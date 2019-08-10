Що поганого в тому, щоб купити динозавра?

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Рештки прадавніх тварин користуються сьогодні великим попитом. Їх купують онлайн і на аукціонах, проте ця тенденція викликає занепокоєння у науковців.

У залі аукціонного будинку Christie's у Лондоні повно гостей. Однак, людей цікавлять не картини, антикварні меблі чи ювелірні вироби, а скам'янілі рештки.

Тут є роги трицератопса, зуби тиранозавра та хвіст качконосого динозавра, який жив 66 мільйонів років тому.

До онлайн-аукціону приєднуються поціновувачі палеонтологічних скарбів з Каліфорнії та Угорщини. Хвилювання зростає - на окремому екрані з'являються фото зубів мегалодону (гігантської доісторичної акули), яйця динозаврів і рештки бабки.

За останні кілька років кількість охочих поповнити свої приватні зібрання стародавніми рештками значно зросла.

Учасники з більш ніж 50 країн світу регулярно беруть участь в подібних продажах, каже Джеймс Гіслоп, куратор відділу науки і природничої історії аукціону Christie's.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Череп мосазавра користується особливою популярністю серед приватних покупців

"Палеонтологічний бум" не оминув і зірок - Леонардо Ді Капріо, Рассел Кроу та Ніколас Кейдж також придбали кілька доісторичних знахідок. І це, звичайно, викликало ще більший ажіотаж.

Скам'янілості поки не можуть конкурувати за ціною з творами мистецтва, але їхня вартість постійно зростає.

Наприклад, яйця птаха-слона десять років тому йшли з молотка за 20-30 тисяч фунтів стерлінгів, а нині - за 100 тисяч.

Джеймс Гіслоп наводить приклад: один з найрідкісніших екземплярів - рештки самки іхтіозавра довжиною 3,5 м. - стали найбільшим лотом, що виставлявся на аукціоні.

Ця доісторична риба-ящірка плавала в океанах за юрського періоду 184 мільйони років тому.

Копирайт изображения Christie's auction house Image caption Нещодавно аукціон Christie's продав рештки вагітної самки іхтіозавра

На її грудній клітині також виявили рідкісні залишки двох зародків: вона була вагітна. Кістки ящірки придбав за 240 тисяч фунтів анонімний покупець.

Джеймс Гіслоп пояснює підвищену зацікавленість до історичних решток тим, що ціле покоління виросло на стрічці "Парк Юрського періоду" (1993-2001).

"Ми любимо цю тему", - говорить він. - Вона популяризує науку і історію, відкриває нові горизонти".

За даними National Geographic, щороку вчені знаходять 50 нових видів динозаврів.

На сайті онлайн-аукціону eBay неабиякою популярністю користуються скам'янілі рештки вимерлих морських ящірок Mosasaurus.

Копирайт изображения Beth Timmins/ eBay Image caption Приклад пошуку решток динозаврів на eBay

Тут ви також можете знайти череп трицератопса і скелети дитинчат алозавра. І ціна чимала - від кількох тисяч фунтів до сотень тисяч. За даними eBay, продаж доісторичних решток минулого року збільшився на 22%.

Однак, ця популярність викликає занепокоєння вчених, оскільки стимулює незаконну торгівлю копалинами.

У той час як деякі країни, наприклад США, дозволять приватним мисливцям за копалинами продавати свої знахідки, багато інших, зокрема Китай, Монголія і Бразилія, забороняють вивозити ці артефакти. Вони також прагнуть повернути в державну власність знахідки "чорних палеонтологів".

Наприклад, американський актор Ніколас Кейдж погодився повернути Монголії череп динозавра, який він придбав на аукціоні в США у 2012 році.

Проте, монгольський палеонтолог Болортсег Міньцзінь, яка займається поверненням на батьківщину знахідок давнини, каже, що, попри рішучість уряду Монголії зупинити торгівлю історичними артефактами, "чорні копачі" продовжують свою справу, завдаючи непоправної шкоди зразкам.

"Браконьєри беруть лише ті частини, які принесуть їм гроші, наприклад, знищують цілі скелети тільки заради зубів", - говорить вона.

За її словами, приватні покупці можуть не усвідомлювати цього, але, купуючи рештки невідомого походження, вони підтримують незаконну торгівлю.

Копирайт изображения Bolortsetseg Minjin Image caption Болортсег Міньцзінь повернула на батьківщину понад 30 артефактів

На думку Сюзанни Мейдмент з Лондонського музею природничої історії, легалізація торгівлі прадавніми скам'янілостями не вирішує, а навпаки, ускладнює проблему:

"Ці рештки продають за величезні гроші, які музеї не можуть собі дозволити. Загальний бюджет на придбання зразків для всього музею, а не тільки для палеонтології, становить десятки тисяч фунтів на рік. А на аукціонах їх ціна сягає понад мільйон доларів", - пояснює вона.

Крім того, збереження цих артефактів у приватних колекціях перешкоджає проведенню наукових досліджень.

Копирайт изображения Dr Susannah Maidment Image caption Сюзанна Мейдмент вивчає зразок стегозавра

Лондонський Музей природничої історії має один з найбільш повних скелетів стегозавра. За словами фахівців, це єдиний у світі екземпляр, в якому збереглися 80 відсотків кісток. Рептилію віком 151 млн років вирішили назвати Софі.

До того, як музей придбав скелет, ніхто насправді не знав, скільки кісток було в хребті стегозавра та скільки пластин уздовж спини, говорить Сюзанна Мейдмент.

Світова торгівля

А втім, розкопки - дуже трудомісткий та дорогий процес.

"Це конфлікт, тому що, з одного боку, ми не маємо ресурсів для самостійних досліджень, а з іншого - якби не "чорні копачі", ми б про них взагалі не дізналися", - пояснює пані Майдмент.

Проте, коли метою розкопок є прибуток, існує ризик того, що збір важливих контекстних даних буде ігноруватися, додає вона

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лондонський Музей природної історії особливо пишається скелетом стегозавра віком 151 млн років

Однак, на думку Джеймса Гіслопа, не потрібно демонізувати приватних покупців. Робити з "негідників, які сидять на кістках прадавніх тварин і не дозволяють нікому дивитися на них". Багато приватних покупців радо демонструють свої надбання і співпрацюють з науковцями.

Зазвичай проблема - простіша, ніж здається, говорить Метью Каррано зі Смітсонівського інститут у Вашингтоні, - нові відкриття можуть просто не помітити взагалі.

Щороку вчені знаходять нові види динозаврів, однак ті зразки, які потрапили до приватних колекцій, можуть бути втрачені. Їх не реєструють в офіційних джерелах, і єдиний спосіб дізнатись про них - це новини чи гучна реклама.

"Решта продаються і купуються без будь-якої реклами і просто зникають в приватних руках, а вчені навіть і не знають, що вони взагалі існують".

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