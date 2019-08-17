З дріжджів часів стародавнього Єгипту спекли хліб

Алекс Крегер BBC News
  • 17 серпня 2019
Щоб отримати хлібну опару, пан Блеклі додав рідкі дріджі до борошна із прадавнього зерна Копирайт изображения Maximilian Blackley
Image caption Щоб отримати хлібну опару, до борошна із прадавнього зерна додали рідкі дріжджі

Єгиптолог-аматор та гейм-дизайнер ігрової консолі Xbox Симус Блеклі спік хліб на дріжджах, знайдених у глиняних горщиках часів стародавнього Єгипту.

У вільний час пан Блеклі власноруч пече хліб і регулярно публікує фото своїх кулінарних "досягнень" у соціальних мережах.

Разом з мікробіологом з Університету Айови Річардом Боуманом і єгиптологом з Квінслендського університету Сереною Лав він добув дріжджі з давнього глиняного посуду.

Мікробіолог Боуман допоміг ідентифікувати необхідні штами дріжджів.

Він вводив у внутрішні пори керамічного посуду поживні речовини, "годуючи" неактивні дріжджі, та діставав отриману рідину. Більшість зразків відправили на лабораторний аналіз, але один з них Симус Блеклі залишив собі.

Для отримання закваски пан Блеклі використав стерильний контейнер, воду і борошно зі свіжозмеленого ячменю і дикої пшениці-однозернянки, яку почали вирощувати близько 10 тисяч років тому.

За тиждень він отримав опару для хліба. Її аромат дуже відрізнявся від будь-якої сучасної, а бульбашки були дрібнішими, але більш активними, ніж у сучасних дріжджів.

Однак, як підтвердить будь-який пекар, дріжджі є всюди, зокрема у повітрі. І для розмноження їм потрібен лише відповідний носій або опара. Тож, як переконатися, що це дійсно єгипетські дріжджі?

Раніше дріжджі вдавалося добути лише з поверхні посуду, який був дуже брудний. Але ізраїльські вчені змогли дістати зразки зсередини кераміки, їх відправили в лабораторію для визначення послідовності геному і порівняння з геномами сучасних дріжджів.

Копирайт изображения Maximilian Blackley
Image caption Тісто піднялося і готове до випікання

Мікробіолог Річард Боуман зізнається, що був здивований тим, що отримав результати так швидко.

Здатність дріжджів "занурюватися в сплячку" за відсутності води була відома й раніше, але те, що вони "проспали" біля п'яти тисяч років, здивувало навіть досвідчених науковців, розповів пан Боуман ВВС.

Хліб вийшов дуже смачний, скоринка - легка, а м'якуш - ніжний. Він мав карамельний аромат - солодший, ніж у звичайного пшеничного тіста, розповів Симус Блеклі.

Копирайт изображения Maximilian Blackley
Image caption Готовий хліб
Копирайт изображения Maximilian Blackley
Image caption "Це зовсім інший хліб, і ви відразу це помітите, навіть якщо нічого не розумієте в хлібі", - написав Симус Блеклі у Twitter

Цей хліб був спечений у звичайній сучасній духовці, але, як пояснює археолог Серена Лав, стародавні єгиптяни випікали хліб у розігрітих керамічних горщиках.

Тому на наступному етапі проєкту вони з Симусом Блеклі працюватимуть з керамістами, щоб відтворити давні єгипетські горщики і почати випікати в них.

Імпровізована дослідницька група збирається вивчати хлібопекарські методи Стародавнього Єгипту.

Вони вже мають дозвіл ще одного музею на отримання зразків дріжджів і доступ до двох інших колекцій.

Вчені також планують створити каталог зразків, яка дозволить розрізняти древні мікроорганізми і сучасні бактерії.

"Це була велика цивілізація і велика гастрономічна традиція. Тепер ми можемо відтворити їхні методи і переломити з ними хліб", - говорить Симус Блеклі.

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