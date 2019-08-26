"Мене виховували у секті кінця світу"

Перші 15 років свого життя Бен Шентон жив у секті, учасники якої вважали, що скоро настане кінець світу. Натомість одного разу приїхала поліція та занурила його у новий і незнайомий світ… справжній.

Заховані від світу в своєму будинку на березі австралійського озера Ейлдон, за густим лісом та колючим дротом, семеро дітей в однаковому вбранні з висвітленим волоссям закінчували ранкову практику хатха-йоги, коли почули метушню на сходах.

Раптом поліцейські в уніформі увірвалися до кімнати та зібрали дітей. І вже за кілька хвилин вони вивезли іх з усамітненої ділянки площею у два гектари, яка була їхнім домом, до нової реальності. 15-річному Бену Шентону знадобиться кілька років, щоб до неї звикнути та повністю її зрозуміти.

До того серпневого дня 1987 року його уявлення про світ формувала Енн Гамільтон-Бірн, гламурна і харизматична тренерка з йоги, яка наприкінці 1960-х років переконала своїх послідовників приєднатися до секти, яку називали "Сім'я". Її учасники вірили, що Енн є перевтіленням Ісуса Христа, і що коли настане кінець світу, вони будуть відповідальними за перевиховання тих, хто виживе.

Image caption Енн Гамільтон-Бірн

Бену та іншим дітям сказали, що Енн - їхня матір. Вона навчила їх уникати сторонніх людей, і якщо хтось наближався до них - наприклад, на березі озера - слідувати мантрі Невидиме, Нечуване, Невідоме. "Жодній сторонній людині, яка не є членом секти, не можна було нічого розповідати, - каже Бен. - Якщо у мене траплялись із ними будь-які контакти, я ретельно думав про те, що кажу, аби нічого не вибовтати".

Члени близького оточення Енн, відомі як "тітоньки", допомагали доглядати за Беном та іншими дітьми. Вони прокидалися о 5 ранку в кімнатах на кшталт гуртожитку і дотримувались незмінного розпорядку дня: йога, медитації, уроки, йога, медитації, домашні завдання, сон. І хоча 1987 року, коли приїхала поліція, у будинку було лише декілька дітей, колись їх було 28.

Їм давали обмежену кількість вегетаріанської їжі та часто карали. "Тітоньки" занурювали дітям голови під воду, а руки тримали над свічками, доки вони не починали горіти, а сама Енн, коли десь не подорожувала, могла бити їх шпильками своїх черевиків.

"Лише споглядання такого було достатньо, аби залишити серйозні емоційні шрами", - говорить Бен, згадуючи атмосферу "неприхованого жаху", у якій вони жили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Озеро Ейлдон

Одним зі способів, якими Енн контролювала членів секти, були наркотики. Дітям постійно давали заспокійливі засоби на кшталт могадону і валіуму. Дорослі та старші підлітки на регулярних церемоніях під назвою "просвітлення" були зобов'язані приймати ЛСД; Енн думала, що у такий спосіб вона зможе укріпити відданість своїх послідовників.

І хоча Бену не подобалось його виховання, нічого іншого він не знав. "Коли дитині створюють реальність, у неї немає жодних орієнтирів, - каже він. - Не було ніяких альтернативних варіантів".

Це миттєво змінилося у день, коли приїхала поліція.

Копирайт изображения Ben Shenton

Лежачи в ліжку тієї першої ночі далеко від озера Ейлдон, Бен пригадував усе, що сказав того дня, аби переконатися, що він не розповів нічого, через що у нього могли б бути проблеми. Та ж раптом він зрозумів - це більше не мало значення. Він не повернеться до Енн. "Я думаю, тоді я вперше в житті зрозумів, що вільний", - каже він.

Але тоді ж почалася і справжня робота.

Бен дізнався, що його мати - не Енн, а "тітонька" на ім'я Джой, яку він не любив. Діти не були його братами і сестрами - одні були дітьми інших членів культу, інші - сиротами, яких Енн всиновила. Йому було 15, а не 14, як йому сказали. І, звичайно, Енн не була перевтіленням Христа.

Йому довелось звикати до зовсім іншого світу, про який він нічого не знав, і знаходити своє місце у ньому.

У школі Бену було непросто. Коли троє більш популярних хлопців намагалися взяти його під свою опіку, він їх відштовхнув. І це не дивно - дітей у Сім'ї, які занадто зближувалися, швидко розділяли, тому він ніколи не знав, що таке дружба. Але навіть якби і знав, йому було б непросто подружитися зі своїми однокласниками. "Зазвичай дружба виникає, коли у вас є спільні погляди, спільні інтереси або ставлення до речей, - говорить Бен. - У мене нічого з цього не було".

Image caption Бен Шентон в підлітковому віці, після того, як його врятували з "Сім'ї"

Бен боровся з депресією та суїцидальними думками, які досягли кульмінації однієї ночі 1988 року під час шкільної поїздки по центральній Австралії. Він був у сльозах, коли до нього підійшов вчитель і нагадав йому, що інші діти знали одне одного з раннього дитинства. "На це потрібен час. Тобі доведеться навчитися знаходити із ними спільну мову, - сказав він. - Вони відкриті для цього, але свою частину роботи тобі доведеться робити самому".

Бен сприйняв цю пораду близько до серця. Він почав вивчати поведінку інших людей, аналізувати результати їхніх дій та робити висновки.

Одночасно він переїхав із дитячого будинку до будинку прийомних батьків і почав ходити до церкви. Поступово новий світ ставав для нього домом. Врешті він одружився і народив двох дітей, яким зараз 18 та 20 років. А також влаштувався на роботу в IBM, де працює вже 22 роки.

Бен також зблизився зі своєю бабусею - матір'ю своєї матері - і часто заїжджав до неї в гості. Його матір, Джой, жила за кордоном, але також відвідувала маму, коли приїжджала у місто. У 2006 році вони випадково приїхали до неї одночасно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Енн Гамільтон-Бірн та її чоловік прибули до суду в Мельбурні 1993 року

Вони не розмовляли відтоді, як Бен вперше дізнався, що Джой була його матір'ю майже двадцять років тому. Тоді Джой сказала Бену, що не хоче мати з ним нічого спільного. Він запам'ятав її слова: "Навіть не думай з'являтися у мене на порозі - я закрию двері перед твоїм носом".

Але Джой розтанула, а релігія навчила Бена прощення. "Вона дала Енн слово не спілкуватися зі мною, - каже він. - Це не означає, що у неї не було жодної турботи, бажання мати стосунки чи любов".

Джой продовжувала мати близькі стосунки з Енн, але відтоді вона підтримувала зв'язок і з Беном також.

Image caption Так Бен Шентон виглядає сьогодні

Коли Джой приїхала до Бена у 2012 році, вона задала йому неочікуване питання: чи не піде він з нею в гості до Енн? На той момент Енн жила в будинку для літніх людей та лікувалася від деменції. Вона так і не потрапила до в'язниці. Насправді єдиним покаранням, яке вона отримала, став штраф у розмірі 5000 доларів США за підробку документів трьох дітей. Для висунення їй інших звинувачень не було достатніх доказів.

Бен погодився, частково з цікавості. Але в той час, як Енн тепло зустріла Джой, вона не показала жодних ознак того, що впізнає Бена. Коли він переглядав альбом фотографій у її кімнаті, то швидко зрозумів, що там купа фото з його дитинства.

Це був останній раз, коли він бачив Енн. Вона померла у червні цього року у віці 97 років.

І хоча Бен каже, що не буде "танцювати на її могилі", після її смерті він все ж відчув полегшення. На його думку, вона так і залишилась у світі власних фантазій і ніколи не шкодувала про скоєне.

"Вона створювала брехню, увічнювала брехню і шкодила людям... На мою думку, їй просто невідомо те, що ми називаємо покаянням", - говорить він.

Image caption Бен Шентон (справа спереду) з іншими дітьми, яких виховувала Сім'я

Усі діти з "Сім'ї" були травмовані різною мірою, каже Бен. Зі стабільною роботою, дружиною та двома дітьми, він вважає себе щасливчиком.

Тепер він думає про майбутнє.

Він створив веб-сайт "Врятуйте Сім'ю", щоб інформувати людей про культи, тоталітарні організації та свободу волі. Він також пише книгу "Життя за дротом", де розповідає про небезпеки сектантства, яким його навчило дитинство.

"Ви намагаєтесь розкласти по поличках те, що сталося і чому, і зрозуміти це все, - каже він. - Я намагався пристосувати своє життя до реальності".

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