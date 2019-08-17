З дріжджів часів стародавнього Єгипту спекли хліб
Єгиптолог-аматор та гейм-дизайнер ігрової консолі Xbox Симус Блеклі спік хліб на дріжджах, знайдених у глиняних горщиках часів стародавнього Єгипту.
У вільний час пан Блеклі власноруч пече хліб і регулярно публікує фото своїх кулінарних "досягнень" у соціальних мережах.
Разом з мікробіологом з Університету Айови Річардом Боуманом і єгиптологом з Квінслендського університету Сереною Лав він добув дріжджі з давнього глиняного посуду.
Мікробіолог Боуман допоміг ідентифікувати необхідні штами дріжджів.
Він вводив у внутрішні пори керамічного посуду поживні речовини, "годуючи" неактивні дріжджі, та діставав отриману рідину. Більшість зразків відправили на лабораторний аналіз, але один з них Симус Блеклі залишив собі.
Для отримання закваски пан Блеклі використав стерильний контейнер, воду і борошно зі свіжозмеленого ячменю і дикої пшениці-однозернянки, яку почали вирощувати близько 10 тисяч років тому.
За тиждень він отримав опару для хліба. Її аромат дуже відрізнявся від будь-якої сучасної, а бульбашки були дрібнішими, але більш активними, ніж у сучасних дріжджів.
Однак, як підтвердить будь-який пекар, дріжджі є всюди, зокрема у повітрі. І для розмноження їм потрібен лише відповідний носій або опара. Тож, як переконатися, що це дійсно єгипетські дріжджі?
Раніше дріжджі вдавалося добути лише з поверхні посуду, який був дуже брудний. Але ізраїльські вчені змогли дістати зразки зсередини кераміки, їх відправили в лабораторію для визначення послідовності геному і порівняння з геномами сучасних дріжджів.
Мікробіолог Річард Боуман зізнається, що був здивований тим, що отримав результати так швидко.
Здатність дріжджів "занурюватися в сплячку" за відсутності води була відома й раніше, але те, що вони "проспали" біля п'яти тисяч років, здивувало навіть досвідчених науковців, розповів пан Боуман ВВС.
Хліб вийшов дуже смачний, скоринка - легка, а м'якуш - ніжний. Він мав карамельний аромат - солодший, ніж у звичайного пшеничного тіста, розповів Симус Блеклі.
Цей хліб був спечений у звичайній сучасній духовці, але, як пояснює археолог Серена Лав, стародавні єгиптяни випікали хліб у розігрітих керамічних горщиках.
Тому на наступному етапі проєкту вони з Симусом Блеклі працюватимуть з керамістами, щоб відтворити давні єгипетські горщики і почати випікати в них.
Імпровізована дослідницька група збирається вивчати хлібопекарські методи Стародавнього Єгипту.
Вони вже мають дозвіл ще одного музею на отримання зразків дріжджів і доступ до двох інших колекцій.
Вчені також планують створити каталог зразків, яка дозволить розрізняти древні мікроорганізми і сучасні бактерії.
"Це була велика цивілізація і велика гастрономічна традиція. Тепер ми можемо відтворити їхні методи і переломити з ними хліб", - говорить Симус Блеклі.
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