Справа Гримчака: до чого тут Тетяна Чорновол і "календарики"?

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Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та близькому до нього Ігорю Овдієнку, яких затримали 14 серпня, офіційно оголосять підозру в четвер ввечері.

Про це BBC News Україна повідомила адвокат об'єднання "Матяш, Коростельов та партнери" Тетяна Матяш, яка є захисником Ігоря Овдієнка.

За її словами, лише після оголошення та вручення підозри стане чітко зрозуміло, у чому саме звинувачують Гримчака та Овдієнка.

Їхнє затримання 14 серпня правоохоронці мотивували підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Зараз Юрій Гримчак та Ігор Овдієнко перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. На оголошення підозри їх доставлять до головного управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

Після вручення підозри суд має розглянути подання ГПУ про запобіжний захід. Тетяна Матяш припускає, що судове засідання відбудеться вже 16 серпня, оскільки після вручення підозри Гримчак і Овдієнко та їхні захисники матимуть час для ознайомлення з документами.

Однак, в Україні неодноразово траплялися випадки, коли суд розглядав справи про запобіжний захід підозрюваним до пізньої ночі.

Замах на Чорновол і шахрайство?

Тетяна Матяш твердить, що наразі вона та підозрювані мають лише постанову, на підставі якої їх затримували 14 серпня.

За словами адвоката, у цьому документі згадуються дві справи, які між собою ніяк не пов'язані.

"Перша - це справа про замах на життя Тетяни Чорновол у 2013 році. Фабула у постанові про затримання лунає приблизно так: у зв'язку із розслідуванням кримінального провадження від 4 лютого 2014 року, за фактом подій, що мали місце 25 грудня 2013 року - замах на життя Тетяни Чорновол, скоєний за змовою групи осіб. Друге провадження - за фактом умисних дій посадових осіб міністерства, спрямованих на заволодіння грішми", - сказала Тетяна Матяш у коментарі BBC News Україна.

Адвокат твердить, що Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку інкримінують 190-у статтю Кримінального кодексу України - шахрайство і що про хабар, пов'язаний із виконанням службових обов'язків, не йдеться.

"Затримані на гарячому"

За повідомленням СБУ у Facebook, працівники спецслужби спільно з детективами НАБУ та управління спецрозслідувань Генпрокуратури затримали пана Гримчака та його помічника, які вимагали 1,1 мільйона доларів хабаря від підприємця "за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави".

СБУ підтверджує, що Юрія Гримчака підозрюють у злочині, передбаченому ч.4 ст.190 Кримінального кодексу - шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Юрій Гримчак був затриманий напередодні, увечері 14 серпня, біля одного із супермаркетів столиці.

Також був затриманий Ігор Овдієнко, якого ЗМІ називали "помічником" заступника міністра, проте ця інформація не відповідає дійсності, й на цьому наполягають також у міністерстві, де працює Юрій Гримчак.

Як підтвердила ВВС News Україна адвокат Тетяна Матяш, Ігор Овдієнко є рідним братом Юлії Гримчак - дружини Юрія Гримчака.

Копирайт изображения Служба безпеки України Image caption Чи були 480 тис доларів?

Обшуки і "календарики"

Саме у Ігоря Овдієнка, за даними правоохоронців, було вилучено 480 тис доларів як частину коштів, нібито отриманих за сприяння певних рішень.

Однак Тетяна Матяш твердить, що у целофановому пакеті, який знайшли в автомобілі, на якому їхав Ігор Овдієнко, такої суми не було.

За її словами, у пакунку були, як вона висловилася, "календарики" - глянцеві сувенірні купюри доларів США.

"Ось ці папірчики вони назвали 480 тисячами доларів. Наскільки я знаю, справжніх доларів там було близько 20 тисяч. Якщо це була "лялька", муляж, то треба так і казати", - сказала адвокат в інтерв'ю ВВС News Україна.

Тетяна Матяш також звинуватила правоохоронців у порушенні міжнародних конвенцій на отримання медичної допомоги підозрюваним. За її словами, ненадання такої допомоги Європейський суд з прав людини розцінює як тортури.

Адвокат твердить, що Ігор Овдієнко має другу групу інвалідності, хворий на інсулінозалежний діабет, переніс два інсульти та інфаркт.

"У нього був гіпертонічний криз, тиск 230 на 120, через стрес він при всіх колов інсулін, а до нього дві години не допускали лікарів, поки оформлювали протокол затримання", - сказала Тетяна Матяш.

Хабар чи не хабар?

СБУ повідомило про підозри лише за статтею "шахрайство".

Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook деталізував: ідеться про "шахрайське заволодіння понад 1 млн доларами". За словами Луценка, Гримчак та "його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень".

Дружина затриманого заступника міністра Юлія Гримчак у Facebook опублікувала декілька сторінок судової ухвали на проведення обшуку. З документа випливає, що правоохоронці розслідують справу щодо будівництва у Печерському районі Києва комплексу громадського призначення та кафе.

Але міністерство культури, на яке, відповідно до заяви генпрокурора Юрія Луценка обіцяв вплинути Юрій Гримчак, спростувало причетність до погодження будь-яких будівництв.

Відомство заявило, що з 1 січня 2019 року "не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва".

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