підписали спільну заяву.

Згодом офіс президента оприлюднив короткий реліз. Згідно з ним, Варфоломій підтримав суверенітет України, а Зеленський подякував йому за підтримку.

"Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - процитувала президента прес-служба Зеленського.

Зеленський і томос

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Деякі експерти раніше остерігались, що ставлення Зеленського до Вселенського патріарха та автокефальної церкви буде прохолодним. Адже одним з головних локомотивів створення української автокефальної церкви є попередній голова держави Петро Порошенко, який був частим гостем у резиденції Вселенського патріарха. Його прізвище навіть вписане в томос.

В новорічному виступі на початку січня 2019 року, напередодні отримання томосу, пан Зеленський жорстко жартував щодо томосу. Так він висміював Петра Порошенка, який працював для отримання томосу і робив на цьому акцент під час своєї виборчої кампанії.

"Єдине, що зігріває душу - це надання Україні термосу", - пародіював він президента Порошенка.

Хоча перед президентськими виборами Володимир Зеленський позитивно відгукувався про можливу автокефалію та отримання томосу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час виходу Володимира Зеленського та патріарха стався інцидент, коли охорона відсторонила російську журналістку, яка хотіла прорватись до президента

"Все, що ми отримуємо своє в Україні - вже добре. Не віддаємо - і прекрасно", - заявляв він в інтерв'ю.

На передвиборчих дебатах з Петром Порошенком Володимир Зеленський також підтримував автокефальну українську церкву, але заслугу в її створенні надавав не Порошенку, а патріарху Філарету.

Щоправда після перемоги Зеленського на президентських виборах предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній відмовився зніматись у ролику-зверненні представників церков до мешканців Донбасу.

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Як розповіли тоді джерела ВВС News Україна, ієрарху не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, про те, що "говорити потрібно не мовою гармат".

За словами співрозмовників, Епіфаній хвилювався, що виглядатиме немов він закликає до перемовин із лідерами бойовиків.

Врешті частину цього тексту озвучив предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

В Україні пан Зеленський зустрічається з представниками всіх церков та конфесій, а на День Хрещення Русі закликав українські церкви "до діалогу".

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