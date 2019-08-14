"Друг Кремля" може очолити уряд Італії. Чи допоможе він Росії?

Копирайт изображения https://www.facebook.com/salviniofficial/ Image caption Очільник МЗС Росії Сергій Лавров та інші російські чиновники радіють, що в Італії в них є такий друг як Маттео Сальвіні. Зараз він бореться за посаду очільника уряду

Один з найпомітніших "друзів Кремля" в Європі, італійський віцепрем'єр Маттео Сальвіні зруйнував уряд, в якому був партнером по коаліції, і розраховує одноосібно очолити країну. Але до зміни зовнішньої політики Італії це навряд чи призведе: у справах Сальвіні менше євроскептицизму і проросійськості, ніж в його словах.

Минулого тижня лідер антиіммігрантської правопопулістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні оголосив про вихід з урядової коаліції з іншою популістською силою, рухом "П'ять зірок", і закликав оголосити вотум недовіри уряду на чолі з прем'єром Джузеппе Конте.

У вівторок Сенат Італії на терміново скликаному засіданні ухвалив 20 серпня вислухати пана Конте, після чого і вирішити, коли проводити голосування щодо вотуму недовіри.

Італійські коментатори одностайні у думці, що Сальвіні розраховує перемогти на дострокових виборах і очолити уряд.

На виборах минулої весни партнери Сальвіні по коаліції, "П'ять зірок", отримали 32% голосів, а "Ліга" - 17%. Тепер же вони, згідно з опитуваннями, помінялися місцями: "Ліга" може отримати на виборах 34-36%.

Чи вдасться Сальвіні провернути цю комбінацію, залежить від дій "П'яти зірок", колишньої правлячої Демократичної партії і президента Серджіо Маттарелли.

Сальвіні робить ставку на боротьбу з імміграцією і критику центральних органів Євросоюзу. Крім того, преса в Європі та Росії в останні роки часто називала його одним з головних союзників Москви і шанувальників Путіна серед помітних європейських політиків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сальвіні з прихильниками гаряче виступав проти ухвалення санкцій щодо Росії у 2014 році

З деяких таких публікацій - заснованих на власних заявах Сальвіні - можна було навіть винести враження, що він ось-ось зруйнує Євросоюз або принаймні накладе вето на продовження санкцій ЄС проти Росії.

Однак реальні дії Сальвіні протягом останніх 14 місяців, коли він був одним з керівників уряду Італії, дають небагато підстав для таких побоювань чи надій.

Зіткнення євроскептицизму з реальністю

Три роки тому опозиціонер Маттео Сальвіні гаряче вітав підсумки британського референдуму і писав у Twitter: "Тепер - наша черга". Називав Італію в бесіді з російським "євразійцем" Олександром Дугіним "служницею Євросоюзу і США" і висловлював надію, що "італійці знову знайдуть свободу".

Минуло зовсім небагато часу, і тон Сальвіні та всієї "Ліги" змінився.

В їхній програмі до виборів 2018 говорилося: "Ми хочемо залишитися у складі Євросоюзу, але тільки якщо ми переглянемо всі договори, які обмежують наш суверенітет, і по суті повернемося до ситуації Європейської економічної спільноти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільник "Ліги" Маттео Сальвіні та очільник руху "П'ять зірок" Луїджі ді Майо після формування уряду у червні 2018 року одразу відступили від риторики радикальних змін у ЄС

Приблизно те ж саме "Ліга" та "П'ять зірок" вписали в програму свого коаліційного уряду.

До речі, на це формулювання - "залишаємося в ЄС, поки є надія його реформувати" - перейшли практично всі провідні націонал-популістські партії Європи. Жодних термінів цієї реформи вони не оголошують.

Основна причина цих змін - швидше за все, спад антиєвропейських настроїв серед виборців в міру того, як відходить у минуле імміграційна криза 2015-2016 років і криза у південних країнах єврозони. В Італії, наприклад, у 2016 році за вихід з ЄС готові були голосувати близько 33% громадян, а зараз - близько 24%. Водночас Італія - ​​найбільш євроскептична країна ЄС.

Зараз головний предмет суперечок італійського уряду з Брюсселем - бюджетні правила єврозони, зокрема, співвідношення держборгу та ВВП (60%) і допустимий дефіцит бюджету (3%). Фактично, Сальвіні та його партнери по уряду - тепер уже колишні - домагаються, щоб Італія, у якої борги становлять близько 130% ВВП, і далі могла жити в борг і витрачати більше, ніж заробляє.

І навіть одну з улюблених тем рядових італійських євроскептиків - повернення до національної валюти ліри - Сальвіні зараз не експлуатує. Навпаки, наприкінці минулого тижня він твердо запевнив журналістів, що не вважає вихід із зони євро нагальним питанням.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2014 році Сальвіні виголошував палкі промови проти європейської валюти. У серпні 2019 року він твердо запевнив журналістів, що не вважає вихід із зони євро нагальним питанням

Багатослівний друг

Маттео Сальвіні, за його словами, пишається тим, що він - перший представник Європи, який відвідав Крим на наступний день після референдуму, який не визнає Україна.

Ці слова він вимовив у грудні 2015 року в Москві. Тоді ж він позував на Червоній площі і в Держдумі в футболці з портретом Путіна і з футболкою із закликом скасувати санкції проти Росії.

Сальвіні регулярно гостює у Москві, причому він двічі приїжджав в минулому році вже на посаді віцепрем'єра, хоч і не з офіційними візитами, а на чемпіонат світу з футболу і на бізнес-конференцію.

Копирайт изображения https://www.facebook.com/salviniofficial/ Image caption Сальвини розмістив цілий фоторепортаж про підписання договору з "Єдиною Росією"

У березні 2017 року "Ліга" підписала договір про співпрацю з партією "Єдина Росія".

За скасування санкцій, запроваджених проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі, Сальвіні висловлювався безліч разів, зокрема, вже будучи віцепрем'єром.

Наприклад, в липні минулого року він в інтерв'ю Washington Post фактично переказував позицію Кремля, згідно з якою Росія мала повне право захопити Крим, а український Майдан був фальшивою революцією, оскільки фінансувався Заходом.

Під час двох минулорічних візитів у Москву, у липні і жовтні, Сальвіні заявив, що Італія не побоїться "у крайньому випадку" накласти вето на продовження санкцій, і що Росію треба покликати назад у "Велику сімку", звідки її теж вигнали через дії проти України.

За санкції - з сумом у серці

Проте ці слова поки що так і залишилися словами: Італія за час перебування Сальвіні в уряді вже тричі погодилася на продовження санкцій.

Причому це навіть не можна, як, наприклад, у випадку з Австрією, пояснити тим, що проти скасування санкцій виступає старший партнер проросійської партії по уряду: рух "П'ять зірок" теж висловлювався за скасування санкцій.

Просто солідарність і хороші відносини з партнерами по ЄС для будь-якої країни у багато разів важливіше відносин з Москвою.

Копирайт изображения @MATTEOSALVINIMI Image caption Маттео Сальвіні, Марін Ле Пен і лідери ще кількох правопопулістських партій створили загальноєвропейський альянс євроскептиків. Але руйнувати ЄС вони більше не хочуть

У липні президент Росії Володимир Путін прилітав на один день в Рим, і, як повідомило видання Euobserver, прем'єр-міністр Джузеппе Конте сказав на зустрічі з ним, що його засмучує кожне нове продовження санкцій, тому що це не те, чого він бажає для себе, Італії і "для наших російських друзів".

Проте Італія, за словами Конте, хоче переконати всі країни ЄС разом скасувати санкції, а не накладати на них вето поодинці.

Ось так, із сумом, Конте вже в третій раз проголосував за чергове продовження санкцій - точніше, не проголосував проти нього - всього за кілька днів до цього, на саміті ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами очільника уряду Італії Джузеппе Конте, його країна хоче переконати всі країни ЄС разом скасувати санкції проти Росії, а не накладати на них вето поодинці.

Підозри у фінансуванні з Москви

В останні місяці кілька італійських та іноземних видань виступили з публікаціями-розслідуваннями, на підставі яких можна було припустити, що "Ліга" Сальвіні могла отримувати або принаймні добиватися фінансування з Росії.

У лютому журнал l'Espresso написав, що найближчий соратник і радник Сальвіні Джанлука Савоіні під час візиту Сальвіні у Москву в минулому році вів там переговори про схему, за якою одна з найбільших російських нафтових компаній поставила б Італії зі знижкою 3 млн тонн дизельного палива, і сторони поділили б прибуток.

У липні видання BuzzFeed опублікувало аудіозапис з тих переговорів, які, як стверджується, пройшли в московському готелі "Метрополь".

Сам Сальвіні в тій розмові в "Метрополі", за даними журналістів, не брав участі.

У серпні проєкт Bellingcat зі своїм російським партнером The Insider і спільно з BuzzFeed опублікували деталі: вони з'ясували, що Джанлука Савоіні в останні роки і аж до весни цього року безліч разів літав до Москви, причому записи про ці польоти залишилися у квиткових базах даних, але їх вилучали з російської бази про перетин кордону іноземцями.

Прокуратура Італії оголосила, що після публікації l'Espresso почала розслідування цих звинувачень. Фігурантами розслідування, крім Савоіні, стали ще два італійці, учасники тієї зустрічі, юрист і фінансист, один з яких підтвердив, що бесіда в "Метрополі" була, але запевнив, що угода, про яку йшла мова, так і не відбулася.

У липні італійський сенат провів слухання у зв'язку з цим скандалом. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте на них підкреслив, що Савоіні ніколи не займав жодних офіційних посад в уряді, хоч і був у Москві в команді Сальвіні.

Сам Сальвіні заперечує, що брав гроші у Кремля.

"Я судився з цього приводу раніше, і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав ані рубля, ані євро, ані одного долара або літра горілки в Росії", - сказав Сальвіні журналістам в липні, відразу після публікації BuzzFeed.

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