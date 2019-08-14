Лана Зеркаль: "Я відпрацювала усі свої завдання"

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Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла ВВС News Україна, що планує завершити свою роботу у МЗС, і вважає, що разом із своєю командою виконала завдання, які стояли перед нею.

Це з'ясувалося досить несподівано - під час інтерв'ю, яке редакція просила для підготовки матеріалу про участь України та українських компаній у судах та арбітражах проти Росії через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. У червні цього року в Гаазі пані Зеркаль представляла позицію Києва у двох найбільших справах - "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

Про участь України у міжнародних судах проти Росії через анексію Криму і конфлікт на Донбасі читайте незабаром на сайті www.bbc.ua.

Ми також поцікавилися, якою є перспектива того, що Росія виконає рішення міжнародних судів, у підготовці до більшості з яких пані Зеркаль брала найактивнішу участь. Зокрема, якщо брати до уваги те, як впродовж майже трьох місяців Росія не виконує рішення міжнародного трибуналу з морського права щодо негайного звільнення українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Відповідь Олени Зеркаль на зауваження про те, що Росія не часто виконує рішення міжнародних судів також була, на перший погляд, неочікуваною:

Олена Зеркаль: Це не так. Росія виконує рішення міжнародних судів. Навіть рішення Європейського суду з прав людини. Якщо подивитися в загальному обсязі, рівень виконання, наскільки я пам'ятаю, вищий, ніж в Україні. Тому говорити, що Росія не виконує - некоректно.

Але вони все виконують у свій власний спосіб, як вони це уявляють.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Зеркаль представляла позицію Києва у двох найбільших справах - "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права у Гаазі

Навіть зараз, коли ми кажемо, що вони не виконують рішення Трибуналу (з морського права - Ред.), вони намагаються його виконати так, як вони хочуть. І примусити нас йти на якісь додаткові гарантії для того, щоб виконати це не так, як це прописано у рішенні Трибуналу.

Звичайно, ми інформуємо Трибунал про те, що ухвала про запобіжні заходи не виконана, і саме тому важливо якнайшвидше розпочати розгляд справи по суті.

Ми чекали, що це рішення буде виконано перед виборами. Не сталося, незважаючи на те, що багато хто казав: зараз привезуть, нададуть, ще щось. Для них (Росії. - Ред.) - це важіль тиску і створення навіть всередині нашого суспільства незадоволення тим, що відбувається.

Але, повертаючись до формули, яку вони нам нав'язують, вона є неприйнятною (для України. - Ред.). Тому що надавати державні гарантії щодо участі наших військових в кримінальному процесі, який ми вважаємо незаконним, - це по-перше, нонсенс, а по-друге - приниження.

ВВС News Україна: Який вихід і коли?

Олена Зеркаль: Ми продовжуємо боротьбу, залучаємо усіх наших партнерів для тиску на Росію, це питання порушується на всіх зустрічах на найвищих щаблях. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Осаці, яка була між Путіним і Трампом. Звичайно, це питання буде на порядку денному Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Зараз почнеться новий політичний сезон, і для нас також почнеться новий рівень боротьби за наших моряків.

"Треба звикати до нового формату"

BBC News Україна: Щодо нового політичного сезону: є питання щодо того, як готується зустріч із президентом Трампом? Бо спочатку була інформація, що планується повноцінний візит президента Зеленського до Вашингтона, а тепер більше говорять про "нагоду поспілкуватися" в кулуарах Генасамблеї у Нью-Йорку чи зустрічі у Варшаві.

Олена Зеркаль: Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Зеркаль виконує повноваження міністра закордонних справ відтоді, як Павло Клімкін заявив про "політичну відпустку"

BBC News Україна: А як взагалі, чи налагодилися відносини МЗС і президентського офісу після "політичної відставки" пана Клімкіна? Чи є якась координація? Наприклад, останній візит президента до Туреччини? Хто його готував? Офіс президента?

Олена Зеркаль: Звичайно, і посольство, і МЗС - всі співпрацювали з Офісом президента.

BBC News Україна: Загалом, Туреччина - досить складний партнер, починаючи від її відносин із Росією та США, і до торгівлі, Турецького потоку, певного посередництва у кримських питаннях. Крім того, в рамках цього візиту була і зустріч із Вселенським патріархом.

Але було досить дивно після такого візиту почути лише про розбудову відносин, захист інвестицій і про те, що обговорювалися питання, які є "важливими для усіх"?

У відповідь на це питання Олена Зеркаль лише посміхається і розводить руками.

BBC News Україна: А що за непорозуміння вийшло із підписанням підсумкової спільної заяви після зустрічі із патріархом? Там теж щось не узгодили?

Олена Зеркаль: Можливо, нам усім треба звикати до нового формату. Він просто інший.

BBC News Україна: Так склалося, що МЗС курував і переговори щодо нового контракту на транспортування російського газу територією України, який витікає наприкінці року. Щось відбувається у цьому напрямку?

Олена Зеркаль: По газу ми якраз зараз співпрацюємо із поляками та американцями, - до того візиту (президента Зеленського. - Ред.), який має бути на початку вересня до Польщі. Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці.

Директиви делегації затверджені, і я не думаю, що їх будуть змінювати, бо вони написані на основі тих обставин, які формувалися протягом останніх трьох років щодо адаптації нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу і щодо створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку.

BBC News Україна: Тобто, простого продовження контракту, як пропонують росіяни, на рік-два не варто очікувати?

Це одна з версій, яка існує, і яка є робочою. Я не є прихильником цього підходу. Бо ми вже проходили з росіянами виконання рішень Стокгольмського арбітражу і решту, тому я не довіряю таким обіцянкам.

Звісно, в кожній ситуації є два боки - позитивний і негативний. Треба дуже уважно ставитися до того, в чому є плюси, в чому - мінуси, і що нам це дасть. Думаю, що без додаткового розгляду цих чинників, які стосуються і запобіжників по (газовій - Ред.) кризі, цього не можна вирішувати. Думаю, це буде предметом подальших консультацій не лише в самій Україні, але й з нашими партнерами - трансатлантичними і європейськими.

"Дати попрацювати іншим"

BBC News Україна: Здається, трохи неправильно, що Офіс президента бере на себе функції МЗС. Чи це також новий стиль?

Олена Зеркаль: Ні. Думаю, це питання пов'язано із фактичною відсутністю міністра. Тому якщо питання складу уряду буде швидко визначено, призначено нового міністра, гадаю, багато що перейде на рівень міністерства. Все буде більш зважено і в нормальному режимі.

BBC News Україна: А якою Ви бачите свою роль у цьому новому міністерстві? Це знову заступник міністра? А можливо, ви очолите його?

Олена Зеркаль: Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала.

Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі.

BBC News Україна: А далі - це робота у посольстві, це бізнес?

Олена Зеркаль: Ні, я не зацікавлена залишати країну. Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду зважати на те, де буду потрібна… або не потрібна.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Зеркаль була поруч із новим президентом Зеленським у день інавгурації. Згодом зявилася інформація про її призначення заступником голови президентської адміністрації. Але врешті ним став Вадим Пристайко

BBC News Україна: Пропозицій поки що не було після тієї історії із посадою заступника в Адміністрації президента?

Олена Зеркаль: Ні.

Розумієте, коли ви п'ять років займаєтеся якоюсь проблематикою, ви якісь справи завершуєте, якісь - ставите на курс логічного завершення. І залишатися з цим - нецікаво. Я розумію, що повертається багато моїх колег, які можуть завершувати справи, які ми почали.

Меморандуми (до Міжнародного суду ООН і Арбітражному трибуналі з морського права. - Ред.) вже подані, вони розглядаються судами. Ця робота зроблена.

Ми зараз фактично вже на середині процесу, і очікуємо на рішення, які мають бути до кінця року. Перше рішення має бути по порушеннях морської конвенції у зв'язку із незаконними діями РФ у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Ми очікуємо, що це буде вересень - максимально жовтень. Це залежить від арбітрів, - коли вони будуть готові із рішенням. Поки що остаточної комунікації не було. І до кінця грудня буде рішення по юрисдикції по порушеннях міжнародної конвенції із заборони фінансування тероризму та расової дискримінації.

Тобто останні місяці цього року будуть визначальними з точки зору того, як ми пройшли першу стадію по юрисдикції.

Після ухвали рішення по юрисдикції в судах буде певний період тиші, коли суди розглядатимуть Меморандуми - наш і російський. І потім, думаю, не раніше, ніж через півтора року, буде призначено наступні слухання по суті.

BBC News Україна: Трохи скидається на прощальне інтерв'ю…

Олена Зеркаль: Життя триває. Думаю, треба дати можливість попрацювати іншим.

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