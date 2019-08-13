Росія хоче переговорів із Зеленським про воду для Криму. Чи це можливо?
Росія хоче домогтися від нового керівництва України відновлення постачання прісної води до Криму і планує ініціювати переговорний процес із Києвом.
Після анексії Криму Росією у 2014-му Україна зупинила постачання води із Дніпра до Кримської автономії Північно-Кримським каналом, внаслідок чого впродовж п'яти років півострів потерпає від нестачі прісної води.
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12 серпня постійний представник анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною щодо пропуску на півострів вод Дніпра.
Російські ЗМІ зазначають, що Георгій Мурадов як аргумент назвав те, що Дніпро - це й російська річка, бо бере початок у Смоленській області РФ і має протяжність територією Росії близько 500 км.
"Це не вода ріки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде із території Російської Федерації", - сказав Георгій Мурадов.
"Мала повне право"
З приходом до влади президент Зеленський і його команда не порушували тему відновлення подачі прісної води до Криму Північно-Кримським каналом.
Проте 13 серпня призначений Володимиром Зеленським постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич різко відповів на закиди росіян про те, що Україна перекрила "річище Дніпра". Чиновник наголошує, що перекрите не річище, а "технологічна споруда", розташована на ріці, маючи на увазі Північно-Кримський канал.
"Крим є територією України. Крим не є територією РФ. Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питання, пов'язані з Кримом. Питання, пов'язані з Кримом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна. Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не річище Дніпра, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право", - написав він у Facebook.
"В цілому, саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Тож усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя", - заявив представник президента.
Лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров переконаний, що такі дії України цілком відповідають міжнародному праву.
За його словами, "держава, яка зазнає збройної агресії і окупації частини своєї території, не просто має право, а й зобов'язана (!) використовувати природні ресурси, наявні на її території, задля визволення захоплених територій або хоча б ускладнення для держави - окупанта закріпитися на окупованій нею території".
Він закликав нову владу "навіть гіпотетично" не обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом.
За його словами, таке обговорення можливе лише за однієї умови: у разі "безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів".
"Розвернути Дніпро"
Впродовж п'яти років після анексії Криму у російських ЗМІ за участі політиків і науковців обговорюється тема постачання вод Дніпра до Криму з російської території. Проте ця ідея, на думку більшості експертів, у тому числі російських, виглядає як безглуздя.
Оскільки для цього треба було б розвернути річку, створивши нове річище із Білорусі, територією якої також тече Дніпро, до Росії - з невідомими екологічними наслідками, не кажучи вже про фінансову складову. А після розвороту ще треба вирішити, як води Дніпра потраплятимуть до Криму.
Однак російські ЗМІ пишуть про те, що такий проєкт можливий, хоч би для того, щоби залякати Україну і примусити відкрити Північно-Кримський канал.
Росія також неодноразово заявляла про те, що готова сплачувати Києву за постачання води каналом.
Води вистачає?
У той самий час, і в Україні, і в Росії, лунають заклики не перебільшувати загрози нестачі прісної води в Криму.
Представник президента України в анексованому Криму Антон Кориневич твердить, що за усіма підрахунками, "прісної води в Криму для потреб населення вистачає".
Це підтверджує і експерт Центру військово-політичних досліджень Олексій Копитько.
"Води для потреб населення в Криму достатньо. Це підтверджують кримські вчені. Щоб напоїти людей, домашніх тварин і забезпечити технічні потреби населених пунктів, води достатньо. Води в Криму не вистачає для обслуговування військової бази і (...) для промисловості)", - пише пан Копитько у Facebook.
Північно-Кримський канал був побудований у 1963 році. Ним Крим отримував близько 85% прісної води.
З травня 2014 року подача води Північно-Кримським каналом перекрита. Але на території Криму є кілька водосховищ, які наповнюються водою з природних джерел: дощами. снігом, меншими річками.
Одне з таких водосховищ - Чорноріченське - забезпечує водою Севастополь та навколишні населені пункти. Друге водосховище - Міжгірне - до анексії було резервним і саме воно заповнювалося дніпровською водою з Північно-Кримського каналу. Третє водосховище - Сімферопольське - наповнюється водами ріки Салгир і опадами.
Окрім того, як пише російська преса, після 2014 року кримчани масово почали буріння свердловин. Резервним постачанням експерти називають також води гірських і підземних річок.
Звісно, дніпровська вода вирішила б усі проблеми Криму. Але для нової влади тепер питання відкриття Північно-Кримського каналу - передусім політичне, а не гуманітарне.
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