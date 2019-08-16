Борис Джонсон живе на Даунінг-стріт з незаміжньою жінкою. Такого в історії ще не було

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Борис Джонсон став першим прем'єр-міністром Великої Британії, який на момент вступу на посаду розлучається з дружиною і перебуває у стосунках з іншою жінкою. Її звуть Керрі Саймондс, вона на 23 роки молодша за Джонсона. Вона працювала у Консервативній партії, але наразі займається лише громадською діяльністю.

У Великій Британії міркують, чи буде вона супроводжувати прем'єра під час офіційних візитів і яку роль зіграє в політиці країни.

Дівчина у рожевій сукні

Вранці 24 липня 55-річний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголошував промову, стоячи на порозі резиденції на Даунінг-стріт, 10. Він обіцяв, що Велика Британія з його допомогою "вийде з полону", в який країна потрапила у 2016 році після референдуму про "брекзит", і що ті, "хто ставив проти Великої Британії, програють".

Не рідше, ніж самого Джонсона, фотографи й оператори знімали людей з його найближчого оточення, які стояли біля нього в момент виголошення промови.

Серед них - одягнених переважно в костюми в сурових кольорах - виділялася молода жінка з довгим світлим волоссям у яскравій рожевій сукні з квітковим орнаментом. Таблоїди з'ясували, що це - сукня "Луелла" з колекції бренду Ghost вартістю 120 фунтів. Того ж дня усі такі ж плаття були повністю розкуплені.

Дівчину в рожевій сукні звуть Керрі Саймондс. ЗМІ знають її давно - вона одна з найуспішніших у країні піар-спеціалістів і колишня очільниця прес-служби Консервативної партії.

Image caption Керрі Саймондс прикула до себе більше уваги, ніж сам прем'єр-міністр

Але це була її перша офіційна поява в іншій якості - подруги Бориса Джонсона, двічі одруженого батька п'ятьох дітей (один з них - позашлюбний, чого ніколи не визнавали, але й не спростовували Джонсон і мама дитини).

У вересні 2018 року Джонсон і його друга дружина Маріна Вілер оголосили, що давно не мешкають одне з одним і перебувають у процесі розлучення. Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Керрі Саймондс.

Влітку таблоїди писали про їхній роман як про підтверджений факт, а наприкінці липня було оголошено, що Керрі переселиться в резиденцію на Даунінг-стріт разом з Борисом.

Друзі дали Керрі Саймондс прізвисько "Apples" ("яблучки") - через форму її щік. Їй самій це прізвисько подобається, вона використовує його на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Ми з нею обідали кілька років тому, - каже політичний оглядач BBC Роб Вотсон. - Вона схожа на інших політиків свого покоління - розумна, приваблива, дуже вправна у спілкуванні з людьми".

Консерватори і екологія

Зараз Керрі Саймондс 31 рік. Її батько - журналіст, співзасновник ліберальної газети The Independent Метью Саймондс, мама - колишня юристка цього видання Жозефіна Маккафі.

Керрі навчалася у престижній приватній школі Godolphin and Latymer на заході Лондона, де рік навчання коштує близько 15 тисяч фунтів. Закінчила Ворікський університет у Ковентрі з дипломом з історії мистецтв і театру.

У 2012 році Саймондс і Джонсон вперше познайомились - 24-річна спеціалістка працювала в його штабі на перевиборах мера Лондона. Ті вибори Джонсон виграв.

Image caption Керрі Саймондс з'являлась на публіці з батьком Бориса Джонсона Стенлі. На фото - під час акції проти полювання на китів

Уся подальша кар'єра Саймондс будувалася навколо високопоставлених членів Консервативної партії. Вона займалася піаром у команді нинішнього міністра фінансів Саджида Джавіда. Була прес-секретарем міністра культури Джона Віттігдейла. Працювала разом із екс-міністром внутрішніх справ Ембер Радд і Майклом Гоувом (зараз він є міністром без портфеля і відповідає за підготовку Великої Британії до "брекзиту").

У 2018 році, за кілька місяців до того, як преса заговорила про її зв'язки з Джонсоном, Керрі Саймондс пішла з Консервативної партії і наразі працює над благодійними програмами з захисту світового океану.

Насильник із кеба

У липні 2007 року, коли Керрі Саймондс було 19 років, вона пішла з вечірки і стояла на автобусній зупинці в Лондоні - до неї під'їхав чорний кеб, і водій запропонував підкинути її додому. Саймондс сказала, що в неї немає грошей на таксі, але водій відповів, що йому по дорозі.

Незабаром після того, як вона сіла до машини, він розповів, що виграв велику суму грошей в казино, і запропонував дівчині випити шампанського за його перемогу. Пізніше вона згадувала, що їй було незручно відмовити людині, яка робить їй послугу, тому вона взяла келих, але непомітно вилила його на підлогу.

Потім водій зупинився - нібито сходити в туалет - і повернувся до автівки хвилин за 10. Він сів на заднє сидіння до Саймондс і запропонував їй горілку - дівчина спочатку відмовила, але чоловік наполягав на своєму. Тоді вона погодилась, але одразу попросила відвезти її додому.

"Я розумію, що звучу дуже наївною, і, якщо чесно, я такою і була, - пізніше згадувала Саймондс. - Але він був дуже розумним. Він змусив мене відчути, ніби я перед ним у боргу".

Саймондс не пам'ятає, що сталося з нею далі, - вона прийшла до тями вже вдома. За розповідями її мами, вона ледь могла стояти на ногах. Саймондс вважає, що зрозуміла б, якби її зґвалтували, - але точно бути впевненою в тому, що цього не сталося, вона не може.

Цього водія арештували у 2008 році. Його звуть Джон Ворбойс, і на момент арешту за ним вже закріпилося прізвисько "насильник із кеба". Поліція вважає, що він причетний до 100 випадків зґвалтувань і нападів, здійснених за тією ж схемою.

У суді вдалося довести тільки 12 епізодів отруєння і насильства; сам Ворбойс свою порвину повністю заперечував. Тому Саймондс, "подолавши свій сором", як вона казала згодом, стала однією з тих, хто дав проти нього покази.

Копирайт изображения Julia Quenzler Image caption Після вісьми років за ґратами Джон Ворбойс подав клопотання про звільнення

У 2009 році суд відправив Ворбойса до тюрми на невизначений термін - як мінімум на вісім років, після яких комісія мала вирішити, чи він все ще є небезпечним.

Ворбойс відсидів цей термін і подав клопотання на звільнення. Дізнавшись про це, Саймондс організувала кампанію, метою якої було довести, що чоловік, який не визнав провину і не розкаявся, досі становить небезпеку.

Зрештою його прохання було відхилено. "Ми довели свою правоту - велике полегшення", - написала Саймондс у своїй колонці для Evening Standard.

У серпні 2019 року Борис Джонсон зустрічався з керівництвом поліції і обіцяв розширити повноваження правоохоронців. Серед іншого він хоче домогтися того, щоб потенційно небезпечні засуджені не мали права на дострокове звільнення.

"Перша леді" має бути обережнішою

Керрі Саймондс стане "гарматним м'ясом" для таблоїдів, попереджають британські ЗМІ. Але поки навіть в них дуже мало інформації про її життя з прем'єр-міністром.

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Найгучніший скандал стався у червні, коли сусіди Керрі Саймондс по будинку на півдні Лондона викликали поліцію, бо чули крики, звуки ударів та інший шум.

Видання The Guardian наводило розшифровку аудіозапису, яку, як стверджується, зробили сусіди:з неї слідує, що предметом сварки був, зокрема, диван, на який Джонсон нібито пролив червоне вино.

Як писала газета, Саймондс кричала "Відчепись від мене!" і "Забирайся з мого будинку!", а також критикувала Джонсона в розбещеності і байдужому ставленні до всього.

У поліції заявили, що "поговорили з усіма учасникми інциденту" і підстав для подальшого розслідування не виявили. Представники Бориса Джонсона коментувати інцидент відмовились.

За кілька днів у газеті оприлюднили фото, на якому пара разом сидить за столом на галявині, мило тримаючись за руки. Журналісти звинуватили політика в тому, що фотографія є постановою, яку навмисно "злили" в пресу, щоб мінімізувати потенційну шкоду для передвиборчої кампанії Джонсона. Сам він уникав відповіді на питання про знімок.

Свої стосунки Джонсон і його подруга загалом не коментують. Саймондс майже щодня пише в Twitter про забруднення навколишнього середовища та інші проблеми: від небезпеки жіночого обрізання до захисту дітей і тварин. Особистих історій у її соцмережах немає.

Джонсон, не відповідаючи на запитання про особисте життя, сказав, що "не має наміру розповідати пресі про людей, яких він любить".

Політика та інтимне життя

Ставлення суспільства до особистого життя політиків у Великій Британії змінювалося впродовж останніх десятиліть.

До 1950-х зради і розлучення всерйоз не обговорювалися публічно - це вважалося приватним життям. Приміром, колишній прем'єр Ллойд Джордж протягом 30 років перебував у стосунках зі своєю секретаркою Френсіс Стівенсон.

Все змінилося після одного з найсерйозніших політичних скандалів Великої Британії на початку 1960-х років. Військовий міністр Джон Профюрмо мав позашлюбний зв'язок з моделлю Крістін Кілер, яка, ймовірно, також зустрічалася і з військовим аташе радянського посольства в Лондоні Євгеном Івановим.

Міністр спочатку все заперечував, потім зізнався - і пішов у відставку. Слідом за ним піти змушений був і прем'єр Гарольд Макміллан, а їх Консервативна партія програла наступні вибори лейбористам.

Відтоді, не в останню чергу через те, що у випадку з Профюрмо мова йшла про нацбезпеку, британська преса почала уважно слідкувати за особистим життям політиків. Особливо болісно це вдарило по уряду Джона Мейджора - з 1992 по 1994 рік у відставку пішли кілька міністрів і депутатів, спійманих на позашлюбних зв'язках.

Сам Мейджор після відставки також був змушений визнати, що кілька років зраджував дружині з міністром охорони здоров'я свого уряду Едвіною Каррі.

У 2014 році, на тлі повідомлень про черговий роман французского президента Франсуа Олланда, британська газета Independent задавалася питанням, чи зміг би тодішній прем'єр Девід Кемерон зберегти свою посаду, якби на чомусь схожому спіймали його.

"У Британії є сильне переконання, що будь-який закон про захист приватного життя, який приховував би сексуальні пригоди впливових людей, может приховати і більш зловісні таємниці", - зауважила газета.

За три роки до цього лідер лейбористів Ед Мілібанд одружився на Джастін Торнтон, з якою до цього багато років жив поза шлюбом і виховував двох дітей. Попри те, що сам політик запевняв, що для пари просто "настав момент", критики пояснювали це бажанням припинити напади з боку консервативної преси.

На цьому тлі Джонсон, який в'їжджає на Даунінг-стріт з жінкою, офіційно не розлучившись із дружиною і відмовляючись говорити про свої нові стосунки, виглядає ексцентрично. Але суспільство приймає це.

"Він настільки суперечлива постать, що ті, хто люблять його, - люблять його всупереч його минулому і, ймовірно, не озираючись на його особисте життя. Для тих, хто його не любить, - список причин для цього занадто великий, щоб його особисті справи мали вирішальне значення", - пише The Guardian.

Це підтверджує і проведене консервативною газетою The Daily Express опитування: більшість її читачів вважають, що Джонсон не зобов'язаний відповідати на запитання про своє особисте життя.

"Світ змінився, - каже політичний оглядач Роб Вотсон. - Одружений прем'єр чи ні, може бути, що він взагалі гей - кому це зараз цікаво".

Королева не оцінить

"На Керрі Саймондс зараз дивиться вся Велика Британія. Її нинішня позиція - унікальні, - каже Вотсон. - Аж занадто багато безпрецедентного відбувається: спочатку "брекзит", тепер неодружена пара на Даунінг-стрі, 10 - вперше з дня відкриття цієї резиденції у 18 столітті".

Копирайт изображения Peter Summers Image caption Таблоїди з посиланням на друзів Джонсона пишуть, що він "як цуцик" закоханий у Керрі Саймондс

На думку Вотсона, Керрі Саймондс буде сторонитися публічної політики - в неї немає своєї команди, вона ніколи не заявляла про самостійні амбіції. Залишатися в тіні їй просто вигідно".

Жодних формальних протокольних обмежень в Керрі Саймондс немає, вона може супроводжувати Бориса Джонсона під час державних візитів. Щоправда, стосунків прем'єр-міністра і Саймондс, недостатньо, щоб разом з'явитися перед королевою.

Незабаром після обрання Джонсон поїхав до Шотландії - і там відвідав королеву Єлизавету II, яка влітку мешкає у місцевій резиденції Балморал. Він був один; експерти з королівської родини казали, що якби вони були разом із Саймондс, то такий візит можна було б назвати "страшною незручністю" для всіх.

"Для візиту до королеви треба бути певною мірою консервативним і старомодним, - пояснює Вотсон. - Варто розуміти, що Джонсон формально не розлучений зі своєю колишньою дружиною, а королева все ж є ще й главою англіканської церкви, яка хоча й дозволяє розлучення, але точно їх не заохочує. Можна сказати напевне: якщо вони опиняться перед Єлизаветою, це буде означати, що вже зовсім все у нашій країні перевернулося з ніг на голову".

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