Загадкова ракета: що за зброю Росія випробовує в Арктиці?

Копирайт изображения Міністерство оборони РФ

П'ятьох російських інженерів, які загинули після вибуху ракетного двигуна, напередодні поховали у місті Сарові.

Держкорпорація "Росатом" повідомила, що усі п'ятеро брали участь "у роботі, пов'язаній з радіоізотопним джерелом живлення, який знаходився у складі ракети".

Радіоізотопні джерела живлення використовують енергію, що виникає в результаті радіоактивного розпаду.

Випробування ракети проходили на морській платформі в Арктиці, в районі полігону в Архангельській області.

Вибух, що стався минулого четверга, супроводжувався 40-хвилинним сплеском радіації у Сєвєродвінську, в 40 кілометрах від ракетного полігону Ньонокса, що розташований на узбережжі Білого моря.

Влада Сєвєродвінська повідомила, що радіаційний фон у місті зріс до 2 мікрозівертів на годину, після чого поступово впав до 0,11 мікрозівертів.

Обидва ці показники замалі, щоб стати причиною променевої хвороби.

Під час вибуху, кажуть в "Росатомі", ще троє інженерів отримали поранення.

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Експерти - як російські, так і західні - схильні вважати, що випробовувати могли ракету 9М730 "Буревісник", про яку в березні минулого року вперше розповів Володимир Путін.

За його словами, "Буревісник" - це ракета "необмеженої" дальності.

Марк Галеотті, один із провідних експертів по Росії, каже, що нинішні нові російські розробки - це продовження розробок часів СРСР, які "зняли з полиці" і виділили на них фінансування.

Втім, за деякими версіями, на полігоні Ньонокса міг вибухнути не двигун "Буревісника", а двигуни інших нових російських ракет.

Одна з них - "Циркон" - як кажуть в міноборони РФ, у вісім разів швидша за швидкість звуку. Ще одна - "Посейдон" - це підводна ракета підвищеної дальності, яка запускається з субмарини.

Що відомо про вибух?

Усі п'ятеро загиблих внаслідок вибуху були "елітними" експертами, які усвідомлювали усі ризики і раніше брали участь у випробування в "неймовірно важких умовах", розповів представник "Росатому" Костянтин Костюков.

Він очолює ядерний центр у Сарові - секретне відомство часів холодної війни, де розроблявся арсенал російської термоядерної зброї.

Спочатку міноборони РФ повідомило, що вибух 8 серпня був пов'язаний з рідинним ракетним двигуном, а його жертвами стали дві людини.

Згодом "Росатом" заявив, що йдеться про двигун з радіоізотопним джерелом живлення і що випробування проводилися на морській платформі.

Інженери завершили випробування, але раптово виникла пожежа, двигин вибухнув, а кількох людей викинуло в море, кажуть в "Росатомі".

Незабаром після цього влада Сєвєродвінська повідомила про 40-хвилинний сплеск радіації у Сєвєродвінську. ЗМІ писали про те, що в місцевих аптеках різко зріс попит на йод у таблетках.

Ще до початку випробувань міноборони створило зону відчуження в районі Двинської губи - однієї з найбільших заток Білого моря. Вона є закритою для цивільних принаймні до вересня цього року.

Нова ракета змінює правила гри?

Експерт Марк Галеотті зазначає, що в багатьох спеціалістів існує великий скепсис щодо того, чи буде розробка "Буревісника" доведена до кінця.

Приміром, каже він, інша відома російська зброя - міжконтинентальна балістична ракета "Булава - пережила "багато років невдалих випробувань".

А от розробка "Цикрона" і "Посейдона" просувається більш успішно. Остання, приміром, вже існує у вигляді прототипу.

Але "Посейдон", як і "Буревісник", - це, судячи з усього, "зброя апокаліпсису", каже Марк Галеотті, і навряд чи вона може бути використана в якійсь іншій ситуації, окрім як під час повномасштабної ядерної війни.

Видання "Російська газета" писало, що "Буревісник" - це ракета, що здатна обійти систему ПВО і має на меті знищити ворожу інфраструктуру, яка залишиться після того, як російські міжконтинентальні балістичні ракети вже вразили територію противника.

Як зазначає Марк Галеотті, із виходом США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, американці більше сфокусуються на розробці ракет середньої дальності.

"Російська армія також хоче мати таку можливість, оскільки вони так само мають певні побоювання щодо Китаю", - додає експерт.

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