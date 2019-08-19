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Візит, якого не було аж 20 років. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху приїхав до Києва.

Він прилетів до української столиці 18 серпня, а 19-го зустрінеться з Володимиром Зеленським.

До приїзду Нетаньяху прикута увага ЗМІ та експертів, адже стосунки двох країн в останні роки перебувають у певній напрузі.

Причин для цього вистачає: у минулі роки Україна не підтримала Ізраїль в кількох ключових для нього питань на Радбезі ООН та не визнала його суверенітет над Голанськими висотами. Ізраїль з відповіддю не забарився.

Для початку Нетаньяху скасував візит українського прем'єра Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Пізніше політичні проблеми у стосунках двох країн перекинулися і на інші напрямки - ізраїльські правоохоронці завертали цілі літаки українців на своєму кордоні.

З приходом до влади Володимира Зеленського може відбутися потепління, а деякі ЗМІ навіть пишуть про можливість посередництва Ізраїлю в конфлікті між Україною та Росією. Чи справді це так - розбиралася BBC News Україна.

Із Зеленським, але без Гройсмана?

З офіційних джерел про візит Нетаньяху до Києва відомо небагато.

За інформацією прес-служби Зеленського, у понеділок, 19 серпня відбудеться зустріч двох лідерів, після чого вони зроблять заяви для ЗМІ.

Також в цей день вони спільно вшанують пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру.

А от зустріч з прем'єром Володимиром Гройсманом поки що не підтверджують, хоча за протоколом, під час офіційних візитів вона б мала відбутися.

Ізраїльська преса напередодні звернула увагу на той факт, що пан Нетаньяху, відомий як прихильник жорсткої лінії у переговорах з палестинцями, так і не забув про голосування делегації України на підтримку резолюції ООН у грудні 2016 року, що засуджувала будівництво єврейських поселень на Західному березі ріки Йордан.

Питання будівництва Ізраїлем поселень на палестинських територіях - одне ‎із найгостріших питань між ізраїльтянами й палестинцями.‎ Сьогодні близько 500 тисяч людей живе у 140 ізраїльських поселеннях, збудованих із ‎початку окупації Ізраїлем Західного берегу Йордану й Східного Єрусалима. ‎Поселення вважаються незаконними з точки зору міжнародного права, хоч ‎Ізраїль це заперечує.

Аргументація України була проста - міжнародне право треба поважати. Особливо на фоні анексії Росією Криму. І якраз після цього голосування в ООН офіційний Тель-Авів скасував візит прем'єра Гройсмана до Ізраїлю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні 2019 року президент Порошенко відвідав Ізраїль, де зустрівся з Нетаньяху. Але в Києві ізраїльський прем'єр не був 20 років

За даними BBC News Україна, повноцінні офіційні переговори двох очільників урядів поки що не заплановані, але прем'єри таки можуть зустрітися 20 серпня.

"В рамках візиту Нетаньяху у вівторок планують провести українсько-ізраїльський бізнес-форум. Якраз там має бути і Гройсман", - повідомило джерело в українському уряді.

Саме на полях цього форуму, якщо буде бажання ізраїльської сторони, може відбутися і зустріч двох прем'єрів віч-на-віч.

Конфлікти епохи Порошенка

Окрім вже згаданого голосування у 2016 році про засудження будівництва єврейських поселень на Західному березі ріки Йордан, Україна не підтримала Ізраїль на міжнародному майданчику ще в кількох питаннях.

Зокрема у грудні 2017 року Генасамблея ООН засудила неоднозначне рішення Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Тоді Україна взагалі усунулася і не голосувала.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У грудні 2016 року Україна підтримала резолюції ООН, що засуджувала будівництво єврейських поселень на Західному березі ріки Йордан. Ізраїлю це не сподобалося

А навесні 2019 року Київ не визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Традиційно, все почалося з відповідного рішення Трампа, яке знову сколихнуло міжнародну спільноту. В результаті ООН засудила дії Ізраїлю в цьому регіоні, а Україна дипломатично заявила, що "керується статутом ООН і виконує рішення Радбезу".

Ще одним каменем спотикання у стосунках стало історичне питання. У 2018 році посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що шокований рішенням Львівської обласної ради проголосити 2019 рік роком Степана Бандери.

"Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом та ксенофобією", - зазначив він.

В результаті стосунки між країнами оповила напруга, яку згодом на собі відчули й звичайні українці. З 2017 року Ізраїль все частіше завертає українців на кордоні. За їхніми словами, це часто відбувається без пояснення конкретних причин. І це при тому, що з 2011 року між країнами діє безвізовий режим.

Ізраїльські правоохоронці завертали цілі літаки громадян України, розповіли українські прикордонники. За даними Держприкордонслужби, у 2017 році до Ізраїлю не впустили 4,5 тис. українців, у минулому році - 3,5 тис., а вже з початку цього року на ізраїльському кордоні завернули 2,6 тис.

І це лише ті, повернення додому яких українські прикордонники відстежували. Насправді ця цифра може бути значно більша.

Якщо порівнювати з кількістю непропущених громадян Ізраїлю в Україну, то цифри значно менші: у 2018 році їх було близько 200, а в цьому році - 700 людей. Очевидно, що Київ почав вживати дзеркальних заходів, хоча навіть з цією цифрою значно поступається Ізраїлю в кількості непропущених.

Через таку ситуацію МЗС України навіть пригрозило Ізраїлю скасувати безвізовий режим. Але з приходом до влади Володимира Зеленського ситуація дещо змінилася. У липні МВС відзвітувало, що питання з масовими відмовами українцям нарешті врегулювали.

Копирайт изображения Прес-служба МВС Image caption У липні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його ізраїльський колега Аріє Дері підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка вирішує проблеми з непропуском громадян на кордоні

Сторони домовилися у разі відмови перетину кордону надавати громадянам офіційний документ з причиною такого рішення.

Не виключено, що таке порозуміння з Ізраїлем - це лише початок справжньо відлиги.

Бути чи не бути посередництву?

Деякі ізраїльські ЗМІ, наприклад Jerusalem Post, переконані, що головна мета візиту Беньяміна Нетаньяху - це боротьба за ізраїльських виборців, які є репатріантами з пострадянського простору або їх нащадками. Ці голоси можуть дозволити пану Нетаньяху зберегти владу та свої позиції в майбутній коаліції.

Українські експерти теж пов'язують цей візит з виборами в Ізраїлі, і не очікують, що він принесе прорив у стосунках двох країн.

Під час зустрічі Зеленського та Нетаньяху можуть обговорювати низку політичних та економічних питань. Серед важливих - зона вільної торгівлі між країнами. Адже для набуття чинності цієї угоди не вистачає лише її ратифікації парламентом Ізраїлю. Це може зробити у вересні вже новообраний Кнесет.

Оглядачі припускають, що на зустрічі сторони можуть також обговорити імовірність посередництва Ізраїлю у конфлікті між Росією та Україною, а також перенесення посольства України з Тель-Авіва до Єрусалима. Щодо останнього - Ізраїль відкрито заявляв про те, що сподівається на такий крок Києва.

Питання щодо посередництва Ізраїлю у конфлікті між Росією та Україною з'явилося у ЗМІ лише після нещодавньої зустрічі ізраїльського прем'єра з блогерами та журналістами - репатріантами з країн пострадянського простору.

На цій зустрічі очільника ізраїльського уряду запитали про можливе посередництво і він досить розмито відповів: "По-перше, я не можу сказати, що я досить добре знаю їхні проблеми, а тут у нас достатньо проблем. По-друге, якщо я займусь цим, я можу створити очікування [з обох сторін], які я не можу здійснити. Тож до цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але оскільки ви запитали, я ще раз перевірю цей варіант".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На одному з будинків у Тель-Авіві партія Лікуд розмістила величезні банери, на яких Нетаніяху зображений з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом

Проте опитані BBC News Україна українські експерти-міжнародники у посередництво Ізраїлю відверто не вірять.

"Нетаньяху має багато своїх проблем і як політик він не є нейтральним. Його приязнь до Путіна загальновідома і навряд чи ця людина може бути посередником", - каже директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Взагалі ця тема спекулятивно піднята і в Україні, і в Ізраїлі", - вважає він, нагадуючи, що її обговорення почалася на зустрічі Нетаньяху з подачі журналіста, сам ізраїльський прем'єр якоїсь ініціативи не проявляв.

За словами пана Семиволоса, ізраїльські політики завжди намагалися бути нейтральними в цьому конфлікті, а з Росією в Ізраїлю є багато спільних інтересів, попри розбіжності щодо Сирії та Ірану.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко вважає, що братися за посередництво у російсько-українському конфлікті в Ізраїлі не будуть.

"Проблема цього конфлікту - не в посередниках, від їхнього складу нічого не зміниться. Думаю, в Ізраїлі це розуміють", - зазначає він.

"Питання в тому, скільки готові заплатити, щоб повернути контроль над територіями. Ні росіяни, ні ми не хочемо платити. Застрягли у ситуації, коли всіх влаштовує чинний стан, аніж якісь зміни і від Зеленського я теж майже їх не очікую".

На його думку, конфлікт не є великою проблемою для Ізраїлю і не зрозуміло, навіщо йому взагалі залучатися до його розв'язання, адже важелів тиску на сторони в нього немає.

Копирайт изображения ПРЕС-ЦЕНТР ООС Image caption Українські експерти вважають малоімовірною можливість посередництва Ізраїлю у вирішенні конфлікту між Україною та Росією

Сам журналіст Шимон Бріман, який ставив питання ізраїльському прем'єру, повідомив у Facebook, що ЗМІ - спочатку українські, потім російські та ізраїльські - перетворили непевну відповідь очільника уряду у майже певне його бажання стати посередником.

"З кожним передруком слова Бібі (так називають Нетаньяху. - Ред.) рухалися за принципом зіпсованого телефону. У підсумку фраза Нетаньяху перетворилася в деяких медіа в заголовок "Прем'єр Ізраїлю пропонує своє посередництво між Путіним і Зеленським". Ось прямо нічим йому зайнятися, і він шукає собі новий головний біль", - зазначив він.

Перенесення посольства

В нинішніх умовах існує велика імовірність того, що під час візиту Ізраїль підніме питання перенесення посольства України до Єрусалима. Тим паче, що в українських політичних колах воно вже обговорюється. Зробити такий крок закликали президента Зеленського ще у травні 85 депутатів Ради з різних фракцій, які зареєстрували відповідний проєкт постанови.

Експерти попереджають, що ухвалення такого рішення може мати негативні наслідки у відносинах з деякими державами або потребуватиме тривалих перемовин і кореляції зовнішньополітичного курсу країни.

Копирайт изображения AFP Image caption Ізраїль вважає своєю столицею Єрусалим, але більшість країн світу це не визнають

Ігор Семиволос вважає, що Україна має дотримуватися норм міжнародного права, згідно з якими столицею Ізраїлю є Тель-Авів. На його думку, перенесення посольства може негативно вплинути на відносини з арабськими країнами, а також на підтримку України в міжнародних організаціях в умовах конфлікту з Росією.

Микола Капітоненко вважає, що питання перенесення посольства є для України другорядним, але демонструє більш важливу проблему - неготовність України обрати, хто для Києва більший партнер - США, які вже перенесли посольство, чи ЄС, який виступає проти цього.

"В нас до цього вибору ніхто не готується, завжди сприймали Захід як щось єдине ціле. Насправді там консенсус далеко не по всіх питаннях. І вибір треба робити вже", - наголошує Микола Капітоненко.

На його думку, на перенесення посольства варто було б піти, оскільки Ізраїль для України більш важливий партнер, ніж арабські країни, але треба зважати на конфлікт США з ЄС щодо цього питання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нетаніяху вважає однією зі свої перемог перенесення посольства США до Єрусалиму. Чи послідує Україна за прикладом США, як того хочуть щонайменше 85 депутатів Ради?

"Якщо ми хочемо спиратися у зовнішній політиці на США, то можна перенести посольство, попередньо узгодивши це рішення з Вашингтоном. Проте й варто подумати, що ми отримаємо взамін від США та Ізраїлю за це", - зазначає пан Капітоненко.

На його думку, рішення щодо перенесення посольства не варто ухвалювати швидко, а у разі його ухвалення слід готуватися до охолодження відносин з ЄС.

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