Як звуки у будинку чи в офісі впливають на ваш настрій

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи змінилась би світова архітектура, якби ми могли бачити звуки?

Чи знайома вам така ситуація - ви увійшли до будівлі й відчули дискомфорт без очевидних причин? Можливо, справа в "неправильній акустиці"?

Існує чимало приміщень з дискомфортними акустичними умовами - достатньо згадати деякі офіси або ресторани. Чи зали очікування на вокзалах, де неможливо зрозуміти оголошення, - таким гугнявим голосом їх вимовляють.

І цілком протилежний приклад - екскурсія у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні, під час якої вас охопить почуття спокою.

Чому така різниця?

Кожна з цих будівель має своє унікальне звучання.

У світі зростає розуміння того, що будинок має бути не лише функціональним і естетично привабливим, але й акустично комфортним.

Тому деякі архітектори та інженери переосмислюють поняття форми й простору, змінюють підходи до вибору будівельних матеріалів.

Так з'явилася "слухова архітектура" - акустичний досвід людини в просторі.

Слухова архітектура

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли ви востаннє "слухали" архітектуру?

"Звукова архітектура - це те, як ми чуємо будівлі, їхнє звучання, як ми на це реагуємо", - каже Тревор Кокс, звукорежисер з Університету Солфорда в Манчестері, Велика Британія.

Нашим головним навігатором у просторі є очі, але вуха постійно вбирають інформацію із навколишнього середовища, і це несвідомо змінює наше сприйняття простору.

"Пройдіться порожньою кімнатою із зав'язаними очима, і ви "почуєте" її розмір, висоту стелі, покриття підлоги. Про це розповість звук, який відбивається від поверхонь, - розповідає Баррі Блессер з Массачусетського технологічного інституту. - Ми можемо почути майже все, але не завжди звертаємо на це увагу".

Шум, настрій, працездатність та психічне здоров'я

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вигнута стеля Центрального вокзалу Нью-Йорка чудово відбиває звуки

Те, як звук взаємодіє з фізичною структурою будівлі, може істотно змінити наш настрій і емоції.

Можливо, ви чули шепотіння в круглому куполі собору Святого Павла в Лондоні, або як відбиває голоси вигнута стеля Центрального вокзалу Нью-Йорка.

Полюбляєте співати у ванній кімнаті? Не дивно. Там відмінна акустика, яка дозволяє вашому голосу звучати краще. Що, у свою чергу, дає нам відчуття розслабленості й невимушеності.

Шум, навпаки, має негативний вплив: збільшує роздратованість, породжує тривогу, може навіть знизити працездатність

Звукова естетика

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досконала акустика Софійського собору в турецькому Стамбулі дивує відвідувачів

Розглянемо емоційний вплив Софійського собору в Туреччині - однієї з найвідоміших будівель Стамбула. Колишній собор та мечеть нині діє як музей.

"Він має звукову естетику, яка здатна створити відчуття божої присутності", - каже Біссера Пенчева, мистецтвознавець зі Стенфордського університету (в США), яка досліджує духовні аспекти середньовічних структур.

Куполоподібна стеля, мармурові стіни й підлога перетворюють церковний спів на практично неземне звучання. І це викликає радість і захоплення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Склоподібні стелі в музичній кімнаті палацу Алі-Капу (Іран) ідеально підходить для іранських балад

Тонкощі архітектурної акустики зазвичай враховують лише під час проєктування концертних залів - щоб глядачі не лише добре бачили, а й чули, що відбувається на сцені.

Але ідея про те, що можна піти ще далі - сприймати будь-який будинок як своєрідний музичний інструмент, який створює настрій, викликає почуття спокою, радості і напруги - незвичайна.

Наука і звукова архітектура

Вчені дослідили акустичні характеристики різних приміщень і виявили, що звуки частотою 110 герців знижують мовну активність і вмикають частину мозку, яка відповідає за настрій, співчуття і соціальну поведінку.

Доісторичний некрополь Хал-Сафліені на острові Мальта допомагає зрозуміти, як наші предки використовували звук і його вплив на мозкову діяльність людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гіпогей Хал-Сафліені - прадавній підземний храм смерті

Одна з кімнат некрополя відома як "Палата Оракула" (Oracle Room) має легендарну репутацію через незвичайне звучання.

В кімнаті є маленька овальна ніша. Якщо в цю нішу щось вимовити низьким чоловічим голосом, звуки резонують сильною луною на частоті 110 герців по всьому некрополю.

Практичне застосування і терапія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Унікальний медитаційний центр Матрімандір розмістився на півдні Індії

Американський архітектор Майкл Трахан хоче створити простір для ізоляції окремого звуку. Щось на кшталт Матрімандіри - сферичної будівлі, вкритої золотими пластинами, яку індійські йоги використовують для медитації. Зверху через її купол до підлоги проходить тонкий промінь світла.

Однак, архітектурна акустика виходить за межі суто естетичного задоволення. Лікування звуком - чудовий спосіб терапевтичного впливу, який допомагає подолати ПТСР, депресію та хворобу Паркінсона.

Сьюзен Магсамен, виконавчий директор Міжнародної лабораторії мистецтв і інтелекту в Університеті Джона Гопкінса в Балтіморі (США) бере участь у мультидисциплінарному проєкті, який має на меті створити абсолютно новий тип цілющого простору для дітей, які прокидаються вночі через травми мозку.

"Кімната сенсорної допомоги", яку відкрили в дитячій лікарні при Інституті Кеннеді Крігера, буде створювати комфортне середовище. Налаштовувати звуки, наприклад, голос матері або пісню - улюблені запахи, температуру і світло для кожної окремої дитини, щоб допомогти їй швидше і краще прокинутися.

То ж, коли наступного разу побачите гарну будівлю, вийдіть за межі суто естетичного сприйняття і подумайте, чи правильно вона "звучить".

Матеріал був адаптований з BBC Future.

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