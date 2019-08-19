Хто такий Бужанський, який назвав журналістку "тупою вівцею"

Копирайт изображения Facebook Максима Бужанського Image caption Максим Бужанський - мажоритарник від "Слуги народу", який до партії Зеленського, утім, під час виборів офіційно не входив

Обраний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський опинився у центрі медіаскандалу після того, як у своєму "Телеграмі" назвав журналістку видання "Новое вермя" Ольгу Духніч "тупою вівцею".

Перед цим там вийшло інтерв'ю Дмитра Разумкова, у якому Духніч назвала Бужанського "ностальгуючим за СРСР і часами Віктора Януковича".

У відповідь Максим Бужанський написав: "Чергова тупа вівця, яка представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича". Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу".

Копирайт изображения Телеграм Максима Бужанського

Що ж відомо про Максима Бужанського, який незабаром стане одним з депутатів найбільшої в історії України пропрезидентської фракції.

Блогер, публіцист, ведучий

Максим Бужанський - офіційно балотувався від "Слуги народу" по округу в Дніпрі і переміг там з солідним відривом. При цьому сам він був безпартійним.

На сайті ЦВК значиться, що Максим Бужанський народився та живе у Дніпрі, працює менеджером у ТОВ "Арна" (у реєстрах вказано, що фірма займається "Спеціалізованою діяльністю з дизайну").

Також, за даними громадського руху "Чесно", Бужанський є одним з засновників ТОВ "Альянс плюс", яке так само "спеціалізовано" займається дизайном.

Утім, на сайті "Слуги народу" він значиться не як підприємець, а як "відомий блогер, письменник та публіцист".

Копирайт изображения sluga-narodu.com

В інтернеті можна знайти дві його книги російською: "История мира в 88 главах" та "История для ленивых".

Обидві книги описані як збірки іронічних історичних новел з авторським трактуванням подій.

Крім того, Максим Бужанський є співавтором і ведучим політичних програм на телеканалі ZIK, йдеться на сайті "Слуги народу". У червні власником цього каналу став соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, а Бужанский в ефірі каналу з'являвся щонайменше ще 6 липня.

"Учасник фестивалю блогерів. Нагороджений медаллю "За заслуги перед містом" від Дніпровської міської ради", - додають на сайті "Слуги народу".

"Лицар" Рокоссовський та "успішний" пакт СРСР з Німеччиною

Копирайт изображения Facebook Максима Бужанського Image caption Бужанський - ведучий на каналі ZIK

Максим Бужанський дійсно - активний користувач соцмереж. У Facebook є одразу три його різні акаунти.

Присутній він і у "Телеграмі", де з'явився резонансний допис про "тупу вівцю".

У соцмережах Бужанського знають як послідовного опонента Майдану та постмайданної влади.

"Вже абсолютно неважливо, чим був Майдан, революцією, як сором'язливо стверджуєте ви до цих пір, чи переворотом, що було очевидно сліпому. Ми, як і раніше живемо з тим, що сталося, причому всі разом… Розвалені поліція, медицина, освіта, і багато іншого, про що я, незрозуміло навіщо, шкодуючи ваші почуття, не згадую, на вашій совісті", - писав він у 2017 році.

"Янукович був хр..м президентом. Але законно обраним. І вже всяко краще, ніж те, що маємо зараз. Прибирати його потрібно було на виборах. Чергових, або позачергових. Якщо не було здатного його перемогти кандидата - значить потрібно було чекати ще п'ять років", - відзначав він у тому ж дописі.

А в інтерв'ю "Страна.ua" казав, що "єдиний результат Майдану - легалізація нацизму".

Бужанський багато пише про історію - пости щодо історичних подій і стали основою його книжок. Героєм його недавніх публікацій був, наприклад, Наполеон.

Утім, чи не найбільше Бужанський пише про Другу світову війну та радянських військових і командирів: Жукова, Кожедуба, Ковпака.

Так на початку серпня він публікував фото генерала Костянтина Рокоссовського з таким текстом: "Мені вдалося знайти тільки одне його фото вже у віці. У віці, коли просто не можна назвати його молодим. Таким, яким він відомий всім, молодий красень, Лицар. Роки зазвичай ламають всіх. Але ось про нього, я б цього не сказав. Порода. Типаж, його не проп'єш, як сказав один мій друг".

А восени 2018 року свої міркування про "Пакт Молотова-Ріббентропа" між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом закінчив фразою: "Пакт про ненапад блискучий дипломатичний успіх СРСР".

Реакція на вислів

Журналістка Ольга Духніч, на адресу якої висловився Максим Бужанський, написала у Facebook, що не хотіла реагувати: "Щось відповідати панові Бужанському - це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальто".

"Сподіваюся, робота Бужанського як депутата буде продуктивніша, різноманітніша і на благо країни. Бентежить інше, його явний або неявний намір підставити главу своєї партії, Дмитра Разумкова, назвавши одіозним ЗМІ, яким він дав інтерв'ю", - додала вона і закликала вибачитися перед виданням.

Вимоги вибачитися озвучили також інші журналісти та політики.

Наприклад, депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко написала, що Бужанський "не вперше дозволяє собі принизливі і зневажливі слова" на адресу опонентів.

"Журналісти жодного разу публічно не засудили цього персонажа, коли він культивував свою ненависть до всього і всіх, в т.ч. на ТБ. Можливо, прийшов час більшої толерантності і взаємоповаги?" - запитала вона.

"А щодо персонажа, то він і його політсила мають вибачитися перед НВ і журналісткою", - наполягла Ірина Геращенко.

Паралельно у соцмережах пригадують челендж #ідітьуср...ку, який восени минулого року запустив тоді ще не президент Володимир Зеленський після того, як депутат Олег Барна нецензурно облаяв журналіста каналу "1+1".

Водночас Давид Арахамія, що є кандидатом на посаду керівника фракції "Слуги народу", в одному з коментарів у соцмережах відзначив, що "справжнім маркером" роботи Бужанського в Раді будуть його голосування.

Копирайт изображения Телеграм Dubinsky.pro Image caption Підтримав Бужанського і Олександр Дубінський

Інші ж наполягають - Бужанський лише симетрично відповів журналістці на її слова про "ностальгію" за СРСР і Януковичем.

"Ти - оцінку, він - оцінку. Ви - квиті", - написала генпродюсер каналу ZIK Наталія Влащенко.

Юрист та ексрадник Януковича Андрій Портнов запитав у "Телеграмі": "Дико вибачаюся, а це що, може не фальшиве... одіозне видання або може він (Бужанський. - Ред.) не мав права на симетричну відповідь за публікацію щодо нього відразу двох фейків в одному абзаці?"

Цікаво, що за кілька тижнів до фрази про "тупу вівцю" Максим Бужанський вже висловлювався про журналістів. В згаданому інтерв'ю "Страна.ua" він виступав за захист їхніх прав.

"Будь-яка тварина, яка підняла руку або наважилася погрожувати громадянину, має понести покарання. Якщо вдарили журналіста, покарання настане подвійно, адже журналісти захищені окремим законом", - говорив майбутній депутат.

Вибачення партії: давайте без оціночних суджень

Пізніше свою реакцію оприлюднила і партія "Слуга народу".

Політсила засудила вислови Бужанського і вибачилася перед журналісткою.

"Партія "Слуга Народу" вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу "Новое Время". Керівництво партії та фракції "Слуга Народу" принесло пані Духніч вибачення", - йдеться у дописі на офіційному Facebook партії.

Водночас там назвали слова Максима Бужанського "хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків".

Тому у "Слузі народу" закликали журналістів утримуватися від "такого роду оціночних суджень".

"Адже будучи оприлюдненими на офіційних сторінках поважних видань, вони у подальшому сприяють наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків, які ще навіть не почали каденцію в якості народних обранців", - відзначили у партії.

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