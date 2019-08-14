Лана Зеркаль: "Я відпрацювала усі свої завдання"
Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла ВВС News Україна, що планує завершити свою роботу у МЗС, і вважає, що разом із своєю командою виконала завдання, які стояли перед нею.
Це з'ясувалося досить несподівано - під час інтерв'ю, яке редакція просила для підготовки матеріалу про участь України та українських компаній у судах та арбітражах проти Росії через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. У червні цього року в Гаазі пані Зеркаль представляла позицію Києва у двох найбільших справах - "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.
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Ми також поцікавилися, якою є перспектива того, що Росія виконає рішення міжнародних судів, у підготовці до більшості з яких пані Зеркаль брала найактивнішу участь. Зокрема, якщо брати до уваги те, як впродовж майже трьох місяців Росія не виконує рішення міжнародного трибуналу з морського права щодо негайного звільнення українських моряків, захоплених у Керченській протоці.
Відповідь Олени Зеркаль на зауваження про те, що Росія не часто виконує рішення міжнародних судів також була, на перший погляд, неочікуваною:
Олена Зеркаль: Це не так. Росія виконує рішення міжнародних судів. Навіть рішення Європейського суду з прав людини. Якщо подивитися в загальному обсязі, рівень виконання, наскільки я пам'ятаю, вищий, ніж в Україні. Тому говорити, що Росія не виконує - некоректно.
Але вони все виконують у свій власний спосіб, як вони це уявляють.
Навіть зараз, коли ми кажемо, що вони не виконують рішення Трибуналу (з морського права - Ред.), вони намагаються його виконати так, як вони хочуть. І примусити нас йти на якісь додаткові гарантії для того, щоб виконати це не так, як це прописано у рішенні Трибуналу.
Звичайно, ми інформуємо Трибунал про те, що ухвала про запобіжні заходи не виконана, і саме тому важливо якнайшвидше розпочати розгляд справи по суті.
Ми чекали, що це рішення буде виконано перед виборами. Не сталося, незважаючи на те, що багато хто казав: зараз привезуть, нададуть, ще щось. Для них (Росії. - Ред.) - це важіль тиску і створення навіть всередині нашого суспільства незадоволення тим, що відбувається.
Але, повертаючись до формули, яку вони нам нав'язують, вона є неприйнятною (для України. - Ред.). Тому що надавати державні гарантії щодо участі наших військових в кримінальному процесі, який ми вважаємо незаконним, - це по-перше, нонсенс, а по-друге - приниження.
ВВС News Україна: Який вихід і коли?
Олена Зеркаль: Ми продовжуємо боротьбу, залучаємо усіх наших партнерів для тиску на Росію, це питання порушується на всіх зустрічах на найвищих щаблях. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Осаці, яка була між Путіним і Трампом. Звичайно, це питання буде на порядку денному Генеральної асамблеї ООН у вересні.
Зараз почнеться новий політичний сезон, і для нас також почнеться новий рівень боротьби за наших моряків.
"Треба звикати до нового формату"
BBC News Україна: Щодо нового політичного сезону: є питання щодо того, як готується зустріч із президентом Трампом? Бо спочатку була інформація, що планується повноцінний візит президента Зеленського до Вашингтона, а тепер більше говорять про "нагоду поспілкуватися" в кулуарах Генасамблеї у Нью-Йорку чи зустрічі у Варшаві.
Олена Зеркаль: Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму.
BBC News Україна: А як взагалі, чи налагодилися відносини МЗС і президентського офісу після "політичної відставки" пана Клімкіна? Чи є якась координація? Наприклад, останній візит президента до Туреччини? Хто його готував? Офіс президента?
Олена Зеркаль: Звичайно, і посольство, і МЗС - всі співпрацювали з Офісом президента.
BBC News Україна: Загалом, Туреччина - досить складний партнер, починаючи від її відносин із Росією та США, і до торгівлі, Турецького потоку, певного посередництва у кримських питаннях. Крім того, в рамках цього візиту була і зустріч із Вселенським патріархом.
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Але було досить дивно після такого візиту почути лише про розбудову відносин, захист інвестицій і про те, що обговорювалися питання, які є "важливими для усіх"?
У відповідь на це питання Олена Зеркаль лише посміхається і розводить руками.
BBC News Україна: А що за непорозуміння вийшло із підписанням підсумкової спільної заяви після зустрічі із патріархом? Там теж щось не узгодили?
Олена Зеркаль: Можливо, нам усім треба звикати до нового формату. Він просто інший.
BBC News Україна: Так склалося, що МЗС курував і переговори щодо нового контракту на транспортування російського газу територією України, який витікає наприкінці року. Щось відбувається у цьому напрямку?
Олена Зеркаль: По газу ми якраз зараз співпрацюємо із поляками та американцями, - до того візиту (президента Зеленського. - Ред.), який має бути на початку вересня до Польщі. Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці.
Директиви делегації затверджені, і я не думаю, що їх будуть змінювати, бо вони написані на основі тих обставин, які формувалися протягом останніх трьох років щодо адаптації нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу і щодо створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку.
BBC News Україна: Тобто, простого продовження контракту, як пропонують росіяни, на рік-два не варто очікувати?
Це одна з версій, яка існує, і яка є робочою. Я не є прихильником цього підходу. Бо ми вже проходили з росіянами виконання рішень Стокгольмського арбітражу і решту, тому я не довіряю таким обіцянкам.
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Звісно, в кожній ситуації є два боки - позитивний і негативний. Треба дуже уважно ставитися до того, в чому є плюси, в чому - мінуси, і що нам це дасть. Думаю, що без додаткового розгляду цих чинників, які стосуються і запобіжників по (газовій - Ред.) кризі, цього не можна вирішувати. Думаю, це буде предметом подальших консультацій не лише в самій Україні, але й з нашими партнерами - трансатлантичними і європейськими.
"Дати попрацювати іншим"
BBC News Україна: Здається, трохи неправильно, що Офіс президента бере на себе функції МЗС. Чи це також новий стиль?
Олена Зеркаль: Ні. Думаю, це питання пов'язано із фактичною відсутністю міністра. Тому якщо питання складу уряду буде швидко визначено, призначено нового міністра, гадаю, багато що перейде на рівень міністерства. Все буде більш зважено і в нормальному режимі.
BBC News Україна: А якою Ви бачите свою роль у цьому новому міністерстві? Це знову заступник міністра? А можливо, ви очолите його?
Олена Зеркаль: Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала.
Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі.
BBC News Україна: А далі - це робота у посольстві, це бізнес?
Олена Зеркаль: Ні, я не зацікавлена залишати країну. Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду зважати на те, де буду потрібна… або не потрібна.
BBC News Україна: Пропозицій поки що не було після тієї історії із посадою заступника в Адміністрації президента?
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Олена Зеркаль: Ні.
Розумієте, коли ви п'ять років займаєтеся якоюсь проблематикою, ви якісь справи завершуєте, якісь - ставите на курс логічного завершення. І залишатися з цим - нецікаво. Я розумію, що повертається багато моїх колег, які можуть завершувати справи, які ми почали.
Меморандуми (до Міжнародного суду ООН і Арбітражному трибуналі з морського права. - Ред.) вже подані, вони розглядаються судами. Ця робота зроблена.
Ми зараз фактично вже на середині процесу, і очікуємо на рішення, які мають бути до кінця року. Перше рішення має бути по порушеннях морської конвенції у зв'язку із незаконними діями РФ у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Ми очікуємо, що це буде вересень - максимально жовтень. Це залежить від арбітрів, - коли вони будуть готові із рішенням. Поки що остаточної комунікації не було. І до кінця грудня буде рішення по юрисдикції по порушеннях міжнародної конвенції із заборони фінансування тероризму та расової дискримінації.
Тобто останні місяці цього року будуть визначальними з точки зору того, як ми пройшли першу стадію по юрисдикції.
Після ухвали рішення по юрисдикції в судах буде певний період тиші, коли суди розглядатимуть Меморандуми - наш і російський. І потім, думаю, не раніше, ніж через півтора року, буде призначено наступні слухання по суті.
BBC News Україна: Трохи скидається на прощальне інтерв'ю…
Олена Зеркаль: Життя триває. Думаю, треба дати можливість попрацювати іншим.
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