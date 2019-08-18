Вони вважають, що люди не повинні мати дітей. Хто такі антинаталісти - і наскільки далеко вони готові зайти у просуванні своїх ідей?

"Хіба не було б краще просто пробити дірку в боці Землі, й просто покінчити з усім?"

29-річний Томас живе на сході Англії, і хоча його ідея підірвати світ - це лише уявний експеримент, він впевнений в одному - люди не повинні мати дітей, а наш вид має поступово вимирати.

Це філософія, яка називається антинаталізмом. Хоча коріння ідеї сягає Стародавньої Греції, останнім часом соціальні медіа дали їй величезний поштовх.

У Facebook та Reddit є десятки антинаталістських груп, деякі - з тисячами членів. Що стосується Reddit, то r/antinatalism налічує майже 35 тисяч членів, тоді як лише одна з десятків Facebook-груп із антинаталістичною тематикою налічує понад 6 тисяч учасників.

Вони розкидані по всьому світу і мають найрізноманітніші причини своїх переконань. Серед них - стурбованість щодо генетичного успадкування, небажання, щоб страждали діти, концепція згоди та переживання щодо перенаселення та довкілля.

Але усіх їх об'єднує одне бажання - припинити народження людей. І хоча вони є маргінальним рухом, деякі їхні погляди, особливо щодо стану нашої планети, все частіше проникають в основний дискурс.

І хоча герцог Сассекський Гаррі не є антинаталістом, він нещодавно заявив, що вони з дружиною планують народити максимум двох дітей через екологічні проблеми.

Філософські розмови

Томас не чув про антинаталізм, доки хтось використав цей термін, щоб описати його погляди в коментарях на YouTube кілька років тому. З того часу він став активним членом групи антинаталістів у Facebook. Це стимулює його інтелект та дає можливість удосконалити свої навички ведення дискусії.

"Я вважає, що це чудово - обговорення реальних життєвих проблем, - каже він. - Є ідея - припустімо, люди справді зникнуть. А що буде, якщо вони потім еволюціонують знову? Тоді насправді проблему не вирішено".

Але його захоплення антинаталізмом - не лише теоретичне. Томас вважає, що саме життя людини є безцільним, і намагався, хоча й безуспішно, зробити вазектомію у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії (NHS). Лікарі NHS можуть відмовити у виконанні операцій зі стерилізації, якщо вони вважають, що процедура не відповідає інтересам пацієнта.

Ненасильство та згода

Попри певну нігілістичну риторику у антинаталістських групах, немає жодних ознак того, що вони становлять загрозу насильства. Коли вони говорять про вимирання, вони ніби тренуються у веденні дебатів. Ніхто у їхніх інтернет-спільнотах не загрожує вбивством чи насильством.

Ідея Томаса пробити дірку в боці Землі - він уявляє велику червону кнопку, яка покладе кінець існуванню людства, і каже, що він "натисне її, не вагаючись" - насправді є дуже суперечливою, саме через ключовий антинаталістичний принцип - концепцію згоди.

Простіше кажучи, для створення чи знищення життя необхідна згода людини, яка народиться чи помре.

Кірк живе у Сан-Антоніо, штат Техас. Каже, що пригадує розмову з матір'ю, коли йому було всього чотири роки. Вона сказала йому, що мати дітей - це вибір.

"Це не має для мене сенсу - з власного бажання привести у цей світ того, у кого до зачаття немає жодних потреб чи бажань, щоб він страждав і вмирав", - говорить він.

Кірк каже, що навіть у такому юному віці він вже став антинаталістом. Він виступає проти створення людського життя, оскільки нікого з нас не запитували, чи хочемо ми тут бути.

"Якби кожна людина давала згоду грати у цю гру під назвою життя, тоді я особисто не заперечував би проти цього, - зізнається він. - Уся справа у згоді чи її відсутності".

Концепція також працює у зворотному напрямку. Проблема з великою червоною кнопкою для знищення людства полягає в тому, що багато людей насолоджуються життям - і не всі погодяться на його завершення. Натомість Кірк та більшість антинаталістів хочуть, щоб люди добровільно перестали народжувати.

Питання психічного здоров'я

Є ще одна тема, поширена у групах антинаталістів. Дописувачі часто діляться проблемами власного психічного здоров'я та періодично засуджують тих, хто має проблеми з психічним здоров'ям, через те, що вони народжують дітей.

В одному такому дописі містився скріншот допису іншого користувача, де йшлося: "У мене розлад особистості, на додачу до біполярного та генералізованого тривожного розладу". Антинаталіст додав власний коментар: "У цієї особи є двоє дітей. Мені шкода цих діток".

В іншій групі був допис, автор якого вочевидь розмірковував про самогубство.

"У мене була шизофренія та депресія, - пояснює Томас. - Депресія є і у моїй сім'ї. Я думаю, якщо у мене будуть діти, є велика ймовірність того, що вони також матимуть депресію, і їм не подобатиметься їхнє життя".

Але він також каже, що їхню спільноту часто помилково таврують сторонні люди.

"Люди починають називати нас божевільними психами", - каже він. Правда ж, за його словами, набагато складніша.

Рятівники планети?

Останніми роками антинаталістські аргументи підживлює все більша увага до довкілля та потенційно руйнівного впливу кліматичних змін.

Судячи з постів у антинаталістських групах, їхні ідеї мають багато спільного з переконаннями екологічних активістів.

"Я вважаю, що мати зараз дітей - егоїстично, - каже Ненсі, яка є веганкою, бореться із пластиковим забрудненням, захищає права тварин та працює інструктором з йоги на Філіппінах. - Реальність полягає в тому, що діти, які народжуються у цьому світі, допомагають руйнувати довкілля".

У Facebook-групі під назвою "дуже злі антинаталісти" поширюють петицію, яку сподіваються направити до ООН. Її назва - "Корінь кліматичної катастрофи - перенаселення. Припинити народження у всьому світі". Наразі вона має 27 тисяч підписів.

Ідея утримуватися від народження дітей заради довкілля - не нова. У Британії благодійна організація під назвою Population Matters пропонує це протягом багатьох років - хоча вони й не є антинаталістами. Насправді вони виступають за самодостатній розвиток людського роду, а не його вимирання.

"Наша мета - досягти гармонії між людською расою та планетою, на якій нам пощастило жити, - говорить Робін Мейнард, директор групи. - Якщо по всьому світу у нас буде менше дітей та менші родини, ми можемо досягти набагато більш "екологічного" населення".

Але чи справді ріст населення обов'язково призведе безпосередньо до екологічної катастрофи? За словами кореспондента BBC з питань населення світу Стефані Геґарті, про це важко стверджувати, адже передбачити майбутнє непросто.

"Через економічний розвиток та зниження рівня народжуваності населення світу за 80 років стабілізується десь на рівні 11 мільярдів, - каже вона. - Зможе планета витримати це чи ні - ми не знаємо".

"Є так багато факторів, які змінюватимуться протягом наступного десятиліття та наступного століття, які зараз ми передбачити не можемо", - додає вона.

Образи та критика

Окрім напружених філософських та етичних дебатів, що вирують у антинаталістичних групах, у них є й більш похмурий бік. Дехто постійно ображає батьків - називаючи їх "заводчиками". Інші ремарки спрямовані на дітей.

"Щоразу, коли я бачу вагітну жінку, перше почуття - це огида" - написав один користувач поруч із картинкою з написом "Я ненавиджу вагітний живіт".

Але це не означає, що всі антинаталісти ненавидять дітей - принаймні, так стверджують ті, хто спілкувався з BBC.

"Я б сказала, що мені особисто діти подобаються, і саме тому, що мені вони подобаються, я не хочу, щоб вони страждали, - каже Ненсі. - Можливо, приведення їх у світ дало б мені певне задоволення, але можлива загроза настільки величезна, що я просто не впевнена, що воно того варте".

Але це - не єдина критика. У деяких групах антинаталістів користувачі натякають на те, що немовлята не повинні народжуватися у зонах війни, якщо є висока ймовірність інвалідності або навіть у батьків з низьким рівнем доходу. Часом така риторика звучить як селективне розведення - тобто як євгеніка.

Антинаталісти, з якими ми говорили, висловлювали неоднозначні почуття щодо цих ідей.

"Які їхні мотиви, щоб мати дитину? - реагує Томас на запитання, чи хвилює його те, що діти народжуються у зонах військових дій. - У такій країні менше сподівань, що ситуація зміниться на краще".

Більш спокійно він ставиться до того, що діти народжуються у родинах з низьким рівнем доходу.

"Очевидно, я проти того, щоб мати дітей ... але я думаю, що можна бути щасливим і з невисоким рівнем доходу".

"Мій антинаталізм стосується усіх, - констатує Ненсі, яка виступає проти євгеніки. - Чому ми маємо обирати окремі групи через те, що вони перебувають у невигідному становищі?"

То чи існує загальна життєва філософія антинаталістів?

"Зробіть усе можливе, - каже Кірк. - Будьте милосердними - і не розмножуйтесь".

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