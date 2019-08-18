Вудсток-50: чому про нього все ще пам'ятають
Вудсток.
Коли ви чуєте це слово, на думку спадає музичний фестиваль, який став однією з найбільш знакових подій в сучасній культурі, а не маленьке містечко на північ від Нью-Йорка.
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50 років тому відбувся захід, який досі викликає гарячі суперечки про його місце в історії США і всього світу.
Але чому люди продовжують говорити про те, що багато свідків описують як подію, яка швидше була хаотичною, ніж символічною - серед бруду, дощу і наркотиків?
Ось шість причин, чому:
Масштаб
"Ярмарок музики і мистецтв" або просто Вудсток організувала 1969 року група з чотирьох бізнесменів під керівництвом промоутера Майкла Ленга.
Вони хотіли повторити успіх поп-фестивалю в Монтереї 1967 року, який зібрав музичні "вершки" того часу - Джимі Гендрікса, Simon and Garfunkel, The Who.
Звичайний рок-фестиваль в кінці 1960-х збирав сім-десять тисяч людей, тому мета у організаторів була амбітна.
Спочатку планували 200 тисяч гостей, але навіть коли вдалося продати понад 180 тисяч квитків, така шалена кількість відвідувачів все одно стала сюрпризом.
І це перетворило його з комерційного проєкту на безкоштовний концерт.
Фестиваль відвідало близько пів мільйона глядачів на одній з ферм містечка Бетел за 70 км від самого Вудстока.
Щоб мати уявлення про космічний масштаб події, досить згадати, що містечко, де відбувся фестиваль, ненадовго стало третім за чисельністю населення у штаті Нью-Йорк.
Мир і любов
У 1969 році США охопила глибока соціальна криза. Війна у В'єтнамі створила атмосферу напруги й невдоволення, понад 125 міст стали майданчиком для заворушень через вбивство лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.
Однак, попри паніку організаторів і влади, фестиваль пройшов у напрочуд мирній атмосфері.
Хоча зовсім без жертв все-таки не обійшлося, і кілька людей загинуло - двоє від передозування наркотиками, а третього задавив уві сні трактор.
Не обійшлося й без логістичних проблем. Організатори ніяк не могли знайти відповідний майданчик. Врешті-решт місцевий фермер погодився віддати "строкатому піплу" своє поле.
Кілька місяців по тому в Каліфорнії пройшов ще один грандіозний фестиваль - в Альтамонтському парку.
Проте, захід, задуманий як "новий Вудсток", затьмарило вбивство. Під час виступу Rolling Stones прямо перед сценою зарізали глядача.
Кіно
Вудсток вважають соціальним феноменом - нічого більш масштабного в історії масової культури не було.
Про нього пам'ятають, його успіх намагаються повторити. І цим він не в останню чергу завдячує документальній стрічці, яку зняли прямо під час фестивалю.
Вона також мала великий успіх і отримала в 1971 році "Оскар" в номінації "Кращий документальний фільм".
Зірковий десант
Організаторам вдалося залучити "тяжку музичну артилерію" тих часів - Джимі Гендрікса, The Who, Дженіс Джоплін, Jefferson Airplane, The Grateful Dead.
Одним з найбільш знакових моментів стала відома імпровізація Гендрікса на тему американського гімну.
Для менш відомих музикантів Вудсток став поштовхом до великого професійного майбутнього: мексиканський гітарист Карлос Сантана та британський співак Джо Кокер вийшли на новий музичний рівень після Вудстоку.
Провал сиквелів
Успіх першого Вудстока неодноразово намагалися повторити і це додає йому містицизму і загадковості.
25 річниця рок-фестивалю запам'яталася скоріше битвами у багнюці і присутністю корпоративних спонсорів.
Вудсток-30 був ще гіршим: подію затьмарили безлади і обвинувачення в сексуальному насильстві.
А цьогорічний золотий ювілей взагалі залишився на рівні планів. Промоутер Майкл Ленг стикнувся з низкою організаційних проблем, і 31 липня захід скасували.
Дійна корова
Попри невдалі спроби реанімувати легендарний Вудсток, його бренд не втрачає своєї популярності.
Продаж товарів з його символікою, зокрема з відомим логотипом "Птах на грифі гітари", приносить щонайменше 20 мільйонів доларів щороку.
Очікується, що 2019-го через золоту річницю обсяг продажів сягне 100 мільйонів доларів.
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