"Божевільний король": експерти про Атамбаєва і кризу в Киргизстані

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Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, біля резиденції якого впродовж двох днів тривали сутички між силовиками та прихильниками політика, здався поліції. Цим він фактично визнав свою поразку у протистоянні зі своїм наступником на посаді глави держави Сооронбаєм Жеєнбековим.

Напередодні в Бішкеку зібралися прихильники колишнього президента, які протестували проти його затримання. Правоохоронці застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ - натовп мітингувальників розігнали.

Зранку у п'ятницю стало відомо, що Атамбаєва арештували і висунули звинувачення в корупції. Про це повідомив його адвокат.

Нинішній президент країни Сооронбай Жеєнбеков прийшов до влади у 2017 році - як демократично обраний наступник Атамбаєва і наслідувач його політики.

Як так сталося, що друзі та союзники стали заклятими ворогами? Що стоїть за ескалацією конфлікту? BBC розпитала про це киргизьких і міжнародних експертів.

"Після допиту його не випустять"

Копирайт изображения AFP Image caption Сооронбай Жеєнбеков і Алмазбек Атамбаєв

Політичне протистояння почалося з особистого конфлікту, розповіли BBC експерти.

Атамбаєв - творча і емоційна людина, й "емоційно йому було некомфортно у новій ролі [експрезидента], каже Азім Азімов, політичний коментатор з Бішкека.

Ескалація почалася з "особистої сварки" двох президентів, погоджується Тобіас Воллмер, старший аналітик з політичних ризиків лондонської компанії PRISM.

Цей конфлікт переріс у відкрите протистояння після того, як кілька людей з команди Атамбаєва були арештовані за кримінальними справами. Серед них - двоє колишніх прем'єр-міністрів країни.

У травні Жеєнбеков підписав закон, що дозволяє притягнути колишніх президентів до кримінальної відповідальності, і незабаром проти Атамбаєва були висунені звинувачення в корупції.

Рішенням парламенту з нього зняли недоторканність, і він був викликаний на допит у статусі свідка. Атамбаєв назвав звинувачення "абсурдним" і політично мотивованим.

Він проігнорував виклик на допит і почав готувати оборону своєї резиденції в селі Кой-Тош за підтримки своїх прихильників і мешканців села.

Атамбаєв не хотів йти на допит, оскільки "в нього є вагомі підстави вважати, що після допиту його не випустять".

Частина колишніх соратників Атамбаєва була арештована на допитах - їхній статус змінювали зі свідків на обвинувачуваних.

"Атамбаєв дуже добре знає, як працює система правосуддя в нашій країні", - каже Азімов.

Перебуваючи при владі, він сам заохочував методи, які зараз застосовують до нього, додає експерт.

"Його підтримує тільки його село"

Копирайт изображения AFP Image caption Внаслідок сутичок біля резиденції колишнього президента загинув один зі спрецпризначенців

Атамбаєв насправді не мав реальної підтримки в країні, розповідає журналістка Киргизької служби BBC Венера Койчієва.

"Його підтримує тільки його село і мешканці сіл, що розташовані неподалік", - каже вона.

Окрім того, заяви про те, що він "звик захищатися" і має зброю, зіграли проти нього, вважає Койчієва.

"Стабільність у цій країні цінується дуже високо", - додає вона.

У Киргизстані існує консенсус, що Атамбаєв не повинен був давати своїм прихильникам зброю, вважає Тобіас Воллмер.

За його словами, експрезидент зберіг підтримку частини населення на півночі країни, але він не мав реальної підтримки в уряді та силових структурах, про що свідчить позбавлення його недоторканності.

"Втратив зв'язок з реальністю"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шлях до села Кой-Таш був заблокований силовиками

Азімов вважає, що в Киргизстані існує "повна домовленість еліт щодо балансу сил в країні", й вони підтримують нинішнього президента.

Проте Атамбаєв упродовж останніх місяців кілька разів міг створити враження, що перевага на його боці, додає експерт.

"Він перемагав у інформаційній війні, але це не оберталося для нього підтримкою з боку еліт. Він добре блефує", - каже Азімов.

Посол Киргизстану у Великій Британії Еділь Байсалов розповів, що Атамбаєв сам вірив у широку підтримку і можливість перемоги. Байсалов раніше був відомий як громадський активіст і критик Атамбаєва.

Колишній президент - "божевільний король" з "Короля Ліра", а у киргизькій політиці розігрується "той самий шекспірівський сюжет", вважає посол.

"У нього жорстоке пробудження і трагічний фінал. Він уже давно втратив зв'язок з реальністю", - додає Байсалов.

З ним погоджується Тобіас Воллмер. На його думку, Атамбаєв "помилявся щодо своєї підтримки".

Російський фактор

Копирайт изображения AFP Image caption Перед останньою стадією конфлікту Атамбаєв шукав підтримки в Москві

Киргизстан входить до двох інтеграційних проєктів Кремля - Євразійського економічного союзу і оборонного блоку ОДКБ.

Після виклику на допит Атамбаєв літав до Москви спецбортом російської авіабази в місті Кант. Там він зустрівся з президентом Володимиром Путіним.

Після зустрічі Путін заявив, що Киргизстан має "об'єднатися навколо чинного президента". Проте слова російського лідера експерти, опитані BBC, оцінили по-різному.

Посол Байсалов вважає, що Путін однозначно підтримав Жеєнбекова. А от Азімов пропонує "судити не по словах, а по вчинках".

"Ми, східні люди, такі речі дуже добре розуміємо, - каже експерт. - Якщо Путін підтримує нинішню владу, то чому колишній президент з кількома кримінальними справами отримав аудієнцію?".

Тобіас Воллмер вважає, що заява Путіна в будь-якому разі була б дещо загальною, оскільки офіційна Москва вважає неприпустимим відкрите втручання у справи суверенних держав.

Проте Кремль зацікавлений у стабільності в Бішкеку, оскільки Киргизстан - ключовий союзник і стратегічний партнер Росії в регіоні.

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