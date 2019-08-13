Олександр Данилюк: Медведчук у парламенті – це загроза

Копирайт изображения прес-служба РНБО

Олександр Данилюк каже, що планує реформу РНБО, а також зміни в ключових відомствах нацбезпеки та оборони України.

У владі він людина не нова. За президента Петра Порошенка був заступником глави АП, потім став міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

Але вже згодом у нього виник конфлікт з прем'єром, через що голова Мінфіну навіть написав листа послам країн "Великої сімки", у якому поскаржився на відсутність можливості обирати членів власної команди.

Через суперечку з Гройсманом Данилюка таки звільнили з уряду. Проте згодом він з'явився на публіці як член нової команди кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Постать пана Данилюка цікава й тим, що у 2016 році, будучи міністром фінансів, він підтримав націоналізацію "ПриватБанку" та супроводжував цей процес. А згодом колишній власник цього банку Ігор Коломойський, який на виборах підтримав Володимира Зеленського, почав заявляти про незаконну націоналізацію та вимагати через суди компенсації.

Сам Данилюк в інтерв'ю ВВС стверджує, що націоналізація була правильним рішенням, а з Коломойським в останні роки він не спілкувався.

Що ще він розповів про зміни, які чекають на РНБО та силові відомства, плани щодо Донбасу, а також ризики для України без транзиту російського газу?

ВВС: Чим буде відрізнятися РНБО Данилюка від РНБО Турчинова?

Олександр Данилюк: Різниця в тому, що я підходжу до питань системно. Хочу відійти від практики реагування на проблеми. Ми маємо прораховувати все на майбутнє, з усіма викликами, які стоять перед країною, й знаходити комплексну відповідь.

Ми повинні менше відповідати на питання про те, що відбулося, а діяти на базі системного аналізу. Треба відходити від тактики до якогось стратегічного мислення.

ВВС: Як ви ставитесь до того, що вашого попередника хочуть люструвати? Це і над вами "дамоклів меч", адже людина теж займалася національною безпекою і обороною…

Олександр Данилюк: По-перше, треба розуміти, звідки взявся такий запит. Є давно сформований запит суспільства на оновлення політичних еліт. І люди вже втомилися не тільки від корупціонерів, а й від неефективних політиків. Тому є запит на оновлення, і я теж його підтримую.

Як це може бути реалізовано? Найкращий спосіб - через вибори, тобто через демократичні інструменти. Якщо подивитися на те, що вже відбулося, то і президентські, і парламентські вибори суттєво оновили владу.

Ще не сформований Кабмін, але ми вже бачимо по складу Верховної Ради, що там дуже багато нових облич. Є люди, які були впевнені, що вони за гроші пройдуть, скуповували цілі округи, а до парламенту не потрапили.

Думка людей теж щось вирішує, а не тільки гроші.

ВВС: Але Володимир Зеленський подав законопроєкт, який передбачає, що люструвати можуть і вас. Ми у Дмитра Разумкова нещодавно запитали, чи не може такого бути, що президент написав цей документ нашвидкоруч? Разумков сказав, що ні, до проєкту підходили дуже конкретно і послідовно. Але ви ж потрапляєте під дію цього законопроєкту.

Копирайт изображения Уніан Image caption Міністр фінансів Олександр Данилюк під час засідання уряду Гройсмана, березень 2018 року

Олександр Данилюк: Ви знаєте, секретар РНБО зараз займається, мені здається, трохи важливішими питаннями, ніж аналізом того, хто кого і куди включає. У мене зараз є фронт робіт, на якому я концентруюся.

ВВС: Ми кілька разів брали інтерв'ю у Турчинова, розмова постійно відбувалася в його кабінеті в АП. Він це пояснював економією часу - якщо щось термінове стається, то за хвилину він був уже в президента. Ви відчуваєте якісь незручності через те, що ваш кабінет знаходиться в апараті РНБО?

Олександр Данилюк: У мене є два офіси насправді. Просто кожен вибирає свою модель роботи. У мене схожа ситуація була в Мінфіні, тоді в мене один офіс був у Кабінеті міністрів, а другий - на Подолі.

Я завжди працюю над тим (і я вважаю, що кожен керівник має так робити), щоб люди відчували, що вони задіяні, вони мають розуміти, яку політику вони реалізують, і вони також мають відчувати, чого від них очікують.

Наприклад, я орієнтований на реформування РНБО, а це вимагає певної робити з людьми, інакше не буде довіри до змін. Тому я намагаюся дотримуватися балансу - я знаходжуся і в Офісі президента, і в РНБО. До речі, багато людей, в тому числі і сам президент, говорили про своє бажання переїхати з цієї будівлі Адміністрації президента. Там є така певна атмосфера...

Є бюрократичні процедури. Все, звичайно, складно. Але логічно, що таке бажання з'являється.

У мене схожа ситуація. Я принципово обрав собі кабінет, який не має нічого схожого зі стандартними бюрократичними кабінетами. Він світлий, спокійний, мінімалістичний - для того, щоб я міг сконцентруватися на своїх думках. Мені там комфортно.

ВВС: Але кнопки запуску ракет там немає…

Олександр Данилюк: Повірте, багато є кнопок у кабінеті, дуже багато є різних кнопок.

"Готуємо форум щодо Донбасу"

ВВС: Ви обіцяли засідання РНБО щодо Донбасу, коли воно буде?

Олександр Данилюк: РНБО по Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було по енергетиці, рішення вийшло.

Стосовно Донбасу - як ви добре розумієте, найпростіше - це зробити ще одну заяву. Але ж не для цього збирається РНБО, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму у склад тристоронньої контактної групи

Також нам треба продумувати, хто буде виконувати це рішення, як це буде реалізовано.

ВВС: Тобто ви чекаєте, коли вже буде новий Кабмін, тому що немає кому рішення виконувати?

Олександр Данилюк: Не так абсолютно. Але треба продумувати реалізацію. Я не хочу ставити якісь часові рамки.

ВВС: Рішення, які готуються по Донбасу, стосуються якого напрямку - гуманітарного, економічного?

Олександр Данилюк: Там є комплекс заходів. Тому що будь-яка ідея, яку б ми озвучили, вона одна не спрацює. Вона в будь-якому разі буде вимагати комплекс заходів, а також розуміння, чого ми очікуємо і від іншої сторони.

ВВС: Наприклад, зняття економічної блокади?

Олександр Данилюк: Це питання про блокаду мені і раніше ставили. Я вважаю, що такий крок сам по собі нічого не принесе.

Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території.

Ці підприємства припинили платити податки у центральний бюджет. Тому були причини і було відповідне рішення РНБО.

І питаючи про зняття обмежувальних заходів, треба розуміти, якими будуть кроки з іншої сторони. Тоді можна говорити про комплексне бачення. Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф.

Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі - ні.

ВВС: Ще на початку червня почали говорити про "дорожню карту" президента Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі. В ОП говорили, що після 19 червня її навіть опублікують. Ця "дорожня карта" взагалі існує?

Олександр Данилюк: Так, існує, звичайно. Все, що стосується Донбасу, - напрацьовано у певні кроки. Є гуманітарний план Зеленського, який у принципі реалізовується.

ВВС: Чому його не показати людям?

Олександр Данилюк: Ви бачите, що відбувається? Перемир'я досягнуто? Досягнуто.

ВВС: Чотирьох українських військових вбили гранатометом.

Олександр Данилюк: Це правда. Звичайно, це велика втрата. Але також треба розуміти, що коли домовлялися про перемир'я, ми усвідомлювали, що будуть намагання його зірвати. На жаль, все дуже просто зруйнувати через провокації.

ВВС: Ви вважаєте, що зараз перемир'я триває?

Олександр Данилюк: Якщо ви порівняєте статистику (хоча, це не можна називати таким словом), як мінімум, обстрілів, і на жаль, кількість поранених і загиблих, то ви зрозумієте, що ситуація дуже сильно відрізняється.

ВВС: Президент закликав лідерів нормандської четвірки зібратися для ухвалення якихось рішень. Чи є у вас якась інформація, коли це може бути і чи ці рішення якось перетинаються з тими, які готує РНБО для засідання по Донбасу?

Олександр Данилюк: Ситуація змінилася, тому що відбулася ця провокація, яка не може залишитися без відповіді як всередині країни, так і поза її межами, тобто з боку країн, які є учасниками нормандського формату.

Якщо жодної відповіді немає, тоді це може перетворитися просто на рутину. Нам завжди треба мати скоординовані внутрішні і зовнішні дії.

ВВС: Якщо зберуться чотири лідери нормандського формату, що це дасть? Вони послухають, як говорить Зеленський, подивляться один одному у вічі, й це припинить війну?

Олександр Данилюк: Над цим працює команда. Я хочу, щоб ви зрозуміли, для президента це ключовий пріоритет. Як тільки відбулася ця провокація, він одразу зібрав нараду за участі Генерального штабу. Він зв'язався з лідерами нормандського формату. Він піднімав це питання в Туреччині. Він як президент робить усе, щоб мирна гуманітарна ініціатива впроваджувалася.

Копирайт изображения МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК Image caption Останні переговори "Нормандської четвірки" відбулися у Німеччині в жовтні 2016 року. Після загибелі чотирьох військових 6 серпня Зеленський закликав Путіна, Меркель і Макрона нарешті зустрітися.

ВВС: В Офісі президента говорили про якийсь форум у Маріуполі.

Олександр Данилюк: Планується форум.

ВВС: Розкажіть про нього? Яка мета?

Олександр Данилюк: Зараз готується цей форум, передусім, Офісом президента. Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів.

ВВС: У вересні?

Олександр Данилюк: Так.

ВВС: Тобто це швидше економічний захід, ніж, наприклад, інформаційний?

Олександр Данилюк: Позиція Зеленського в тому, що у будь-яких дій має бути результат. Тільки інформаційними заходами ми не змінимо ситуацію.

В регіон треба залучати інвестиції - в дороги, в порти, в розвиток іншої інфраструктури, в школи, для цього потрібні гроші. Є ресурси місцевого бюджету, є ресурси центрального бюджету, є міжнародних фінансових організацій, а є приватний бізнес.

Треба розуміти, хто і що хоче отримати, розуміти мотивацію. Наприклад, я спілкувався з президентом Світового банку, і ми обговорили логіку того, чому СБ міг би брати участь в проєктах на Донбасі. І прив'язали це до ключових реформ, які вони підтримують в Україні.

Якщо інші будуть вкладатися, то на Донбасі буде досягнута критична маса змін.

Про Медведчука

ВВС: Віктор Медведчук говорить, що у нього є власний мирний план по Донбасу, свого роду реінтеграція. За його словами, на нього згодні в Москві, Луганську, Донецьку, не згодні тільки в Києві. Ви напрацювання Медведчука у своїй роботі якось використовуєте?

Олександр Данилюк: Я не знаю про план Медведчука. І якщо він вже говорить, що його не сприймають в Києві, то певно, він його з кимось уже обговорював.

Виходячи з його політичної позиції, з того, як він поводив себе під час виборчої кампанії і до цього, то у мене є певні побоювання, що цей план - не в інтересах України. Але не хочу забігати наперед, про такий план я не знаю.

ВВС: Ви як секретар РНБО бачите загрозу нацбезпеці у тому, що Медведчук пройшов до парламенту?

Олександр Данилюк: Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти.

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція біля Офісу президента "Хто такий Медведчук?", 27 червня 2019 рік

Чи є це загроза? Так, це загроза.

Але врешті-решт його обрали депутатом, Україна - демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті.

"У нас є план "Б" щодо транзиту газу"

ВВС: 1 січня спливає термін транзитного контракту з Росією і той же Медведчук говорить, що після нього нас чекає мало не кінець світу. Чи є ризики в цій ситуації?

Олександр Данилюк: Так, з 1 січня спливає термін контракту. Після формування нового уряду має бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за перемовини щодо підписання або нового, або продовження цього контракту.

ВВС: Нам потрібно його продовжувати?

Олександр Данилюк: Це переговори. Чи потрібен транзит газу - звичайно, потрібен. Адже ми отримуємо від цього біля 3 млрд доходів. Навіть з цієї позиції це важливо.

Є також інші фактори, які треба брати до уваги, зокрема, і те, як працює українська ГТС. Це важливо. Якщо б це було неважливо, Росія б не припиняла транзит. Ми ж розуміємо, що це теж спосіб певного тиску.

Чи є загроза? Загроза є. Перше РНБО, яке скликав президент, стосувалося саме питань енергетичної безпеки. І зараз, коли ми розробляємо стратегію нацбезпеки, основну увагу ми приділяємо і питанням енергетичної безпеки.

ВВС: Без транзиту російського газу Україна виживе?

Олександр Данилюк: Ми проходили через дуже складні виклики. На все є відповідь, просто треба завжди думати, як нам підсилювати наші позиції.

Звичайно, ми виживемо. Спитайте на вулиці про це людей. Але це ж не тільки питання виживання, це питання розвитку країни.

Тому коли ми говоримо про транзит - це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни.

ВВС: Коболєв нещодавно заявив, що Росія свідомо затягує ці переговори, а тому не факт, що вони відбудуться у вересні. Чи є в України план "Б" на випадок, якщо домовленості так і не будуть досягнуті?

Олександр Данилюк: Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б".

Про реформу СБУ

ВВС: Розкажіть про реформу СБУ. Чим конкретно відрізнятиметься оновлена СБУ і коли ми її побачимо?

Олександр Данилюк: Як ви знаєте, з моменту незалежності мова йде про реформу СБУ. Дуже важливо, щоб цього разу це була успішна і результативна реформа.

Нам потрібна не історія протистояння, а командна робота, і саме цього очікує президент. Він ще під час передвиборчої кампанії говорив про важливість реформування, цього вимагає закон, міжнародні зобов'язання, також на це існує запит суспільства.

Копирайт изображения Уніан Image caption РНБО вже працює над реформою силових та правоохоронних структур

Сьогодні така робота відбувається із залученням Івана Баканова, Офісу президента, експертів, щоб ми вийшли на комплексне бачення реформи.

Ключова мета цієї реформи - не ослабити СБУ, а зробити її сильнішою в ключових функціях - контррозвідувальна діяльність та боротьба з тероризмом.

У нас існує багато органів - Служба зовнішньої розвідки, ГУР, МВС, митниця, податкова міліція, Нацполіція. І треба розуміти, що всі ці органи пов'язані між собою. Робити будь-яку реформу цих структур, не змінюючи СБУ, неможливо. І навпаки: реформувати СБУ, не змінюючи інші органи, теж немає сенсу.

Зараз ми фіналізуємо закон про Службу фінансових розслідувань. У 2016 році був розроблений цей законопроєкт, його провели через Кабмін, але потім президент Порошенко його призупинив. Він вирішив створити новий орган - Бюро національної фінансової безпеки, яке вважав альтернативою, але насправді воно просто цементувало його вплив.

Тоді кабмінівський законопроєкт не зареєстрували у Верховній Раді, його зареєстрували народні депутати. І все зупинилося через цей конфлікт, реформа не відбулася. Як не відбулося і остаточне скасування податкової міліції.

Зараз ми цей законопроект оновили. З огляду на те, як змінюється ситуація, мають змінитися і підходи. До Служби зовнішньої розвідки мають перейти функції від СБУ, від Нацполіції, податкової. Має бути комплексна робота - якщо подається закон про Службу зовнішньої розвідки, то має бути і закон про СБУ. І вони мають бути узгоджені.

ВВС: Чи згоден на такі зміни керівник СБУ Баканов?

Олександр Данилюк: Ми зараз в контакті і все це з ним проговорюємо.

ВВС: Але чи згоден він, адже в Служби по суті заберуть велику частину повноважень…

Олександр Данилюк: Давайте подивимося на Івана Баканова, він вперше при владі.

Я розумію, коли люди постійно сидять у владі і намагаються втримати вплив. Ми всі - члени однієї команди, прийшли для того, щоб реалізувати реформи президента. Він прийшов змінювати, і це не питання впливу.

У нас можуть відрізнятися позиції з якихось дрібних питань, але принципово у нас погляди збігаються.

ВВС: До вас раніше зверталася компанія ArcelorMittal з приводу дій СБУ. Ви розібралися в ситуації?

Олександр Данилюк: Я розбирався у ситуації. Було залучено і Офіс президента і ви бачили, що вийшли на узгоджену публічну позицію з ArcelorMittal.

ВВС: Оновлене СБУ зможе так діяти у майбутньому?

Олександр Данилюк: Якщо є відповідні порушення, хтось має реагувати - або СБУ, або інший орган.

В чому особливість СБУ - в тому, що вже протягом багатьох років, на жаль, сформувалася певна репутація. І зрозуміло, що це також виклик для служби. Вона має так реформуватися, щоб їй довіряли, щоб всі її дії сприймалися з розумінням.

ВВС: І тепер після домовленостей з президентом справу закриють?

Олександр Данилюк: Я не знаю. Це питання до тих, хто її відкривав. Тобто це питання до СБУ.

"Фінансування нацбезпеки та оборони не зменшать"

ВВС: Володимир Зеленський говорив, що прем'єром має стати людина, яка не була спікером парламенту, не очолювала фракцією, не керувала урядом, мала хорошу репутацію за кордоном і бажано, щоб говорила англійською. Відповідні консультації вже ведуться. ЗМІ називали певні прізвища. З огляду на це, чи велися з вами ці консультації?

Олександр Данилюк: Якщо ЗМІ коментують, то їх і питайте. Я вже багато це питання коментував, не хочу більше. Я зайнятий роботою в РНБО - це те, чим я займаюся зранку і до вечора.

ВВС: Але чи велися з вами консультації?

Олександр Данилюк: Я не хочу нічого коментувати.

ВВС: Вже формується проєкт бюджету на 2020 рік. Скільки отримає сфера нацбезпеки та оборони?

Олександр Данилюк: По-перше, є певні вимоги до бюджету нацбезпеки та оборони. Були закріплені обмеження в законі про нацбезпеку - 5% від ВВП. Зрозуміло, що фінансування зменшено не буде, ці параметри будуть дотримуватися. Але при цьому фокус сьогодні на іншому - як найбільш ефективно використовувати ці гроші. А це набагато складніше питання.

Я розумію, наскільки важливо, щоб кожна копійка давала результат. Тому коли ми проводили зустрічі з усіма міністерствами та відомствами, обговорювали структуру цього бюджету, то ми домовилися про те, що не будемо просто індексувати витрати минулих років. Нам треба розуміти, що не кожен захищає свій орган, а безпека в державі залежить від того, наскільки ефективно вони працюють.

І друге - фінансуватися будуть реформи. Багато органів навіть не починали реформи. Наприклад, згадаємо СБУ. Реформа СБУ має означати і певну зміну моделі фінансування, можливо, більше коштів треба спрямовувати на контррозвідку.

Наприклад, ситуація з прокуратурою і ДБР. ДБР вже повністю сформоване, воно перебирає функції від прокуратури. Не може бути так, що бюджет прокуратури повністю збережеться.

Адже є дублювання не тільки функцій, але і дублювання по лінії фінансування. Виникає питання, чому наші громадяни мають платити двічі?

Можливо, ці гроші краще перекинути на те саме підсилення контррозвідки, або на підсилення зовнішньої розвідки, або на закупівлю нового озброєння. Це непросто, але всі мають розуміти, що ми одна команда і відповідати ми будемо разом.

ВВС: Хочемо запитати про бюджет цього року. В нещодавньому інтерв'ю голова Державної прикордонної служби сказав нам, що "фінансування прикордонників катастрофічне", грошей ще на цей рік не вистачає. Ви цю ситуацію вивчали?

Олександр Данилюк: Звичайно, ми цю ситуацію з ним розглядали. Будемо спілкуватися на цьому тижні з усіма ключовими відомствами, обговорювати потребу і необхідні зміни в кожному органі.

Image caption Новий керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства надскладна

Адже, наприклад, якщо говорити про захист кордону, то ми ж розуміємо, що якісь нові технології - вони дорогі.

ВВС: Але мова йде про те, що в них не вистачає навіть пального…

Олександр Данилюк: Я зустрічався з новим керівником прикордонної служби, ми обговорили з ним пріоритети і, звичайно, ми будемо робити все, щоб максимально цю потребу задовольнити.

ВВС: Але як цю проблему вирішити, якщо уряд у відпустці, а Рада нова запрацює лише у вересні?

Олександр Данилюк: Якщо ми говоримо про зміни до бюджету на 2019 рік, то це питання не тільки до уряду, а до бюджетного комітету, до Верховної Ради.

У вересні буде нова Верховна Рада, новий уряд, вони цим будуть займатися.

"З Коломойським не спілкувалися"

ВВС: Ситуація з судовими позовами щодо "ПриватБанку" - це питання нацбезпеки?

Олександр Данилюк: Я вважаю, що з якого боку не подивитися на це питання, звичайно, є загрози. Чи це фінансова загроза, чи загроза довіри до судової системи - можна з різних боків це оцінювати.

Але я пропоную на це дивитися з наступної позиції: рішення будуть приймати суди, все залежить від судової системи.

ВВС: Ви довіряєте судовій системі України?

Олександр Данилюк: Я це не коментую.

ВВС: Під час націоналізації ви були міністром фінансів. Ви вважаєте, що на той час це було правильне рішення?

Олександр Данилюк: З огляду на ту інформацію від Нацбанку, з якою я працював, рішення було правильним.

Коли кажуть націоналізація, то часто не розуміють всього процесу. Для того, щоб відбулася націоналізація банку, має відбутися таке: Нацбанк, як регулятор, моніторить ситуацію з банками на ринку і якщо банк не виконує певні вимоги, а у випадку з "ПриватБанком" це були вимоги по капіталу, то Нацбанк виводить цей банк з ринку. Він виводить його на ліквідацію.

Коли банк іде на ліквідацію, він передається в Фонд гарантування вкладів. Коли банк перебуває у Фонді гарантування вкладів, то далі приймає рішення Кабмін з приводу того, націоналізовувати його чи ні. Якщо його не націоналізувати, то він ліквідовується.

Я займався питанням націоналізації. Ми подивилися на банк, у якому 22 млн клієнтів, у якому працює майже весь малий та середній бізнес. Ми розуміли системність цього рішення і тоді прийняли рішення націоналізувати його.

Копирайт изображения Уніан Image caption Міністр фінансів Олександр Данилюк і глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва під час прес-конференції з приводу націоналізації "ПриватБанку". Київ, 19 грудня 2016 р.

Коли я представляв цей кейс на РНБО і на уряді, я зазначав, що націоналізація - це також певні ризики на майбутнє. Але через системність та боязнь ризиків, було прийнято рішення його націоналізувати.

Були й інші ризики - що сама націоналізація пройде неуспішно. Адже коли міняється власник, то багато процесів треба перебудувати. Нам вдалося сформувати команду, яка успішно це зробила. Тому цей процес завершено.

Що зараз оскаржується в суді - питання, чи треба його виводити з ринку, чи ні, чи правильно тоді це зробили, чи ні. Це не зовсім питання до мене. Але ті документи, які я бачив - це було обґрунтоване рішення.

ВВС: А ви говорили про це з Коломойським вже після націоналізації?

Олександр Данилюк: Ми з ним не спілкувалися після націоналізації.

ВВС: Є така думка, що Данилюк допомагав забрати у Коломойського "ПриватБанк", Коломойський образився на Данилюка, через це Данилюк не стане міністром закордонних справ, не стане прем'єром і взагалі його виселили з Банкової. Як ви це прокоментуєте?

Олександр Данилюк: … І він тепер змушений на Рейтарській спілкуватися з другорядним медіа ВВС, переховуватись. Дожились (сміється).

ВВС: Але якщо серйозно?

Олександр Данилюк: Зрозумійте, я є частиною команди президента, я працюю з ним з моменту передвиборчої кампанії. Для мене це честь, а також можливість разом реалізувати все те, що багато років не робилося.

Я тоді прийняв рішення доєднатися, а президент прийняв рішення взяти мене в команду. Він людина, яка приймає сама рішення.

Щодо міністра закордонних справ - ви ж чули, що це було моє рішення. Я сказав ні. Так, мені це було цікаво і під час виборчої кампанії я цим займався, але я бачу трошки інше застосування себе. Тому до чого тут людина, про яку ви згадуєте?

ВВС: Не можемо вас не запитати, чи ви так само, як і Андрій Богдан, писали заяву про звільнення без дати та підпису?

Олександр Данилюк: У мене немає необхідності писати заяву. В будь-який час, якщо є рішення президента, я готовий піти.

Копирайт изображения Уніан Image caption Вечір 1 серпня в українському інфопросторі був майже повністю заповнений однією персоною і однією інтригою: пішов чи ні у відставку Андрій Богдан, голова Офісу президента. ЗМІ опублікували його заяву, але без дати та підпису, а також з дещо дивним змістом.

ВВС: Але та сама ситуація і з Богданом та його заступниками. Навіщо ж тоді він написав ту заяву, яка наробила стільки галасу?

Олександр Данилюк: Я не знаю. Я працюю з президентом, він є главою РНБО, я - секретар Ради. Ми спільно працюємо, я частина його команди. І коли буде його рішення, він зможе його реалізувати в будь-який момент.

Я точно не тримаюся за крісло.

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