Комплекс Наполеона, ніс сфінкса та інші легенди про Великого Корсиканця

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250 років тому, 15 серпня 1769 року, народився Наполеон Бонапарт.

Він був не лише військовим генієм, але й великим соціальним реформатором. На зламі епох Наполеон власним прикладом проголосив нову мораль: кожен має право стати тим, ким сам зуміє себе зробити.

Особистості такого масштабу завжди обростають легендами. Давайте розберемо деякі з них.

1. Наполеон був невиского зросту

Стереотип настільки вкорінився, що виник вираз "комплекс Наполеона" - нібито властива маленьким чоловікам гіпертрофована жага самоствердження.

Між тим, зріст Наполеона складав 169 сантиметрів. Тоді як середній зріст французького чоловіка в ту епоху складав 165 сантиметрів.

Наполеон був на 6 сантиметрів нижче герцога Веллінгтона, який вважався дуже високим, і на 7 сантиметрів вище адмірала Нельсона.

Черчилль та Пушкін були нижчими за Наполеона на 3 сантиметри, а Сталін - на 4, але "коротунами" в історію вони не увійшли.

Прізвисько "маленький капрал", яке супроводжувало Наполеона впродовж усього життя, виникло під час Італійського походу, коли йому було всього 26 років. Солдати мали на увазі вік.

Ще одне підтвердження нібито низькорослості Наполеона - знаменитий випадок із генералом П'єром Ожеро, якому новий командувач італійської армії заявив: "Ви вище мене на голову, але якщо ви не припинете мені грубити, я ліквідую цю відмінність!". Проте Ожеро був справжнім велетнем, про що згадували всі.

То звідки ж взялася ця легенда?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малюнок, на якому Наполеон і британський прем'єр Вільям Пітт-молодший ділять світ, відобразив типове уявлення про зріст французького імератора

По-перше, через плутанину з мірами довжини. Французькі фут і дюйм були трохи більшими за англійські. Відомий зріст Наполеона - 5 футів 2 дюйми - для британців складав не 169 сантиметрів, а тільки 157. Далі попрацювали карикатуристи.

По-друге, легенду породив сам Наполеон, коли розпорядився брати до гвардійських гренадерів, з яких комплектувалась його особиста охорона, солдат зростом не нижче 5 футів 10 дюймів (178 сантиметрів).

Навіщо? Ймовірно, з тієї ж причини, з якої від одягнув маршалів і ад'ютантів у золоте шиття і пір'я, а сам носив сірий похідний сюртук. Це створювало контраст, на якому його фігура одразу ж приковувала до себе увагу, створюючи ефект винятковості.

2. Наполеон "офранцузив" своє прізвище, викинувши з нього букву "у"

Наполеон ніколи не був "Буонапарте", так само як Гітлер -"Шикельгрубером".

Прізвище його корсиканских предків було Bonaparte. Воно ж згадувалось у свідоцтві про народження майбутнього імператора і списку кадетів Бріеннської військової школи, де він навчався.

А от батьки Наполеона фігурували в документах як Buonaparte.

Але це не син викинув букву "u" ("у"), а його батько додав її собі задля схожості з прізвищем відомого графського роду з Тоскани.

3. Наполеон був смаглявим брюнетом

Фотографій за його життя не було, а на переважній більшості картин і книжкових ілюстрацій він зображений з чорним волоссям і чорними очима. Корсика, Середземномор'я, південна зовнішність.

Насправді волосся в Наполеона було темно-русе, а очі блакитні. Про це в мемуарах писала дружина маршала Жюно герцогиня д'Абрантес і Денис Давидов, який бачив імператора французів під час переговорів з Олександром I у Тільзіті.

До подиву Давидова, ніс в Наполеона теж виявився не великим і з горбинкою, а маленьким і прямим. На корсиці не так вже й мало шатенів і блондинів. Вчені пояснюють це збереження древніх генів в умовах острівної ізоляції.

4. Наполеон відбив ніс великому сфінксу в Гізі, наказавши стріляти по ньому з пушок

Про це туристам розповідають єгипетські гіди. Але численні малюнки і описи доводять, що сфінкс залишився без носу набагато раніше. Причиною, найімовірніше, стали вітер і різкі коливання температури повітря.

Наполеон не міг дати такого розпорядження, оскільки цінував спадок Стародавнього Єгипту і, за великим рахунком, поклав початок його систематичному дослідженню. У похід він взяв велику групу дослідників різних спеціальностей, підібраних Французькою академією.

Коли колону раптово атакували турецькі кавалеристи-мамлюки, Наполеон прокричав легендарну команду "Ослів і вчених в середину!".

5. Імператор французів говорив французькою з акцентом

А ось це правда. У родині його батьків говорили італійською.

Наполеон мав дуже широкі знання в багатьох галузях і був талановитим, якщо не геніальним, майже в усьому - окрім мов. У школі він терпіти не міг латину. В юності він спробував вивчити німецьку, а на острові Святої Єлени - англійську, але безуспішно.

Французьку він, звісно, опанував, але від акценту так і не позбавився - як Єкатерина II і Сталін.

6. Наполеон просив дружину не митися

І це теж правда. Зберігся його лист з Італії: "Поспішаю з усіх сил. Не мийся".

Фраза виникла не просто так, оскільки Жозефіна Богарне була буквально схиблена на чистоті і приймала ванну дуже часто.

Коли в Іспанії до Наполеона якось привели для втіх красиву молоду даму, він її виставив, оскільки вона сильно надухалася парфумом.

При цьому сам він, за спогадами камердинера Констана, постійно користувався хорошим одеколоном.

7. "Золотий обоз" Наполеона

Існує легенда, що Наполеон, відступаючи з Росії, затопив у Семлівському озері під Вязьмою вивезені з Москви скарби: золоті монети і злитки, ювелірні прикраси, і навіть хрест із дзвіниці Івана Великого.

Озеро неодноразово досліджували - востаннє у 1979 році, - але нічого не знайшли.

Єдиним джерелом інформації про скарб є оприлюднені у 1824 році мемуари генерала Філіпа де Сегюра, звідки вона перекочувала в біографію Наполеона, написану Вальтером Скоттом.

Попри це ентузіасти продовжують вірити в існування кладу: товщина шару ілу на дні Семлівського озера сягає 16 метрів, а у воді зафіксовано підвищений вміст іонів срібла.

8. Наполеона отруїли англійці

Наполеон помер у 51 рік. У його волоссі і в шпалерах кімнат на острові Святої Єлени були знайдені сліди миш'яку, що породило версію про підступне вбивство.

Проте в часи Наполеона миш'як використовувався і в медицині, і у промисловості набагато ширше, ніж зараз.

Порівняння волосся Наполеона з волоссям інших людей тієї епохи показало більш-менш однаковий вміст миш'яку - приблизно у 100 разів вищий, ніж у сучасних людей.

На думку медиків, які дослідили описи симптомів, Наполеон помер від раку шлунку.

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