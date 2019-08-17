З дріжджів часів стародавнього Єгипту спекли хліб

Копирайт изображения Maximilian Blackley Image caption Щоб отримати хлібну опару, до борошна із прадавнього зерна додали рідкі дріжджі

Єгиптолог-аматор та гейм-дизайнер ігрової консолі Xbox Симус Блеклі спік хліб на дріжджах, знайдених у глиняних горщиках часів стародавнього Єгипту.

У вільний час пан Блеклі власноруч пече хліб і регулярно публікує фото своїх кулінарних "досягнень" у соціальних мережах.

Разом з мікробіологом з Університету Айови Річардом Боуманом і єгиптологом з Квінслендського університету Сереною Лав він добув дріжджі з давнього глиняного посуду.

Мікробіолог Боуман допоміг ідентифікувати необхідні штами дріжджів.

Він вводив у внутрішні пори керамічного посуду поживні речовини, "годуючи" неактивні дріжджі, та діставав отриману рідину. Більшість зразків відправили на лабораторний аналіз, але один з них Симус Блеклі залишив собі.

Для отримання закваски пан Блеклі використав стерильний контейнер, воду і борошно зі свіжозмеленого ячменю і дикої пшениці-однозернянки, яку почали вирощувати близько 10 тисяч років тому.

За тиждень він отримав опару для хліба. Її аромат дуже відрізнявся від будь-якої сучасної, а бульбашки були дрібнішими, але більш активними, ніж у сучасних дріжджів.

Однак, як підтвердить будь-який пекар, дріжджі є всюди, зокрема у повітрі. І для розмноження їм потрібен лише відповідний носій або опара. Тож, як переконатися, що це дійсно єгипетські дріжджі?

Раніше дріжджі вдавалося добути лише з поверхні посуду, який був дуже брудний. Але ізраїльські вчені змогли дістати зразки зсередини кераміки, їх відправили в лабораторію для визначення послідовності геному і порівняння з геномами сучасних дріжджів.

Копирайт изображения Maximilian Blackley Image caption Тісто піднялося і готове до випікання

Мікробіолог Річард Боуман зізнається, що був здивований тим, що отримав результати так швидко.

Здатність дріжджів "занурюватися в сплячку" за відсутності води була відома й раніше, але те, що вони "проспали" біля п'яти тисяч років, здивувало навіть досвідчених науковців, розповів пан Боуман ВВС.

Хліб вийшов дуже смачний, скоринка - легка, а м'якуш - ніжний. Він мав карамельний аромат - солодший, ніж у звичайного пшеничного тіста, розповів Симус Блеклі.

Копирайт изображения Maximilian Blackley Image caption Готовий хліб

Копирайт изображения Maximilian Blackley Image caption "Це зовсім інший хліб, і ви відразу це помітите, навіть якщо нічого не розумієте в хлібі", - написав Симус Блеклі у Twitter

Цей хліб був спечений у звичайній сучасній духовці, але, як пояснює археолог Серена Лав, стародавні єгиптяни випікали хліб у розігрітих керамічних горщиках.

Тому на наступному етапі проєкту вони з Симусом Блеклі працюватимуть з керамістами, щоб відтворити давні єгипетські горщики і почати випікати в них.

Імпровізована дослідницька група збирається вивчати хлібопекарські методи Стародавнього Єгипту.

Вони вже мають дозвіл ще одного музею на отримання зразків дріжджів і доступ до двох інших колекцій.

Вчені також планують створити каталог зразків, яка дозволить розрізняти древні мікроорганізми і сучасні бактерії.

"Це була велика цивілізація і велика гастрономічна традиція. Тепер ми можемо відтворити їхні методи і переломити з ними хліб", - говорить Симус Блеклі.

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