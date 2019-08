Вудсток-50: чому про нього все ще пам'ятають

Копирайт изображения Getty Images

Вудсток.

Коли ви чуєте це слово, на думку спадає музичний фестиваль, який став однією з найбільш знакових подій в сучасній культурі, а не маленьке містечко на північ від Нью-Йорка.

50 років тому відбувся захід, який досі викликає гарячі суперечки про його місце в історії США і всього світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вудсток став наймасовішою подією рок-культури США кінця 1960-х

Але чому люди продовжують говорити про те, що багато свідків описують як подію, яка швидше була хаотичною, ніж символічною - серед бруду, дощу і наркотиків?

Ось шість причин, чому:

Масштаб

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фестиваль відвідало близько 500 тисяч людей

"Ярмарок музики і мистецтв" або просто Вудсток організувала 1969 року група з чотирьох бізнесменів під керівництвом промоутера Майкла Ленга.

Вони хотіли повторити успіх поп-фестивалю в Монтереї 1967 року, який зібрав музичні "вершки" того часу - Джимі Гендрікса, Simon and Garfunkel, The Who.

Звичайний рок-фестиваль в кінці 1960-х збирав сім-десять тисяч людей, тому мета у організаторів була амбітна.

Спочатку планували 200 тисяч гостей, але навіть коли вдалося продати понад 180 тисяч квитків, така шалена кількість відвідувачів все одно стала сюрпризом.

І це перетворило його з комерційного проєкту на безкоштовний концерт.

Фестиваль відвідало близько пів мільйона глядачів на одній з ферм містечка Бетел за 70 км від самого Вудстока.

Щоб мати уявлення про космічний масштаб події, досить згадати, що містечко, де відбувся фестиваль, ненадовго стало третім за чисельністю населення у штаті Нью-Йорк.

Мир і любов

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри шалену кількість гостей, все пройшло на диво спокійно

У 1969 році США охопила глибока соціальна криза. Війна у В'єтнамі створила атмосферу напруги й невдоволення, понад 125 міст стали майданчиком для заворушень через вбивство лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

Однак, попри паніку організаторів і влади, фестиваль пройшов у напрочуд мирній атмосфері.

Хоча зовсім без жертв все-таки не обійшлося, і кілька людей загинуло - двоє від передозування наркотиками, а третього задавив уві сні трактор.

Не обійшлося й без логістичних проблем. Організатори ніяк не могли знайти відповідний майданчик. Врешті-решт місцевий фермер погодився віддати "строкатому піплу" своє поле.

Кілька місяців по тому в Каліфорнії пройшов ще один грандіозний фестиваль - в Альтамонтському парку.

Проте, захід, задуманий як "новий Вудсток", затьмарило вбивство. Під час виступу Rolling Stones прямо перед сценою зарізали глядача.

Кіно

Копирайт изображения Getty Images Image caption Документальний фільм про Вудсток "Три дня миру і музики" отримав "Оскар"

Вудсток вважають соціальним феноменом - нічого більш масштабного в історії масової культури не було.

Про нього пам'ятають, його успіх намагаються повторити. І цим він не в останню чергу завдячує документальній стрічці, яку зняли прямо під час фестивалю.

Вона також мала великий успіх і отримала в 1971 році "Оскар" в номінації "Кращий документальний фільм".

Зірковий десант

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джимі Гендрікс був одним з хедлайнерів Вудстоку, а його виконання гімну США стало класичним

Організаторам вдалося залучити "тяжку музичну артилерію" тих часів - Джимі Гендрікса, The Who, Дженіс Джоплін, Jefferson Airplane, The Grateful Dead.

Одним з найбільш знакових моментів стала відома імпровізація Гендрікса на тему американського гімну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карлос Сантана (праворуч) вийшов на новий музичний рівень після Вудстоку

Для менш відомих музикантів Вудсток став поштовхом до великого професійного майбутнього: мексиканський гітарист Карлос Сантана та британський співак Джо Кокер вийшли на новий музичний рівень після Вудстоку.

Провал сиквелів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вудсток 1999 року затьмарили масові безлади і вандалізм

Успіх першого Вудстока неодноразово намагалися повторити і це додає йому містицизму і загадковості.

25 річниця рок-фестивалю запам'яталася скоріше битвами у багнюці і присутністю корпоративних спонсорів.

Вудсток-30 був ще гіршим: подію затьмарили безлади і обвинувачення в сексуальному насильстві.

А цьогорічний золотий ювілей взагалі залишився на рівні планів. Промоутер Майкл Ленг стикнувся з низкою організаційних проблем, і 31 липня захід скасували.

Дійна корова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Товари з символікою Вудстоку приносять мільйони доларів щороку

Попри невдалі спроби реанімувати легендарний Вудсток, його бренд не втрачає своєї популярності.

Продаж товарів з його символікою, зокрема з відомим логотипом "Птах на грифі гітари", приносить щонайменше 20 мільйонів доларів щороку.

Очікується, що 2019-го через золоту річницю обсяг продажів сягне 100 мільйонів доларів.

